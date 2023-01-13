«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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Немного инсайдов, которые едва ли кому-то интересны: текст о «Финиксе» откладывался несколько раз, потому что всегда находился какой-то инфоповод, из-за которого уже готовый вроде бы материальчик более чем полностью терял свою актуальность. Сначала все внезапно начали травмироваться, потом Букер расстался с Кендалл, потом лжепророк Канье Уэст среди миллионов других имен упомянул словосочетание «Крис Пол», потом патриархи погнали Роберта Сарвера, с гримасой омерзения кинув вслед четыре чемодана с миллиардом $ в каждом, потом опять все травмировались, потом Девин Букер выбыл из строя на месяц-полтора; а потом травмировались уже совсем все.

Очень длинное предложение закончилось. Хорошо. Зачем вообще обсуждать «Финикс»? Причины есть.

Во-первых, это лучшая команда прошлого регулярного сезона (суммарно – лучшая команда последних двух регулярных сезонов), которая еще полтора месяца назад шла на первом месте в Западной конференции. Сейчас же команда эта проиграла из последних двенадцати матчей аж десять и скатилась в зону плей-ин, имея отличную перспективу к началу февраля выкатиться еще ниже.

Во-вторых, это финалист позапрошлого сезона. Наверное, так себе аргумент, но ведь нужно же иногда об этом напоминать уважаемым читателям, а главное – самому себе. Некоторые команды за всю свою историю ни разу в финал выйти не смогли, а 2021-й год был совсем недавно.

В-третьих, в составе «Финикса» играет один из величайших игроков последних нескольких поколений, у которого дела обстоят не слишком хорошо, потому что его как истинного поэта совсем засосало в трагическую воронку Клуба 37.

В-четвертых, в составе «Финикса» играет (играл и будет играть) один из лучших игроков лиги, который в этом сезоне успел провести несколько легендарных матчей, любой из которых мог бы стать бы главным в карьере для 90% баскетболистов НБА.

В-пятых, о чем придется поговорить подробнее, едва ли не впервые в своей истории «Финикс» стал командой, которую многие ненавидят. Да чего там многие – почти все. Брендон Ингрэм после матчей пишет о «Санс» гадости в сторис, Зайон Уильямссон ведет себя вызывающе, болельщики «Нового Орлеана» кричат нехорошие вещи про Криса Пола (что очень смешно, потому что он лучший игрок в истории насекомо-птичьей франшизы). Дилон Брукс и Джа Морэнт провоцируют многих, работа у них такая, но «Финиксу» достается едва ли не больше всех. Клэя Томпсона перекашивает от одного вида молодых игроков «Санс». Дончич без надутых щек на матчи с «Финикс» не выходит в принципе. Иными словами, примеров хватает.

Есть специальное видео на эту тему, которое мне заботливо скинули в комментариях в телеграм-канале. Я его пока не смотрел, чтобы сохранить самостоятельность выводов, а вам советую, все вроде хвалят.

Что вообще такое «Финикс»? Неудачи – понятно. И раньше-то мифическую птичку никто всерьез не воспринимал, а теперь к полувековому лузерскому клейму прилепился еще и персональный бренд Криса «Хромого чокера» Пола.

Важным признаком предыдущих неудач «Финикса» всегда было то, что неудачи эти случались под аплодисменты зрителей. Десятилетиями «Санс» были одной из самых любимых спортивных команд всего мира, потому что играли в красивый баскетбол, почтительно всем улыбались, не говоря ни одного плохого слова, и, да – ничего при этом не выигрывали. «Финикс» по-прежнему ничего не выигрывает, но, как выяснилось, это и не требуется, чтобы начать всех бесить. Побед над «Финиксом» хотят как сами команды, так и болельщики, потому что:

- всех раздражает Крис Пол, который годами измывался над соперниками в регулярных сезонах, но теперь он в силу подступающей физической немощи постепенно становится удобной мишенью для ответных пранков;

- общепризнанно, что Девин Букер и Микэл Бриджес болтают по ходу игры чуть ли не больше остальных игроков в лиге, и совершенно естественно, что многие хотят их приподзаткнуть.

