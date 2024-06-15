Русский суперболид от Ротенберга прокачан до 530 л.с. и готов к продажам! А сколько хотят? Он того стоит? Где на нем гонять?

И что вообще впереди у нашего автоспорта – «формулы» уже забросили?

Нынешний год можно назвать переходным для российских гонок: после избрания Бориса Ротенберга на пост президента автомобильной федерации страны этот вид спорта еще активнее пойдет под шефство его проекта «СМП Рейсинг» – крупнейшего актора гоночного сообщества России. У него своя команд, инжиниринговое подразделение и сетка картинговых академий, есть еще главная национальная серия РСКГ , а теперь он будет фактически полностью определять все развитие отечественного автоспорта. И основной упор, судя по инаугурационной речи Бориса Ротенберга, планируется делать на кольцевые соревнования, с учетом многолетнего опыта «СМП Рейсинг» в этой дисциплине – от выступлений в мировых гонках на выносливость и «24 часах Ле-Мана» до проведения собственных чемпионатов.

Новый президент РАФ пообещал построить отечественный болид «Формулы-4», нарастить сотрудничество с автоспортом стран БРИКС, а также продвигать перспективный формат фиджитал-соревнований (где гонки на реальных болидах совмещены с симрейсингом, как было на недавних «Играх будущего» ).

Но что именно в «СМП Рейсинг» понимают под этими амбициозными целями и как реализуются их предыдущие проекты – спортпрототип BR03 и национальный кубок «Ф-4»? На эти вопросы главная команда страны и ее руководитель ответили Спортсу’’ во время открытых тестов в Подмосковье, проходивших 6 июня.

Основная ставка на собственный прототип и «Формулу-4» – все построенное в России

Мероприятие на «Москоу Рейсвей» было в первую очередь ориентировано на пилотов и менеджмент других российских команд, которым во время пресс-конференции прорекламировали актуальную разработку «СМП» (конструкторского подразделения программы «БР Инжиниринг») – прототип BR03. Гоночная машина, представленная весной 2021 года, позиционируется как созданная на «100 процентов российским составом конструкторов» с использованием большого количества выпускаемых у нас в стране комплектующих , что по задумке должно стать большим плюсом в условиях дефицита импортной техники.

На презентации 6 июня в программе Ротенберга официально подтвердили, что намерены продавать свой флагманский болид либо сдавать его в аренду для участия в гонках всем желающим в России, а также думают вернуться к идее создания моносерии под эту машину (о чем говорили еще на премьере BR03 ).

Пилоты программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров и Сергей Сироткин (крайние слева и справа соответственно), главный конструктор прототипа BR03 Алексей Манжуло (2-й слева) и Борис Ротенберг (в центре) в ходе пресс-конференции 6 июня на «Москоу Рейсвей»

«Меня спрашивали [когда строили прототип BR03], зачем мы опустились ниже в классе, ведь [раньше, когда команда выступала на технике высшей «ле-мановской» категории LMP1 и пыталась производить для нее свои BR1, у нее] были карбоновые машины-монокок. Но дело в том, что мы старались сделать наш российский прототип доступным для всех, чтобы он был дешевле других машин. Дешевле, например, GT3, которые мы сейчас объезжаем», – объяснял Борис Ротенберг на пресс-конференции.

Примерную стоимость BR03 раскрыл Виталий Петров – первый русский в «Формуле-1», сейчас играющий одну из ведущих ролей в проекте: российская разработка «в два раза дешевле «Мерседеса» GT3», который условно «стоит полмиллиона евро», к тому же все основные запчасти для прототипа доступны в России.

«Все комплектующие здесь есть, а из Германии вам фиг что привезут», – полушутя сказал Петров.

«Виталий заманивает пилотов. Но, конечно, нужно поддерживать российского производителя. Зачем покупаете за границей, где непонятно куда деньги уходят?», – добавил его босс Борис Ротенберг.

