11 комментариев

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Буэнос диас, уважаемые!

Скучали ли вы по фентези так, как скучал по нему наш Блог? Конечно же скучали, иначе не читали бы сейчас это вступление.

И это говорит о том, что за лето вы успели качественно отдохнуть, перезагрузить нейрончики и нагулять фентези-аппетит. Все таки ужасно важно позволять себе взять таймаут, потому что сезон – штука длинная, и без адекватной предстартовой подготовки его сложно пройти до конца.

И вот как раз для того, чтобы вам веселее готовилось и бодрее стартовалось, наш Блог приготовил подробный путеводитель по всем командам Примеры. Чтобы все участники могли изучить рельеф, сравнить свои ощущения с нашими и привести мысли в порядок перед стартовым свистком. Как говорил классик : Господь создал фантазистов слабыми и сильными. Фентези-гид сделал их немного равнее..)

Бамос!

Про условные обозначения:

*Начало чемпионата – условно первые пять туров. Ручной нейросети чтобы наванговать кто именно будет тащить весь год у нас нету, поэтому глубина прогноза предсезонного гида будет пытаться охватывать в первую очередь дебют турнира.

**Мастхэв- Здесь и далее -главный актив команды. Игрок о котором надо подумать в первую очередь когда набираешь состав.

***Джокер- здесь и далее – потенциальный застрельщик, который может принести больше очков, чем от него ожидалось или который от чего-то был недооценен при раздаче ценников. Присмотритесь повнимательнее.

****Бот- здесь и далее – игрок который уже уехал из Примеры или пропустит старт турнира или оценен непропорционально потенциальной пользе. Сплошное расстройство. Обходите таких.

Алавес

Календарь на начало чемпионата:

Больше! Больше басков, хороших и разных! Правда разных исторически больше, чем хороших, но команды из этого региона всегда добавляли Ла Лиге драйва и колорита. Даже история возвращения Алавеса в Примеру получилась просто гипердраматичной: 360 минут они с Леванте мутузили друг друга и никак не могли забить и вот когда болельщики уже истратили все запасы попкорна, на 120+9 минуте ответной игры случился пенальти в ворота лягушек, который реализовал Асьер Вильялибре (да-да тот самый бородатый трубач из Бильбао).

Просто выиграть на классе без нервяка и спецэффектов? Не, не слышали)

Впрочем, чтобы остаться в Примере баскам придется показать нечто более сложное, чем разовый героизм. В элитном дивизионе уровень сопротивления совсем другой и дебютантам тут никто скидок делать не будет, так что новичкам придется уповать на крепость баскского характера, опыт тренера Луиса Гарсии и относительно лояльный календарь, который в стартовых турах не содержит встреч с грандами.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Риоха (7), Дуарте (5,5)

Алавес не обладает каким-то роскошным подбором атакующих исполнителей, даже в прошлогодней Сегунде баски оказались за пределами тройки лидеров по забитым голам. Однако голевой потенциал тут приятным образом сконцентрирован в ногах Луиса Риохи. На нем и пенальти и стандарты и прочий креатив. Так что учитывая демократичный ценник, мимо такого юнита точно не стоит проходить.

Также присмотритесь к Рубену Дуарте. Левый защитник умеет выпиливать самонаводящиеся кроссы и лихо исполнять стандарты, так что если вы ищете защитника, способного радовать вас результативными действиями (в Алавесе, да..) то не забывайте про баскского оборонца

Джокер : Сивера (5)

Основной вратарь за такую цену – это всегда интересный лот. И в этом отношении Сивера классический пример бюджетного кипера. В родной Валенсии парня не заиграли, но в Витории он быстро стал первым номером и помог баскам безболезненно пережить уход Дани Пачеко. Более того, в прошлом сезоне вратарь Алавеса засушил 17 игр в чемпионате и три из четырех в плэйофф, став одним из главных творцов промоушна.

Бот : Симеоне (6,5), Де Ла Фуэнте (7), Севилья (6,5)

Джулиано Симеоне – это самая обидная история этого межсезонья.. В прошлом году младший из сыновей тренера Атлетико бойко побегал за Сарагосу, а летом перешел в Алавес, провел там довольно яркую предсезонку иии... получил жуткую травму в самой последней товарищеской игре. Год без футбола и туманные перспективы относительно продолжения карьеры.. Тут уж ясное дело не до фентези.

Де Ла Фуэнте – это еще одна мощная футбольная фамилия в скромном клубе из Витории) Но во-первых, Мигель – это лишь однофамилец главного тренера сборной Испании, а во-вторых абсолютно нет смысла тратить слот нападающего на игрока Алавеса, который даже в Сегунде сумел намайнить всего 4 года в 34 играх.

Что касается Севильи.. то это прекрасный город) А вот Сальва Севилья как тот мавр – сделал свое дело, вывел басков в Примеру и теперь может уходить. Куда – пока не ясно, но контракт ветерана с Алавесом истек этим летом и пока что баски не спешат его продлевать.

Пенальтисты : Риоха(7), Де Ла Фуэнте(7)

Прямые удары со стандартов : Риоха(7), Дуарте()

Навесы со стандартов : Риоха(7), Дуарте(5,5)

Альмерия

Календарь на начало чемпионата:

«Это какие-то неправильные шейхи.. совсем неправильные. И наверняка они делают неправильную нефть» – сказал бы Винни-Пух про нынешнего владельца Альмерии – Турки аль-Шейха. Во-первых, бывший член королевского суда Саудовской Аравии и председатель тамошнего Главного управления по делам развлечений (офигенное у человека резюме, да?) купил себе клуб еще до того как это стало мэйнстримом – аж в 2019 году.

А во-вторых, пока остальные саудиты заливают Старый свет своими дирхамами, Аль-Шейх продает. Причем продает весьма расчетливо и прибыльно: за Дарвина Нуньеса, Умара Садика и Эль-Биляля Туре Альмерия срубила 88 миллионов евро, что для середняка Примеры – громадный ресурс. Часть этих средств позволила оставить в Примере Луиса Суареса (колумбийского, но все же) и завлечь в команду перспективного тренера Висенте Морено, который отлично зарекомендовал себя в Мальорке.

В общем, это жжж определенно неспроста)

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Суарес(7), Эмбарба(6,5),

Луис Суарес-курильщика ( к тому же родом из Колумбии) это конечно не то же самое , что уругвайский форвард времен Ливерпуля и покусанного Кьеллини. Однако в масштабах Альмерии – этот Луис – суперосновной исполнитель, который имеет довольно много моментов в каждой игре. Процент реализации тут конечно далеко не как у Эль Пистолеро, но и ценник не в пример скромнее.

Что касается Эмбарбы, то из всего изобилия альмерийских вингеров он обращает на себя внимание как самый креативный и обладающим несомненным бонусом в виде доступа к одиннадцатиметровым ударам. Что в век ВАРа не только полезно для статистики, но и важно для фентези.

Джокер : Робертоне (7), Лазаро(6,5), Мелеро (6,5), Рамазани(6,5)

Вот тут просто роскошь в середине поля.. особенно по меркам середняка Примеры. Реально четверо перспективных пика, каждый из которых имеет свои несомненные козыри. Тут придется смотреть как пойдет и ловить тренды. Пожалуй что самый стабильный вариант – это Робертоне, который управляет игрой Альмерии из глубины и отвечает за последний пас.

Лазаро – это игрок вспышка, пожалуй что наиболее нацеленный на ворота из всех четверых конкурсантов, но и наименее предсказуемый. Мелеро- просто самый классный и сбалансированный юнит, умеющих одинаково хорошо и обороняться и пасовать и забивать.

А Ларжи Рамазани – он как тот ёжик из анекдота: сильный но легкий. С точки зрения скорости и техники бельгиец- прямо таки топ-игрок. Беда в том, что бензина в его баках хватает хорошо если на тайм. При надлежащих условиях даже в этом тайминге он может заносить на приличном уровне, но применяйте его с осторожностью)

Бот : Баптистао(6,5), Фернандо(5,5)

Лео Баптистао поломался еще в прошлом сезоне, потом лег на операцию и сейчас проходит курс восстановительных процедур. В общем, не ждите раньше октября.

Что касается Фенрандо, то прошлый сезон показал, что вратарская линия – не самое сильное звено Альмерии и южане целенаправленно искали кем бы усилить эту позицию. Подбивали клинья то к Ледесме из Кадиса, то к Ливаковичу из загребского Динамо. Но в итоге остановились на прекрасно адапритованному к Ла Лиге Луишу Машимианну (да-да тот самый читер за 4.5 из Гранады)

Пенальтисты : Суарес(7), Эмбарба(6,5), Мелеро (6,5),

Прямые удары со стандартов : Эмбарба(6,5), Мелеро (6,5), Робертоне (7)

Навесы со стандартов : Эмбарба(6,5), Робертоне (7)

Атлетик

Календарь на начало чемпионата:

Баски – это эдакая духовная скрепа испанского футбола. Заповедник олдскульности среди глобализации и электросамокатов. Бильбао вот уже много сезонов продолжает свой челлендж и соревнуется с прочими командами Примеры, опираясь исключительно на кадровые ресурсы своей не то чтобы очень большой провинции.