Бриджес со своими тремя пальцами, которыми он тычет в лица игроков скамейки другой команды, надоел уже всем;

- предыдущие успешные сезоны «Финикса» признаны случайностью, потому что в плей-офф все соперники были травмированы, регулярка никого не интересует, а истинное лицо «Финикс» показал в седьмом матче прошлогодней серии с «Далласом». Зайдите в любое обсуждение проблем «Финикса» в интернете, везде вам расскажут, что они frauds. Мошенники, самозванцы, ненастоящие недоцари. И вот теперь как будто эти выскочки вернулись обратно в свое пустынное болото, где им самое место.

Впрочем, внешняя ненависть сама по себе не так страшна. Ее можно засунуть туда же, куда и гордость. Далеко не всегда внешняя ненависть является проблемой, наоборот, зачастую становясь преимуществом, способным объединить команду. Проблема нынешнего «Финикса» в том, что наружу постоянно вырывается атмфосфера ненависти внутренней – если не ненависти, то хотя бы нелюбви. Не готов экспертно определять поведение людей по языку тела, но просматривая каждый матч «Санс», не могу не заметить, что игроки и тренерский штаб находятся в каком-то постоянном напряжении. Внешне вроде бы все в порядке, Монти Уильямс – заслуженный пастор, Бриджес с Эйтоном танцуют для маленького фаната, Пэйн танцует во все остальное время, Иш Уэйнрайт – самый позитивный человек в истории НБА.

Только вот никуда не деться от того, что все постоянно орут на Эйтона, на которого вся эта нелюбовь действует наиболее деструктивно, чем на кого бы то ни было еще. Ему по-прежнему никто не готов простить то, что он не Дончич, а сам Деандре, кажется, окончательно запутался и хочет уже закончить все это поскорее. Когда я смотрю на него, то вижу человека, мечтающего начать новую жизнь где-нибудь в другом месте.

Ситуация с Краудером явно взялась не на пустом месте. Ни с того, ни с сего заслуженный ветеран решил на ровном месте потерять минимум половину сезона только для того, чтобы не играть в сильной команде, которой он идеально подходит, и которая так же идеально подходит ему самому? Такое вообще когда-нибудь бывало? Ок норм, допустим, Краудер оскорбился на то, что его вывели из стартового состава в контрактный год. Разумная обида, справедливая. Ветеранская. Только вот заменил его в старте Кэмерон Джонсон, который травмировался в самом начале сезона (о травмах – чуть позже), то есть, никак не мог помешать Краудеру снова выходить в стартовом составе. И чего тогда он ерепенится, неясно совсем.

Уверен, что команда чувствует и нелюбовь со стороны болельщиков. Нынешний «Финикс» даже в лучшие времена – не та команда, которой очаровываются. Люди любят Девина Букера, с родительским умилением смотрят на Микэла Бриджеса и Кэмерона Джонсона. Кидают мемчики с Кэмероном Пэйном. В остальном же «Финикс» всех устраивал только до тех пор, пока выигрывал. Это довольно удивительный феномен, ведь фан-база «Финикса» была лояльна даже к командам Эрла Уотсона и Игора Кокошкова. Сейчас же вопросы задаются примерно всем, и на место Колина Фаррелла в сцене из «Баншей Инишерина» можно подставить почти любого – от Монти Уильмса до SMM-щика, который недавно всех возмутил рекламой скандального ютубера Бравадиса.

В недавнем тексте о претендентах на MVP был такой контекст: без Букера «Финикс» – команда уровня плей-ин. Букера точно не будет в ближайших десяти матчах, и «Финикс», как уже было указано выше, за это время вполне может вывалиться даже из зоны плей-ин. Догонять потом будет непросто. Что делать «Финиксу» в такой ситуации?

Перед началом сезона, да и несколько недель назад, казалось очевидным, что нужно снаряжаться в последний поход в текущем составе, потому что другой попытки выиграть перстень у Криса Пола может уже и не случиться. Однако возникла проблема, которой точно не ждали. «Финикс» не только стал одной из самых ненавидимых команд в лиге, но и командой, едва ли не больше остальных подверженных травмам.

