«Зенит» купил Глушенкова, Горшкова и скоро – Волкова. Мысли Дорского о перестройке

Контрольная закупка.

Неделю назад на Спортсе’’ вышел текст с заголовком «Зенит» готовит мощнейшую закупку. Звездная перестройка перед 100-летием». Тогда гегемон объявил о покупке вратаря «Балтики» Евгения Латышонка (25 лет), а теперь подписал лучшего ассистента прошлого сезона (16 голевых передач) Максима Глушенкова (24 года) из «Локомотива» и вот-вот объявит о трансфере левого защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова (25 лет). По информации Спортса’’, совсем скоро в Петербург переедет и правый защитник «Краснодара» Сергей Волков (21 год), разругавшийся с родным клубом.

Александр Дорский разбирается, как будет выглядеть «Зенит» после мегазакупки.

«Зениту» не хватало наглого левши – такого, как Глушенков. Но ожидания от Максима будут слишком высоки

Прошлый сезон – прорывной для Глушенкова не только по статистике: кажется, он превратил один из главных недостатков в большое преимущество. Тренер Игорь Осинькин, работавший с Максимом в «Чертаново» и «Крыльях Советов», рассказывал, что в паре нападающих Глушенков – Сарвели обоим отводилась роль ложных девяток. Максим уходил в глубину в правый полуфланг, Влад – в левый. Андрей Аршавин, отвечающий за молодежное направление «Зенита», еще в 2023-м не слишком комплиментарно высказывался о Глушенкове: «Для меня он игрок без позиции. Под него нужно выстраивать игру. Тренер должен сказать: «Ребята, здесь он не будет добегать, здесь ему лучше так-то и так-то». Не потому, что Глушенков не добегает, это просто как пример. По структуре он вроде бы в центре, но мячи ему лучше получать с краю».

Осенью 2023-го казалось, что Михаил Галактионов наконец-то закончил с отправлениями Глушенкова на правый край и отдал ему место второго нападающего – там Максим мог чаще и быстрее обострять. Весна 2024-го доказала другое: 1) Галактионов возвращался к варианту с Глушенковым в роли правого нападающего, 2) Максим так прибавил, что, кажется, теперь ему все равно, где номинально располагаться.

Под конец сезона Галактионов даже перешел на схему с ложной девяткой – и эта роль досталась Глушенкову. Максим блестяще справился: завязывал атаки «Локомотива» между линиями вместе с Антоном Миранчуком и Артемом Карпукасом, отдавал своевременные передачи партнерам под удар. В итоге Глушенков весной стал вторым в РПЛ по передачам под удар с игры (больше сделал лишь Эдуард Сперцян) и третьим по ожидаемым ассистам (впереди – Сперцян и Хорхе Карраскаль). К тому же у Глушенкова полетели стандарты: с них он отдал 4 голевые передачи во второй части сезона – лучший результат в лиге.

Конечно, Глушенкова все равно тянет вправо – это видно и по карте его обводок:

И по карте зон, из которых Максим делал передачи под удар с игры:

Для «Зенита» в этом нет ничего страшного. Во-первых, после ухода Малкома и окончательного опускания Клаудиньо в центр поля «Зениту» в финальной трети явно не хватает игрока, способного более-менее постоянно решать эпизоды в одиночку. Во-вторых, Глушенков точно агрессивнее Артура, который пока чаще удерживал мяч (нередко – передачами назад), а не лез в дриблинг. В-третьих, уже на уровне РПЛ Глушенков достаточно поиграл в трех ролях (ложная девятка, второй нападающий, правый форвард).

Если Семак полноценно вернется к 4-3-3, то Глушенков окажется на правом фланге атаки – его главным конкурентом станет Артур. Если «Зенит» снова будет часто обращаться к трем центральным защитникам, Максим, скорее всего, станет вторым нападающим с достаточной свободой в перемещениях между линиями.

Небольшой повод для сомнений – небывалый уровень давления, с которым столкнется Глушенкове. После ассистентского рекорда и перехода в «Зенит» от Максима будут ждать очень многого – дальше либо подтверждение статуса большой звезды и шаг на новый уровень, либо провал.

Варианта со средним первым сезоном в «Зените» у Глушенкова не существует – ожидания слишком высоки.

«Зенит» закрыл оба фланга обороны. Горшков – логичная кандидатура (отчасти похожая на Дугласа), Волков – очень спорный вариант

После завоевания шестого чемпионства Сергей Семак сказал: «У нас есть определенные проблемы с теми же крайними защитниками. Проблемы ставят нас в разные положения: приходится менять и тактику, и схему, и каким-то образом выкарабкиваться. Весь сезон как будто идем по веревке, балансируя в одну и другую сторону. Пытаемся выжить и остаться в числе соискателей за главный приз».

