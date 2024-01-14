Доминатор «Дакара» жарил конкурента – «протянет три дня». Но сломался сам, везет детали напарнику, а тот конкурент – лидер!

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Первый топ-старт нового сезона проходит в бодром ключе – на ралли-рейде «Дакар» в Саудовской Аравии каждый день непредсказуемый. Больше других участников в новостях ожидаемо мелькает самый престижный зачет Т1, где соревнуются футуристические прототипы внедорожников, вроде полностью электрической «Ауди» (на самом деле не совсем ) или рейдового суперкара «Продрайв» (что-то вроде «Феррари» для пустыни) мощностью 400 лошадиных сил.

На одном из таких «монстров» британской инжиниринговой компании в этом году едет пятикратный победитель «Дакара» и один из фаворитов гонки Нассер Аль-Аттия. Ранее катарец трижды (в 2019-м, 2022-м и 2023-м – два года подряд) выигрывал главный ралли планеты на технике «Тойоты», но в этом году пересел на багги Hunter от «Продрайва».

На этой машине команда Bahrain Raid Xtreme дважды брала серебро «Дакара» усилиями раллийной легенды и девятикратного чемпиона WRC Себастьяна Леба, оба раза уступившего только Аль-Аттие. К слову, коллектив на деньги госфонда Бахрейна BRX основал не кто иной, как Дэвид Ричардс – глава «Продрайва» и экс-босс культового раллийного «Субару» времен Колина Макрея и Петтера Сольберга, а также чуть менее культового BAR в «Формуле-1». Теперь в конце карьеры Ричардс затеял возможно свой последний амбициозный проект уже в ралли-рейдах и собирается выиграть с «Продрайвом» «Дакар». Для этого его компания вслед за Лебом предложила сотрудничество Аль-Аттие, который формально выступает за собственную команду Nasser Racing, но обслуживается в BRX. Масштабные подписания, чтобы наконец-то добиться успеха!

После первых тестов за «Продрайв» Аль-Аттия остался доволен хорошо управляемой и простой в освоении машиной, а потому нацелился на очередного «Золотого бедуина» подряд. Правда, потом уверенность у пятикратного чемпиона начала откровенно зашкаливать и накануне старта он уничижительно отозвался о ключевых соперниках из «Ауди», чем вызвал возмущение не только у болельщиков, но и коллег.

«Ауди»? Даю им всего три дня, и они отправятся домой, – вещал Нассер на пресс-конференции прямо перед стартом нового рейда. – Мы видели такое в Марокко и Арагоне после сотни километров. Посмотрите на результаты «Тойоты» – у каждой машины были проблемы, кроме моей. Если каждый день гнать на максимум, проблема возникнет. Это мой секрет, который я не могу раскрыть. То, как ты обращаешься с машиной, очень важно, если нужна хорошая позиция и скорость. В противном случае она сломается».

Чересчур самоуверенного соперника публично одернул лидер немецкой команды Карлос Сайнс-старший.

«Он может говорить что угодно. Хотелось бы, чтобы мы с самого начала сражались в группе лидеров. Год вышел тяжелым, в гонках случались проблемы, но я вижу и позитивные моменты. Думаю, то, что произошло в Арагоне и Марокко, не повторится сейчас.» – парировал «Матадор».

Шпилька Аль-Аттии в адрес «Ауди» вполне ожидаема: на более коротких и интенсивных гонках в Арагоне и Марокко из трех заводских машин до финиша каждой гонки добралось по одной. Поломки преследовали команду и на всех «Дакарах», из-за чего лучшим результатом немцев пока остается 9-е место Маттиаса Экстрема в 2022 году – мягко говоря, не очень солидное достижение с учетом колоссальных усилий завода.

