Сумасшедший рикошет в НХЛ: игрок сломал клюшку, бросил в борт – но все равно забил победный гол за 12 секунд до сирены

Когда не прогуливал геометрию.

Самый упорный матч ночи в НХЛ – рубка «Баффало» и «Чикаго». Аутсайдеры сезона сыграли в очень веселый хоккей – 9 шайб по итогам основного времени и камбэк «Сэйбрс» с 0:4 за 18 минут.

Главный герой матча – нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, который забил победный гол за 11 секунд до сирены, хотя даже не попал в створ.

Томпсону помог удачный рикошет – при броске у него сломалась клюшка, шайба улетела в лицевой борт, но отскочила прямо в конек вратаря «Чикаго».

При этом игрок «Баффало» не понял, что произошло – он вообще поехал на смену, потому что по правилам играть сломанной клюшкой нельзя. Так что когда партнеры кинулись поздравлять Тейджа, он даже растерялся – просто не видел, что победная шайба зашла в ворота.

«Я был уже на полпути к скамейке запасных и услышал, как наша скамейка сходит с ума, – рассказал Томпсон. – Я обернулся и увидел, что они бегут на меня. Да, я понятия не имел, что произошло».

Тренер «Баффало» Дон Гранато ухмылялся: «Сегодня утром мы говорили про отскоки от бортов. В этом была ирония – потому что мы обсуждали это».

Нынешний сезон – лучший в карьере Томпсона. Талантливый игрок несколько лет назад перешел из «Сент-Луиса» в рамках пакетной компенсации за звездного Райана О’Райлли, но раскрылся только сейчас – Тейдж набрал в этой регулярке 51 очко, хотя предыдущий рекорд был более скромным – 14 баллов.

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Фото: REUTERS/Candice Ward-USA TODAY Sports