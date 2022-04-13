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Тухель мощно исправил ошибки первого матча. «Челси» был прекрасен в Мадриде, но Модрич спас «Реал»

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Разбор Вадима Лукомского.

«Реал» уступил «Челси» в ответном матче (2:3), но вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Томас Тухель подготовил план, который вернул лондонцев в игру после 1:3 в первой встрече. Большую часть матча гости доминировали, но «Мадрид» блестяще зацепился за ключевые эпизоды.

Давайте разберем и убойный план Тухеля, и неубиваемость «Реала». 

1. Карло Анчелотти продублировал план из первого матча, главной фишкой которого была гибридная позиция Феде Вальверде. Уругваец стартовал в верхней тройке в привычной для команды 4-3-3, но при позиционной обороне садился в пятерку защитников. 

Состав тоже был максимально похож на вариант из первого матча. Лишь одно изменение: Начо сменил в центре защиты дисквалифицированного Эдера Милитао.

2. Томас Тухель, напротив, удивил во всем. Преобразование схемы (3-4-1-2 вместо более привычных 3-4-3), большой сюрприз внутри состава (Рубен Лофтус-Чик в роли латераля) и исправление явных ошибок из первой встречи (Маркос Алонсо все-таки вышел на левом фланге) – было абсолютно все. И все это умножалось на детали – классные трансформации в конкретных стадиях. 

3. «Челси» владел преимуществом на протяжении всей встречи. На дистанции 120 минут довели счетчик ударов до 28:10 и 18:4, если говорить об ударах из штрафной. Первый удар «Реала» из пределов штрафной – 61-я минута. Уже при счете 0:2 в пользу гостей. 

«Челси» давил и владел преимуществом на всех стадиях (включая отрезок, в который уместились голы «Мадрида»), а соперник максимально элегантно наказал в конкретных эпизодах. 

При этом характер давления «Челси» менялся на разных этапах. В основное время оно было нацелено на структуру и комбинации (хорошим олицетворением служат первый и третий голы). На последних минутах уже было паническим (навесы). При этом оба режима приносили «Челси» моменты. Также важную роль играли стандарты – только после них команда Тухеля организовала 12 ударов (больше, чем «Реал» нанес всего).

4. Одна из проблем «Челси» в первой встрече – плохая игра в прессинге. «Реал» постоянно находил свободного игрока в центре – как правило, Каземиро или Тони Крооса.

Томас Тухель учел этот момент. Против Каземиро постоянно и максимально плотно действовал Мэйсон Маунт. А опускания Крооса в опорную караулил Лофтус-Чик. У него была интересная роль: начинал по схеме на фланге, но, если замечал, что Кроос отходит для розыгрыша, переключался на него.

Если опускался Лука Модрич, то за ним следовал Матео Ковачич. Идея была очевидной: вообще не оставить вариантов для розыгрыша через центральную зону. Вот особенно показательный эпизод, так как у «Реала» глубже опустились сразу трое полузащитников, но все закрыты (плюс у «Челси» свободен Канте, который реагирует и играет по эпизоду):

Свободным игроком при таком раскладе часто оказывался Ферлан Менди. Но, во-первых, не всегда, а только когда Лофтус-Чик переключался на Крооса. Во-вторых, это менее опасное направление развития атаки. Если «Реал» шел через центр, «Челси» все закрывал. Тухель эффективно выключил основное направление. 

5. Когда «Челси» атаковал позиционно, роль Лофтус-Чика тоже была категорически интересной. Он уходил в центр, создавая преимущество в игрока. Такие ситуации были частыми:

Тухель учел, что в системе «Реала» из первого матча Вальверде не помогал полузащите, а садился пятым защитником. В центре оставалась тройка. При таких смещениях Лофтус-Чика у «Челси» возникало преимущество для продвижения и комбинаций.

6. Был и совсем смелый вариант трансформации схемы. Лофтус-Чик смещается в центр, а его фланг закрывает Рис Джеймс, который из правого центрального защитника становится латералем. 

Эту вариацию применяли не очень часто, так как в таком раскладе Винисиус получал потенциальный простор для контратак. 

7. «Мадрид» в плане организации игры без мяча продублировал вариант из первого матча. Подробнее он описывался в разборе той встречи. Главные особенности – двойные роли Вальверде и Модрича. 

Феде садился пятым защитником в линию, хотя при атаках играл в атакующей тройке. Модрич при прессинге помогал Бензема и Винисиусу (так как Вальверде был глубже и не мог помогать), а при обороне оказывался в более традиционной позиции в полузащите. Чаще всего мы получали такой расклад – 5-4-1 у «Реала» при обороне:

Перед «Челси» стояла задача из первого матча, но теперь они решали ее намного эффективнее. 

8. В первом матче проблема команды Тухеля была не только в том, что «Мадрид» через роль Вальверде не давал им перегружать последнюю линию пятеркой, но и в чудовищной предсказуемости. Не было привычных ротаций и баланса открываний (в опорную и за спину).

В этот раз все было намного лучше – соперника проверяли в полной мере. Важным элементом было возвращение Алонсо в старт. Он регулярно оказывался во внезапных позициях, чем затруднял Вальверде жизнь. В первом матче просто не было такого количества эпизодов передачи. От уругвайца требовалось просто дисциплинированно играть по прямому оппоненту (Сесару Аспиликуэте).

Третий гол «Челси» – просто шедевр в плане позиционных ротаций, непредсказуемости и баланса открываний. Алонсо стартовал на позиции нападающего, вся четверка комбинирующих по ходу эпизода сменила позиции, именно это движение открыло дыру в защите «Реала», которой воспользовался Тимо Вернер. 

