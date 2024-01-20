«Дакар» впервые за 23 года выиграла девушка! Она – стоматолог, но гонялась за команду Хэмилтона с «Ред Булл» – так крута

Только вторая в истории.

«Дакар» -2024 запомнится эпохальной победой электромобилей «Ауди» с последней попытки, но еще одно знаковое событие произошло в соревнованиях мотовездеходов Challenger, где победу отпраздновала Кристина Гутьеррес – первая за 23 года женщина, выигравшая итоговый зачет в своем классе. Последний раз подобного успеха еще в пору оригинального маршрута «Париж-Дакар» добивалась легендарная немка Ютта Кляйншмидт , которая в 2001 году заняла первое место среди всех участников.

«Я все время старалась бороться до финиша. Мы не знали, что произошло до последних километров. Мы много гнали на этом этапе, потому что я понимала – 25 минут (отставания) это много, но никогда не знаешь, что произойдет позади тебя. Когда я приехала на финиш, то не знала, что случилось, но мне очень приятно, я рада за команду и довольна машиной. Одна из моих ценностей – это никогда не сдаваться и я всегда (следую этому) в гонках» – делилась эмоциями новая чемпионка «Дакара», после того как узнала о своем триумфе.

Победу Гутьеррес одержала на самом финише: лидировавший с 25-минутным отрывом Митч Гатри повредил трансмиссию мотовездехода и пропустил испанку вперед. Еще раньше судьи дисквалифицировали, доминатора первой половины марафона Эрика Гочала. После 6 этапа техническая комиссия нашла в сцеплении багги всей команды семьи Гочалов (одно время занимавшей весь подиум класса) запрещенный карбон и аннулировала результаты поляков. Несмотря на протесты прошлогоднего победителя «Дакара», заявившего, что организаторы устно одобрили такую конструкцию, его экипаж сняли с соревнований.

Гутьеррес победила прежде всего за счет стабильных результатов, которые позволили ей избежать серьезных поломок и постоянно держаться в тройке лидеров. Помог солидный для 32-летней раллистки опыт: нынешний «Дакар» стал уже восьмым в ее карьере. Ранее девушка финишировала третьей в классе Т3 (предшественник зачета Challenger) на «Дакаре-2022», а годом позже выиграла два этапа, но из-за жесточайших условий гонки и проблем с техникой не попала на подиум. Гутьеррес даже рисковала жизнью , чтобы вытащить свой багги из разлившейся после ливня реки.

Помимо успехов на крупнейшем ралли-форуме планеты Кристина добилась вице-чемпионства в женском зачете дебютного сезона серии Extreme E , а затем стала победительницей этого турнира электровнедорожников. К слову, Гутьеррес выступает в нем за коллектив Team X44, основанную семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

Причем испанка гонялась за команду Хэмилтона, будучи спортсменкой бренда-антагониста Льюиса! Вот она, радуется титулу с коллегами и шлемом в цветах «Ред Булл» – как думаете, Хэмилтон видел?

В 2020-м ее взяли в новосозданную программу «Ред Булл», когда производитель напитков решил расшириться и на ралли-рейды – именно с командой «энергетиков» Кристина выиграла нынешний «Дакар». Кроме того в цветах Red Bull Off-Road Team USA Гутьеррес завоевала «бронзу» чемпионата мира по ралли-рейдам 2022 года в классе мотовездеходов.

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Такое количество достижений неудивительно, если учесть, что Кристина гоняет с самого детства. В одном из интервью она признавалась, что стала просить отца и брата проехаться на мотоцикле еще в четыре года. В шесть лет ее наконец допустили до байка, а затем папа, всю жизнь грезивший гонками, посадил дочь и за руль джипа. На свое первое ралли Гутьеррес заявилась, как только ей исполнилось 18 лет.

Дело было в 2010-м, а уже в 2015-м она взяла второе место на чемпионате Испании по ралли-рейдам и на специальных тестах выиграла стипендию развития ФИА для продолжения карьеры.

В 2017-м девушка отправилась на свой первый «Дакар», где выступила в классе стоковых внедорожников. И закончила 6-й в категории – огромный успех для дебютанта! А в 2018-м она финишировала в том же классе на той же машине уже второй, чем привлекла внимание всего раллийного мира. Оттуда и интерес «Ред Булл».

Но несмотря на серьезное увлечение автоспортом Гутьеррес параллельно освоила профессию стоматлога и до сих пор между стартами работает по специальности в клинике своего родного города Бургос. После победы на «Дакаре» гонщица кроме семьи и команды отдельно поблагодарила за поддержку своих маленьких пациентов, которые болеют за нее на всех соревнованиях.

Вполне возможно на следующем «Дакаре» у Гутьеррес будет еще один повод порадовать своих болельщиков всех возрастов, ведь в конце 2023 года о подписании топовой пилотессы объявила раллийная команда Dacia. Хотя румынский производитель машин уже давно занимается одной лицензионной сборкой модельного ряда «Рено», а большинству автолюбителей известен скорее по шуткам Джереми Кларксона из Top Gear , недооценивать этот проект не стоит.

Прототип раллийного внедорожника Dacia для самого быстрого и престижного класса Ultimate (это как раз внедорожники) подготовит британская фирма «Продрайв», за свою историю создавшая не одну чемпионскую машину – от культовой раллийной линейки «Субару» Impreza до туринговых «Фордов» и «Астон Мартин» для «Ле-Мана». Последняя разработка «Продрайва» – рейдовый суперкар Hunter – боролся за победу все последние издания «Дакара» и усилиями девятикратного чемпиона WRC Себастьяна Леба завоевал два «серебра» общего зачета, а в этом году даже с поломкой финишировал третьим. Французский инопланетянин бился с «Ауди» до последних этапов и сломался только в конце, когда помощи от напарников не осталось.

К слову, Леб, с которым Гутьеррес выступала вместе еще в Extreme E, составит ей компанию и в заводской команде Dacia. С учетом ухода «Ауди», не самого яркого дебюта пикапа Ranger от «Форд» и теряющей звезд, да и просто топовых пилотов «Тойоты» шансы столь сильного коллектива, как Dacia, на победу выглядят вполне реальными. Интересно повторит ли теперь испанская гонщица уникальное достижение Кляйншимдт, став первой на всем «Дакаре»?

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Фото: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool , Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool , Extreme E , cristinagutierrezpiloto.com , Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool , соцсети