«На сегодняшний момент у нас внизу (в боксах паддока «Москоу Рейсвей», где проходила пресс-конференция – Спортс’’) стоит семь машин [BR03] и одна готовится к Казани (где пройдет следующий этап серии гонок на выносливость РСКГ «Эндуранс»). Восемь у нас готовы к бою и мы легко можем построить к началу сезона еще десять», – рассказал экс-пилот «Ф-1».

С большим флотом однотипных машин в перспективе «СМП» ожидаемо начал задумываться об организации спринтерских заездов в рамках моносерии, где на старт будут выходить только прототипы BR03. Эти планы подтвердил Виталий Петров, уточнив, что от длинных гонок тоже никто отказываться не станет.

Мощность двигателя BR03, как заявил конструктор прототипа Алексей Манжуло, в этом году довели до 460 лошадиных сил и будут наращивать дальше, в то время как вес болида получилось сократить до 880 килограммов. При этом для машин, на которых будут ездить новички, моторы хотят наоборот немного «придушить» в целях безопасности.

«Машина совершенствуется постоянно. В этом году едет на 2,8 секунды быстрее, чем в прошлом. [За руль настолько мощных прототипов] могут садиться только профессиональные пилоты, а если допустим речь о молодых, то может быть двигатель надо будет сделать немного послабее, тогда [в моноклассе] будут разные зачеты. Потом [молодые гонщики] будут пересаживаться в более мощные [версии] машины, но сначала чтобы было на чем привыкать. Перейти после «Формулы-4», наверное, уже можно будет», – заявил Ротенберг.

В «СМП» видят прототип BR03 как раз следующей ступенью для юниоров в России, откатавших «Формулу-4» и желающих попробовать более быстрые машины, а не пересаживаться сразу на инертную кузовную технику по типу туринга.

«Сегодня картингист проехал «Ф-4», а что дальше? Пойти сразу в кузова? Ну, мы все знаем, что начинаешь там «руку сбивать». И куда им [можно] дальше идти – это соответственно продолжение [развития на] BR03», – уверен Виталий Петров.

Юниорскую «формулу» в программе надеются развивать параллельно проекту прототипа. Судя по всему, по мере роста числа выпускников картинговых секций, которые курирует «СМП». Двое из таких ребят – Егор Носов и Егор Степанов-Ким – уже присутствовали на недавних тестах-обкатках болидов «Ф-4». Правда, пока в команде Ротенберга признались, что полноценное возвращение самого младшего класса «открытых колес» в календарь российских гонок вновь откладывается на сезон. Кубок «Формулы-4» с не менее чем 13 участниками должен наконец-то пройти в 2025-м, а в этом планируют ограничиться одним этапом в Сочи.

В планах даже частично вернуть «Сочи Автодрому» прежнюю конфигурацию

Для гоночного уик-энда на черноморском побережье, вынесенном на конец текущего сезона, в «СМП» надеются частично восстановить прежнюю конфигурацию урезанного «Сочи Автодрома» . Кулуарно идут разговоры, что из-за требования федеральной территории «Сириус» (которой отошел старый «российский дом «Формулы-1») не перекрывать пространство вокруг ледового дворца «Большой» трассу попробуют продлить примерно до середины третьего поворота – той самой площади с флагами – где будет проходить новая «перемычка» на обратную прямую.

Каким будет российский болид «Ф-4»? BR03 был попыткой сделать «формулу»?

После официальной части у журналистов была возможность пообщаться отдельно с присутствовавшими на тестах руководством и ключевыми сотрудниками «СМП Рейсинг», включая Бориса Ротенберга, создателя прототипа BR03 Алексея Манжуло и Виталия Петрова. Ниже приводится их прямая речь с ответами на основные вопросы про настоящее и будущее российского автоспорта, за который теперь взялась отвечать гоночная программа бизнесмена.

– Некоторые из моих коллег предполагают, что вместо прототипа в «СМП Рейсинг» изначально планировали делать «формульный болид», но получился BR03 . Все-таки у вас одноместный кокпит с посадкой по центру, в отличие от прототипов LMP, где пилот сидит сбоку, а воздухозаборники и строение днища якобы как на младших «формулах».

