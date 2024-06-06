Гонки от автора «Маруси» – лучшие кольцевые в России? Свои прототипы и суперкары против ретро, толпы на трибунах – а в чем секрет?

Исследование Sports.

Гонки собственных российских кольцевых серий нельзя назвать массово популярными: на слуху у нашей публики в основном шоу-разборки дрифтеров либо раллийный «КАМАЗ» , а в сегменте «кольца» большинство всегда предпочитало зарубежные топ-чемпионаты. Некоторый рост интереса к внутренним соревнованиям наметился после 2022 года, когда даже находить трансляции мировых гонок стало, мягко говоря, нелегко. Российские этапы тоже повсеместно выпали из календарей международных серий, и у нашего автоспорта не осталось других вариантов, кроме создания собственных замен.

Одной из попыток сделать что-то свое стало возобновление летом 2022-го серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge. Ее проводили с 2015 года, а после ковидной паузы она вернулась в самый разгар международной изоляции и санкций и сходу собрала неплохую стартовую решетку – со спортпрототипами, техникой GT3 и звездными пилотами в заявке, включая бывших звезд «Ф-1» Даниила Квята и Виталия Петрова, звезды «Ле-Мана» Романа Русинова , а также опытных профи из Европы, как многократный призер легендарных «24 часов Нюрбургринга» Адам Кристодулу и звезда немецкой GT4 Габриэле Пьяна.

Неудивительно: немецкий формат и взяли за основу.

Старт сезона REC на «Москоу Рейсвей» 18 мая 2024 года

В последующие годы российская серия гонок на выносливость продолжила развиваться, и в мае этого года приняла на открытии сезона целых 5000 зрителей, наблюдавших за борьбой почти трех десятков экипажей. Скромный по мировым меркам показатель в российских реалиях уже смотрится очень солидно и практически сопоставим с посещаемостью уик-эндов RDS GP – на сегодня самого коммерчески успешного проекта в отечественном автоспорте (например, прошлогодний этап дрифт-серии на «Игора Драйв» за два дня вживую посмотрели 6500 человек , в то время как у кольцевых гонок в нашей стране средняя посещаемость редко превышает отметку в 1000 зрителей за уик-энд).

Но как удалось сделать столь привлекательной для болельщиков и участников довольно специфическую дисциплину, где нужно часами смотреть за наматывающими круги машинами? Чтобы узнать ответ, я отправился на первый этап Russian Endurance Challenge под Москвой, где почувствовал атмосферу настоящего гоночного фестиваля.

«Русский «Ле-Ман» придумал создатель «Маруси», когда искал соперников для своей новой машины

Своим появлением REC обязан Игорю Ермилину – известному в российском и мировом автоспорте конструктору спортивных автомобилей, создавшему в том числе суперкар «Маруся» . В 90-х и начале 00-х Ермилин также занимался организацией первых гоночных соревнований в России, включая престижные классы «Формулы-3» и «Супертуринга». Но в 2006 году закрытие «Невского кольца» в Санкт-Петербурге – на тот момент одной из двух трасс в стране – вынудило его отойти от промоутерства. До строительства современных автодромов в Подмосковье, Сочи и других регионах было еще далеко, а гонять целую серию на бывшем аэродроме в Мячково казалось не лучшей идеей.

Тогда Ермилин сконцентрировался на новом проекте – спортпрототипе Fenix, благодаря которому чуть позже началась история «Маруси». После нее конструктор вернулся к работе над прототипом, для которого со временем решил подыскать трековых спарринг-партнеров.

«Fenix был, но не было возможности реализовать его потенциал. Он «гулял» по выставкам, музеям, стоял на хранении у моего сына, где немного запылился, а потом в 2012-м году я завершил работу в проекте «Маруси». На тот момент у меня были время и деньги, чтобы начать его [прототипа Fenix] ребилдинг: мы стали потихонечку приводить прототип в кондицию, выезжать на тесты и к 2015 году его уже можно было пускать в дело. А куда? Некуда – у нас [в стране] подходящего класса не было. И тогда я подумал, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – вспоминает основатель и руководитель REC Игорь Ермилин.