Наблюдать со стороны за этим футбольным экспериментом всегда было занимательно: но вот у баскских болельщиков уже который год болит голова о том, сможет ли кто из местных проспектов прокачать свой скилл хотя бы половины Адуриса или хватит ли коллективного таланта имеющихся полузащитников на то, чтобы качественно подменить стареющего Муниаина.

Ответов тут пока больше, чем вопросов, но к счастью Эрнесто Вальверде – тренер реалист. Не в том смысле, что топит за Реал, а в том, что строит игру Атлетика исходя не из того какой бы он хотел видеть команду своей мечты, а из того какими собственно ресурсами он располагает. Очень ценное качество в наше перенасыщенное самопиаром время.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Вивиан (5,5), Сансет (7,5)

И если уж рассуждать об атлетических козырях, то в прошлом сезоне баски выбили довольно таки приличные 10 сухарей и учитывая, что основные оборонцы остались в Бильбао – нет причин не верить в продолжение этого тренда. Ну и купить сухарь тут можно, выложив сходную цену например за Дани Вивиана. Иньиго Мартинес укатил в Барселону, так что Дани теперь – железный игрок основы.

С Ойаном Сансетом история куда интереснее. Пожалуй что с точки зрения именно завершения атак этот хавбек – лучший стрелок в Бильбао прямо сейчас. Но поскольку умений у него много, а толковых игроков у Вальверде – мало, Сансета пихали в центр поля и заставляли с переменным успехом заниматься то прессингом, то организаторством. Но если Андер Эррера поправится и вспомнит молодость и если Де Галларета покажет себя не хуже чем прошлом сезоне, то Ойан будет играть гораздо ближе к чужим воротам и наверняка покажет свои таланты лицом. Суровым, волевым баскским лицом)

Джокер : Де Маркос (6), Н.Уильямс (7,5), Беренгер (7,5)

Де Маркос – киборг, я вам говорю. Латераль (!) в свои 34 года (!) по количеству сыгранных минут в прошлом сезоне уступил только старшему Уильямсу, который вообще никогда ничего не прогуливает. Непонятно откуда у Оскара такая усидчивость, но использовать это надо. Особенно с учетом того, что Де Маркос не просто присутствует на поле, но и регулярно (ну по меркам оборонца) продуцирует результативные действия.

Также достойны внимание два лихих баскских вингера: Уильямс-младший вообще стал открытием прошлого сезона , доигравшись до вызова в сборную Испании(пока какая-нибудь Гана не подсуетилась), а Алекс Беренгер хоть и провел не самый выдающийся сезон, но его шикарная правая все еще при нем. Да и давайте по честному, атакующих игроков сопоставимого класса Страна Басков уродила немного, так что эти два товарища будут иметь массу времени для самовыражения.

Бот : Муниаин (7,5)

Я прекрасно помню времена когда Икера Муниаина называли наследником поколения Хавиньесты, светлым будущим испанского футбола и грядущей суперзвездой.. Как вчера было, правда. Но вот сейчас баску уже тридцатник, в прошлом сезоне хавбек утратил железное место в основе и теперь выглядит лишь одним из возможных вариантов. Для такого ценника это как-то слабенько.. Жаль, но по всей видимости Икер Муниаин так и останется игроком для внутреннего пользования и локальной легендой. Планка ожиданий тут была куда выше.

Пенальтисты : Весга (6,5), Сансет (7,5)

Прямые удары со стандартов : Весга (6,5), Муниаин (7,5), Беренгер (7,5)

Навесы со стандартов : Весга(6,5), Муниаин(7,5), Н.Уильямс(7,5)

Атлетико

Календарь на начало чемпионата:

Карьера Диего Симеоне в Атлетико – это как последние сезоны Игры Престолов. Вроде бы более менее все понимают, что эту сагу пора заканчивать и что самые эпичные моменты уже в прошлом, но все равно хочется посмотреть еще пару серий.Потому что и к актерам уже привык и спецэффекты прикольные, да и вообще – жалко отказываться от привычного источника мемов.

Вот и в этом сезоне аргентинский тренер пытается выжать из своей труппы контент для нового блокбастера. Тем более, что после ренессанса Гризманна складывается впечатление, что самый яркий актер Примеры сейчас трудится не в Барселоне и не в мадридском Реале.

В общем, все на премьеру. Опять и опять)

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Гризманн (9), Аспиликуэта (6), Эрмосо (6)

Тут без вариантов. Гризманн это альфа и омега нынешней команды Диего Симеоне. Опорный нападающий, прессингующий плэймейкер, и чтец и жнец и вообще.. молодец. Именно Антуан дает матрасникам буст в качестве атакующей игры, так что в вашем шортлисте для него точно должно найтись место.

Но не стоит проходить мимо классических атлетических ценностей) Оборона – это фундамент для Диего Симеоне, так что если в этом сезоне все выстроится как надо, мадридцы доберут свои сухари. И в этом отношении по соотношению цены и качества самый интересный товарищ – опытный Сесар Аспиликуэта и разносторонний Марио Эрмосо. Особенно если арабы таки совратят Стефана Савича на переезд.

Джокер : Депай (8), Молина (6,5), Корреа (8)

Депай – это самый что ни на есть летучий голландец нашего времени: мотается по топ-клубам и приносит им неудачу. МанЮнайтед, Барса.. теперь вот и до Атлетико добрался. Но если с кармической точки зрения Мемфис – пассажир опасный ,то по своим игровым добродетелям – это просто подарок. И креативный и забивной и с адекватным ценникам. Оптимизм внушает то, что в кои то веки форвард провел нормальную предсезонку с командой и если все срастется – именно он вытеснит непотопляемого Альваро Морату из старта матрасников.

Еще один интересный лот- Хорхе Молина. Остроатакующий латераль не сразу и не без приключений адаптировался к игровой модели Атлетико, но на финише прошлого сезона стал железным стартером, успевая и в обороне и в атаке. Редкий случай, когда такая цена на защитника не является переплатой. А что касается личных предпочтений (внимание, это не реклама, а личная рекомендация)) – то я просто уверен, что на каком-то этапе турнира Корреа станет дико привлекательным в плане фентези: его перевели в полузащитники, но голевое чутье и нацеленность аргентинца никуда не делись, так что свои голы-пасы этот живчик точно наберет.

Бот : Феликс (8), Хименес (6,5),

С Феликсом тут все и просто и сложно одновременно: понятно что после такого каминг-аута в Атлетико португалец не сыграет. Но это не отменяет того, что парнишка дико талантлив и вполне может отбить даже такой фентези-ценник, если перейдет в другой клуб Примеры (если хватит рычагов, да). Так что запасайтесь попкорном, но пока бюджет на тратьте.

Также не стоит пока вкладываться в Хосе Хименеса. Уругваец давно бы стал претендентом на Золотой Мяч, если бы не перманентные травмы. Вот и этом летом Хосе Мария не стал изменять традициям и вылетел аж до сентября.. А там уж – как пойдет)

Пенальтисты : Гризманн (9), Карраско (8)

Прямые удары со стандартов : Гризманн (9), Карраско (8), Коке (7)

Навесы со стандартов : Гризманн (9), Карраско (8), Коке (7)

Барселона

Календарь на начало чемпионата:

Барселона за не так давно пережила пять стадий принятия ухода Лионеля Месси. Сначала было отрицание(вплоть до той самой эпичной пресс-конференции), потом яркая стадия гнева (в основном на руководство и финансовый фэйрплей), после этого как водится был торг (мол ПСЖ – это максимум до ближайшего трансферного окна), а затем кумановская депрессия и приход Хави, который стали символом принятия неизбежного.

Неизбежного понимания того, что история клуба не замыкается на взаимоотношения с одним, пусть даже великим игроком. Что жизнь продолжается и без Месси, что выигрывать можно даже если десятка находится на футболке например у Ансу Фати. В принципе весь прошлый сезон у Блауграны ушел как раз на поиски своей новой идентичности. Местами получилось довольно спорно, но победа в чемпионате – это явный признак того, что этот каталонский вектор развития имеет право на существование.

И теперь особенно интересно посмотреть на то как этот проект мужает и какие новые рычаги для увеличения силы своей команды нашел Хави.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Левандовски (10), Араухо (6)

Ну собственно 50 процентов фентезистов начнет сборку своей команды именно с покупки Левандовски. Польский форвард дороговат, зато он надежный и убойный как автомат Калашникова. Тот случай когда просто покупаешь юнита и забываешь о слоте форварда на весь сезон.

Но есть в Барселоне активы и помимо нападающих: в прошлом сезоне Блауграна жесточайшим образом оверперформила в обороне и даже странно что лидер синегранатовой защиты Рональд Араухо не прибавил в цене.. порадуемся этому событию и прикупим себе каталонский сухарей со скидкой.

Джокер : Бальде (6,5), Гави (7,5), Рафинья (8)

Ну а если просто сухарей вам мало – подумайте про Алехандро Бальде. Латераль крайне активен на чужой половине поле и собирает с этого приличные дивиденды. До лучших образцов Жорди Альбы ему пока далеко, но с Месси даже Вермален бы выглядел приличным латералем (ну.. когда не лежал в лазарете). У Бальде таких читов нету, зато есть могучее здоровье и явный прогресс в атакующих навыках.

