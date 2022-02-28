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Лучшие 0:0 сезона: на самом деле «Челси» и «Ливерпуль» выдали яркий финал Кубка лиги. Общее у Тухеля и Клоппа – гибкость атаки

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Томас Тухель Томас Тухель
Садьо Мане Садьо Мане
Матео Ковачич Матео Ковачич
Кай Хавертц Кай Хавертц
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«Ливерпуль» выиграл Кубок Лиги, по пенальти обыграв «Челси» в финале (11:10). Удивительным образом основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. Этот результат ну совсем не передает рисунок матча. 

Команды организовали 31 удар (20:11 в пользу «Ливерпуля») и 23 раза били непосредственно из штрафной (15:8 в пользу «Ливерпуля»). Если взять последние туры АПЛ, то по содержанию эта встреча была наиболее близка к перестрелке «Лидса» с «Манчестер Юнайтед» – там были 31 удар и 21 из штрафной (закончили 4:2 в пользу «МЮ»). 

Шесть или даже семь голов в таком рисунке не стали бы сюрпризом. Примерно на такую мысль наталкивает и количество явных голевых моментов – Opta насчитала семь таких шансов (конечно, не факт, что каждый такой момент должны реализовать, но некоторые голы могли прийти из неявных). В общем, 0:0 – максимально лживый счет (хвала вратарским перфомансам Эдуара Менди/Куивина Келлехера и нехватке хладнокровия у звезд атаки). 

Матч был открытым. И разбирать нам предстоит именно игровой рисунок, а не просто цифры на табло. На картину встречи сильно повлиял характер атакующих сочетаний у команд. Обе поставили на гибкое наполнение атаки без фиксированных позиций. Обе обладают классным набором исполнителей под такой футбол, а справляться с этим типом атаки всегда трудно. 

Коротко пройдемся по ключевым моментам с акцентом именно на атакующих идеях. 

«Челси» снова вышел без нападающих – Хавертц склеивает атаку и блистает

«Челси» при любом наборе исполнителей в последней линии образует пятерку – два латераля + тройка атаки. Но при варианте без чистого форварда открывается больше возможностей для позиционных ротаций и непредсказуемости. 

Осенью, когда Ромелу Лукаку был травмирован, команда Томаса Тухеля выдала лучший отрезок сезона. Он вместил в себя почти идеальную форму в АПЛ и абсолютное доминирование над «Юве» в Лиге чемпионов (4:0). В решающих матчах тренер «Челси» вернулся к этому замыслу, хотя в последние месяцы много заигрывал с другими идеями – сначала пытался реинтегрировать Лукаку в 3-4-2-1 (еще до скандала), а в начале года игрался со схемой 4-3-3. 

3-4-3 без нападающих – лучший вариант «Челси» в этом сезоне. Он помог уверенно обыграть «Лилль» – и в финале против «Ливерпуля» Тухель закономерно доверился ему. Главная фишка – гибкость достигается тем, что при таком наборе нет чистого нападающего. А непредсказуемость расположения игроков в последней линии зашкаливает. 

Нормальная практика, что латерали оказываются в центре, а их позиции своевременно заполняются игроками из центральной тройки. Например, тут таким образом поменялись местами Пулишич и Аспиликуэта:

Помните стартовый отрезок сезона, когда латерали играли роль бомбардиров у «Челси» (потом основные Рис Джеймс и Бен Чилуэлл травмировались)? У этого было несколько объяснений, но одним из них была именно свобода для таких ротаций – вингбэки чаще оказывались в ударных позициях. Сейчас у «Челси» эти роли закрывают Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта, но принцип – тот же.

Еще один важный элемент – хороший баланс рывков, который давала центральная тройка. Хавертц, Пулишич и Маунт очень вариативны. Каждый из них может и опускаться в опорную зону, и открываться за спину. Этот элемент также вносил значимый вклад в общую непредсказуемость.

Тут Пулишич опустился в зону десятки, а Хавертц и Маунт открываются (один для потенциальной комбинации, другой – за спину):

Пожалуй, в индивидуальном плане нужно отметить Матео Ковачича и Кая Хавертца. Хорват блестяще действовал под прессингом «Ливерпуля» и был связующим звеном в атаках на скорости. Хавертц сочетал вариативность созидания с очень умными своевременными движениями – буквально склеивал весьма хаотичную атакующую линию. Не позволял описанной выше гибкости/непредсказуемости стать негативным элементом.

Созидание с фланга: Кай оценивает ситуацию и находит свободного Маунта в штрафной (единственный вариант). И исполнение, и решение на уровне:

Внутри штрафной: играет как типичный форвард в подыгрыше (даже в системе без нападающих ситуативно нужно выполнять эти функции). Сохранил мяч под давлением и своевременно откатил под удар:

Атака на скорости: Кай играет через паузу, которая лишь улучшает момент для «Челси», а потом точно отдает на Маунта:

В эпизодах выше вариативность не менее важна, чем техническое исполнение. Вчера у Хавертца было и то, и другое (и еще умное движение при подготовке моментов). Несмотря на отсутствие голов, атака «Челси» здорово функционировала.  

