Заметили, что плюшевый медведь Щербаковой всегда выглядит по-разному? Это не случайность

Возможно, вы не заметили, но плюшевые медведи, которых Анна Щербакова берет с собой на соревнования, всегда одеты по разному. Объяснение – максимально простое: Аня наряжает игрушки в стиле своего платья, в котором выходит на прокат.

Смотрите, наряд Анны на короткую программу на Олимпиаде-2022:

И как выглядит мишка:

Наряд на чемпионате мира-2021:

И мишка там же:

Произвольная программа чемпионата России-2021:

Финал Гран-при 2019/20, произвольная программа:

Финал Гран-при 2019/20, короткая программа:

Кажется, одна из самых милых традиций в спорте!