Но на самом деле одна из самых важных загадок этого фентези – кто же из блауграновой полузащиты принесет больше всего пользы. Потому что в Барсе хочется все таки искать атакующие пики. Пока что явного фаворита нет, но интерес вызывают обжившийся в Каталонии (и заграбаставший стандарты) Рафинья и вундеркинд Гави. После отъезда Дембеле есть приличный шанс, что именно полузащитника сборной Испании подвинут ближе к чужим воротам и создадут ему условия для улучшения личной статистики.

Бот : Дест (6,5), С.Роберто (6,5), Дембеле (8)

Ну Дембеле не имеет смысл брать потому что он уже одной ногой в Париже, а вот ценник на Серджи Роберто и особенно на Деста выглядит как в меру упитанный троллинг со стороны оценщиков. Отдать 6.5 за заслуженного резервиста или за парня, который просто растворился в Серии А может только очень своеобразный человек. Не в мою смену, парни.

Пенальтисты : Левандовски (10), Ф.Торрес (8)

Прямые удары со стандартов : Левандовски (10), Рафинья (8), Гюндоган (8)

Навесы со стандартов : Рафинья (8), Гюндоган (8)

Бетис

Календарь на начало чемпионата:

Мануэль Пеллегрини вопреки своему прозвищу – никакой не инженер. Он садовник, который не торопясь обустраивает свою огуречную оранжерею по всем правилам ландшафтного дизайна. Там подрежет, здесь подкрасит.. вроде бы никаких сложных телодвижений или высоких технологий, но команда из солнечной Андалусии который сезон смотрится аппетитно и дает урожай на зависть всем соседям.

В этом году у чилийского наставника задачка будет гиперсложная. Лучший игрок команды Серхио Каналес на старости лет укатил в Мексику, духовный лидер клуба Хоакин закончил свою славную карьеру (в 41 мальчишеский год.. ах!) Так что теперь огурцам предстоит довольно таки непростой период перераспределения лидерских обязанностей и поиска нового командного баланса. И потому громадный опыт главного тренера – главный оберег команды от регресса, раздрая и прочих садовых грызунов .

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Иглесиас (8)

Борха – это тот самый лом, против которого нет приема, если приложить его вовремя и в нужное место. Мощный, двуногий, с прокачанным инстинктом убийцы. Такие форварды всегда в цене и всегда могут принести пользу и не поле и в рамках фентези. Если Иско с Фекиром выйдут на проектные мощности и начнут кормить Иглесиаса качественными передачами – нападающий способен на серийные ( и даже многосерийные) голевые подвиги.

Джокер : Иско (7,5), Фекир (7,5), Миранда (5,5)

А теперь о проектных мощностях) Тут к сожалению без гарантий. Потенциально связка Фекир+Иско – это лигочемпионский уровень. Была бы. Лет пять назад. Беда в том, что сейчас оба элитных созидателя находятся в очень сложной точке своей карьеры. Фекир только в сентябре начнет тренироваться после разрыва крестов и никто не скажет как эта травма повлияет на качество игры француза.

Иско приходит в Бетис после девяти сезонов в Мадриде, которые были наполнены титулами, но раскрыли полузащитника скорее как крутого ролевика, нежели как лидера команды. И поэтому совершенно неясно, сумеет ли теперь Иско перестроиться и показать свой талант столь же ярко как он это делал на заре своей карьеры в пелегриньевской Малаге. Но класс Фекира и Иско настолько высок, что держать их в уме при сборке состава все равно нужно.

А за пределами полузащиты внимание на себя обращает экс-каталонец Миранда. Защитник современной сборки с отличной левой и тягой к атакующим авантюрам. Ценник на него поставили весьма либеральный и это прямо провоцирует на то чтобы зафрахтовать его в свою команду

Бот : Браво (5,5) Руй Сильва (5,5)

Ни ког да. Никогда не пытайтесь понять логику ротаций вратарей в Бетисе. Пеллегрини её нигде публично не растолковывал, а понять очередность появления киперов в воротах Бетиса – без подсказки нейросетей просто невозможно. Да и с ними, в принципе, тоже )

Правда в том, что в огурцов два равноценных вратаря и поэтому есть громадный шанс не проинтуичить, кто из будет стартовой опцией в ближайшем туре. Просто берегите свои нервы.

Пенальтисты : Иглесиас(8), Виллиан Жозе(7)

Прямые удары со стандартов : Иглесиас(8), Фекир(7,5), Миранда(5,5)

Навесы со стандартов : Фекир(7,5), Гуардадо(6,5), Иско(7,5)

Валенсия

Календарь на начало чемпионата:

Сингапурский хозяин Валенсии оказался как тот товар с алиэкспресс – хорошо выглядел на фотках и рекламках, но как только дошло до дела выяснилось, что качество изделия невысокое и в приличное общество с ним выйти нельзя. Поэтому уже который год болельщики мышек бунтуют против руководства, вменяя ему в вину продажу ведущих исполнителей, факап со строительством нового стадиона и редкостное скупердяйство на трансферном рынке.

И в прошлом сезоне эта нищебродская парадигма чуть было не отправила Валенсию в Сегунду, но случилось редкое явление, которое лучше всего описывается олдскульной поговоркой о том, что не было бы счастья.. Принявший клуб Рубен Бараха с безнадеги сделал ставку на молодых мышат и они смогли оставить Валенсию в элитном дивизионе. Так что сейчас ситуация выглядит весьма интригующе: у ростере есть целый ворох интересных щеглов (или как-там они в мире летучих мышей называются), а тренер вынужден делать на них ставку и предоставлять простор для самореализации.

Скрестите пальцы на крыльях)

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Д.Лопес(6,5), Гайя(6),

И вот одним из таких перспективных микимаусов, которые в прошлом годы спасли клуб от понижения класса был Диего Лопес. Старательный юноша с мелодраматическими усиками ударно провел концовку прошлого сезона и до такой степени впечатлил боссов Валенсии, что они легко отпустили из клуба самого Эдинсона Кавани. Ну и поскольку кадровой подпитки линия атаки не получила – теперь именно Диего Лопес остался за главного забивалу и альфа-Бэтмена в этом валенсийском Готеме.

Ну а Гайя в этой вселенной – видимо за Альфреда Пенниуорта. Того самого обаятельного старика-дворецкого при юном супергерое, который всегда поможет, подскажет, отдаст нужный пас, подержит мяч когда надо и вообще проделает массу работы на главную звезду и на команду. Ну а учитывая, что Гайя еще и стандарты умеет исполнять – брать его в команду можно не только из уважения к возрасту.

Джокер : Х. Герра(6), Алмейда(6,5)

Хави Герра – точно переписанный. Невозможно в 20 лет играть так хладнокровно и разумно. Мне этот юный мыш чем-то напоминает Хаби Алонсо: точно такие же телескопические переводы на полполя и зубодробительный удар с дальней. Понятно, что Валенсия сейчас это безусловно рисковое вложение – но кто не рискует, тот айпадов не выигрывает)

А вот Андре Алмейда – это никакой не воспитанник, а напротив – редкое приобретение Валенсии. Год назад прижимистый Питер Лим не поскупился на 8 миллионов евро и увел парнишку из Виктории Гимараеш. С тех пор Андре регулярно демонстрирует свои таланты то одним, то другим боком и есть предположение, что в этом сезоне его разгрузят от черновой работы и позволят больше заниматься созиданием.

Бот : А.Мари(6.5), Кастильехо(6,5)

А вот за Альберто Мари крайне обидно. Нападающий провел очень яркую предсезонку и по всем раскладам должен был претендовать на место в старте, но получил тяжелую травму перед началом чемпионата и вернется уже ближе к зиме.

Ну а Кастильехо кажется разочаровался в проекте Валенсия и ненавязчиво намекает, что его хорошо было бы отпустить куда подальше. Связываться с такими персонажами – себе дороже, даже несмотря на их таланты.

Пенальтисты : Гайя(6), Гильямон(6,5), Алмейда(6,5)

Прямые удары со стандартов : Гайя(6), Алмейда(6,5)

Навесы со стандартов : Гайя(6), Пепелу(6)

Вильярреал

Календарь на начало чемпионата:

И в номинации «рекорды не от хорошей жизни» уверенную победу одерживает Вильярреал. Подлодка этим летом напродавала игроков на 100+ миллионов евро и теперь точно вписывается в акваторию финансового фэйр-плей (ну.. наверное). Только вот адекватную замену ушедшим лидерам по щучьему веленью найти сложновато..

Оптимизм внушает то, что у руля Субмарины по прежнему хитроумный Кике Сетьен, а у торпедных аппаратов толпятся не только культовый Жерар Морено, но и свежекупленные Бреретон и Серлот. К тому же Лодка приняла на борт группу интересных (и бесплатных) хавбеков: Суарес, Ахомач, Комасанья.. Компания не то чтобы шикарная, но балластом они точно не будут.

Так что подать всем йо-хо-хо.. и Жерара Морено)

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Ж. Морено(8), Парехо(7,5)

Жерар Морено никуда не делся с подводной лодки и это громадная удача для команды Кике Сетьена. Потому что Морено – это без всяких скидок главный калибр Субмарины, именно он берет в руки игру и делает разницу, создает моменты себе и коллегам по каюте и вообще всячески мутит воду. Если травмы пощадят его в этом сезоне – свой ценник Жерар отобьет уже за первый круг.

