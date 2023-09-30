Джуд вернул «Жирону» на землю. «Реал» хлопнул внезапного лидера – 3:0 в гостях
И сам вернулся на первое.
Мадридский «Реал» вынес «Жирону» в главном матче испанского тура. Если вдруг вы пропустили поток восторгов в адрес каталонцев, они к началу матча были главными конкурентами команды Карло Анчелотти, шли первыми в Ла Лиге.
Но «Реал» все забрал под контроль за четыре минуты в середине первого тайма.
У Джуда гол и шикарный ассист. Так сложился разгром
Получилось изящно.
⚽️ 17’ – Джуд Беллингем красиво шведой прострелил на дальнюю, там был Хоселу – пробил в Пауло Гассанигу, но от вратаря мяч заскочил в ворота.
Ассистом англичанина нужно насладиться отдельно.
⚽️ 21’ – Тони Кроос подал угловой, Орельен Тчуамени остался один в центре штрафной и не оставил шансов вратарю.
⚽️ 71’ – Хоселу попытался прошить Гассанигу, но после сэйва подобрал мяч и скинул Беллингему. Джуд мгновенно возник в центре штрафной и довел до крупного.
«Реал» вернулся на первое место. В гостях «Жирону» не побеждали давно
Интриги в матче оказалось заметно меньше того, что мы ждали.
● Для «Реала» это первая гостевая победа над «Жироной» с 2019-го. В прошлом сезоне там проиграли 2:4, эту игры вы наверняка запомнили по покеру Валентина Кастельяноса.
● У Джуда Беллингема уже девять результативных действий в восьми матчах за «Реал»: седьмой гол и второй ассист. В Ла Лиге у него шесть мячей, англичанин лидер бомбардирской гонки, у Альваро Мораты – пять, в этом туре «Атлетико» еще играть с «Кадисом».
● «Реал» вернулся на первое место в Ла Лиге – теперь снова выше и «Жироны», «Барселоны». Предыдущий раз лидировали после пятого тура. «Жирона» съехала на третье.
Дальше у «Реала» лигочемпионский выезд к «Наполи», до паузы на сборные в чемпионате домашняя игра с «Осасуной», а после – выезды к «Севилье» и «Барселоне». Класико – 28 октября.
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Монтиливи»
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Жирона –
Гассанига, Ян Коуто, Блинд, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес (Порту, 60), Алеиш Гарсия, Эррера (Солис, 87), Цыганков (Фернандес, 46), Довбик (Стуани, 60), Савио (Торре, 79).
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Реал Мадрид –
Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Вальверде (Браим Диас, 87), Тчуамени, Беллингем (Себальос, 74), Винисиус Жуниор (Родриго, 68), Хоселу (Васкес, 87).
- Предупреждения:
- Эрик Гарсия (64), Аррисабалага (84), Рюдигер (90), Стуани (90).
- Удаление:
- Начо (90).
Фото: East News/Josep LAGO / AFP; IMAGO/Sergio Ruiz/Global Look Press
Кроос в очередной раз показал, что отправлять на пенсию его рановато.
Хоселу молодец, использует своё время, шансы как может.
Да все молодцы в матче, хоть и заставили немного понервничать в начале.
Тут по никнейму понятно, что такие доказательства глупо воспринимать всерьёз.