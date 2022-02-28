Лучшие 0:0 сезона: на самом деле «Челси» и «Ливерпуль» выдали яркий финал Кубка лиги. Общее у Тухеля и Клоппа – гибкость атаки

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«Ливерпуль» выиграл Кубок Лиги, по пенальти обыграв «Челси» в финале (11:10). Удивительным образом основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. Этот результат ну совсем не передает рисунок матча.

Команды организовали 31 удар (20:11 в пользу «Ливерпуля») и 23 раза били непосредственно из штрафной (15:8 в пользу «Ливерпуля»). Если взять последние туры АПЛ, то по содержанию эта встреча была наиболее близка к перестрелке «Лидса» с «Манчестер Юнайтед» – там были 31 удар и 21 из штрафной (закончили 4:2 в пользу «МЮ»).

Шесть или даже семь голов в таком рисунке не стали бы сюрпризом. Примерно на такую мысль наталкивает и количество явных голевых моментов – Opta насчитала семь таких шансов (конечно, не факт, что каждый такой момент должны реализовать, но некоторые голы могли прийти из неявных). В общем, 0:0 – максимально лживый счет (хвала вратарским перфомансам Эдуара Менди/Куивина Келлехера и нехватке хладнокровия у звезд атаки).

Матч был открытым. И разбирать нам предстоит именно игровой рисунок, а не просто цифры на табло. На картину встречи сильно повлиял характер атакующих сочетаний у команд. Обе поставили на гибкое наполнение атаки без фиксированных позиций. Обе обладают классным набором исполнителей под такой футбол, а справляться с этим типом атаки всегда трудно.

Коротко пройдемся по ключевым моментам с акцентом именно на атакующих идеях.

«Челси» снова вышел без нападающих – Хавертц склеивает атаку и блистает

«Челси» при любом наборе исполнителей в последней линии образует пятерку – два латераля + тройка атаки. Но при варианте без чистого форварда открывается больше возможностей для позиционных ротаций и непредсказуемости.

Осенью, когда Ромелу Лукаку был травмирован, команда Томаса Тухеля выдала лучший отрезок сезона. Он вместил в себя почти идеальную форму в АПЛ и абсолютное доминирование над «Юве» в Лиге чемпионов (4:0). В решающих матчах тренер «Челси» вернулся к этому замыслу, хотя в последние месяцы много заигрывал с другими идеями – сначала пытался реинтегрировать Лукаку в 3-4-2-1 (еще до скандала), а в начале года игрался со схемой 4-3-3.

3-4-3 без нападающих – лучший вариант «Челси» в этом сезоне. Он помог уверенно обыграть «Лилль» – и в финале против «Ливерпуля» Тухель закономерно доверился ему. Главная фишка – гибкость достигается тем, что при таком наборе нет чистого нападающего. А непредсказуемость расположения игроков в последней линии зашкаливает.

Нормальная практика, что латерали оказываются в центре, а их позиции своевременно заполняются игроками из центральной тройки. Например, тут таким образом поменялись местами Пулишич и Аспиликуэта:

Помните стартовый отрезок сезона, когда латерали играли роль бомбардиров у «Челси» (потом основные Рис Джеймс и Бен Чилуэлл травмировались)? У этого было несколько объяснений, но одним из них была именно свобода для таких ротаций – вингбэки чаще оказывались в ударных позициях. Сейчас у «Челси» эти роли закрывают Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта, но принцип – тот же.

Еще один важный элемент – хороший баланс рывков, который давала центральная тройка. Хавертц, Пулишич и Маунт очень вариативны. Каждый из них может и опускаться в опорную зону, и открываться за спину. Этот элемент также вносил значимый вклад в общую непредсказуемость.

Тут Пулишич опустился в зону десятки, а Хавертц и Маунт открываются (один для потенциальной комбинации, другой – за спину):

Пожалуй, в индивидуальном плане нужно отметить Матео Ковачича и Кая Хавертца. Хорват блестяще действовал под прессингом «Ливерпуля» и был связующим звеном в атаках на скорости. Хавертц сочетал вариативность созидания с очень умными своевременными движениями – буквально склеивал весьма хаотичную атакующую линию. Не позволял описанной выше гибкости/непредсказуемости стать негативным элементом.

