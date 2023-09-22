11 комментариев

Топ – только Лантратов.

«Локомотив» – главное разочарование старта РПЛ: 8-е место и лишь одна цельная игра (1:0 на сочинском огороде). Если судить только по результатам, «Локомотив» угодил в кризис: после прихода Михаила Галактионова выиграли вторую часть РПЛ (32 очка в 13 турах, у ЦСКА – 29), а теперь – такое падение.

Что случилось с «Локомотивом»? Последние недели – настоящий кризис?

«Локо» выиграл вторую часть прошлого сезона, но оборонялся как аутсайдер

Галактионов пришел в худший отрезок в новейшей истории «Локо»: 14-е место, всего 13 очков в 17 турах, две смены тренера за два месяца и фраза Дмитрия Баринова, что некоторым игрокам до ##### [все равно]. «В каких-то играх можно проскочить, но если не будет определенного качества игры, не будет четкого понимания, что игроку делать в той или иной ситуации, не будет результата», – говорил Галактионов в «Коммент.Тренер» перед рестартом сезона.

Весной 2023-го «Локо» не только набрал больше всех очков, но и лидировал по голам (34, у «Краснодара» – 31) и xG без пенальти (22,17 ожидаемых гола, у «Спартака» – 20,74). При этом матчей, в которых «Локо» проскакивал, хватало:

– 1:0 в гостях с «Ахматом». С 20-й минуты играли в меньшинстве, с 59-й – вообще вдевятером. Допустили 23 удара, Илья Лантратов сделал 5 сэйвов (правда, при этом «Ахмат» набрал 1,03 xG);

– 1:1 с ЦСКА. С 40-й минуты играли в меньшинстве. Допустили 26 ударов, Лантратов сделал 9 сэйвов, позволили 2,46 xG;

– также были 1:0 с «Факелом» (уступили 9:13 по ударам, 2:7 – по ударам из штрафной с игры) и первый тайм с «Оренбургом» (вели 3:1, но уступили 7:13 по ударам, 3:10 – по ударам из штрафной, 0,58 – 1,50 по xG).

Конечно, на характер матчей и статистику «Локо» в том числе влияли ранние удаления, но команда Галактионова позволяла соперникам создавать немало моментов и в равных составах. Оборонительная статистика «Локо» весной 2023-го шокирует – особенно на фоне первого места по очкам на отрезке.

Оборона «Локо» не стала сильно лучше даже по сравнению с темнейшими немецкими временами.

Руководство «Локо» использует очень странные аргументы при попытках объяснить, что происходит в клубе

На этом фоне особенно удивили слова председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных в июньском интервью «Матч ТВ»: «Удалось решить задачи, которые мы ставили перед командой и тренерским штабом, но этого хватило лишь для восьмого места. По второй части претензий нет».

Конечно, можно считать, что председатель совета директоров не должен разбираться в тонкостях игры, а за результат весной 2023-го «Локо» и правда предъявить нечего. Но, кажется, Нагорных не только один из главных спикеров нынешнего «Локо», он также влияет на ключевые футбольные решения.

Об этом говорил сам Нагорных, рассуждая о назначении Галактионова главным тренером: «Я видел его задолго до того, как о нем узнала футбольная общественность. На рубеже 2007-2008 годов мы развивали «Чертаново» – школа в тот момент лежала на боку. Галактионов не пропускал ни одного матча «Чертаново», будучи тренером юниорской, а затем и молодежной сборной. Уверен, он ходил не только на «Чертаново».

Когда мне была поставлена задача возглавить совет директоров «Локомотива» и выправить ситуацию, я предложил Галактионова. Это важно сказать, потому при его назначении на нас отовсюду посыпалось: «ноунейм», «как можно назначать молодого в клуб с богатейшей историей».

Чем рассказ о знакомстве с Галактионовым с 2010-х без рассуждений о работе тренера в «Пари НН» и его соответствии стилистическим пожеланиям руководства лучше упреков в духе «ноунейм»?

В февральском интервью «Спорт-Экспрессу» Нагорных говорил о Галактионове в «Пари НН», но без конкретики: «Во-первых, опыт приобретается, и он уже работал в РПЛ. Мы смотрели как в «Пари НН» была организована работа этого специалиста и с точки зрения дисциплины, и в плане выполнения тренерского задания».

Ноль конкретики, но главное – дальше. По чьей рекомендации Галактионов оказался в «Локо»? «Говорил со многими специалистами, которые для меня являются авторитетными в российском футболе. Один из них – Михаил Гершкович, член исполкома РФС. Он вспоминал, как экзаменовал людей в Высшей школе тренеров, одним из самых запомнившихся для него слушателей был Галактионов. Со слов Гершковича, он имеет лучшую подготовку в плане методики».