В типологическом плане первый гол был таким же. Запутали теми же механизмами. На дистанции сезона «Челси» блестяще ими владеет, а в первом матче их почти не было. Выяснилось, что, когда «Челси» исполняет их на привычном уровне, просто гибридной роли Вальверде не хватает для сдерживания. 

9. Еще один элемент прогресса – использование свободы Антонио Рюдигера при продвижении с мячом

Вальверде садился в защиту. Модрич разрывался между позицией центрального полузащитника и правым флангом. Рюдигеру открывали свободную зону:

В первом матче такая свобода тоже присутствовала. Разница была в том, что теперь «Челси» лучше понимал, как использовать такие моменты – открывания, получение мяча Рюдигером и дальние удары Антонио. 

10. Еще одно ключевое отличие – отсутствие однобокой дуэли Винисиус/Кристенсен. В этот раз оппонентом бразильца был намного более резкий Рис Джеймс. Он максимально плотно играл против Винисиуса – доигрывая эпизоды, шел за ним даже на противоположный фланг:

Полностью сдержать Винисиуса не получилось, но у Риса было много положительных эпизодов, несмотря на раннюю желтую карточку (это как раз пример эпизода за Винисиусом). Дуэль точно не была такой однобокой, как в первом тайме первого матча. 

11. «Реал» провел кризисный с точки зрения атаки матч – постоянного источника моментов просто не было. Выживаемость этого поколения мадридцев вызывает восхищение. Они блестяще цепляются за каждый шанс и находят способ наказать соперника. 

В этот раз на помощь «Мадриду» пришел принцип: «Гегенпрессинг – лучший плеймейкер». Это цитата Юргена Клоппа, близкая философии Томаса Тухеля. Иронично, что «Реал» обратил это оружие против немца. Именно в этом схожесть голов «Реала» – отбор на чужой половине в результате контрпрессинга, доставка мяча в штрафную в 2-3 паса в момент неорганизованности соперника.

Нельзя сказать, что «Мадрид» накрывал после потери на чужой половине весь матч. Гениальность команды Анчелотти была в безупречности решений и исполнения после высоких отборов.

12. На финальный отрезок «Челси» сменил ориентиры. Из-за отрицательного счета и уходящего времени явно упростили игру. Теперь акцент был на навесы. В общих чертах схему можно было записать как 2-3-5:

В последней линии была пятерка, а на флангах четко: два левши – слева, два правши – справа. Когда мяч доставлялся в последнюю линию, вингера поддерживал крайний защитник. Два футболиста на фланге, один из них свободен – следует навес:

13. В последний раз Вернер выходил в топ-матче в старте против «Ман Юнайтед» в конце прошлого года. Тухель доверился Тимо в ключевой момент. Нападающий не подвел. Вернер был одним из лучших на поле. Две главные его добродетели – подыгрыш и открывания. Эти альтруистические для нападающего действия вчера не просто раскрывались во всей красе, но и были трансформированы в гол+пас (чего порой Тимо не хватает). 

14. Антонио Рюдигер – самый неоднозначный перфоманс вечера. На одной чаше весов – постоянная угроза при стандартах (включая гол), эффективные подключения при позиционных атаках и просто грандиозная игра в обороне за пределами штрафной (во фланговых зонах и при выдвижении из линии).

На другой – чудовищная игра внутри штрафной против Карима Бензема. Рюдигер слишком заточен на попытку сыграть в мяч в такие моменты – забывает про оппонента. Бензема мастерски за такое наказывает. Еще до решающего гола он предупреждал попаданием в перекладину: 

15. Лука Модрич – главная причина, почему «Реал» выжил. В критический момент он включил режим бога и решил, что каждый его пас будет точным и будет в штрафную. Модрич решил – Модрич исполнил. Остальное – детали. 

Кроме очевидной магии, надо уделить внимание и его работоспособности. Кроме описанной выше работы, на разных этапах встречи ему приходилось играть правого защитника и опорника. Пятым защитником в линию он опускался вместо Вальверде в середине второго тайма:

Опорником доигрывал второй экстра-тайм. Тогда на поле уже не было Каземиро, а «Реалу» нужно было именно обороняться и удерживать счет. Анчелотти посчитал, что для чтения игры в опорной Лука подходит лучше Вальверде или Камавинги.

16. Кажется, именно про такие матчи говорят: еще вчера – прямой эфир, а сегодня – классика Лиги чемпионов. В этой встрече было все. 

Настоящий «Челси» этого сезона. В первом матче при очевидной мощи «Реала» из-за странных решений Тухеля не проверили соперника в полной степени. В Мадриде у немца сработали и традиционные приемы, и ходы под конкретный матч. 

А в сопернике четко прослеживался «Мадрид», бравший три ЛЧ подряд. Великое поколение с уникальным умением цепляться за эпизоды, даже когда большую часть матча играешь заметно хуже. Это одновременно и критика (так как ничего хорошего в слабых отрезках нет), и комплимент (так как умеют почти на заказ вытаскивать).

Спасибо. Это было очень сильно!

Реал Мадрид Испания – Челси Англия 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Маунт, 0:2 – 51 Рюдигер, 0:3 – 75 Вернер, 1:3 – 80 Родриго, 2:3 – 96 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Модрич, Кроос (Камавинга, 73), Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Лофтус-Чик (Сауль, 105), Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте (Зиеш, 100), Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83).
Предупреждения:
Джеймс (10), Бензема (37), Вальверде (68), Камавинга (90), Зиеш (102), Хавертц (109), Аспиликуэта (113), Карвахаль (118).

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

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