Алексей Манжуло: «Если кто-то ходит на костылях, то это же не значит, что тебе тоже надо так делать. В LMP стандарт прописан техническим регламентом, который они объясняют традицией. Но по всем объективным показателям – это маразм, потому что человек сидит наискось, с одной стороны у него рука упирается в монокок, а с другой свободны полметра и при ударе [в таком положении] происходят косые нагрузки на скелет. Поэтому, если у нас [в России] нет такой традиции, то зачем тащить эти костыли? Разговоры [о неудачной попытке сделать «формульный» болид] – ни о чем, у нас такая компоновка предполагалась с самого начала. Одно дело, когда ты обременен чем-то, а тут все делалось с чистого листа».

«С точки зрения эвакуации [пилота] стандарт LMP – так себе история. Чтобы выбраться через их боковую дверь, нужно приноровиться, а в случае аварии достать оттуда пилота еще тяжелее. Приходится «перекусывать» монокок и вытаскивать [гонщика] через верхнюю часть. В нашем случае применяется извлекаемый вверх ложемент, для этого в требованиях ФИА есть определенное окно возможностей, которое определило остальную компоновку [BR03]. Получается, у нас гонщик сидит под «дугой», практически как в (топ-классе драгстеров) Top Fuel в Америке, где самые лютые требования в плане безопасности».

Во время тестов, кстати, можно было увидеть новую версию болида с плоским днищем, по типу стандартных прототипов, в то время как на ранних машинах за передними колесами находились непонятные пустоты. Как утверждали в команде для того, «чтобы не генерировать лишнюю прижимную силу».

Апгрейд аэродинамики может быть связан со значительной прибавкой в мощности мотора BR03, сделанного на базе 3,5-литрового атмосферного «Ниссан» VQ35HR. Инженерам команды удалось провести капитальную модернизацию двигателя, пересобрав всю конструкцию с использованием деталей собственного производства и доведя объем до четырех литров.

Алексей Манжуло: «Сейчас мы делаем 4-литровый мотор с диапазоном [мощности] от 420 лошадиных сил в совсем «постной» версии и до 530 сил в топовой. Трансмиссия, шасси, тормозная система – все это справляется. Будет несколько градаций [машин в рамках одной серии]».

– На пресс-конференции упомянули о проведении монокубка на прототипах BR03. Какая работа ведется в этом направлении и какой у него будет формат?

Борис Ротенберг: «[Планируется] моносерия, как мы хотели. План такой есть. Поэтому сегодня и приехали новые пилоты. Развиваем [специалистов других команд], объясняем как техника работает, чтобы было как можно больше ребят, которые смогут потом научить [остальных] у себя в регионах или там, где [будут эксплуатировать] наши машины. Мы хотим сделать разной мощности движок, чтобы была разная классификация и были машины полегче в управлении, из которых потом можно будет пересесть в более мощные».

Виталий Петров: «Изначально в 21-м году и хотели сделать монокубок для молодежи, потому что это зрелищно, это прикольно. Допустим в уик-энд [проводить] три или две гонки по 20 кругов».

– А в чем тогда смысл оставлять серию гонок на выносливость РСКГ «Эндуранс», где сейчас выступают ваши прототипы?

Виталий Петров: « Гонки на выносливость – это уже как то, без чего невозможно жить. Мы хотим их оставить, но буквально сделать как «Ле-Ман» – две-три в году и на более длинные дистанции. Оставим это как дополнение [к монокубку]».

– Прототип BR03 рассматривается в вашей программе подготовки гонщиков как следующая ступень после «Ф-4». Легко ли будет юниорам пересаживаться на новую технику?

