Итоги «Ле-Мана»: что у Квята, «Феррари» экс-питерца сгорела в схватке за победу, россиянин – в топ-3, триумф на последних каплях бензина

Рассказываем, как прошел главный автомарафон планеты.

Главный автомарафон планеты «24 часа Ле-Мана» , похоже, постепенно превращается в вотчину «Феррари» . В нынешнюю «эпоху гиперкаров» скудерия уже второй раз подряд стала триумфатором суточной гонки, выиграв очередной трофей в минувшее воскресенье. Первенствовал экипаж Антонио Фуоко, Мигеля Молино и Никласа Нильсена, а их напарники по заводской команде и прошлогодние победители – экс-пилот «Ф-1» Антонио Джовинации , Джеймс Каладо и Алессандро Пьер Гвиди – приехали третьими. Теперь на счету итальянской марки 11 побед за все время участия в культовом марафоне.

При этом, как и в 2023-м первое место алые болиды вырвали в напряженном противостоянии с кажется вечными фаворитами «Ле-Мана» из «Тойоты» . На победу «Феррари» #50 без преувеличения работала вся команда и даже экипаж машины #83 из условно «клиентской» «АФ Корсе», за рулем которого ехал свой первый «Ле-Ман» Роберт Шварцман – проживший большую часть жизни и начавший карьеру в Санкт-Петербурге вице-чемпион мировой «Формулы-2», сейчас выступающий под флагом Израиля резервист Скудерии.

«Желтая субмарина», которой помимо Роба управляли легендарный Роберт Кубица и топовый китаец Йе Йифей (чемпион азиатской серии Ле-Ман 2021 года в составе российской команды G-Drive Racing), на середине первой четверти гонки внезапно вышла в лидеры, стартовав с далекого 12-го места. Помог невероятный рывок опытнейшего Кубицы и правильно выбранная стратегия во время первого заряда дождя, который с перерывами поливал трассу на протяжении всего заезда. Польский пилот остался на сликах и за счет быстро высохшего асфальта оторвался от заводских «Феррари», «Тойоты» и «Порше», поехавших в боксы за дождевой резиной. А после пересменки Шварцман продолжил наращивать фору.

Уже ночью, когда дождь значительно усилился, стратеги «АФ Корсе» вновь отработали лучше старших товарищей и сразу поставили дождевой комплект вместо промежуточного, как сделали остальные. Однако, когда место в кокпите вновь перешло Кубице, ветеран допустил обидную ошибку: пытаясь протиснуться между двумя круговыми, он вынес в стену гиперкар «БМВ». Наказание в виде 30-секундного стоп-энд-гоу выкинуло желтую «Феррари» из борьбы за победу, которую дальше, как и предполагалось , продолжили уже заводские экипажи скудерии, «Порше» и «Тойота».

Ночью гонка превратилась в «24 часа пейс-кара» из-за обрушившегося на кольцо «Сарт» ливня и нескольких вылетевших в гравий участников (в общей сложности время машины безопасности на трассе составило около 6 часов), включая фаворитов нового класса LMGT3 из команды WRT на купе «БМВ» М4 и с суперчемпионом мотогонок Валентино Росси в составе.

Остальные же старались не разбить и не перегреть машину в условиях околонулевой видимости, а кому-то, как Ромену Грожану , пришлось сидеть свой стинт в сырой кабине. На прототипе «Ламборгини» француза оказалась негерметичная «кровля» и ужасная погода буквально просочилась к Ромену в кокпит.

К утру ситуация на трассе вновь стала напоминать гонку и заводская «Феррари» #50 начал резко прибавлять в темпе усилиями Антонио Фуоко. В лидерах кроме болида скудерии поочередно мелькали «Порше-Пенске», «Тойота» и «Кадиллак» (получивший преимущество за счет правил Balance of Performance, уравнивающих слабые машины с лидерами класса). Тем не менее основным конкурентом в «Феррари» сочли именно японцев и прикрывать тылы лидировавшей машины отправили Роберта Шварцмана, вновь затащившего «клиентский» болид в топ-5. Роб задачу выполнил, значительно попортив нервы обеим «Тойотам», но за 4 часа до клетчатого флага у желтой «Феррари» задымила гибридная установка и на этом дебютный «Ле-Ман» для питерца закончился.

Позднее в соцсетях Шварцман заявил, что «[сход] оказался по-настоящему болезненным» и его «разочарование невозможно описать».

После поломки третьей машины прикрывать лидера принялся экипаж прошлогодних чемпионов и дело дошло до столкновения с разворотом после контакта «Тойоты» Брендона Хартли и «Феррари» Пьера Гвиди. Алые получили незначительный 5-секундный штраф, а вот, одна «Тойот» вылетела из погони за первым местом.

Против экипажей японской команды также сыграл усилившийся под финиш дождь: оба гиперкара смотрелись неожиданно слабее конкурентов на влажной трассе. В итоге шедшему на втором месте пилоту «Тойоты» Лопесу примерно за 15 минут до клетчатого флага инженеры посоветовали не рисковать и «довести машину до дома» в сохранности – ведь ранее Хосе Мария по уже личной марафонской традиции скатался в гравий.