А если не пощадят – присмотритесь к Дани Парехо. Это основной навигатор подводной лодки, отвечающий за курс, скорость и вид из иллюминатора. Да, пожалуй что за такую цену хотелось бы видеть его поближе к вражеским берегам, но стандарты и пенальти – тоже хлебное занятие, а пасы Парехо может и со своей половины поля раздавать так же точно как вайфай.

Джокер : Баэна(6,5), Пино(7,5), Бреретон(7,5), А.Морено(5,5),

Тут просто россыпь из джокеров. Один другого козырнее.. В полузащите это первую очередь – либерально оцененный Баэна,который был лидером молодежной сборной на летнем Евро U-21 и вполне готов к тому, чтобы играть более значимую роль в клубе и талантливый вингер Йереми Пино, за которого Ливерпуль с Арсеналом готовы были отдать 40 лямов (но решили, что Cобослай с Хавертцем перспективнее). Также научный интерес представляет записанный в полузащитники Бен Бреретон(7,5), особенно если Сетьен определит его на острие атаки.

Что касается оборонительных систем, то пока Лодка их настраивает – не забудьте про Альберто Морено. Экс-мерсисайдец окончательно залечил свои болячки и полон решимости отвоевать себе место на левом фланге глубоководной обороны. Потенциально это не только мощное усиление для защиты Подлодки, но и полезная атакующая опция.

Бот : Альбиоль(5,5), Коклен(6)

Старик Альбиоль еще крепок, но уже не так безальтернативен. Чемпион Мира и Европы сейчас выполняет функции духовного лидера и кумара молодежи, что безусловно важно для команды, но фентези очков не добавляет. Особенно учитывая то, что Рауля мучают травмы из-за которых он пропустит старт первенства.

Собственно очень похожая история с Франсисом Кокленом. Опорники – это вообще табуированная история для тутошнего фентези, а особенно опорники, которые еще толком не восстановились после разрыва крестообразных связок.

Пенальтисты : Ж. Морено(8), Парехо(7,5)

Прямые удары со стандартов : Ж. Морено(8), Парехо(7,5)

Навесы со стандартов : Парехо(7,5), Баэна(6,5), А.Морено(5,5),

Гранада

Календарь на начало чемпионата:

Лучше гор могут быть только горцы) Гранада недолго проходила очищение Сегундой, всего за год андалусийцы выиграли второй дивизион, проводили на пенсию суперветерана Хорхе Молину и шумно вернулись в испанскую элиту. Команда здесь подобралась весьма колоритная: тут вам прошедший школу Моуриньо и Сарри опытнейший Хосе Кальехон, и только чудом разминувшийся с Черчесовым в Ференцвароше Мюрто Узуни и человек-река Карлос Нева..

А руководит этой бандой отважный Пако Лопес, который со своим Леванте помешал Барселоне в 2018 году выбить сезон без поражений и эпично хлопнул каталонцев с мультяшным счетом 5-4. Нынешняя команда этого сеньора тоже выстроена по схожим лекалам: полное отсутствие пиетета перед фаворитами, интересные креатуры в атакующей линии и уйма хайлайтов от экспрессивного коуча. Кстати Пако Лопес обещал к старту турнира подтянуть игру в обороне.. но это ннеточно)

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Узуни(7,5), Калехон(7)

Наборные полузащитники – это всегда основной актив и главная головная боль фентезиста. Нападающие то как-нибудь свое забьют, оборонцы если не умением, то числом свой сухарь заработают, а вот найти хавбека, который будет более менее регулярно генерить голы с передачами (за пределами Реала и Барсы) – это обычно редкая удача. Поэтому ни в коем случае не проходите мимо Мюрто Узуни. Лучший бомбардир Сегунды прошлого сезона (23+5 по системе гол+пас) – это пожалуй что один из самых привлекательных лотов во всем ростере.

Также вызывает покупательский рефлекс суперветеран Хосе Кальехон (кстати лучший ассистент Сегунды прошлого сезона). Он безусловно уже не так моторен как в Реале и не так нацелен на ворота как в Наполи, но понимание игры и роскошные кроссы все еще при нем.

Джокер : Пуэртас(7)

Ну а если у Кальехона с Узуни что-то пойдет не так – в Гранаде всегда есть простой и надежный вингер Пуэртас. Из серии бил, бью и буду бить. Разнообразием атакующих навыков Антонио не блещет, но настырность и упорство часто помогают компенсировать недостаток креатива и прочие мелочи.

Бот : Виктор Диас(5,5)

Когда то Витя был фентези-радостью и тащером из развеселого Леганеса, но сейчас защитнику уже 35 и так же бодро рыхлить свой фланг как в былые времена он уже не сможет. Как говорится: «Латераль – дело молодых. Лекарство против морщин.» Тем более что буквально вчера горцы выписали из Порту Уилсона Манафа, который как раз способен сыграть справа. Так что конкуренция в защите Гранады стала еще острее. Не стоит рисковать 5.5. у.е. По крайней мере тут.

Пенальтисты : Узуни(7,5),

Прямые удары со стандартов : Кальехон(7), Мелендо(6,5)

Навесы со стандартов : Кальехон(7), Пуэртас(7).

Жирона

Прошлый год вышел для транснациональной корпорации City Football Group суперудачным. Флагманский клуб выиграл Лигу Чемпионов, Мумбай Сити – индийскую Суперлигу, Мельбурн Сити – стал первым в Австралии.. На этом фоне успехи испанского филиала этой спортивной франшизы не сильно поражают, но десятое место для дебютанта Примеры – это результат весьма бойкий.

Теперь каталонцы уже не новичок и вполне готовы замахнуться на статус если не претендента на Еврокубки, то по-крайней мере – крепкого середняка Примеры. Да, лучший снайпер команды Кастельянос укатил в Рим, но у Жироны остался интересный тренер Мичел, полузащиту усилил гиперопытный Дани Блинд, опять же Корпорация прислала парочку перспективных проспектов на дозревание о адаптацию.. Все это создает для каталонцев очень крепкий фундамент, который в довольно небогатой Примере прмо со старта дает конкурентное преимущество над остальными середнячками.

Календарь на начало чемпионата:

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Стуани(7), Цыганков(7)

Система одна , а ресурсы выделяются разные. Поэтому у МанСити на острие играет монструозный Эрлинг Холанд, а Жирону который год на своих плечах тянет семижильный Стуани. Но учитывая перспективную линию каталонской полузащиты и то, что голевое чутье Стуани никуда с возрастом не выветрилось (а также то, что ВАР по прежнему покровительствует пенальтистам) – покупка уругвайца выглядит шагом осмысленным и даже многообещающим.

Кроме уругвайца имеет смысла потратить бюджет на атакующего полузащитника Виктора Цыганкова. Украинец пришел в Ла Лигу по ходу прошлого сезона и с ходу резко увеличил атакующий потенциал Жироны. Ну а после отъезда Кастельяноса и Рикельме именно он смотрится самым привлекательным пиком в атаке каталонцев.

Джокер : Савио(6), Пабло Торре(6,5), Довбик(?)

И к слову о полузащите) Каталонцы вообще то хорошо устроились.. Наладив дипломатические отношения и с МанСитии и с Барселоной, Жирона получает доступ к уйме перспективных кадров. Например этим летом на Эстадио Монтиливи будет бегать выпускник Ла Масии- Пабло Торре и стелс-проспект действующих победителей Лиги Чемпионов Савиньо, который в прошлом сезоне стажировался в ПСВ, а теперь переезжает дозревать в Испанию.

Также Жирона, осознавая ограниченный ресурс Кристиана Стуани, спешно нашла ему подмену и договорилась о приобретении форварда Днепра Артема Довбика. Ход напрашивающийся , но от того не менее перспективный: Цыганков поможет с адаптацией и передачами, Стуани – с советами и игровым временем.

Бот : А. Гарсия(7), Коуту(6)

Ну переплата жи... Алеиш Гарсия – безусловно одно из открытий прошлого сезона, но все таки хавбек возвращается после затяжного восстановления и совершенно неизвестно какой он будет после травмы. К тому же за такую цену в Жироне есть и более атакующие юниты в центре поля.

Примерно такая же ситуация с Яном Коуту. Его трудовая книжка конечно лежит в Сити ,но это еще не повод оценивать его как игрока топ-клуба в рамках фентези. Все таки Жирона – не цитадель в плане обороны, да и Коуту это игрок, которому только предстоит доказывать свое место в стартовом составе каталонцев.

Пенальтисты : Стуани(7)

Прямые удары со стандартов : А.Гарсия(7), Д.Лопес (5,5)

Навесы со стандартов : А.Гарсия(7), Цыганков(7)

Кадис

Большинство российских болельщиков узнало о том. что в испанской Примере играет Кадис только потому что из него в Спартак перешел Тео Бонгонда. Но к сожалению для желтой подводной лодки (да, да ФК Кадис тоже претендует на это название) бельгиец – не единственная их кадровая потеря.

На самом деле ситуация довольно тревожная: каждая линия андалусийцев потеряла своего лидера: про Бонгонду уже все в курсе, лучшего латераля Эспино сманил Райо Вальекано (читерски использовав Радамеля Фалькао как переговорщика), а поставщик сэйвов хай-класса Херемиас Ледесма чуть ли не в открытую бунтует и просит отпустить его в Альмерию.

