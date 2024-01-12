«Для меня было важно, чтоб никто не говорил: вот он по халяве случайно выиграл «Ролан Гаррос». Блог Евгения Кафельникова

25 лет победе на Australian Open.

Всем привет! Вы в блоге Евгения Кафельникова – первого российского победителя турнира «Большого шлема», олимпийского чемпиона и экс-первой ракетки мира.

В первом выпуске Евгений рассказывает об Australian Open, где 25 лет назад он выиграл второй «Шлем», а в 2000-м вышел в последний финал ТБШ в карьере.

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Безусловно, второй «Большой шлем» – это подтверждение статуса топ-игрока. Для меня это тоже было важно – чтоб потом никто не говорил: вот он там по халяве случайно взял «Ролан Гаррос» в 1996-м и после этого больше ничего не выигрывал.

У меня не возникало внутренних сомнений, что я на это способен. Я был еще в том возрасте, когда мог выигрывать титулы – 24-25 лет, в самом соку. Поэтому ничего страшного.

А после победы появилось моральное самоудовлетворение. Это же чувствуется среди игроков, журналистов, среди болельщиков.

По ходу турнира у меня было три очень сложных матча. Наверное, по климатическим условиям самым тяжелым получился второй круг против Джейсона Столтенберга (7:5, 3:6, 7:6(10), 7:6(3)). Была жара, по-моему, 38 градусов – и мы играли четыре сета больше четырех часов.

Затем был непростой матч против Андрея Павeла в 1/8, пятисетовый (6:3, 7:6(5), 6:7(5), 3:6, 6:4). Он все мог – и неплохо играть на задней линии, и выходить играть с лета в атакующий теннис. Как и все румыны. Хороший одноручный удар слева имел. Поэтому так и произошло.

Ну и Томас Энквист в финале (4:6, 6:0, 6:3, 7:6(1)). Кто бы что ни говорил, но Энквист тогда за три недели турниров в Австралии ни одного матча не проиграл. С ним было очень непросто. Но я справился – проиграв первый сет, не опустил руки.

В 2000-м я снова играл в финале, но проиграл Агасси (6:3, 3:6, 2:6, 4:6). Какое место этот матч занимает в списке разочарований? Конечно, было бы здорово выиграть и третий турнир «Большого шлема», но Андре был в шикарной форме.

Если реально оценивать, то первый сет финала был самым блестящим в моей карьере – по уровню, по качеству, по самоотдаче. Думаю, на быстром покрытии (грунт не беру) я никогда лучше не играл. Реально ощущение, что твой каждый удар либо пройдет навылет, либо соперник не справится с темпом и будет ошибаться. Ты его просто душишь.

Что потом произошло? Агасси просто доказал, что тогда был в феноменальной форме. А мне банально не хватило физических сил, чтобы держать этот уровень весь матч. Мне физически было тяжело держать этот темп. В какой-то момент второго сета я понял, что не дохожу ногами, проигрываю по скорости десятые доли секунды. И все. Этого вполне было достаточно, чтобы Агасси перевернул ход матча.

Австралия – это обжигающая глотку жара и вводящий в коматоз джетлаг

Первый раз я побывал в Австралии в 1993-м – выступал в квалификации и проиграл в первом круге. Помню, что была сильная-сильная жара и я физически не выдерживал. Я думал: как так вообще можно?

И в 1999-м мне казалось, что второй круг проходит в невыносимых условиях. Тяжело объяснить, каково играть 4 часа на 38-градусной жаре. Это не передать. Нужно самому с этим столкнуться, чтобы понять ощущения.

Ты дышишь ртом, и глотку обжигает пар, как будто ты находишься в хамаме. Ты постоянно думаешь: быстрее бы сесть под зонтик на переходе. И очень сильно потеешь.

Это не 22 градуса, когда солнце хоть и светит, но обдувает легкий ветер и тебе не жарко. Тут приходится нутро свое включать, всю силу воли – и менять не одну майку, не одни носки, даже менять тапочки. У меня тоже пару раз такое было – тапочки становятся мокрыми, натирают, нужно все сухое быстро надевать.

Но вообще я жару переносил нормально. Все ведь зависит от физического состояния, и если организм готов, я с ней справлялся.