Правда, говорить, что с этого момента исход марафона не превратился в предсказуемый. Лидировавшей «Феррари» под управлением Никласа Нильсена вдоволь натерпелся на последнем отрезке: сначала датчанину пришлось делать лишний пит-стоп из-за приоткрывшейся двери (которую он пытался закрыть самостоятельно на скорости под несколько сотен километров в час), а финальные круги он доезжал практически с пустым баком. По виртуальному подсчету организаторов гонки горючего у «Феррари» победителей оставалось в районе 2 процентов от изначального объема – буквально на последних каплях, если бы одного-двух желтых флагов было бы меньше, до клетчатого №50 не дотянул бы.

И тем не менее Скудерия снова обыграла «Тойоту», а заодно и «Порше», выйдя победителями в еще более плотной борьбе чем год назад.

Никласа Нильсена качают на руках после победного финиша его экипажа

Победители «24 часов Ле-Мана» 2024 года: Мигель Молина, Никлас Нильсен и Антонио Фуоко из заводской команды «Феррари»

К слову, экипаж Даниила Квята на безнадежно медленной «Ламборгини» смог пробиться на десятое место абсолюта, в основном благодаря сходам более быстрых машин.

«По-настоящему потрясающий результат для нас, надо им насладиться, это отличная награда за весь упорный труд команды с начала сезона.

Следующие шаги будут иметь ключевое значение, но, если нам удалось добиться такого результата с имеющейся машиной, совершенно новой, без обновлений, это показывает, насколько мы сильны. И, надеюсь, в будущем получится сразиться за победы», – сказал после финиша российский экс-пилот «Формулы-1».

Сошли, например, оба гиперкара «Альпин», одним из которых управлял Мик Шумахер , проводящий первый сезон в гонках на выносливость. Не помогли даже визиты на гонку товарищей из «Формулы-1» Пьера Гасли и Эстебана Окона и амбассадора команды Зинедина Зидана на стартовом флаге и в боксах. В прошлом году многие говорили, что присутствие «формульных» звезд в боксах команды сразу добавляет «плюс сто» к шансам на победу, после посещения «Ле-Мана» Шарлем Леклером и последовавшего триумфа «Феррари». Может быть в следующий раз «Альпин» стоит покрасить машины в красный цвет и повезет больше?

В младшем классе прототипов LMP2 дела у выступающих в Европе россиян сложились гораздо лучше: тагилец Влад Ломко едва не выиграл уже на своем втором «Ле-Мане» в составе прошлогодних триумфаторов из франко-польской Inter Europol Competition. В категории с одинаковыми шасси Oreca 07 конкуренция за первое место была ожидаемо выше чем в гиперкарах и вплоть до клетчатого флага на победу претендовало сразу несколько экипажей, но команде Ломко не хватило нескольких кругов. В результате – только второе место, а победа ушла United Autosports, входящую в гоночную империю босса «Макларена» Зака Брауна .

А в новом классе LMGT3, где собраны внешне близкие к серийным, а на самом деле дорогостоящие гоночные версии суперкаров GT3, победу тоже вполне ожидаемо взяла единственная команда, заявившая новейший «Порше» 911 GT3 R – немецкая Manthey EMA. Под финиш их почти догнал экипаж других фаворитов на купе «БМВ» М4 Team WRT, но не с Росси в составе – машина Доктора вылетела ночью из-за обидной ошибки его напарника Ахмада аль-Харти. А второй «Порше», выступавший в цветах литовского подразделения ателье Manthey – PureRxcing, за которое ехал белорус Александр Малыхин, – увы, несмотря на лидерство по ходу гонки столкнулся с техническими проблемами и финишировал за пределами первой десятки. Зато в ней оказался экипаж еще одного российского пилота Тимура Богуславского на «Лексусе» команды Akkodis ASP Team: его суперкар приехал седьмым.

Но главное в автомарафоне – не только гонка, но и потрясающая атмосфера. На 92-м издании «24 часов Ле-Мана» – так!

Ромен Грожан приветствует болельщиков во время парад пилотов. В гонке его экипаж на гиперкаре «Ламборгини» выступил хуже напарников с Квятом в составе – только 13-е место в абсолюте.

Для Валентино Росси первый «Ле-Ман» не задался – сход, несмотря на то, что итальянец лидировал свой отрезок и вообще ехал на одной из быстрейших машин класса LMGT3.

Зинедин Зидан позировал рядом с новым водородным концепт-каром «Альпин». И стартовая отмашка от него же!

Выступление пилотажной группы «Патруль де Франс» перед стартом гонки

Немного ночных нервов!

Обстановка в боксах чисто женской команды – такая:

Ночной пит-стоп:

Фейерверк, устроенный фанатами:

Ночная процессия за автомобилем безопасности – феноменальна!

Приз за самую зрелищную аварию в этом году достается «Астон Мартин» команды владельца Valve Гейба Ньюлла Heart of Racing Team. С пилотом все в порядке, чего не скажешь о многомиллионом суперкаре, разбитом практически под конец гонки.

Ничего, в следующем году команда все равно планировала заводскую программу в гиперкарах с тем же производителем!

Утром в лесу тоже красиво:

Пожалуй, это был один из лучших марафонов за последние несколько лет!

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Фотографии: ©Alexis GOURE (ACO) , FIA WEC/Youtube , © FREDERIC GAUDIN (ACO), © Alexis GOURE (ACO), © Arnaud CORNILLEAU (ACO), © DOMINIQUE BREUGNOT (ACO), © Antonin VINCENT (ACO), © Guénolé TREHOREL (ACO); IMAGO/Paul Vaicle Panoramic/Keystone Press Agency /Global Look Press ; Gettyimages /Ker Robertson