В общем, ситуация довольно сложная, но тренер Серхи Гонсалес уже который год умудряется из весьма среднего в плане скиллов набора исполнителей сооружать не шибко эффектный, но качественный и эффективный продукт, который зарабатывает свои очки упорством и командной игрой. Так что вероятно и в этом сезоне Кадис опять предстанет огнеупорной и колкой командой, о которую поломают зубки многие соперники с более богатыми ростерами.

Календарь на начало чемпионата:

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Хави Эрнандес(5,5), Мачис(7)

Команды Серхио Гонсалеса всегда прилично выглядели в обороне. Другое дело, что например в Эспаньоле это не было единственным козырем, а вот в Кадисе в силу крайне скромного атакующего потенциала кроме как на бетон у своих ворот надежд то и нету.

Поэтому тут в первую очередь думаешь про защитников и самый явный пик – Хави Эрнандес(нет, не родственник). Хави – прямая замена слинявшему из Кадиса Эспино: такой же моторный краек с активной жизненной позицией. Умеет подключаться к атакам и даже успел отличиться голом на предсезонке.

А за пределами оборонительных порядков руки тут первым делом тянутся к Мачису. Венесуэльцу не привыкать быть первым парнем на деревне: и в Гранаде и в Вальядолиде у него получалось забронировать за собой статус основного забойщика, так что и в Андалусии именно от него ожидается наибольшая голевая активность

Джокер : Хиль(5), Мбайе(5)

Хиль станет мастхавом, если Ледесма все таки утечет из Кадиса. Ультрадешевый вратарь из оборонительной команды – слишком соблазнительный лот для того, чтобы не иметь его в своем фентези-составе. Хотя бы на всякий случай.

Еще один интересный оборонец – Момо Мбайе. Он громко постучался в основной состав еще в прошлом сезоне, а во время этой предсезонки наколотил аж три гола, что явно намекает на разносторонние таланты сенегальца и его готовность продемонстрировать их на всю Примеру.

Бот : Гвардьола(6,5)

Гвардьола – это как известно лысый шарлатан, его брать в фентези состав – только карму портить) Шутка. Во первых, этот Гвардьола с волосами, а во-вторых, из-за травмы не вернется на поле раньше октября. Так что рассчитывать на него все равно не стоит

Пенальтисты : А.Фернандес(7), Алькарас(6,5), Рохер Марти(6,5)

Прямые удары со стандартов : А.Фернандес(7), Алькарас(6,5),

Навесы со стандартов : А.Фернандес(7), Алькарас(6,5),

Лас-Пальмас

Календарь на начало чемпионата:

Лас-Пальмас – яркой доказательство того, что даже среди пляжей, шезлонгов и курортных декораций можно играть в футбол приличного уровня. На самом деле с Канарских островов вышло много топ-футболистов: Педри, Давид Сильва, Рубен Кастро... так что на этой вулканической почве прекрасные условия не только для равномерного загара, но и для игры в футбол.

К тому же Канарские острова самим своим географическим расположением добавляют Примере колорита и приучают испанские клубы к тому, что дальние (две тысячи км например от Барселоны) перелеты – это тоже часть шоу.

Кстати о Барселоне – тренер канарцев Хавьер Гарсия Пимьента – как раз таки выходец из Каталонии, который очень много блаугранового (с поправкой на класс исполнителей, конечно) пытается перенести на островную почву. На уровне второго дивизиона эти идеи смотрелись весьма уместно и теперь очень интересно будет посмотреть, продолжит ли коуч настаивать на своей игровой модели в суровых условиях Примеры.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Виера(7)

Тут наверное тот случай, когда можно сыграть по классической для фентези схеме и взять лидера какого-нибудь небольшого клуба. Все слоты все равно игроками Барсы и Реала не забьешь, а тут мы покупаем по сходной цене приличного класса исполнителя, который будет стопроцентно основным в своем клубе. И поскольку именно Виера на канарах отвечает за созидание – его абонемент на место в основе также предполагает очки за голы и пасы. Довольно приличное портфолио за такие деньги.

Джокер : Молейро(6,5), Пехиньо(6,5)

Но есть в полузащите Лас-Пальмаса и чуть более дешевые юниты со схожим потенциалом. Молейро – вообще в прошлом году стал вторым ассистентов всея Сегунды, а Пехиньо наколотил весьма приличные для хавбека шесть голов. И тот и другой смотрятся весьма перспективной инвестицией во всегда дефицитный слот фентези-полузащитника.

Бот : Лемос(5,5), Синкгравен(5,5), Кардона(5,5)

Как то не слишком хочется со старта проверять насколько оборона Пальмаса конкурентноспособна на уровне Примеры.. да еще и палить на это лишние средства. Особенно если речь идет про относительно дорогих защитников, которым место в старте совсем даже не гарантировано.

Лемос будет соревноваться с арендованным у Барселоны Араухо (но не с Рональдом, а с тем который Хулиан), а Синкгравен попробует убедить тренера, что он сильнее, чем Серджи Кардона. У кого получится лучше – посмотрим по ходу сезона, а пока лучше воздержаться.

Пенальтисты : Виера(7), М. Кардона(6,5)

Прямые удары со стандартов : Виера(7), Рамирес(7)

Навесы со стандартов : Виера(7), Молейро(6,5)

Мальорка

Календарь на начало чемпионата:

Островитянам все таки жутко повезло с тренером. Хавьер Агирре – это суровый мексиканский дед, далекий от этой вашей тики- таки, глобализации и прочих барбершопов. И команду он создает под стать своим олдскульным представлениям о прекрасном. Обороняется Мальорка скорее числом, нежели умением, но делает это самоотверженно и организованно, а впереди у балеарцев есть индивидуально сильные исполнители, которые уж как-нибудь придумают, обострят и заковыряют.

Правда в середине поля у островитян сейчас проблемно: главный креативщик Мальорки прошлого сезона Ли Кан Ин подался в Париж, балансир команды Руис Де Галаррета укатил в родной Бильбао, а адекватной замены ни тому ни другому пока не сыскали. Зато балеарцам удалось сохранить своего главного забивалу Ведата Мурики и чтобы всем соперникам боялось еще шибче – прикупить для стереоэффекта столь же мощного канадского форварда Ларина. Осталось взять в аренду Дукалиса с Мухомором – и классический состав будет разбивать фонари на улицах Примеры.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Мурики(7,5), Маффео(5,5)

Мурики – главная трансферная удача островитян со времен Самуэля Это`о. Косовар как влитой смотрится в незамысловатых, но предельно конкретных атакующих схемах Хавьера Агирре. Ведат и продавить может и прострел в штрафной замкнуть и со второго этажа обострить ситуацию. Прям приятно смотреть, когда человек на своем месте) Кстати в вашем фентези-составе форвард тоже будет выглядеть органично.

Еще один важный винтик из системы Агирре- гиперактивный правый латераль Маффео, которого Лионель Месси называл самым сложным опекуном в своей карьере (и это Месси, который играл и против Рио Фердинанда и против Серхио Рамоса и даже против Дмитрия Комбарова). Но цепкость – не единственный козырь испанского защитника. Пабло регулярно совершает атакующие вылазки и заносит ценный фентези-очки. Что радикально повышает его привлекательность по сравнению с остальными островными оборонцами.

Джокер : Ларин(?), Д.Родригес(7),

Мало было Агирре одного боевого слона – он еще и второго себе выписал.. из Канады. Хотя если из Канады – то скорее боевого мамонта) И теперь Ларин с Мурики готовы устроить соперникам Мальорки форчекинг в лучших традициях Колорадо Эвеланш. На самом деле Ларин бы может и сам с этой задачкой справился: весной он по сути и был всей атакой Вальядолида.. и даже почти вытащил клуб Роналдо из зоны вылета. Но вдвоем оно конечно сподручнее.

С защитой у балеарцев все пристойно, с атакой – вроде бы тоже теперь порядок.. а вот с серединой поля – беда. За старшего остался Дани Родригес, которому теперь предстоит отвечать за креатив (ну насколько это возможно в командах Хавьера Агирре), снабжать ударных форвардов легкоусвояемыми передачами и выцеливать нужные угры головы со стандартов. Футболист он разносторонний – так что должен справится.

Бот : Абдон Пратс(6)

Номинант на звание: «самые стильные усики Примеры». Но поскольку усики – это отнюдь не пропуск хм.. в фентези, тратиться на этого колоритного товарища особого смысла нет. Оба места в атаке балеарцев уже плотно забронированы, так что Пратсу достанутся крохи игрового времени.

Пенальтисты : Мурики(7,5)

Прямые удары со стандартов : Д.Родригес(7), Морланес(5,5)

Навесы со стандартов : Д.Родригес(7), Морланес(5,5)

Осасуна

Календарь на начало чемпионата:

Осасуна – это для Примеры как хорошист в классе. Вроде бы на медаль не идет, по всяким олимпиадам не катается, но парень неглупый, со своими сильными сторонами, аккуратный и положительный. И кстати именно репутация клуба стала одним из доводов, которые все таки склонили международный арбитражный суд к тому, чтобы пропустить памплонцев в Еврокубки.

Так что теперь у футбольных болельщиков из Европы появится роскошный повод покататься по хемингуэйевским местам и проникнуться испанским колоритом. Главное только не расслабляться, потому что команда из Наварры – орешек крепкий. Тренер Хакоба Аррасате по винтикам выстроил механизм, который и прессингом может любого гранда задавить и ко взлому устойчив как банковский сейф. Лишь бы ресурса хватило на два турнира сразу.