Трудности на правом фланге обороны возникали еще осенью 2023-го – из-за травм Марио Фернандеса и Вячеслава Караваева там выходил центральный защитник Страхиня Эракович. В двух матчах роль правого латераля отдавали левоногому Даниле Круговому – и вряд ли этот эксперимент признали успешным.

Весной Марио не вылезал из кабинета врача (последний матч сыграл еще в середине марта), а слева возникли проблемы после ссылки Кругового в «Зенит-2» из-за подписания контракта с ЦСКА. Тогда, зимой, «Зенит» согласовал переход Наира Тикнизяна с «Локомотивом», но затем не договорился с игроком по зарплате. Так на левом краю обороны появился, например, Нуралы Алип.

Отстранение Кругового от основы совпало с, пожалуй, первыми серьезными проблемами Дугласа Сантоса со здоровьем в «Зените». В Петербурге бразилец еще не играл так мало, как в прошлом сезоне.

Появление нового флангового защитника в «Зените» напрашивалось, но клуб страхуется: сразу закрывает оба края. Пока меньше сомнений по Юрию Горшкову: он стабильно отыграл три сезона в РПЛ за «Крылья», в последний год вообще превратился в одного из лучших левых защитников лиги. Как и Дуглас, Горшков обладает хорошей передачей: по количеству точных продвигающих передач Юрий – третий левый защитник РПЛ.

Кроме того, Горшков качественно исполняет стандарты: в прошлом сезоне РПЛ только он забил два гола прямыми ударами со штрафных. При необходимости Юрий даже способен закрыть дыру в середине поля.

Сергей Волков – спорный трансфер даже для глубины состава. Справа она и так была, но скорее вынужденная.

Теперь ротация не будет такой частой – и заполыхает большой вопрос о будущем Марио Фернандеса в «Зените». Агент защитника Жорже Машаду в конце мая утверждал, что Марио останется в Петербурге, но после трансфера Волкова в этом нет никакой необходимости.

Кажется, большой нужды нет и в покупке Волкова. Переученный в защитника крайний нападающий мощно ворвался во взрослый футбол, но в сезоне-2023/24 вылезли все его оборонительные недостатки. Главный минус – неумение держать линию с другими защитниками, Волков постоянно оказывается ближе всех к своим воротам, не позволяя поймать соперника в офсайд. «Конечно, мы это замечали. Были теории. На эти ошибки можно указать, но сборная – это всего одна тренировка», – говорил Валерий Карпин в апреле.

Впервые Волков потерял место в старте «Краснодара» еще в ноябре 2023-го при Владимире Ивиче: пропустил матчи против «Крыльев» (2:1) и «Зенита» (1:1). Ивич не скрывал недовольство формой Волкова: «Он хороший игрок, но знает, что я не удовлетворен его игрой в последний месяц, даже больше месяца. Если кто-то теряет в качестве, его меняет другой игрок. Надеюсь, скоро Волков сможет прийти в форму и преодолеть этот момент».

После назначения Мурада Мусаева Волков лишь три раза попал в старт «Краснодара», а в четырех матчах вообще не появился на поле. Особенно заставляет грустить, что из старта Волкова вытеснил Олакунле Олусегун, прежде не игравший крайнего защитника в четверке. «Это конкуренция: кто сильнее, тот и играет. Волков – наш воспитанник, хороший игрок, мы на него рассчитываем. Он знает, в чем ему нужно прибавить», – говорил Мурад Мусаев в конце апреля.

«Зенит» покупает игрока с бешеным здоровьем, но с очень спорным последним сезоном и отсутствием заметного прогресса при тренере, ставящем на оборону. Прямо сейчас Волков – точно не усиление позиции правого защитника в четверке, он гораздо менее сбалансирован, чем Караваев. При трех центральных защитниках огромный объем Волкова может быть полезен впереди, но и с решениями в финальной стадии атак у Сергея все не очень здорово.

Чего ждать еще?

«Зенит» по-прежнему ищет нового нападающего: возможны переходы и из РПЛ, и из других лиг. При подписании форварда возрастут шансы на уход Ивана Сергеева – по данным Спортса’’, гораздо вероятнее, что он вернется в «Крылья Советов», а не перейдет в «Локомотив».

Почти наверняка в Самаре на правах аренды с правом выкупа окажется и полузащитник Александр Коваленко, отыгравший всего 49 минут за «Зенит» в РПЛ в прошлом сезоне.

За помощь в подготовке текста благодарю Павла Тихонова.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Александр Вильф, Виталий Тимкив