«Ливерпуль» доминировал при стандартах. Атакующая тройка действовала без фиксированных позиций

Стандарты – долгосрочная сильная сторона «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа лидирует по количеству голов после штрафных и угловых в топ-5 лигах. 

Дистанция последних матчей, особенно без Салаха и Мане, подчеркнула важность и качество этого элемента. «Ливерпуль» часто забивал таким образом первый гол, который влиял на последующий характер встречи. Если коротко, то формула успеха примерно такая: качество подач Трента и Робертсона + работа над большим количеством вариантов + угрозы от Вирджила Ван Дейка (прямая и косвенная). 

Вчера «Ливерпуль» переиграл «Челси» 8:0 по ударам со стандартов (плюс отмененный гол). Особенно хороши были шансы в концовке основного времени – двойная попытка Диас/Матип и удар Ван Дейка. Также команда Клоппа использовала стандарты «Челси» – не просто не допустила шансов, но и создал шикарный момент для Салаха в контратаке (на 64-й минуте). 

Атаки «Ливерпуля» с игры тоже были интересными. Если «Челси» вернулся к лучшему из старых вариантов, то Клопп экспериментирует с новыми элементами, хотя природа чем-то похожа – все тоже строится вокруг гибкости и отказа от фиксированных позиций. 

Обычно при варианте с Садио Мане в центре атаки мы наблюдаем постоянную смену позиций сенегальца с Луисом Диасом, который номинально стартует слева. Этот элемент прослеживался и вчера. Мане – самый альтруистичный игрок из тройки; классно реагировал на движение партнеров и адаптировался.

Описанный механизм – вполне стандартная практика. Но вчера свободнее обычного действовал и Мо Салах. Обычно египтянин прикован к правому флангу/полуфлангу. Это большая зона, в рамках которой у него полная свобода, но оперирует он именно там. В этот раз Салах действовал по всей ширине, участвуя в постоянной смене позиций. 

Вероятно, это было связано с тем, что в прошлом матче между «Ливерпулем» и «Челси» Тухель использовал Антонио Рюдигера для персональной игры против Салаха. Повторить такой план, когда Мо действует свободнее обычного, было нереально. 

На выходе рождались постоянные ситуации, где тройка была очень близко к друг другу. Это создавало благоприятные условия либо для комбинаций, либо для путаницы в обороне соперника.

У каждого в тройке была своя суперсила. Диас был опасен 1-в-1 против Чалобы и блестяще обрабатывал трудные мячи (переводы или непростые пасы на ход). Мане адаптировался под чужое движение и открывался за спину. Салах играл через использование дополнительной свободы, которая появилась в результате расширения его диапазона. 

***

Общий элемент в атаке «Челси» и «Ливерпуля» – отсутствие фиксированных позиций. У этого были интересные следствия. Во-первых, атака и той, и другой команды может играть таким образом – это подходит качествам игроков. Моментов было организовано достаточно – обороны не справлялись.

Во-вторых, более хаотичные позиции при атаке также предполагают более хаотичные позиции в момент потери. Это означает проблемы при контрпрессинге – и более опасные атаки на скорости у соперника. «Челси» и «Ливерпуль» обладают игроками, чтобы создать шансы на этом. 

В общем, был двойной эффект. Игра раскрывалась и в позиционных атаках, и в быстрых. Пожалуй, общий рисунок был равным. Но при таком равенстве у «Ливерпуля» был солидный перевес на стандартах – тут «Челси» нечего было ответить. 

Кажется, в том, что исход встречи решила затяжная и категорически равная серия пенальти, есть логика (хотя она должна была стартовать после ничьей 2:2 или 3:3). «Ливерпуль» и «Челси» выдали самые яркие 0:0 сезона и были достойны друг друга.

Челси – Ливерпуль 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 10:11
Дата проведения
27 февраля, 19.30, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЧелсиМенди (Аррисабалага, 120), Аспиликуэта (Джеймс, 57), Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте, Пулишич (Вернер, 74), Маунт (Лукаку, 74), Хавертц.
ЛиверпульКеллехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 90), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 79), Фабиньо, Кейта (Милнер, 80), Салах, Мане (Диогу Жота, 80), Диас (Ориги, 97).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8, 9:9, 10:9, 10:10, 10:11.
Предупреждения:
Ковачич (90), Канте (99), Александер-Арнолд (105), Хавертц (105).

Кепа вышел на пенальти выиграть для «Челси» финал, но ничего не взял. И смазал решающий удар 😐

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Фото: REUTERS/David Klein

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