И да, если бы Хемингуэй играл в фентези – он точно бы записался в лигу болельщиков Осасуны)

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Д.Гарсия(5,5), Катена(5,5)

Осасуна – команда логичная и прекрасно понимающая свои пределы. Памплонцы не делают то, чего не умеют и стараются выпячивать свои козыри как можно более выпукло. И одно из самых очевидных конкурентных преимуществ команды из Наварры – качественная игра в обороне.

Поэтому имеет смысл приглядеться к основной паре центральных защитников Осасуны, которой вероятнее всего станут Давид Гарсия и Алехандро Катена. Поразительно насколько схожи два этих игрока по своей органике: оба рослые, оба цепкие, оба великолепно играют головой. Фентези-ценник опять же.. идентичный. В общем, сложно будет выбрать кого-то одного из этого дуэта. Так что если запутаетесь – хватайте обоих

Джокер : Авила(7), Мохика(5,5)

Авила – это конечно подарок для Осасуны. На уровне середняка Примеры аргентинец смотрится просто вызывающе хорошо. Он и атакует, он и прессингует, он и забивает, он и стандарты пуляет.. Так что если наскучит играть через памплонскую оборону – вам прямая дорога к покупке Чими.

А вот если не наскучит – подумайте про Жоана Мохику. В Эльче он просто разрывал свой фланг и смотрелся чуть ли не лучшим левым латералем Примеры, в Вильярреале – несколько приутих и загрустил от ротаций. Но по своему потенциалу – это точно игрок основы и будет очень странно, если колумбиец кому-то эту конкуренцию проиграет.

Бот : Р.Гарсия(6,5), У.Гарсия(5,5)

Слишком много гарсий для одной команды. Ощущаешь себя как в Корее, когда на всю страну придумали только пять фамилий.. впрочем оба фигуранта попали сюда не из-за проблем с вариативностью. Рубен Гарсия – просто напросто не тянет . Уже который год его статистика ползет вниз, а в прошлом сезоне вингеру вообще доставались только обрывки игрового времени.

Ну а Унай Гарсия – юнит полезный, но по всей видимости обе вакансии на место центрального защитника уже закрыты и этому Гарсии останется только страховать стартовый дуэт в Кубке Короля или Лиге конференций.

Пенальтисты : Авила(7), К.Гарсия(6,5), Будимир(7)

Прямые удары со стандартов : Авила(7), Р.Гарсия(6,5), М.Гомес(7)

Навесы со стандартов : Авила(7), Р.Гарсия(6,5), М.Гомес(7), Монкайола(6,5)

Райо Вальекано

Календарь на начало чемпионата:

Райо – команда удивительного обаяния, которая всегда подбрасывает болельщикам причины для того, чтобы за себя притопить. В лихие доютьюбные времена зрители болели за подмадридцев потому что там играл Виктор Онопко, далее симпатизировали из-за музыкального перфоманса на Эстадио Вальекас, потом была стадия безбашенного футбола от Пако Хемеса и вот последние пару лет за фотогеничность футбола вальекасцев отвечал самый перспективный из нового поколения испанских тренеров – Андони Ираола.

Однако этим летом баскский специалист укатил в АПЛ и Райо весьма иронично заменил его Франсиско Родригесом. Тренером, который был уволен из Эльче после пяти проигрышей подряд, последним из которых стало как раз поражение от Райо. В общем, теперь не очень очевидно, за что именно стоит симпатизировать подмадридцам. Но я почему-то уверен, что пройдет пару туров и эта банда подбросит всем новых поводов для лайков.

Место тут такое, ну )

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Паласон(7,5), А.Гарсия(7,5),

Да, Ираола ушел, но собранная им полузащита осталась в подмадридье. Персонажи тут собрались весьма колоритные и способные на фентези-свершения. Прежде всего Райо очень повезло сохранить в команде Иси Паласона, который в прошлом году настрелял аж девять голов.. Мог бы и десять, но сотворил вот это..)

Также остался в Вальекасе Альваро Гарсия. У него конечно нет такого роскошного удара как у Иси, но этот вингер за счет скорости и настырности стабильно набирает свои фентези-очки. Да и в эту предсезонку именно он стал лучшим бомбардиром Райо.

Джокер : Эспино(5,5), Лежен(5,5), Де Томас(7,5),

Переход Альфонсо Эспино в Райо – это чуть ли не главная трансферная хохма этого испанского лета. Все гадали в какой клуб уедет латераль: то ли в Севилью выигрывать Лигу Европы. то ли в Барсу, которой было бы крайне удобно подписать уругвайца как свободного агента.. Но, один звонок Радамеля Фалькао и Эспино едет в подмадридье. Оценщики так прифигели, что даже скинули 0.5 с прошлогоднего ценника.

А вот Лежен напротив – вырос в цене. Но оно и понятно, потому что оборонец, который не прочь приложиться издали или результативно сбегать на стандарт всегда ценится больше остальных коллег по ростеру.

Ну и на сладкое у нас – сам Рауль Де Томас. Это даже звучит слегка поэтично, а выглядеть должно еще эффектнее. По своему уровню РДТ – претендент на место в сборной Испании, но травмы и конфликт с бывшим клубом несколько оторвали его от футбольных дел. Райо – это отличное место, чтобы вновь напомнить миру о себе и наконец выбить контракт с топ-клубом (хотя бы по методу Хоселу) или уже укатить к хлебосольным шейхам.

Бот : Дмитриевски(5,5), Фалькао(6,5)

Вообще не вижу смысла покупать кипера Райо за такую цену, если в ростере этой команды есть атакующие латерали и забивающий Лежен из той же ценовой категории .. плюс Аридане, который стоит дешевле, а сухари приносит ровно такие же. Особенно если слухи о подписании Эдгара Бадии окажутся не такими уж и слухами.

Если любишь – отпусти. Это про Фалькао и Райо. Колумбийский суперфорвард и так уже порядочно помог клубу из Вальекаса: тут тебе не только голы, но и медаиэффект и рост подписчиках в соцсетях и подписание Эспино в конце-концов.. За такие заслуги Радамеля давно пора отпустить на заработки к саудитам или хотя бы в Майями. Там сейчас как раз весело ) Вот и с фентези – такая же история. Полноценный сезон Эль Тигре уже не потянет, а занимать слот Райо игроком ротации – это как-то чересчур расточительно.

Пенальтисты : Де Томас(7,5), Паласон(7,5), Трехо(7)

Прямые удары со стандартов : Де Томас(7,5), Паласон(7,5), Лежен(5,5)

Навесы со стандартов : Паласон(7,5), У.Лопес(6), А.Гарсия(7,5), Эспино(5,5)

Реал Мадрид

Календарь на начало чемпионата:

«Скажи мне какая у тебя полузащита и я скажу, какие к тебя перспективы..» Исходя из этой старой футбольной мудрости мадридский Реал начиная с этого сезона должен просто жесточайшим образом доминировать в европейском футболе.

Мадридцы обладают просто возмутительно роскошной подборкой хавбеков как с точки зрения скилла, так и с точки зрения разнообразия доступных вариантов. Тут даже Кроос и Модрич – это сейчас не железобетонно основные исполнители (как бы кощунственно это не звучало) и Анчелотти будет иметь возможность компоновать свою полузащиту из элитных игроков под каждого конкретного соперника. Звучит несколько устрашающе, но лично я уже предвкушаю..

Но, полузащита это блюда для гурманов, а большинство зрителей куда больше интересует чем же все таки закончится эпопея с релокацией Мбаппе в Мадрид. Уже второе лето подряд ПСЖ с Реалом устраивают сантабарбару за одного из самых талантливых игроков своего поколения, нервируя футбольную Европу и обогащая букмекеров на ровном месте. Дополнительная драма в том, что переход Киллиана в Мадрид резко меняет все фентези-расклады, которые были перед началом сезона и до самого окончания трансферного окна всем фентезистам придется быть морально готовыми к тому, чтобы резко изломать свои планы на состав.

Да-да прямо в последний момент.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Винисиус(10), Родриго(8,5), Беллингем(8)

Ну собственно еще 50 процентов фентезистов начнет сборку своей команды именно с покупки Винисиуса. Бразилец после ухода Бензема (и перед приходом Мбаппе) является главной звездой Мадрида, от него будет исходить основная опасность в атаке и соответственно к нему будут стекаться фентези-очки. Сочный ценник, который повесили на вингера, нас конечно огорчит, но не остановит)

Тем более, что на крайняк в Реале есть и более дешевый (но не менее перспективный) бразилец – Родриго. Он также стал дороже по сравнению с прошлым годом, но позиция форварда и бурным образом прогрессирующие атакующие скилы, пожалуй, что стоят таких денег. Препятствием может стать только перфоманс Джуда Беллингема. Самый дорогой летний трансфер Мадрида (ну по крайней мере, пока – самый дорогой) явно намекает, что на британца будет делаться ставка. А место атакующего полузащитника в схеме с ромбом обещает солидную статистику и массу фентези-пользы.