С момента основания в 1968-м в «Финиксе» работал легендарный тренер по атлетической подготовке Джо Проски. В 1993-м к нему в штаб пришел новичок Аарон Нельсон, который семь лет учился у Проски различным премудростям, а в 2000-м году сменил сэнсея на его посту. Именно Аарон Нельсон был важной частью того правдоподобного мифа о волшебных восстановительных процедурах «Финикса», спасших карьеры и души Стива Нэша, Гранта Хилла, Шакила О’Нила, отчасти Винса Картера и прочих. С 2019-го года Нельсона и его штаба в команде нет, и не то чтобы я связываю между собой эти события, но вот список травмированных игроков и количество матчей, которые они пропустили в этом сезоне:

Джей Краудер (43 матча) – в данном случае травмировано эго и то, что обычно отвечает за долгосрочное планирование и умение искать компромиссы;

Кэм Джонсон (35) – и до сих пор травмирован;

(именно эти двое спорили за то, кто же будет играть в старте, и вот уже минул экватор сезона, а они на двоих провели всего восемь матчей; иронично!)

Крис Пол (17) – а ведь еще даже не плей-офф;

Кэмерон Пэйн (15) – и до сих пор травмирован;

Лэндри Шэмет (14) – периодически травмирован, а недавно вообще был испепелен и вообще играет только по одной причине, за достоверный инсайд не благодарите

Девин Букер (14) – и до сих пор травмирован, а без него результат 3-11;

Деандре Эйтон (6) – пропустил вроде бы немного, но много матчей играл с травмой ментальной .

Микэл Бриджес в этот список не войдет никогда, потому что он не пропустил ни одного баскетбольного матча со времен учебы в старшей школе. Только вот возникает полное ощущение, что надо бы ему слегка отдохнуть, принять горячую ванну и выпить чашечку кофе, ведь в последнее время он сам не свой. Игра в защите сильно ухудшилась, если речь не идет про дуэль с Клэем Томпсоном, которого Бриджес почему-то ненавидит, и это взаимно. Прогресса в нападении нет никакого. Возможно, нужно просто перевести дух, но Микэл постоянно подчеркивает, что он не пропускает матчи, и что звание Айронмэна наших дней для него крайне важно. Если на этом строится его идентичность, то ничего не остается, как просто принять это.

С таким количеством травм уже которую игру состав набирают по объявлениям, расклеенным не только в Финиксе, но и Скоттсдейле, Тусоне и прочих окрестных райцентрах.

Логичный вопрос – а не пойти ли всему этому ужасному сезону да, именно туда за Вембаньямой?

Многие болельщики «Финикса», еще недавно требовавшие обменов ради усиления, покорились судьбе и предлагают пропустить этот сезон. Дать новому владельцу осмотреться, принять неизбежность непопадания в плей-офф напрямую и вероятный ранний вылет. Начать, одним словом, строить новую команду, отпустив мечты с третьей попытки пройти весь путь от начала до конца с этим составом. Стать «Майами»-2007/2008, давшими отпуск молодой звезде (Уэйд/Букер) и прекратившими попытки вытянуть оставшееся величие из разваливающегося корифея (Шакил/Пол). Главное – не выбрать на драфте Майкла Бизли, тем более, что он в «Финиксе» уже был.

Обреченность связана не только с травмами. Претензии возникают и к тому, как именно сконструирован текущий состав. Претензии часто обоснованные. Так уж вышло, что в команде нет вингов, которые могут создать себе бросок и угрожать проходами под кольцо, что для современного баскетбола ситуация беспрецедентная. Бриджеса по инерции все любят (за последние три абзаца ничего не поменялось), и у него вроде бы начал проклевываться бросок с отклонением, но есть знаменитая формула, известная каждому болельщику «Санс» – «если Бриджес набрал около двадцати очков в первой половине, то в четвертой четверти / овертайме он не наберет и пяти очков; если Бриджес НЕ набрал около двадцати очков в первой половине, то в четвертой четверти / овертайме он все равно не наберет и пяти очков».

Несмотря на общую любовь, на Бриджеса участились нападки, которые считаю необоснованными. Так как из ныне живых игроков «Финикса» только он входит хотя в топ-100 игроков НБА, болельщики требуют от него чего-то невероятного. Давай, мол, ты перестанешь быть просто Бриджесом, а станешь, НУ НЕ ЗНАЮ, хотя бы Каваем Леонардом из сезона 2016/2017! Что тут сложного?? Возьми и стань. Но этот человек – именно Бриджес, и он никогда не обещал, что будет атакующей суперзвездой. Каким-то игрокам нужен шанс, чтобы проявить скрытые лидерские таланты и весь свой ультраатакующий потенциал. Но почему бы не принять ту реальность, в которой Бриджес не проявлял эти таланты раньше не потому что ему не давали этого делать, а потому что у него их просто нет? Элитный защитник, сверхэлитный каттер, эффективнейший снайпер в выстроенной команде. Доступен 24/7. Все, не просите большего. Любите его таким, какой он есть; настоящий Бриджес, может, и хуже Бриджеса воображаемого, но тоже хороший.