Разнообразие участников в REC – на одной трассе борются «Мерседес» категории GT3, открытый прототип CN и «БМВ» GT4

«На короткие гонки нам вряд ли бы удалось кого-то собрать. У нас набирался «винегрет» из таких же как у нас машин, которые стояли у забора, потому что не попадали в стандартные классы. А, вот длинные гонки как тот же «Нюрбургринг», где даже если в классе едут всего две машины, вручают кубки и все счастливы, казались классным вариантом. Главное же, чтобы люди получали удовольствие. И так в 15-м году мы организовали первую гонку REC».

Формат Russian Endurance Challenge действительно во многом схож с культовым марафоном на Нюрбургринге . В гонках по «Северной петле» наравне с последними версиями суперкаров GT участвует еще около двух десятков классов самых разных машин: от «кубковых» версий «Порше» и «БМВ» до туринговых и почти серийных автомобилей, а также болидов на альтернативном топливе. При этом экипажи комплектуются и целиком из профессионалов, и любителями. Похожей философии с cамой первой гонки и по сей день придерживаются в REC.

Дебютный 4-часовой марафон на «Москоу Рейсвей» в октябре 2015-го собрал крайне пестрый пелотон: на одной трассе со спортпрототипами ехали машины различных кузовных классов и даже раритетный гоночный «Москвич» 412 (кстати, тоже восстановленный Ермилиным). Мероприятие настолько понравилось участникам, что уже через год география REC расширилась еще на один этап в Сочи.

Стартовая решетка этапа REC на «Москоу Рейсвей» 18 мая 2024 года

Новая серия привлекала в первую очередь своим регламентом, открытым почти для любой техники, разве что «формул», а еще финансовой доступностью: минута нахождения на трассе в рамках уик-энда REC, где пилотам предоставлялись еще три часа тренировок и столько же на квалификацию, обходилась дешевле трек-дней определенные даты в календаре автодромов, когда за плату на трек пускают на своих машинах – Sports).

Уровень и популярность Russian Endurance Challenge росли с каждым годом: в серии появлялись профессиональные коллективы уже с титулованными пилотами и серьезной техникой вроде «Мерседеса» АМG GT3 или «Ламборгини» Gallardo. За рулем последней на одном из этапов даже проехался главный архитектор современной «Формулы-1» Герман Тильке . Но в пандемию соревнования пришлось свернуть и REC «пропал» на целых два года.

«Маруся» GT в прошлогодней гонке REC на «Игора Драйв»

Возвращение состоялось, потому что Игорь Ермилин снова захотел испытать в гонках собственный автомобиль. На этот раз речь шла об уникальной GT-версии «Маруси» , которую конструктор собирал совместно со своими учениками – студентами Московского политехнического университета.

«Еще до пандемии «Марусю» GT тоже вытащили из музея и вместе со студентами мы начали ей заниматься. Это был совместный проект с Политехом по модернизации машины для участия в REC, в ходе которого я передавал ребятам свои знания и опыт. Мы еще смеялись, что собираем девушку для Fenix (с ним уже работала другая часть студентов Политеха – Sports). И когда машина была готова, снова встал вопрос «что делать?». Тогда, как и в 2015-м году для «Маруси» организовали гонку, чтобы ей было, где ехать».

REC удивляет новой техникой (вопреки проблемам с логистикой) и служит площадкой для экспериментов

Именно машины стали главной фишкой серии. Сегодня пелотон REC объединяет современные болиды различных классов GT, спортпрототипы с открытым кокпитом группы CN, машины класса «туринг» разных поколений и даже такие музейные раритеты, как классический «Шевроле» Corvette Grand Sport 60-х годов.

В этом сезоне техника участников поделена на четыре класса, где самые быстрые и престижные – GT Pro и CN Pro. В первом заявлена техника по стандартам GT3 (а также несколько автомобилей TCR , выделенных в подкласс «зачет Touring»). На данный момент в GT Pro доминируют два «Мерседеса» AMG команд «Кэпитал рейсниг тим» и YADRO Motorsport, но на предстоящих этапах в их сражение должен вмешаться коллектив SPORA GT. Московская команда в этому году полностью обновила парк техники и обещает громкие для российского автоспорта премьеры суперкаров «Ламборгини» Hurracan GT3 Evo и «Феррари» 488 Challenge (специальная версия для монокубка итальянской марки). А еще по ходу сезона ожидается появление трех новых «Порше» 911 GT3.

«Мерседес» AMG GT3 команды «Кэпитал рейсниг тим»

Главные конкуренты суперкаров – спортпрототипы класса CN Pro. Значительно уступая GT3 в мощности моторов (255 л.с. против 720 л.с.), эти болиды выигрывают за счет меньшего веса (570 кг против 1600 кг), являясь по сути «формулами», но с закрытыми аэрообвесом колесами.

Спортпрототип «Лижье» JS53 Evo 2 команды AIMOL Racing на тренировке перед гонкой REC

Самый же многочисленный класс GT представлен машинами категории GT4 – моделями, более близкими к дорожным суперкарам «Мерседеса», «Тойоты», «Порше», «БМВ» и появившейся с этого года «Ауди».

И, наконец, сборная солянка из различной туринговой техники без омологации для участия в других соревнованиях (не было вообще или истекла) образует четвертый класс серии – GT Light. Когда-то из таких же серийных седанов и хэтчбеков, доработанных энтузиастами едва ли не в гаражах, состояла большая часть стартовой решетки REC, но сегодня эти машины отошли на второй план и стали чем-то вроде талисманов серии. Все-таки большая часть зрителей приходит в первую очередь посмотреть на дорогостоящие спорткары, которые мало где встретишь в обычной жизни.

«БМВ» E36, выступающий в самом демократичном классе REC – GT Light

Этот интерес понимают и организаторы, которые обещают появление почти двух десятков новых машин в топ-классах GT и спортпрототипов, а также пока неизвестные «сюрпризы» для болельщиков (речь тоже о неких премьерах, но пока без подробностей). Правда, в планы неумолимо вмешивается окружающая действительность – проблемы с логистикой, из-за которой не только автомобили, но и запчасти к ним добираются до России неопределенно долгое время.

Из-за сложностей с поставками дебют «Ауди» R8 LMS GT4 на первом этапе сезона-2024 ограничился всего лишь одним прогревочным кругом, потому что у команды элементарно не было второго комплекта колесных дисков, застрявших где-то за границей. По схожим причинам сорвалась премьера и новенькой «БМВ» М4 GT4 – первой гоночной машины серии G82 у нас в стране. В последний момент перед гонкой у купе отказала одна из систем в двигателе и без нормальной заводской поддержки команда не успела вовремя устранить неисправность.

Первый в России «БМВ» M4 GT4 серии G82 на тестах REC

Чтобы купировать трудности с поставками техники и деталей, в REC стараются придерживаться гибкого подхода. Единственным пунктом, который не подлежит пересмотру ни при каких условиях, остается безопасность машин, в остальном же серия предоставляет командам максимальную свободу действий. От участников не требуют использовать топливо или шины определенной марки, позволяя им самостоятельно выбирать наиболее доступные варианты, продлевают для них сроки подачи заявок и не кошмарят «уравниловкой» Balance of Performance (система выравнивания возможностей машин за счет весовых гандикапов, настройки работы мотора и прочих параметров, практикуемая в мировых и некоторых российских сериях, Ферстаппен как раз на днях называл ее одним из главных барьеров по пути на «Ле-Ман» – Sports). Проще говоря, создаются все условия, чтобы команды могли без лишней бюрократии подготовить свои машины и выйти на старт.

«Я говорю немного в шутку, что мы [организаторы REC] – на самом деле сервисная команда. Мы оказываем услуги нашим клиентам, то есть участникам. Они здесь главные, а мы их обслуживаем, создаем для них комфортные и интересные условия. Поэтому такая атмосфера всем нравится. Наша концепция – любые автомобили, отвечающие требованиям безопасности, и уважительное отношение ко всем», – объясняет принцип работы REC Игорь Ермилин.

Открытость регламента позволяет REC быть не просто соревнованием дефицитных западных машин, но и тестовой площадкой для многих отечественных разработок. Ведь кроме возможности заявляться в основные классы и организовывать свои зачеты, участники могут еще выступать в так называемом «абсолюте». По задумке эта опция выполняет примерно ту же функцию, что «Гараж 56» в «24 часах Ле-Мана», с помощью которого на старт марафона попадают экспериментальные и нестандартные болиды.

Благодаря такой возможности уже в этом году в REC (вероятно) поедет один из самых амбициозных российских проектов последних лет – гоночный суперкар Rossa категории GT2. Кроме него к участию в серии готовятся ученики Игоря Ермилина из московского Политеха, сейчас активно работающие сразу над двумя собственными разработками – гибридными и полностью электрическими спортпрототипами. А среди тех машин, что в прошлом успешно прошли обкатку в REC, можно отметить популярный родстер «Шорткат» и флагманский болид «СМП Рейсинг» BR03 .

Романтика длинных гонок собирает в Европе сотни тысяч людей. У нас тоже начинают проникаться!

Сезон Russian Endurance Challenge практически целиком проходит на автодроме «Москоу Рейсвей» – первой в России трассы высшей категории ФИА и места старта истории серии. Особняком в календаре REC стоит выезд на питерский трек «Игора Драйв», где марафон является частью масштабного фестиваля Garage Fest. Там поклонников автоспорта еще развлекают выступлениями известных музыкантов и соревнованиями других серий, поэтому мероприятие собирает десятки тысяч человек. Но на подмосковных этапах программа выстроена несколько иначе.

Зрители наблюдают за гонкой REC в секции «Арена» на трассе «Москоу Рейсвей»

На «Москоу Рейсвей» упор делается на то, чтобы как можно ближе познакомить людей с автоспортом. Уик-энд REC по традиции марафонских серий проходит в субботу и начинается для зрителей с прогулки по пит-лейн, где они могут посмотреть на машины в непосредственной близости. Как правило, в такие моменты крупные команды стараются отрядить кого-то из незанятых сотрудников и те дополнительно проводят импровизированную экскурсию по боксам или просто общаются с посетителями.

Дальше болельщики продолжают крутиться в «карусели» из множества активностей – от дрифт-такси до выставок спортивных автомобилей. Среди самых запоминающихся на мой взгляд – облет автодрома на вертолете и его бюджетная, но тоже интересная альтернатива с проездом по треку на двухэтажном автобусе. Большим плюсом является то, что устроители не пытаются навязывать лишнее: все нужные развлечения можно докупить по отдельности при оформлении базового билета для прохода на трибуны. Удешевление стоимости входа следует вместе с возможностью самому определить, что вам интереснее, и исключает потом потенциальные конфликты вроде «на меня не хватило времени», «очередь не дошла».

Примерно за полчаса до начала гонки, когда машины уже выстроены на стартовой решетке, а механики заняты крайними приготовлениями, зрителей пускают на трассу. Причем тоже без какого-либо деления на избранных – пройти может каждый, кто выбрал соответствующую опцию в билете.

Менее чем за полчаса до старта большая часть болельщиков собирается на прямой перед главной трибуной.

Прототип «Норма» М20 победителей первого этапа REC – Георгрия Ефросинина и Игоря Мухина из команды Blackthorn – перед началом гонки

«Мерседес» AMG GT3 команды YADRO Motorsport, названной в честь своего спонсора – производителя IT-оборудования

Во время прогулки по стартовой прямой болельщикам разрешают в том числе посидеть на машинах для фотографий. Запрещено в любой другой топовой серии!

В составе экипажа команды APR Team выступает победитель немецкой серии ADAC GT4 Марат Хайров

Белорусский флаг на стартовой прямой в честь участника гонки REC минчанина Алексея Савина

Легендарный российский пилот гонок на выносливость Виктор Шайтар облокотился на крыло своего «Мерседеса» и беседует с болельщицей перед стартом

В итоге к старту марафона люди оказываются полностью погружены в атмосферу большого гоночного события и приходят в настоящий восторг от стаи машин, с ревом пролетающей мимо главной трибуны. С этого момента за шоу всецело отвечают пилоты и вопреки стереотипам в гонках на выносливость хватает интриг.

По аналогии с «Формулой-1» ключевую роль в длинных гонках играет стратегия пит-стопов и умение держать отрыв от преследователей. Здесь тоже пытаются перехитрить с помощью андер- и оверкатов, когда экипажи заезжают на смену шин и дозаправку раньше либо позже соперников, но при этом в марафонах гораздо больше жесткой борьбы борт-в-борт. Например,на о ткрытии этого сезона Георгий Ефросинин на черном прототипе команды Blackthorn в прямом смысле слова бодался за победу с Денисом Ременяко на «Мерседесе»:

Победитель этого противостояния и одновременно первого этапа REC-2024 определился на пит-стопе: команда Ременяко «Кэпитал Рейсинг Тим» рискнула и пошла на обязательную третью остановку почти под финиш. Тем не менее «пересидеть» Ефросинина им не удалось и прототип обогнал «Мерседес», когда тот трогался на выезд с пит-лейн. Итоговая победа в общем зачете ушла экипажу Blackthorn.

За просмотром борьбы на трассе – где-то вживую с трибуны, где-то с расположенного напротив экрана или по телефону – разговорами с другими зрителями и курсированием между фудтраками проходят 4 часа, которые длится гонка REC. Более продолжительные заезды на регулярной основе, не говоря уже о суточных марафонах, потребовали бы от участников непомерных расходов, которые тяжело тянуть даже заводским коллективам в «24 часах Ле-Мана» и мировом эндуранс-чемпионате WEC . Тем не менее организаторы Russian Endurance Challenge придумали довольно зрелищный ход и специально дают старт ближе к вечеру, чтобы финальный отрезок проходил в темное время суток при включенных фарах. Благодаря этому не слишком протяженная по мировым меркам гонка на закате начинает рифмоваться с картинкой марафонов в Ле-Мане и Нюрбургринге.

Стоя на крыше паддока, когда вокруг по ночному треку носятся гоночные машины, в темноте похожие на летающие фонарики, начинаешь понимать, почему во Франции или Германии сотни тысяч людей готовы проводить целые сутки за подобным зрелищем. Все потому, что в длинных гонках чувствуется своя особенная романтика, словно ты оказался в круглосуточном парке аттракционов. И REC в этом плане не исключение.

После финиша пит-лейн открывается уже для всех, кто остался на трибунах

Можно сказать, что команде Игоря Ермилина удалось воссоздать ощущение тех самых больших гоночных событий, которых так не хватает нашему автоспорту сейчас. И именно за этим на его гонки стремится попасть все больше людей.

Похоже на претендента на титул главных гонок России?

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Фотографии: Никита Гончаров (предоставлено REC), Дмитрий Бойков/dramshots (предоставлено REC), Эрик Расулев, Николай Комаров /motorpics (предоставлено REC), Антон Медведев/REC, Лариса Лащенова/REC, Евгений Беленко /mgzfoto (предоставлено REC), rusendurance/Youtube