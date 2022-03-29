Сумасшедший рикошет в НХЛ: игрок сломал клюшку, бросил в борт – но все равно забил победный гол за 12 секунд до сирены

Когда не прогуливал геометрию.
Самый упорный матч ночи в НХЛ – рубка «Баффало» и «Чикаго». Аутсайдеры сезона сыграли в очень веселый хоккей – 9 шайб по итогам основного времени и камбэк «Сэйбрс» с 0:4 за 18 минут.
Главный герой матча – нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, который забил победный гол за 11 секунд до сирены, хотя даже не попал в створ.
Томпсону помог удачный рикошет – при броске у него сломалась клюшка, шайба улетела в лицевой борт, но отскочила прямо в конек вратаря «Чикаго».
При этом игрок «Баффало» не понял, что произошло – он вообще поехал на смену, потому что по правилам играть сломанной клюшкой нельзя. Так что когда партнеры кинулись поздравлять Тейджа, он даже растерялся – просто не видел, что победная шайба зашла в ворота.
«Я был уже на полпути к скамейке запасных и услышал, как наша скамейка сходит с ума, – рассказал Томпсон. – Я обернулся и увидел, что они бегут на меня. Да, я понятия не имел, что произошло».
Тренер «Баффало» Дон Гранато ухмылялся: «Сегодня утром мы говорили про отскоки от бортов. В этом была ирония – потому что мы обсуждали это».
Нынешний сезон – лучший в карьере Томпсона. Талантливый игрок несколько лет назад перешел из «Сент-Луиса» в рамках пакетной компенсации за звездного Райана О’Райлли, но раскрылся только сейчас – Тейдж набрал в этой регулярке 51 очко, хотя предыдущий рекорд был более скромным – 14 баллов.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 марта, 03.30, «United Center»
- 1:0 – 8 де Хаан (Кубалик, Рэддиш)
- 2:0 – 14 Лафферти (Джонсон, Маккейб)
- 3:0 – 17 Тэйвс (Кубалик, Курашев)
- 4:0 – 22 Джонс (Строум, Дебринкат)
- 4:1 – 25 Олофссон (Йокихарью, Козенс)
- 4:2 – 31 Олофссон (Скиннер)
- 4:3 – 35 Окпосо (Бутчер, Козенс)
- 4:4 – 43 Хиностроза (Томпсон, Далин)
- 5:4 – 51 Дебринкат (Строум, Кэйн)
- 5:5 – 58 Так (Миттлстадт, Олофссон)
- 5:6 – 60 Томпсон (Так, Далин)
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Фото: REUTERS/Candice Ward-USA TODAY Sports
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