Джокер : Вальверде(8), Ф.Гарсия(6), Хоселу(8),

Вальверде вроде бы на первый взгляд кажется переплатой, но если тренер начнет использовать его атакующий скиллы более размашисто, то я совсем не удивлюсь, если Федерико станет самым ценным лотом из всего полузащитного ромба. Удар, неугомонность, качественные партнеры- все при нем. Еще один интересный персонаж – Фран Гарсия. Реал пытается прокачать латераля по лекалам Дани Карвахаля- стажировка в другом клубе, а потом триумфальный комбэк. И в целом, эти ожидания небезосновательны: Фран был одним из лидеров крайне симпатичного Райо и по части умений, необходимых современному латералю точно не уступает ни Рюдигеру ни Камавинге. Немного удачи и мы получим стартового защитника Реала за 6.0. Поди плохо?

Ну и не стоит забывать про Хоселу. В случае если эксперименты с ромбом зайдут в тупик или при травме (тьфу-тьфу-тьфу) кого что из основных исполнителей роли нападающего, мадридцы точно распакуют этого форварда старой школы. А с такими распасовщиками за спиной даже Дзюба свой десяток голов за сезон положит.

Бот : Гюлер(7,5), Менди(6), Б.Диас(7,5)

Тут разумеется не стоит на старте вкладываться в травмированных игроков: Гюлер так бурно показал себя на тренировках, что надорвался еще до начала первенства, а Менди стал жертвой первого Эль Класико этого сезона.

Что касается Браима Диаса, то в Реал он возвращается на роль ролевика и учитывая конкуренцию в полузащите королевского клуба, испанцу в этом блокбастере достанутся только эпизодические роли.

Пенальтисты : Модрич(7,5), Винисиус(10), Родриго(8,5),

Прямые удары со стандартов : Кроос(7,5), Родриго(8,5), Модрич(7,5), Алаба(6,5)

Навесы со стандартов : Кроос(7,5), Родриго(8,5), Модрич(7,5)

Реал Сосьедад

Календарь на начало чемпионата:

Сосьедад – клуб тонкой душевной организации. Однако за этой легкой богемностью скрывается просто таки стальной характер: в прошлом году многие пророчили баскам спад на фоне тяжелой травмы их лидера Микеля Ойарсабаля и сурового календаря, ставшего сверхплотным от еврокубков и паузы на ЧМ. Однако доностийцам хватило и глубины состава и качества игроков для того, чтобы не только не посыпаться, но и обеспечить себе место в Лиге Чемпионов.

Было бы крайне красиво дать суперветерану Давиду Сильве послушать гимн Лиги Чемпионов в футболке Сосьедада, но к сожалению тяжелая травма отправила чемпиона Мира на пенсию раньше срока. Впрочем печалится баскам было особо некогда и они, недолго думая, выписали себе другого Сильву. Не такого титулованного, зато помоложе.

Так что по большому счету клуб не стал хуже по сравнению с прошлым сезоном (вон даже Ойарсабаль уже в строю) и вполне готов к тому, чтобы достойно проявить себя и в главном европейском турнире и при этом не завалить внутренний чемпионат.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Айен Муньос(5,5), Ле Норман(6), Ойарсабаль(8), А.Сильва(?)

Давайте по честному, в Примере лучше Сосьедада в прошлом году сушила только имбовая Барселона, так что нас тут прежде всего интересуют оборонцы. И тут вам на выбор два варианта – Робин Ле Норман, который пропускает игры только если переломы мешают зашнуровать бутсы или отвоевавший себе место левого латераля Айен Муньос. Первый – синоним надежности, но дороже, второй – менее затратен для бюджета, но латераль – позиция которая всегда под угрозой ротаций.

И конечно нельзя забывать про атакующий потенциал доностийцев. Здесь выделяется свежекупленный Андре Сильва, который уже стажировался в Испании и показал себя весьма недурно, а также лидер клуба Микель Ойарсабаль. Прошлый сезон ему конечно лучше забыть как страшный сон: вингер очень долго искал себя после тяжелой травмы и по большому счету не нашел. Зато если верить закону тельняшки (ну или следовать рисунку на футболке Сосьедада), то за темной полосой обязательно должна пойти светлая.

Джокер : Кубо(8), Садик(7,5), Чо(7), Субельдия(5,5),

Сосьедад в плане перспективных атакующих пиков выглядит аппетитно как меню из Мак.. ну, как меню и точка. Главная замануха – это конечно Кубо, который успешно подменил Ойарсабаля во время травмы и сейчас смотрится чуть ли не более интересным вариантом, чем сам Микель. Примерно рядом с японцем в рейтинге ожиданий находятся Садик и Чо. Хм.. находятся и чо? Оба этих юнита пропустили значительную часть прошлого сезона из-за травм и теперь у них тонна мотивации для того, чтобы проявить себя и вознаградить всех за долгое ожидание.

Ну и не будем забывать про сверхнадежную оборону басков. Если Муньос кажется вам не слишком надежным, а Ле Норман – не слишком бюджетным, тогда обратите внимание на Игоря Субельдию. Он как раз в вашем вкусе.

Бот : Субименди(6,5), Элустондо(6),

Мы уже писали, что опорники – это фентези-изгои? Ну по крайней мере в тутошнем формате скоринга, заточенном в первую очередь под голы и передачи. Так вот даже гиперполезный Субименди (его серьезно рассматривали как замену Серджи Бускетсу) – это не тот юнит, которого стоит хватать в состав. Просто не окупится. Да еще и слот Сосьедада заболчит.

В случае с Элустондо банально не хочется переплачивать. Аритц и в прошлом году не был стопроцентно основным исполнителем и сейчас при возмужавших конкурентах вряд ли им станет.

Пенальтисты : Ойарсабаль(8), Мерино(7,5)

Прямые удары со стандартов : Ойарсабаль(8), Браис Мендес (8), Кубо(8)

Навесы со стандартов : Ойарсабаль(8), Браис Мендес (8), Кубо(8)

Севилья

Календарь на начало чемпионата:

Севилья – это клуб-мелодрама. Самый крутой спортивный директор современности Мончи этим летом ушел к другой, оставив команду в долгах. Андалусийцы спешно распродают активы и столовое серебро, но суровый Хосе Луис Мендилибар все равно не выкидывает белый флаг и грозится дать бой фаворитам.

Ну или хотя бы выиграть Лигу Европы.

На самом деле с Севильей по состоянию на сейчас не ясно ровным счетом ничего. Кто из лидеров останется в клубе к сентябрю, получится ли у андалусийцев разобраться с текущей задолженностью, приживется ли у юнитов, не свинтивших к хлебосольным саудитам, игровая философия Мендилибара? В общем сплошные вопросы, подозрения и робкая надежда на хэппи-енд.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Эн-Несири(8), Дмитрович(5,5)

Просто удивительно что Эн-Несири еще не сманили из Севильи. По своей органике Юссеф – копия юного Карим Бензема. Роскошные физические данные, пластика, игровая хитрость, переходящая в наглость..и наоборот) Правда по части реализации и стабильности марокканец пока до уровня элитного форварда не дотягивает, поэтому видимо до сих пор и не утек в топ-клуб. Но Хосе Луис Мендилибар классный мотиватор и возможно именно его сурового взгляда не хватало Юссефу для качественного скачка в развитии.

А вот Дмитрович станет мастхавом если Буну все таки утащат в Бундеслигу. Серб – давний знакомый главного тренера, очень харизматичный и стабильный вратарь. Реально стена, об которую разбиваются атаки соперников. Так что в случае отъезда Буну фентези-турнир получает околоидеальный пик на место в воротах.

Джокер : Окампос(8), Ламела(7,5), Акунья(6,5)

Окампос – это потенциально очень хорошо, а кинетически – очень дорого) Пару лет назад казалось, что Лукас – это взошедшая в Севилье футбольная звезда, но потом последовали несколько довольно тусклых сезонов при Лопетеги, странноватый вояж в Голландию и вот теперь аргентинец кажется вернулся в ту же точку, что и в первый свой приход в Андалусию. Этот сезон для Окампоса прежде всего отличный шанс перезагрузить карьеру, проявив себя лидером команды в том числе в Лиге Чемпионов, так что с мотивацией тут полный порядок. Если вас не пугает тяжелый ценник – смело хватайте его хоть с первого тура.

А если пугает – можно рассмотреть более бюджетный вариант с Ламелой. Аргентинец пока не обеспечил себе твердое место в основном составе, но предсезонка показала, что в плане созидания он гораздо интереснее всех своих конкурентов. Так что велики шансы на то, что через какое-то время он пропишется и в старте андалусийцев и в вашей фентези-команде.

Что касается Маркоса Акунья, то здесь основные риски связаны даже не с его стоимостью, а с тем, что на чемпиона мира есть серьезный спрос. Аргентинец- провел шикарный сезон, успевая помогать команде и в обороне и в атаке и свой фентези-ценник он более чем оправдывает. Но учитывая проблемы Севильи с финансами (а также то, что замену на левый фланг они уже приобрели) – велика вероятность того, что Маркоса продадут. Тут как бы жалко расставаться с одним из лучших латералей чемпионата, но как сейчас говорят: «За деньги – да.»

Бот : Идриси(7,5), А.Гомес(7), О. Родригес(6,5)

Мончи как сорока натаскал в Андалусию уйму вроде бы красивых, но оказавшихся довольно таки бесполезными артефактов. И сейчас Севилья очень старается выжать из этого пестрого наследства хоть какую-то пользу.