На подготовку к Австралии еще уходило больше времени из-за джетлага – наверное, самого тяжелого, с которым я сталкивался в туре. Когда только прилетаешь, то днем ходишь в коматозе, а вечером просыпаешься. И встаешь потом в три-четыре утра – и ходишь как зомби. Непростая штука. Но мне хватало пять дней, чтобы акклиматизироваться.

Сколько стоило слетать в Австралию?

Мы обычно в Австралию летали вчетвером – я, тренер, доктор и массажист. Обходилось это недешево – думаю, пару десятков тысяч долларов. Может быть, больше. Я сейчас уже не помню и не хочу от фонаря лепить.

В 99-м, как сейчас помню, после всех налогов и так далее я получил призовой чек на 430 тысяч австралийских долларов. Поэтому успешным я считал результат начиная от четвертьфинала. А до этого – все было неудачей, по крайней мере, для меня. И в плане спортивном, и в плане финансовом.

В Мельбурне я всегда жил в отеле Crown Casino. Я знал менеджера и мне всегда предоставляли комфортный suit по дисконтной цене. Там как делается – организаторы дают тебе деньги на проживание, суточные. По-моему, в мое время было 400 австралийских долларов, их включали в призовой чек. И ты можешь хоть на улице спать, если хочешь сэкономить эти деньги. Каждый выбирал себе то место, где ему было комфортно.

Мне было комфортно в Crown Casino и потому, что у отеля было поле для гольфа, куда я всегда ездил, где меня всегда встречали, любили.

Я очень любил свое хобби и в свободное время всегда старался поехать и поиграть в гольф – потому что в Австралии шикарные поля. Поэтому в дни, когда у меня не было матчей я утром тренировался, а вечером ездил два-три-четыре часа поиграть в гольф.

Австралия – это комфорт во всем. Там невозможно чувствовать себя депрессивно

Когда я впервые приехал в Австралию, у меня не было каких-то особых впечатлений. Было ощущение: как здесь тяжело играть. И все.

В то время я не придавал абсолютно никакого значения тому, что это другой край света. Не было возможности. В то время ты молодой, стоишь 250-м в рейтинге и стараешься делать то, что нужно. А на это уже обращаешь внимание в самую последнюю очередь.

Но в итоге этот турнир с точки зрения удобств и комфорта стал для меня идеальным. Во-первых, если сравнивать с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком, Мельбурн – не такой уж шумный мегаполис.

Мне там всегда было очень комфортно. В какой бы форме я туда ни приезжал, мне всегда казалось, что я сыграю хорошо. Бывают такие турниры – и для меня австралийский чемпионат всегда был одним из них.

Еще там было очень хорошее покрытие – ReboundAce. Для передвижения по корту оно не такое тяжелое по ощущениям, не совсем жесткий хард. В том же Нью-Йорке ты бегаешь, и есть определенная вибрация. А тут не такая жесткая нагрузка на голеностоп. Абсолютный комфорт для игры и движения.

И погода очень комфортная – солнце, всегда настроение хорошее. Люди улыбаются, все с положительными эмоциями. Это страна счастливых людей. И, естественно, ты в это состояние автоматом входишь, у тебя постоянно улыбка.

Вообще комфортный стиль жизни, который ведет местное население, – это самое впечатляющее. Страна очень спортивная, все улыбаются, нет ни одной причины чувствовать себя депрессивно. Наверное, это главное отличие от всего, что я видел.

Там очень любят спорт. Все водители тебя знают. Чего нельзя сказать о том же US Open – где тебя возят и даже не знают, кого везут. А в Австралии каждый водитель о спорте все знает.

Но вернуться в Австралию я бы, наверное, не хотел. Я там в принципе все видел, везде побывал; Сидней – очень красивый город, как и Мельбурн. И я рекомендую всем, кто там ни разу не был, слетать и посмотреть. Там есть что.

Хотя лететь туда непросто, далеко. Так что я возвращаться не горю желанием.

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Фото: Gettyimages/Warren Little / Staff, Clive Mason / Staff, Adam Pretty / Staff, Clive Brunskill / Staff ; Tara Malhotra/Keystone Press Agency/Global Look Press