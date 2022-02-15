Заметили, что плюшевый медведь Щербаковой всегда выглядит по-разному? Это не случайность

Возможно, вы не заметили, но плюшевые медведи, которых Анна Щербакова берет с собой на соревнования, всегда одеты по разному. Объяснение – максимально простое: Аня наряжает игрушки в стиле своего платья, в котором выходит на прокат.
Смотрите, наряд Анны на короткую программу на Олимпиаде-2022:
И как выглядит мишка:
Наряд на чемпионате мира-2021:
И мишка там же:
Произвольная программа чемпионата России-2021:
Финал Гран-при 2019/20, произвольная программа:
Финал Гран-при 2019/20, короткая программа:
Кажется, одна из самых милых традиций в спорте!
Комментарии