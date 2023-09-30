Джуд вернул «Жирону» на землю. «Реал» хлопнул внезапного лидера – 3:0 в гостях

И сам вернулся на первое.

Мадридский «Реал» вынес «Жирону» в главном матче испанского тура. Если вдруг вы пропустили поток восторгов в адрес каталонцев, они к началу матча были главными конкурентами команды Карло Анчелотти, шли первыми в Ла Лиге.

Но «Реал» все забрал под контроль за четыре минуты в середине первого тайма.

У Джуда гол и шикарный ассист. Так сложился разгром

Получилось изящно.

⚽️ 17’ – Джуд Беллингем красиво шведой прострелил на дальнюю, там был Хоселу – пробил в Пауло Гассанигу, но от вратаря мяч заскочил в ворота.

Ассистом англичанина нужно насладиться отдельно.

⚽️ 21’ – Тони Кроос подал угловой, Орельен Тчуамени остался один в центре штрафной и не оставил шансов вратарю.

⚽️ 71’ – Хоселу попытался прошить Гассанигу, но после сэйва подобрал мяч и скинул Беллингему. Джуд мгновенно возник в центре штрафной и довел до крупного.

«Реал» вернулся на первое место. В гостях «Жирону» не побеждали давно

Интриги в матче оказалось заметно меньше того, что мы ждали.

● Для «Реала» это первая гостевая победа над «Жироной» с 2019-го. В прошлом сезоне там проиграли 2:4, эту игры вы наверняка запомнили по покеру Валентина Кастельяноса.

● У Джуда Беллингема уже девять результативных действий в восьми матчах за «Реал»: седьмой гол и второй ассист. В Ла Лиге у него шесть мячей, англичанин лидер бомбардирской гонки, у Альваро Мораты – пять, в этом туре «Атлетико» еще играть с «Кадисом».

● «Реал» вернулся на первое место в Ла Лиге – теперь снова выше и «Жироны», «Барселоны». Предыдущий раз лидировали после пятого тура. «Жирона» съехала на третье.

Дальше у «Реала» лигочемпионский выезд к «Наполи», до паузы на сборные в чемпионате домашняя игра с «Осасуной», а после – выезды к «Севилье» и «Барселоне». Класико – 28 октября.

Фото: East News/Josep LAGO / AFP; IMAGO/Sergio Ruiz/Global Look Press