Окей, еще раз: председатель совета директоров, вероятно, не должен разбираться в игровых тонкостях и модных тренерских тенденциях. С другой стороны, еще раз: почему тогда он выбирает нового тренера? Замкнутый круг. Но дальше – еще интереснее.

Спортивный блок «Локо» возглавляет спортивный директор Дмитрий Ульянов. Вот как он объяснял трансфер Лантратова в интервью «Матч ТВ» в марте: «У нас была задача взять вратаря высокого класса, а Лантратов два года подряд входил в тройку лучших вратарей РПЛ. Это признание исполкома РФС, который утверждает списки».

Лантратов действительно входил в список 33 лучших игроков сезона два года подряд (попал и в сезоне-2022/23), но разве это хоть сколько-нибудь авторитетный показатель? Критерии выбора абсолютно неясны (например, в сезоне-2021/22 вторым правым защитником стал Алексей Сутормин, который отыграл 1092 минуты), позиции тоже вызывают сомнения (в 2021/22 одним из центральных полузащитников выбрали Клаудиньо, а второе место занял Вильмар Барриос).

Безусловно, Лантратов провел два топовых сезона (особенно с точки зрения отражения ударов), но почему нужно ссылаться на список, который ничего не значит, а не, например, на продвинутую статистику? В сезоне-2020/21 Лантратов был лидером лиги по предотвращенным голам (спас «Химки» от 8,85 гола – по данным Opta), в 2021/22 – вторым после Матвея Сафонова (8,6 против 12,74).

В этом же интервью Ульянов честно (за это – спасибо) рассказал о подписании Артема Дзюбы: «Мы наигрывали на позицию центрального нападающего Франсуа Камано и Ивана Игнатьева, но и держали в голове варианты по усилению. Сейчас тяжело найти хорошего футболиста, в какой-то момент мы решили обсудить возможный переход Артема. Это было совместное решение, которое пришло нам в последний день второго сбора».

Последний день второго сбора «Локо» – 6 февраля, Дзюба перешел 8-го, а сезон возобновился уже 22-го. То есть два зимних месяца «Локомотив» всерьез не включался в переговоры по новому нападающему, а за три недели до рестарта обратился к Дзюбе. К тому моменту у Артема сорвались варианты с «Торпедо» и «Пари НН» – «Локомотиву» сильно повезло, что нападающий, который в итоге озарил весну 2023-го, остался на рынке. Это не продуманный трансфер, а именно везение.

Трансферы «Локо» – провал. Не усилили центр обороны, перебрали игроков на флангах защиты, запасного нападающего подписали лишь в последний день окна (и очень странно презентовали)

Оборона «Локо» – постоянная боль. Пик конвульсий – матч с «Торпедо» (1:0) при Андрее Федорове из октября 2022-го: Тин Едвай и Марк Мампасси остались в запасе, Станислав Магкеев оказался в опорной зоне, а Дмитрий Баринов – в центре защиты. Естественно, большие вопросы по выбору центральных защитников – к команде Ральфа Рангника: Едвай, Мампасси и Иван Кузьмичев.

Херман Конти пришел уже при новом руководстве. «Конти – центральный защитник из «Бенфики», а туда просто так игроков не берут. Кто-то говорит, что за «Бенфику» он толком не играл, но это не совсем так. Он выходил на поле в 12 матчах. В тот момент им интересовались многие европейские клубы и «Зенит», но игрок решил уехать в другие команды. В прошлом сезоне у него 38 матчей в разных турнирах, за год до этого – еще больше», – говорил Ульянов.

Конти перешел в «Бенфику» летом 2018-го – за четыре с половиной года до подписания с «Локо». В первой части сезона-2018/19 он провел всего 268 минут в чемпионате Португалии (два полных матча, два выхода на замену), трижды появлялся в Лиге чемпионов, дважды – в Кубке Португалии, один раз – в Кубке португальской лиги. Еще два матча Конти отыграл за «Бенфику Б» – вот и получаются 12 игр, о которых говорил Ульянов.

Возможно, «Зенит» и интересовался Конти зимой 2019-го (начало эпохи Сергея Семака, тогда перешел Ярослав Ракицкий), но из «Бенфики» Херман ушел, потому что не имел постоянного места в старте. Дальше были аренды в мексиканский «Атлас», бразильские «Байю» и «Атлетико Минейро».

При таких вводных (ведь в «Бенфику» «просто так игроков не берут») удивительно, что Конти кошмарно стартовал в «Локо» и был унижен Джоном Кордобой. После этого Конти получил травму, пропал на несколько месяцев, а затем всплыл в родном «Колоне».

В итоге Галактионов уже попробовал восемь вариантов в центре обороны – и ни один не кажется надежным.