Виталий Петров: «С «Ф-4» [пересесть] будет очень просто, потому что «формулы» и BR03 похожи в управлении. Получается у [молодых пилотов] будет только шаг по мощности. В управлении это более подвижная машина в отличие от «Формулы-4», которая едет чуть ли не по рельсам. Здесь немножко машина двигается и требует быстрее ехать, поэтому ты чуть больше работаешь».

– А насколько будет сложно настраивать BR03 командам, которым вы планируете его продавать?

Виталий Петров: « Вообще не сложно будет. Мы не стали продавать машину сразу, а сначала накопили опыт, что и как использовать, какие настройки выбирать. В 21-м году мы вообще не представляли, что с ней делать, что там помягче, жестче [настроить], опустить ей «морду» или крыло загнуть. Она ехала и вся бедная тряслась. А сейчас инженеры уже все знают и она не капризничает. Последние два года у нас уже не было такого, чтобы мы вылезали из машины и плевались, что больше в нее не сядем».

– Если кто-то из гонщиков решит после BR03 пойти на «Ле-Ман» и выступать, скажем, на прототипах LMP2, то для него это будет серьезная разница?

Виталий Петров: « На «Ле-Мане» он столкнется с большей прижимной силой, у нас она чуть поменьше, в этом вся разница. Будет ехать по другому в поворотах: тут мы можем проехать на скорости 120 (километров в час), а в «Ле-Мане» на скорости 150-160».

– А на какой стадии сейчас находится проект болида «Формулы-4» российской постройки?

Борис Ротенберг: «Сейчас этот проект, как говорится, в зачатке. Смотрим на базе чего [будем строить болид], сегодня как раз обсуждали по двигателю. Думаем, как лучше поступить с монококом – завезти и насытить их всеми составляющими или полностью все делать самим. Это довольно кропотливая работа, но важно ее сделать».

– Ваша «Ф-4» будет копией уже омологированных моделей зарубежных производителей, например, того же «Татууса», или глубокой доработкой на его основе? Или планируется что-то совсем уникальное?

Алексей Манжуло: «Это такая специфическая вещь, что там с нуля сделать невозможно. «Формула-4» на сегодняшний день уже настолько расписана, что даже если начинаешь с нуля делать в соответствии техтребованиям, которые очень четко регламентированы, то все равно получается, как у всех. По сути дела это один чертеж, просто по нему строят разные организации и как бы мы сейчас туда же. [Производство монококов] свое делаем. [По моторам] может быть «москвичевские» (московский автозавод под брендом «Москвич» сейчас собирает модели китайской марки JAC – Спортс’‘), ну, что-то видимо китайское».

– И еще уточнение про международное сотрудничество, в том числе в рамках БРИКС. Что под этим имеется в виду – их гонщики будут приезжать в Россию? Наши гонщики будут ездить к ним, благо там есть современные автодромы и гоночные серии? Будем закупать у них технику?

Борис Ротенберг: «Мы работаем в этом направлении. Например, провели соревнования по фиджитал (речь о мартовской фиджитал-гонке на «Играх будущего» – Спортс’‘) и пригласили [гонщиков] сюда. Приехали 15 стран и участвовало в этих гонках. Это уже показатель того, что мы можем приглашать и иностранцы могут участвовать в наших соревнованиях, главное, чтобы желание было. А также мы выступили на гонке «24 часа Дубая» со своими пилотами и в цветах российского флага, с российскими лицензиями. Потихоньку будем их приучать [к присутствию гонщиков из России], а если нет, то пусть сюда едут. А в странах БРИКС я думаю там проще будет. Главное, чтобы все было совместно, спорт – он же вне политики, он должен объединять людей.

Сейчас идет разговор о том, чтобы провести в [20]26-м году чемпионат мира по фиджитал-гонкам и правительство, минспорт нас поддерживают. Мы хотим провести не только «Ф-4», но и 13 разных категорий на «Игора Драйв», которая это позволяет – дрифт, три разных класса в картинге, ралли-кросс и много что еще».