Созидание с фланга: Кай оценивает ситуацию и находит свободного Маунта в штрафной (единственный вариант). И исполнение, и решение на уровне:

Внутри штрафной: играет как типичный форвард в подыгрыше (даже в системе без нападающих ситуативно нужно выполнять эти функции). Сохранил мяч под давлением и своевременно откатил под удар:

Атака на скорости: Кай играет через паузу, которая лишь улучшает момент для «Челси», а потом точно отдает на Маунта:

В эпизодах выше вариативность не менее важна, чем техническое исполнение. Вчера у Хавертца было и то, и другое (и еще умное движение при подготовке моментов). Несмотря на отсутствие голов, атака «Челси» здорово функционировала.

«Ливерпуль» доминировал при стандартах. Атакующая тройка действовала без фиксированных позиций

Стандарты – долгосрочная сильная сторона «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа лидирует по количеству голов после штрафных и угловых в топ-5 лигах.

Дистанция последних матчей, особенно без Салаха и Мане, подчеркнула важность и качество этого элемента. «Ливерпуль» часто забивал таким образом первый гол, который влиял на последующий характер встречи. Если коротко, то формула успеха примерно такая: качество подач Трента и Робертсона + работа над большим количеством вариантов + угрозы от Вирджила Ван Дейка (прямая и косвенная).

Вчера «Ливерпуль» переиграл «Челси» 8:0 по ударам со стандартов (плюс отмененный гол). Особенно хороши были шансы в концовке основного времени – двойная попытка Диас/Матип и удар Ван Дейка. Также команда Клоппа использовала стандарты «Челси» – не просто не допустила шансов, но и создал шикарный момент для Салаха в контратаке (на 64-й минуте).

Атаки «Ливерпуля» с игры тоже были интересными. Если «Челси» вернулся к лучшему из старых вариантов, то Клопп экспериментирует с новыми элементами, хотя природа чем-то похожа – все тоже строится вокруг гибкости и отказа от фиксированных позиций.

Обычно при варианте с Садио Мане в центре атаки мы наблюдаем постоянную смену позиций сенегальца с Луисом Диасом, который номинально стартует слева. Этот элемент прослеживался и вчера. Мане – самый альтруистичный игрок из тройки; классно реагировал на движение партнеров и адаптировался.

Описанный механизм – вполне стандартная практика. Но вчера свободнее обычного действовал и Мо Салах. Обычно египтянин прикован к правому флангу/полуфлангу. Это большая зона, в рамках которой у него полная свобода, но оперирует он именно там. В этот раз Салах действовал по всей ширине, участвуя в постоянной смене позиций.

Вероятно, это было связано с тем, что в прошлом матче между «Ливерпулем» и «Челси» Тухель использовал Антонио Рюдигера для персональной игры против Салаха. Повторить такой план, когда Мо действует свободнее обычного, было нереально.

На выходе рождались постоянные ситуации, где тройка была очень близко к друг другу. Это создавало благоприятные условия либо для комбинаций, либо для путаницы в обороне соперника.

У каждого в тройке была своя суперсила. Диас был опасен 1-в-1 против Чалобы и блестяще обрабатывал трудные мячи (переводы или непростые пасы на ход). Мане адаптировался под чужое движение и открывался за спину. Салах играл через использование дополнительной свободы, которая появилась в результате расширения его диапазона.

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Общий элемент в атаке «Челси» и «Ливерпуля» – отсутствие фиксированных позиций. У этого были интересные следствия. Во-первых, атака и той, и другой команды может играть таким образом – это подходит качествам игроков. Моментов было организовано достаточно – обороны не справлялись.

Во-вторых, более хаотичные позиции при атаке также предполагают более хаотичные позиции в момент потери. Это означает проблемы при контрпрессинге – и более опасные атаки на скорости у соперника. «Челси» и «Ливерпуль» обладают игроками, чтобы создать шансы на этом.

В общем, был двойной эффект. Игра раскрывалась и в позиционных атаках, и в быстрых. Пожалуй, общий рисунок был равным. Но при таком равенстве у «Ливерпуля» был солидный перевес на стандартах – тут «Челси» нечего было ответить.

Кажется, в том, что исход встречи решила затяжная и категорически равная серия пенальти, есть логика (хотя она должна была стартовать после ничьей 2:2 или 3:3). «Ливерпуль» и «Челси» выдали самые яркие 0:0 сезона и были достойны друг друга.

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Фото: REUTERS/David Klein