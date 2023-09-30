Высоцкий
Блог

Джуд вернул «Жирону» на землю. «Реал» хлопнул внезапного лидера – 3:0 в гостях

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Жирона Жирона
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

И сам вернулся на первое.

Мадридский «Реал» вынес «Жирону» в главном матче испанского тура. Если вдруг вы пропустили поток восторгов в адрес каталонцев, они к началу матча были главными конкурентами команды Карло Анчелотти, шли первыми в Ла Лиге.

Но «Реал» все забрал под контроль за четыре минуты в середине первого тайма.

У Джуда гол и шикарный ассист. Так сложился разгром

Получилось изящно.

⚽️ 17’ – Джуд Беллингем красиво шведой прострелил на дальнюю, там был Хоселу – пробил в Пауло Гассанигу, но от вратаря мяч заскочил в ворота.

Ассистом англичанина нужно насладиться отдельно.

⚽️ 21’ – Тони Кроос подал угловой, Орельен Тчуамени остался один в центре штрафной и не оставил шансов вратарю.

⚽️ 71’ – Хоселу попытался прошить Гассанигу, но после сэйва подобрал мяч и скинул Беллингему. Джуд мгновенно возник в центре штрафной и довел до крупного.

«Реал» вернулся на первое место. В гостях «Жирону» не побеждали давно

Интриги в матче оказалось заметно меньше того, что мы ждали.

● Для «Реала» это первая гостевая победа над «Жироной» с 2019-го. В прошлом сезоне там проиграли 2:4, эту игры вы наверняка запомнили по покеру Валентина Кастельяноса.

● У Джуда Беллингема уже девять результативных действий в восьми матчах за «Реал»: седьмой гол и второй ассист. В Ла Лиге у него шесть мячей, англичанин лидер бомбардирской гонки, у Альваро Мораты – пять, в этом туре «Атлетико» еще играть с «Кадисом».

● «Реал» вернулся на первое место в Ла Лиге – теперь снова выше и «Жироны», «Барселоны». Предыдущий раз лидировали после пятого тура. «Жирона» съехала на третье.

Дальше у «Реала» лигочемпионский выезд к «Наполи», до паузы на сборные в чемпионате домашняя игра с «Осасуной», а после – выезды к «Севилье» и «Барселоне». Класико – 28 октября.

Жирона – Реал Мадрид 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Хоселу, 0:2 – 21 Тчуамени, 0:3 – 71 Беллингем.
ЖиронаГассанига, Ян Коуто, Блинд, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес (Порту, 60), Алеиш Гарсия, Эррера (Солис, 87), Цыганков (Фернандес, 46), Довбик (Стуани, 60), Савио (Торре, 79).
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Вальверде (Браим Диас, 87), Тчуамени, Беллингем (Себальос, 74), Винисиус Жуниор (Родриго, 68), Хоселу (Васкес, 87).
Предупреждения:
Эрик Гарсия (64), Аррисабалага (84), Рюдигер (90), Стуани (90).
Удаление:
Начо (90).

Фото: East News/Josep LAGO / AFP; IMAGO/Sergio Ruiz/Global Look Press

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жалгас Жолдасов
Вполне ожидаемый сценарий :) Особенно когда выходят несколько статей нахваливающих Жирону 😅
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Первый каталонский порвали,осталось через месяц (если не сольют в сегунду) грохнуть по традиции и второй каталонский)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Модрич даже в запасе приносит много пользы Мадриду. Его тривелла в исполнении Джуда просто пушка👏
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Джуд хорош, но больше хотелось бы отметить Каму. Как он играет на неродной позиции, на которой играть ему не особо нравится - это что-то с чем-то.
Кроос в очередной раз показал, что отправлять на пенсию его рановато.
Хоселу молодец, использует своё время, шансы как может.
Да все молодцы в матче, хоть и заставили немного понервничать в начале.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Том Мунтян
Да, шведой вырезал зачётно. Красавец!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
distress of ignorance
Реал выиграл 3-0, а каталонцы ноют про удаление НАчо после ВАР,а не сразу) ВТФ)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1708176106380009532?t=ELWQBGjznjxAvRISG45ETQ&s=19
Тут по никнейму понятно, что такие доказательства глупо воспринимать всерьёз.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как дела на заводе
Ну что, ждать еще статей про Жирону?)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Кёнигсберг
Обидно, что легко проиграли. Надеюсь, вернуться с небес на землю. Засучат рукава и продолжат побеждать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Все кому не лень стебут Лукомского за сегодняшние дифирамбы Жироне.В начале оды он оговорился,что возможно сегодня как раз и будет конец сказке.Так и произошло.Но я как болельщик Реала с середины восьмидесятых,должен отдать должное сопернику.Играли они хорошо и особенно вначале было не смешно.В целом мячём они владели лучше,просто общий уровень Реала сильно выше.Вот эти маленькие моменты класса сегодня всё и решили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Том Мунтян
Ответ Рашпель793
Джуд хорош, но больше хотелось бы отметить Каму. Как он играет на неродной позиции, на которой играть ему не особо нравится - это что-то с чем-то. Кроос в очередной раз показал, что отправлять на пенсию его рановато. Хоселу молодец, использует своё время, шансы как может. Да все молодцы в матче, хоть и заставили немного понервничать в начале.
Согласен, Кроос еще пару сезонов будет очень полезен. Вносит спокойствие и баланс в полузащиту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий