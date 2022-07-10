В финал Уимблдона вышел Ник Кириос. Он отчаянно болеет за «Селтикс», дружит с Кайри Ирвингом и любит устраивать шоу

«Я не знаю, о чем он. Цирк он устраивал. Не знаю, чего он ко мне прицепился.

У него какие-то серьезные проблемы. Меня в раздевалке любят, у меня полно друзей. Я один из самых популярных. А его никто не любит. Нужно об этом сказать.

И вы бы видели, с какими парнями я играю в баскетбол. Они дикие. А на «Уимблдоне» люди мягкие. Рассказывать про буллинг – это нытье какое-то».

Это слова австралийского теннисиста Ника Кириоса после победы в принципиальном матче на Уимблдоне против Стефаноса Циципаса. Да, обычно теннисисты не говорят о баскетболе, объясняя свое поведение на корте, но Ник Кириос точно не самый обычный теннисист. У него нет тренера, он играет на очень ограниченном количестве турниров, ненавидит грунтовое покрытие и считает себя тем человеком, который способен спасти теннис. От чего конкретно теннис нужно спасать, Кириос не уточняет, полагая, что это и так всем понятно.

Блог баскетбольный, поэтому и разговор пойдет не о теннисе, а исключительно о баскетболе, тем более что в случае с Кириосом это более чем оправданно. Разговоры о спасении тенниса у Кириоса прекрасно сочетаются с фразами о том, что он спокойно может в расстроенных чувствах слить тот или иной матч, если накануне проиграли «Бостон Селтикс», за которых он болеет больше половины своей жизни.

Повезло же Уимблдону и всем нам, что сезон НБА уже несколько недель как закончился! Горечь от поражения любимой команды в финальной серии, видимо, успела пройти, поэтому Кириос с новыми силами принялся штурмовать невиданные прежде теннисные высоты, и доштурмовался до того, что впервые в карьере вышел в финал Турнира Большого Шлема, в котором уже сегодня сыграет с Новаком Джоковичем. Кириоса вот уже около восьми лет называют чуть ли не главным теннисным талантом со времен Надаля-Джоковича-Федерера-Маррея, но в последнее время никто уже и не думал, что он действительно сможет добиться чего-то серьезного.

Хм. Взбалмошный, невероятно талантливый, не признающий тренеров как класс, родом из Австралии, любящий разговаривать загадочными лозунгами. Может, он еще и конспирологические теории уважает? Похоже на то, вот тут на эту тему написана целая монография, там много про правителей-рептилоидов и шумерских богов. Неудивительно, что Ник Кириос дружит с Кайри Ирвингом, который свои увлечения теориями заговоров и абсолютного освобождения сознания не прячет за подписками в запрещенных социальных сетях, а выставляет напоказ примерно каждый день. Приятели-австралийцы даже выпустили совместные теннисно-баскетбольные кроссовки три с половиной года назад. Правда, с тех пор случился коронавирус, позиции по которому у ребят сильно разошлись – один в него совсем не верит, другой верит слишком сильно. Результат, впрочем, один и тот же – и тот, и другой, не слишком стремятся принимать участие в матчах.

Есть между Ирвингом и Кириосом еще одно важное различие. Если Ирвинг «Селтикс» активно и показательно не любит, то Кириос, как мы уже выяснили, от команды из Массачусетса просто без ума. История его любви к «Бостону» довольно забавна – ему просто нравилось играть за них в NBA Live 2006 на PSP. В детстве и юности Кириос постоянно ездил по различным соревнованиям, так что расслаблялся он именно с помощью этого забытого человечеством портативного устройства. Болельщики НБА со стажем помнят, в каком плачевном состоянии в то время находился «Бостон», поэтому не вполне понятно, почему Кириос полюбил играть именно за эту команду, но детскому болельщицкому сердцу ведь не прикажешь. Как он сам говорит, ему очень нравился Пол Пирс, рейтинг которого был аж 89. Правда, день того самого трейда в 2007-м году Кириос назвал самым счастливым в своей жизни, и сказал, что его любимый игрок всех времен – Кевин Гарнетт. Почему же вы тогда просто не начали играть за «Миннесоту» в середине нулевых, мистер Кириос? Ник объясняет, что ему просто очень нравился логотип «Бостона». Что ж, причина уважительная. Теперь он не пропускает почти ни одного матча «Бостона», несмотря на то, в какой части света находится.

Разумеется, для такой увлекающейся натуры, как Кириос, одних «Селтикс» недостаточно, несмотря на то, что, по его собственному признанию, у него есть майки Пирса, Гарнетта, Рэя Аллена, Рондо, Берда и Тейтума. Этот парень из тех, кто просто любит баскетбол во всех его проявлениях. Одно из самых пронзительных и, как мне кажется, искренних проявлений Ника Кириоса случилось на следующий день после гибели Кобе Брайанта в январе 2020-го. Кириос вышел на матч Австралиан Оупен против великого Рафаэля Надаля в майке Кобе Брайанта и поначалу явно не мог сдержать эмоции. Я давний болельщик Надаля, но в тот день случилось необыкновенное – за Надаля как-то совсем не болелось. Труднообъяснимая метафизическая связь между фанатами НБА в трагический момент – не самое изученное наукой явление, но она существует, как оказалось. В какой-то момент даже хотелось, чтобы Кириос выиграл, чего не случилось. Он проиграл в равной борьбе, выложившись полностью, что с ним бывает не очень часто, но в память о Кобе он явно не мог поступить иначе.

Несмотря на то, что Кириос сам регулярно заявляет о том, что его любимым игроком всех времен является Гарнетт, в других интервью он примерно то же самое говорит про Аллена Айверсона. Поди разбери, кто там самый любимый. Понятно, что в обоих титанах прошлых лет он ценит нечеловеческую страсть к игре и к жизни, но когда он говорит об Айверсоне, понятно, что он говорит как бы о самом себе. Для Кириоса ведь, как и для «Ответа», важно не просто победить – куда важнее сделать это на своих условиях. Вот уже несколько лет Ник вспоминает о том, как он выиграл турнир в Акапулько, после каждого матча уходя в загулы по мексиканским клубам и ложась спать в слегка возбужденном состоянии в пять утра.

Кириос – бунтующий одиночка, который демонстративно идет против всех, даже когда эти «все» изначально не были настроены против него. Айверсон ведь был точно таким же – ничего толком не добившимся, но запомнившимся своей уникальностью. И тренировки, как мы знаем, не любил, что тоже очень похоже на Кириоса, который постоянно говорит о том, что теннис – просто игра, в которую нужно именно играть, а не готовиться к ней. У Айверсона был свой финал-2001 против великих «Лейкерс» Кобе и Шака, у Кириоса теперь есть как минимум финал Уимблдона против великого Новака Джоковича. Не так плохо для не любящих тренировки бунтарей!

Ну, вроде определились с дуэтом Гарнетта и Айверсона. Хотя постойте, а что это там за татуировка на правой руке Кириоса? На ней же изображения Леброна, Кобе и немного Джордана (кстати, в споре «Леброн против Джордана» Кириос голосует за Леброна, гоу сегодня болеть за Джоковича и за олдскул!). Что ж, любимых игроков много не бывает. Как в принципе, и любимых команд, потому что вот Яннис Адетокумбо уверен, что Кириос болеет за «Майами» и называет его «Деннисом Родманом тенниса». Что, кстати, тоже может быть не слишком далеко от истины, потому что – ну вы сами видите, человек совершенно не сдерживает свой баскетбольный шопоголизм.

Понятно, что Кириос не только смотрит баскетбол без перерыва, но также и постоянно играет в него. До четырнадцати лет он занимался баскетболом параллельно с теннисом, после чего нужно было выбрать что-то одно, и он в мучениях выбрал теннис. Выбор этот кажется правильным в связи с тем, что одиночкам вроде Кириоса индивидуальные виды спорта подходят как будто бы намного лучше. Если бы он пошел в баскетбол, то, во-первых, никакого тренера бы никогда не слушал и посоветовал игрокам совсем отказаться от услуг странного человека со свистком и планшетом (то есть, играл бы за «Бруклин»), а во-вторых, со своей любовью постоянно оскорблять судей Ник получал бы технические фолы чаще, чем Рашид Уоллес. Если же говорить о самой игре, то Кириос признает, что великим баскетболистом вряд ли стал бы, сравнив себя с «кем-то вроде Тревора Аризы». Ему виднее, но вот против пузатых австралийцев на местном матче знаменитостей Ник смотрелся уверенно!

Впрочем, дело не в том уровне, на котором Кириос играет в баскетбол, а в том, что во многом именно на принципах игры в баскетбол он строит свою идентичность. Во всяком случае, на тех принципах, которые близки ему самому. Вернемся к цитате, с которой начинался текст – «вы бы видели, с какими парнями я играю в баскетбол. Они дикие. А на «Уимблдоне» люди мягкие. Рассказывать про буллинг – это нытье какое-то». Подобные фразы Кириос произносит постоянно, всячески демонстрируя то, что ему не по душе привычные для тенниса вежливость и джентльменские манеры. Он регулярно ссылается на то, что в баскетболе, особенно в стритболе, словесное унижение соперника, то есть, треш-ток, является вещью абсолютно нормальной, если не необходимой. Подобную практику постоянного «буллинга» соперников он переносит в теннис, что вызывает отторжение у многих игроков и болельщиков, а Стефанос Циципас так и вовсе ломается под таким давлением со стороны Ника. Сразу видно, что у человека кумиром был Кевин Гарнетт!

Итак, баскетбольные фанаты, если вы вдруг еще не определились со своим любимым теннисистом, присмотритесь к Нику Кириосу, да поскорее. О теннисе он почти никогда не говорит, постоянно делая вид, что он как бы вообще играл в стритбол, и, проходя мимо, решил для разнообразия заглянуть на теннисный корт. Мячиком чтобы постучать и благообразную теннисную общественность подразнить. Сегодня он будет делать все это в финале Уимблдона перед самой консервативной и напыщенной публикой на свете. Учитывая, что он никогда не играл в таких важных матчах, степень сегодняшнего безумия Кириоса предсказать невозможно. Вполне возможно, что после особенно удачных ударов он будет переступать через болл-боев в стиле Айверсона, а в случае гипотетической победы – завершит карьеру на пике в стиле Майкла Джордана и объявит себя Королем в стиле Леброна Джеймса. В любом случае, это будет самый баскетбольный теннисный матч в истории, пропустить который никак нельзя.

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Фото: REUTERS/Matthew Childs, Paul Childs; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Kevork Djansezian / Stringer