Очевидно, Галактионов осознает проблему: «В определенную позицию хотелось бы добавить игрока со стержнем, как Дзюба. Это не позиция нападающего, но мы не хотели бы на этом концентрировать внимание». Конечно, тренер говорил о центральном защитнике. Нагорных рассказывал, что пока у «Локо» не получается найти подходящий вариант. Об отсутствии подходящего центрального защитника говорит даже фланговый защитник «Локо» Александр Сильянов: «Не хватает одного опытного, который будет следить за молодыми».

Зато на краях обороны – перебор. После ухода Игоря Смольникова и Дмитрия Живоглядова в «Локо» остались три фланговых защитника: Максим Ненахов, Наир Тикнизян и Марио Митай. К ним «Локо» подписал Илью Самошникова, у которого истек контракт с «Рубином», и вернул Сильянова, проведшего полтора года в «Ростове» на правах аренды. Зачем нужны пять крайних защитников, даже при том что Митай при необходимости (она возникает редко) может сыграть в центре?

В атаке – тоже вопросы. Зачем «Локо» подписывал Владислава Сарвели (тратя весь изначальный трансферный бюджет на лето – 1 миллион евро), если Галактионов на позиции десятки/второго нападающего больше видит Максима Глушенкова, Рифата Жемалетдинова (плюс есть Антон Миранчук, который сейчас вынужденно играет на фланге)?

Сарвели почти не выходит в старте (в РПЛ – один матч), хотя одна атакующая позиция у «Локо» фактически свободна: нет правого вингера, после ухода Камано клуб за лето так никого и не подписал на эту позицию. Перевод Глушенкова на правый край выглядит не лучшим решением: так Максим теряет постоянную возможность бить, в том числе после скидок Дзюбы. Нынешний вариант с Миранчуком слева – компромисс из-за недобора фланговых атакующих игроков. Сарвели не получает много минут даже в такой ситуации.

При этом «Локо» провел семь туров без второго нападающего: когда Дзюба выбывал из-за травмы, на острие выходил Глушенков (в матче с «Крыльями», сразу после перерыва он отправился направо, поменявшись местами с Сарвели). В конце трансферного окна в «Локо» приехал Тимур Сулейманов – в приветственном клубном видео он в экипировке «Пари НН».

«Сулейманов пришел на флажке, особо без альтернативных вариантов», – сказал Галактионов.

Эта фраза прекрасно подводит итог провальной трансферной кампании «Локомотива» летом 2023-го:

– нет надежного центрального защитника;

– перебор крайних защитников;

– нет флангового нападающего;

– до последнего дня трансферного окна не было запасного центрального нападающего. Им стал Сулейманов, который год назад работал с Галактионовым в «Пари НН», а на старте этого сезона даже не всегда попадал в старт у Сергея Юрана.

Так если все плохо, почему «Локо» лучше, чем в 2022-м?

Потому что хуже быть не может.

Если серьезно: «Локомотив» решил лишь часть из глобальных проблем. Да, наконец появился настоящий тренер, ушли немотивированные легионеры, а Пиняев и Глушенков в хорошей форме убегают почти ото всех защитников лиги, но в целом «Локомотив» невероятно зависим от двух футболистов.

На прошлой неделе Sports.ru разбирал зависимость «Локомотива» от Артема Дзюбы.

Так же важен для «Локо» Илья Лантратов – об этом можно говорить даже после сравнения оборонительной статистики до и при Галактионове. Продвинутые данные впечатляют еще сильнее: без Лантратова было бы совсем больно.

«В команде ничего не изменилось по сравнению с весной. На мой взгляд, тренер не провисает, а просто команда сталкивается с трудностями. В команде и у тренера все нормально», – сказал Наир Тикнизян после поражения от «Оренбурга» (0:2).

Отчасти Тикнизян прав: в этом сезоне «Локомотив», как и весной, среди аутсайдеров по оборонительной статистике. По качеству допущенных моментов без пенальти команда Галактионова – 13-я, по количеству допущенных ударов – вообще 16-я.

Но отчасти и не прав: «Локомотив» стал гораздо менее опасным. Игра через длинную передачу на Дзюбу и убегание в отрыв после подбора сработала только в первом тайме против «Балтики» (3:2, до перерыва – 3:0). Без Дзюбы у «Локо» не получалось ничего: с «Крыльями» (1:1) спаслись благодаря дальнему удару Константина Марадишвили, с «Краснодаром» (1:1) вытащили ничью после фантастического удара Антона Миранчука после аута.

В атаке нужны новые идеи.

В обороне – новый уровень дисциплины и новые люди в центр обороны.

Иначе «Локо» в этом сезоне так и останется середняком.

Дизайнерские картинки: Марина Семенова.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press; РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; ФК «Локомотив»