Однако, в нынешнем издании все перевернулось: Аль-Аттия столкнулся со сложностями прямо в начале дистанции, пока две «Ауди» возглавили классификацию после первой половины марафона. Пролог катарец проехал с 12-м временем, а в первый же день гонки проколол два колеса через 50 километров после старта. Оставшись без запаски, следующие 500 километров Аль-Аттия вынужденно ехал в щадящем режиме и поэтому отстал от победителя Гийома Де Мевиуса из «Тойоты» (!!!) на целых полчаса.

Днем позже за победу рубились Леб и его соотечественник из «Ауди» Стефан Петерансель. Битву двух великих французов выиграл последний (параллельно повторив исторический рекорд по победам на этапах ), а Аль-Аттия довольствовался третьим местом. Следующие дни прошли в борьбе «Ауди» с еще одним представителем «Тойоты» – Язидом Аль-Раджи. Саудовский раллист захватил лидерство, пока Нассер намеренно не гнал во всю мощь, чтобы не стартовать первым на следующих этапах и не прокладывать дорогу для соперников, собирая все коварные участки.

К пятому дню новичок «Продрайва» наконец выиграл свой первый этап рейда, вплотную приблизившись к Аль-Раджи. Сутки спустя на первом отрезке марафонского этапа «Хроно» (48-часовой гонки по бездорожью без помощи и связи с командой через череду походных бивуаков) «Тойота» лидера налетела на препятствие и перевернулась – Аль-Раджи сошел. Но Аль-Аттия не смог воспользоваться сходом конкурента, пропустил вперед две «Ауди» Сайнса-старшего и Экстрема, а на втором отрезке вовсе с треском вылетел из борьбы.

«Неудачный день. На последних 50 километрах у нас сломалось рулевое управление, и мы не могли ничего сделать, чтобы починить. Мы ждали прихода нашего грузовика с помощью, починили его, и только потом финишировали. Все еще не окончено, но теперь мы будем стараться сыграть в Чемпионате мира по ралли-рейдам (W2RC, в нем на «Дакаре» очки назначают по результатам каждого этапа, Нассер выиграл общий зачет в 2023-м и 2022-м). Я также постараюсь помочь Себу [Лебу], быть за ним. По крайней мере, он может выиграть этот «Дакар». Сделаю все возможное, чтобы он победил, потому что мы – команда», – приводит слова Аль-Аттии телеграм-канал Cross-Country Rally.

Теперь острый на язык чемпион потерял даже призрачные шансы на победу: отставание от первого места составляет почти три часа, а лидирует как раз Карлос Сайнс-старший из «Ауди». Той самой команды, которой Аль-Аттия советовал собирать вещи «через три дня» после старта. Следом за Сайнсом идет второй гонщик «Ауди» Маттиас Экстрем (Стефан Петерансель, увы, снова вылетел из топ-10 после отказа гидравлики). Поспорить за победу с немецкими электрокарами может прежде всего Леб, удержавшийся на третьем месте после всех передряг (+29 минут отставания от лидера). И именно ему теперь будет помогать Аль-Аттия, ведь оба едут на багги «Продрайв» и получают заводскую поддержку британцев – следовательно в дело вступает командная тактика. В случае поломок или аварий лидера вылетевший из борьбы катарец должен будет выручать Леба полевым ремонтом, запчастями, а может быть и с помощью троса, как подобает второму номеру. Часто в таких случаях помощник везет детали для напарника или даже отдает свои, чтобы претендент не терял время.

Другого смысла участвовать в «Дакаре» у высокомерного раллиста пока больше нет. Зато возможно командная работа и сам факт нелепого схода после громких заявлений вернут пятикратного чемпиона с небес на землю, а, главное, заставят уважать соперников – ведь это далеко не первый раз, когда Нассер влетает в громкий скандал из-за споров с конкурентами.

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Фотографии: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool , Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool , DPPI / Red Bull Content Pool , Eric Vargiolu / DPPI / Red Bull Content Pool , Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool , Eric Vargiolu / DPPI / Red Bull Content Pool , Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool