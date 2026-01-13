НХЛ. «Торонто» обыграл «Колорадо» в гостях, «Филадельфия» пропустила 5 голов от «Тампы», «Рейнджерс» уступили «Сиэтлу», «Нью-Джерси» победил «Миннесоту»
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
«Филадельфия» проиграла «Тампе» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Рейнджерс» уступили «Сиэтлу» (2:4), «Миннесота» не справилась с «Нью-Джерси» (2:5), «Торонто» обыграл «Колорадо» (4:3 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