Большие надежды на внутренний спрос, но его может и не быть

По итогам мероприятия на «Москоу Рейсвей» можно сделать вывод, что в «СМП Рейсинг» решили выстраивать свою коммерческую модель на прототипах BR03 и российском аналоге «Формулы-4». Однако существует риск, что спрос на обе инициативы может не оправдать ожидания.

С BR03 при действительно огромном плюсе в виде возможности собирать и обслуживать эту машину внутри страны камнем преткновения становится его немаленькая цена. Прототип младших классов не стоит сравнивать и тем более противопоставлять технике GT, ведь речь идет о двух разных категориях, и любой качественно сделанный прототип на самом деле и должен обгонять более тяжелые кузовные автомобили при меньшей стоимости. Поэтому пытаться выдать за преимущество обычный факт, как это делают в «СМП Рейсинг» – не совсем корректно.

Пилоты и команды в России традиционно выступающие на импортных суперкарах с большой вероятностью продолжат делать это и дальше вместо покупки совершенно незнакомой техники и долгого процесса переобучения. И даже желающим «поддержать отечественного производителя» будет логичнее вложиться в другой российский проект – Rossa, полноценную машину GT2 от команды Романа Русинова .

Этот момент, похоже, понимает и сам «СМП», поэтому на открытые тесты были приглашены гонщики, выступающие в основном на прототипах, как Кирилл Киракозов из Balchug Racing. Тем не менее и для этой целевой группы российский прототип остается «котом в мешке».

«Машина интересная, достаточно тяжелая, требующая привыкания, но в целом дружелюбная. Бросается [в глаза] то, что это более тяжелая машина с акцентированным весом сзади и это приходится учитывать, когда входишь в поворот. Баланс чуть другой. Хотя она близка к концепции «Лижье» JS53, на котором мы ездим, но все же другая и к ней нужно привыкать», – рассказал после тестовой сессии Киракозов.

То есть с точки зрения профессионалов, выступающих в российских гонках на выносливость, за гораздо большие деньги по сравнению с их нынешней техникой предлагают машину, к которой как минимум «нужно привыкать».

Исходя из оценки Виталия Петрова, цены на BR03 установятся в районе около 200 тысяч евро, а прототип «Лижье» JS53 Evo 2 стоит от 80 до 100 тысяч и пока во всяком случае доступен для клиентов в России, что подтвердила та же команда Balchug Racing, заказавшая свой новый болид напрямую у французского производителя. К слову, даже стоимость более мощных прототипов популярной в наших сериях группы CN редко превышает ту же отметку. Например, «Норма» M20, которая с победы дебютировала в соревнованиях другой отечественной серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge , в зависимости от ресурса и комплектации обходится в 90-120 тысяч евро, будучи легче нынешнего BR03 на 130 килограммов и мощнее на 50 лошадиных сил (а значит, потенциально быстрее).

Проблема востребованности может встать и при организации собственной «Формулы-4». В «СМП Рейсинг» видят свои соревнования более доступной альтернативой юниорским «формулам» за рубежом, куда российским гонщикам стало объективно дороже и сложнее ездить. Но здесь примечателен пример нашего чемпиона мира по картингу Кирилла Куцкова, чей отец заявил в интервью , что несмотря на все трудности предпочитает для сына Европу – там у соперников более серьезный уровень. То есть платежеспособные и конкурентные участники из России, по-видимому, все равно поедут в итальянские, ближневосточные или восточноевропейские чемпионаты. А «СМП» придется брать на себя большинство расходов за проведение недешевой серии для оставшихся и выходцев из своей же картинговой академии.

И нынешняя «утечка пилотов» вызвана совсем не отсутствием патриотизма. Просто все младшие серии не могут существовать без высшей ступени – топ-соревнования, для которого они собственно и выращивают таланты (по аналогии с футболом: клуб натаскивает молодежь во втором-третьем составе перед переходом в основную команду). Мировые «Ф-3» и «Ф-2» условно «фармят» пилотов для «Формулы-1», американская Indy NXT делает это для «Индикара» и так далее. В принадлежащей «СМП Рейсинг» Российской серии кольцевых гонок (как и в целом во всем нашем автоспорте) не существует класса высокого уровня, куда бы стремились молодые гонщики. Поэтому в будущем они продолжат ориентировать карьеры на зарубежные гонки, в то время как «Ф-4» от «СМП» рискует стать затратным тупиком для своих участников и организаторов – или трамплином за рубеж после получения наката, но никак не шага по внутренней лестнице.