Наиболее вероятные кандидаты на выход – ветеран Папу Гомес (за которого еще можно получить хоть какие-то деньги), Уссама Идрисси, который видимо оказался игроком для исключительно внутриголладнского использования и Оскар Родригес, дальнобойные таланты которого оказались невостребованными в контактном стиле Мендлилибара. Так что связываться с такими юнитами – себе дороже.

Пенальтисты : Окампос(8), Ракитич(7), Ламела(7,5)

Прямые удары со стандартов : Окампос(8), Ракитич(7), Ламела(7,5)

Навесы со стандартов : Окампос(8), Ракитич(7), Ламела(7,5), Акунья(6,5)

Сельта

Календарь на начало чемпионата:

У Сельты праздник со слезами на глазах. С одной стороны – клуб отмечает столетие. Пошил юбилейную форму, скатался на торжественный прием к самому Римскому Папе, утвердил план торжественных мероприятий. А с другой галисийцы в очевидном экзистенциальном кризисе. Команда мечется от одной игровой концепции к другой, меняет тренеров, ругается с лидерами и бессистемно шарит на трансферном рынке.

Раньше все шероховатости и огрехи сглаживались магией и индивидуальным героизмом Яго Аспаса, но прошлый сезон показал, что лидер Сельты не нашел в себе генов Бенджамена Баттона и с возрастом все реже и реже может в одно лицо спасать бело-голубую команду. Особенно из лазарета. Исправлять ситуацию позвали Рафу Бенитеса. Который последний вменяемый перфоманс показывал кажется лет пять назад в еще несаудовском Ньюкасле. Назначение более чем спорное и остается только пожелать симпатичной галисийской команде удачно отпраздновать свой юбилей.

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Аспас(8), Бамба(8)

Каждый год обещаю себе не пихать в мастхавы Яго Аспаса и каждый год прихожу к одному и тому же простому вопросу: «а кого собственно если не его». Да, Яго явно сдал в подвижности и выносливости, но его идеальное чувство игрового ритма все равно никуда не пропало, а волшебная левая до сих пор вгоняет в тремор киперов Примеры. В общем, тут я уповаю на то, что игровой интеллект позволит Аспасу адапитроваться к своим теперешним возможностям и снова погоняться за трофей Тельмо Сарры.

Но на всякий случай и у меня и у Сельты есть план Б. Галисийцы выписали из Лиги 1 Джонатана Бамбу. Судя по бэкграунду и разговорам об экономической составляющей подписания, ребята из Виго делают на чемпиона Франции солидную ставку и рассчитывают на то, что экс-игрок Лилля либо поможет Аспасу вернуться в статус элитного бомбардира, либо сам подменит Яго на этой нервной должности.

Джокер : К.Перес(6,5), Вейга(7), Ларсен(7)

Громадная интрига повисла над Виго.

Да, да я могу и в поэзию..) Но на самом деле в фентези куда интереснее. Особенно в межсезонье, когда новостная лента пухнет от новостей про грядущие переходы. Куда только не отправляли уже Габри Вейгу: у в Реал и в Наполи и в Ливерпуль и даже в ПСЖ.. но пока что лучший молодой игрок Примеры прошлого сезона никуда не утек и если у галисийцев получится сохранить свой главный трансферный актив – Габри опять устроит всем карнавал.

Но есть в Галисии перспективные атакующие пики и помимо Вейги. После выпуска из Ла Масии Карлос Перес с переменным успехом стажировался в Италии но свою команду кажется нашел именно в Виго. По крайней мере по ходу прошлого сезона вингер был одним из тех, от кого исходила основная острота и свежие идеи в атаке галисийцев и есть ощущение что дальше будет еще бодрее. А Йорген Странд Ларсен – это такой боевой галисийский слон. В прошлом сезоне Сельта пыталась перебором найти тяжелого форварда в пару к Аспасу, но пока что нет ощущения что эти поиски завершены. Пока что полу-позишн в этой гонке и норвежца, который ярко провел предсезонку и видимо начнет чемпионат в качестве игрока основы.

Бот : Айду(6), Марчесин(5,5).

Эм.. Что? Айду стоит как основной защитник Атлетико, Барсы или Реала? Это безусловное влияние повесточки, я считаю )) Потому что других причин так лихо оценить мощного африканского стоппера лично я придумать не могу. Так что и вы не спешите с инвестициями. Ровно так же некуда спешить с и Аугустином Марчесином. Аргентинца угораздило порвать ахилл и раньше октября его в рамке ожидать не стоит.

Пенальтисты : Аспас(8)

Прямые удары со стандартов : Аспас(8), К.Перес(6,5)

Навесы со стандартов : К.Перес(6,5), Бельтран(6)

Хетафе

Календарь на начало чемпионата:

В одну и ту же реку войти дважды нельзя.. А вот вляпаться в одну и ту же историю можно сколь угодно часто. Этот сезон покажет к какой из этих двух ситуаций относится комбэк Хосепа Бордаласа в Хетафе. Испанский специалист, который не так давно прокачал подмадридцев до Еврокубков не очень сработался со скуповатым руководством Валенсии (сюрприз-сюрприз) и на финише прошлого сезона вернулся в Хетафе для того чтобы спасти этот клуб от вылета.

И началась типичная бордаласщина: суровая оборона, тактические фолы, башни в нападении.. футбол, простой и эффективный как совковая лопата. Для того, чтобы удержаться в Примере этого хватило, но теперь всех мучает более занятный вопрос: а будет ли Хетафе 2.0 чем-то отличаться от первоначальной сборки или Бордалас не станет чинить то, что и так работает?

Прогнозируемый состав на начало чемпионата (по версии Блога Эль Фентези):

Мастхав : Джене(6), Сория(6)

Я человек простой. Вижу Бордаласа – вангую сухари. Потому что тренерская философия этого сеньора всегда стояла на трех китах: дисциплина в обороне, опорный форвард в атаке и тактический фол – по всей плоскости поля.

Думаю, тут вряд ли случился какой-то ребрендинг и поэтому советую обратить внимание на двух наиболее стабильных оборонцев из Хетафе. Первый – это конечно же кипер Сория, а второй – любимец тренера Джене. Хотя если честно Джене у всех тренеров Хетафе был фаворитом: неуступчивый, резкий, отлично для своего роста играющий головой.. его даже пару раз ставили в опорную зону но в центре защиты тоголезец на мой вкус смотрится все таки более органично. Хорошо, что хоть в фентези он – точно защитник.

Джокер : Мата(6,5), Латаса(6,5) Митрович(5,5)

Самый успешный период в карьере Хайме Маты случился как раз при Бордаласе и как раз в Хетафе. Именно тогда этот мощный форвард в первый и пока в последний раз сыграл за сборную Испании. Так что наверняка он больше всех обрадовался комбэку тренера в Хетафе. Бордалас прекрасно знает как использовать габариты и физическую мощь своих нападающих и благодаря провокационно низкому ценнику Хайме вновь возникает на наших фентези-радарах. Примерно по тем же соображениям не стоит выпускать из поля зрения Хуана Латасу. Выпускник Кастильи по своей стилистике – ровно такой же пойнт-форвард. Здоровый, работоспособный, нацеленный на удар. Как раз тот типаж, что нужен тренеру.

Впрочем, Хетафе это все таки в первую очередь история про оборону и поэтому не забывайте про Стефана Митровича. Сербский защитник не такой надежный как Джене, зато дешевле на полбалла. А 0.5 – это иногда очень даже важно

Бот : Унал(7,5), Порту(7)

Потеря Унала – это просто сто тыщ ножей в спину планам Хетафе на мировое господство (если допустить, что таковые конечно были). Турок выдавал лучший сезон в карьере и совершенно некстати порвал кресты и не вернется в строй раньше зимы.

А Порту нет смысла брать потому что в типичной схеме Бордаласа не сильно нужны креативные живчики. Нет, я допускаю, что Кристиана могут заслать в атаку и он оттуда начнет скорить как не в себя, но гораздо более вероятен сценарий с лавкой и ограниченным таймингом. К тому же полузащитник Хетафе за 7.0? Звучит как явная переплата.

Пенальтисты : Мата(6,5), Арамбари(6)

Прямые удары со стандартов : Арамбари(6), Милья(6)

Навесы со стандартов : Д.Суарес(6), Арамбари(6), Милья(6)

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Ну вот мы и сказали все что хотели сказать и теперь уже ваша очередь самовыражаться посредством фентези-составов. Обязательно попробуйте, потому что играть в фентези на порядок интереснее, чем просто о нем рассуждать. Я знаю, я пробовал)

Ну и конечно Эль Фентези планирует провести рядом с вами весь этот фентези-сезон: пилить еженедельные превьюшки, радовать вас ненавязчивой аналитикой и развлекать всеми доступными способами.

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Постараемся всем ответить и во всем разобраться)

И да, разумеется всем удачи и бон вояж!

Полезные ресурсы по Ла Лиге:

https://www.whoscored.com/

http://www.marca.com/

http://as.com/

+ Отдельно стоит почитать

– Принципы ОФС (Самый полный учебник фентези)

– Всё что нужно знать о превью

– Почему надо начинать играть в H2H-турниры прямо сейчас

– Сайт H2H турниров

– Как начать играть в fantasy h2h

– Чат «Fantasy Community в Telegram»

Фото: Ken Asakura/AFLO, Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press