Немногие забыли о своей любви к Кэмерону Джонсону, но многие забыли, как он выглядит и во что играет. Так уж вышло, что этот милейший кучерявый парень стал причиной разбитого сердца Джея Краудера и одновременно большой проблемой для Джеймса Джонса. Кэмерону надо бы контракт какой-то предложить этим летом, и никто толком сейчас не понимает, насколько он нужен команде при собственной атакующей ограниченности и при наличии Микэла Бриджеса. Есть ощущение, что Джеймса Джонса будут критиковать за любое решение.

Проблемы «Финикса» вроде бы обозначили. А делать-то чего? Есть как будто бы четыре варианта.

1. Подождать выздоровления больных и попробовать чего-то добиться этим составом в этом сезоне, а уж потом решать, авось, придумается чего-нибудь.

2. Менять уже в дедлайн всех на всех, в качестве неприкосновенного запаса оставив лишь Девина Букера. Идея хорошая, если не учитывать, что не самый еще опытный генменеджер Джеймс Джонс последние три дедлайна провел примерно вот так.

Пока что Джонс выменивает только Тори Крейга. Но он уже в составе. Проблема. Можно рассмотреть вариант с Дэниэлом Крейгом, тем более, опыт общения со звездами НБА у него уже был в недавнем сиквеле «Достать ножи», но не совсем ясно, как этот трейд будет оформлен официально.

Короче говоря, Джонс зеленый пацан по меркам генеральных менеджеров, серьезного дедлайновского пороху еще не нюхал, и если он с головой полезет в этот огород сейчас, то всем может стать только хуже.

3. Принять волевое решение и распустить группу, набрав новый джаз-бэнд с надеждами на приезд французского шансонье. Салют, сэт энкор ма, салют, коман тю ва.

Мне больше других нравится первый вариант. Вариант номер 3 отпадает, потому что к сливу сезона призывать не в моих правилах. Засвидетельствовал уже предостаточно, спасибо, соглашусь на него только в том случае, если Букеру нужно будет восстанавливаться дольше, чем планируется.

Вариант номер два отпадает, потому что вера в Джонса сильно пошатнулась. Да и хоть бы даже я весь красный угол заставил портретами его, Леброн и баскетбольного духа, что он реально может сделать? Краудера обменять хоть на что-нибудь нужно непременно, но это стоило делать раньше, когда он еще хоть чего-то стоил. Единственный же вариант стать ближе к чемпионству – получить вторую звезду, желательно, уровнем не ниже Криса Пола двухлетней давности. Одного из лучших игроков нашего времени, в игровом плане идеально подходившего «Финиксу». Почему-то (почему?) нет уверенности, что Джеймс Джонс с ней справится.

Сценарий «сдохни или умри» идеален. Несмотря на все вышеописанные проблемы «Финикса», в здоровом состоянии эта команда может обыграть в серии любую команду Запада. Через боль, через слезы и крики, через кровь и бетон, через отвратительное домашнее насилие, но все-таки может. «Санс» стали намного хуже, чем были, но и весь Запад как-то скуксился, никто никого не боится и все друг другу рады надавать по рогам. Финал возможен. А раз возможен финал, то возможен и титул, потому что, во-первых, мало ли, в каком состоянии к нему подойдет произвольная восточная команда, а, во-вторых, выйдя в финал, «Финикс» может совсем уж сжать зубы, сыграть за себя и за Ишку Вэйнрайта. Потанцуем, Марианна, в последний раз. Подождем только, пока зелье из тушеной мандрагоры настоится, а все парализованные встанут на ноги.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», чтобы следить за баскетболом еще более пристально, тем более, что сезон НБА в самом разгаре (во что не слишком верится);

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и уж совсем для баскетбольных эстетов существует регулярная баскетбольная «Своя игра», в которой может принять участие каждый из вас и блеснуть своими знаниями в области НБА; недавно вот был финал первого сезона, в котором участвовал легендарный Роман Сприкут.

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY; Gettyimages.ru/Christian Petersen; twitter.com; imdb.com