В истории российского автоспорта видели как минимум два похожих примера, когда безусловно полезные начинания сходили на нет из-за нерентабельности. Первый касается моносерии прототипов Lada Revolution, которая так и не научилась продавать свои машины и после ухода основного донора в лице «АвтоВАЗа» прекратила существование. Во втором случае тот же путь проделала уже «Формула-Русь» – монокубок в классе открытых колес для юниоров после картинга. Ничего не напоминает?

К тому же, заявления «СМП Рейсинг» о достаточно дорогостоящих проектах делаются на фоне запутанной ситуации с ключевым спонсором главной гоночной системы России – конгломератом «Газпром» и его дочерней структурой «Газпромнефть». Логотипы их бренда G-Drive – генерального партнера и поставщиком топлива для серии СМП РСКГ – без объяснения причин пропали с машин и даже комбинезонов гонщиков сразу после первого этапа сезона-2024. Параллельно этому в СМИ появилась информация , что вместо прибыли госкорпорация в 2023-м впервые за 25 лет ушла в минус на целых 629,1 миллиардов рублей (а без подразделения «Газпромнефти» – и вовсе свыше миллиарда). Продолжатся ли тогда инвестиции в поддержку недешевых гоночных программ и инженерных инициатив? Ведь запуск соответствующих НИОКР и производства с нуля требует внушительных по российским меркам капитальных инвестиций – как и любой гринфилд-проект, который раньше не изучался. Ноу-хау нужно нарабатывать с нуля, как и проводить весь процесс обучения персонала и поиска нужных технгологических решений.

В таких условиях спасти действительно может только самоокупаемость, но достижима ли она через план продажи все же не самых недешевых прототипов и проведения затратной «формульной» серии без сколь-либо ясных перспектив? Безусловно, решения продиктованы статусом команды «СМП Рейсинг» как программы развития автоспорта России, но ведь при смене обстоятельств логичны и переосмысления концепций, если внешние обстоятельства того требуют?

При работе над прототипом «СМП» удалось создать и внедрить в производство целый ряд потенциально востребованных в нашем автоспорте (а возможно и промышленности) технологий – от серьезного тюнинга двигателей до оригинальных систем стартера и подвески. Но в чем состоит глобальная цель программы Бориса Ротенберга? Если действительно в общем развитии автоспорта России, а не одной лишь голой экспансии собственного бренда принудительными и административными силами, то, возможно, стоило бы сконцентрироваться прежде всего на уже достигнутном прорыве и преимуществе и надстраиваться над ним.

Как насчет попробовать развивать гонки в России как раз через технологический обмен, став неким инженерно-инновационным центром, который будет делать свою продукцию (отдельные детали и узлы, а не готовые дорогостоящие болиды) доступной для остальных энтузиастов, которые тоже хотят собирать гоночные машины? А может, и даже инвестировать в их проекты? Новые потенциальные производители могут придумать и новые решения, подешевле и помощнее, или сконцентрироваться на импортозамещении еще не перевоссозданных узлов. И тогда стоимость локальных спортпрототипов упадет для всех, повысив доступность серий в принципе – включая и стоимость болидов «БР Инжиниринг» при соответствующих коллаборациях. Тогда расширится и рынок, и потенциальная выручка – выиграют же все, верно?

Во всяком случае, такой подход будет двигать отечественный автоспорт уж точно не хуже, чем еще одна гонка еще одного класса, хоть и потенциально с мощной вывеской. Разве нет?

Что еще почитать об автоспорте в России?

Фотографии: SMP Racing , Эрик Расулев