10 комментариев

Попытка №2.

Лето 2023-го – вторая попытка Далера Кузяева уехать в Европу после истечения контракта с «Зенитом». «У него есть желание попробовать себя в европейском клубе. Да, он попрощался, но, возможно, вернется – мы это уже проходили», – сказал Сергей Семак в начале июля.

Sports.ru вспоминает, как Кузяев хотел уйти, но остался в «Зените» в 2020-м, рассказывает о текущих переговорах и прикидывает, каким клубам топ-5 подошел бы Далер

Три года назад Кузяевы доверились Вадиму Васильеву. Итог – мутное расставание и взаимные обвинения

Тогда основным драйвером переговоров был отец Далера, Адъям. «Для меня тоже вопрос — почему с европейскими клубами не сложилось. Разговоров было много. В каких-то клубах говорили, что нужен именно опорник, где-то был нужен европейский паспорт, где-то еще что-то. Сам не понимаю.

Вели переговоры с «Пармой», «Фрайбургом» и «Бордо». Вариант с «Уотфордом» тоже был, но мы сразу их поблагодарили за интерес и отказались. В Европе мы не гнались за финансами. Просто обсуждали: нужен ли будет Далер клубам, на какой позиции его видят, как его будут использовать», – рассказывал Адъям.

Сначала Кузяевы дали авторизацию Вадиму Васильеву (бывший вице-президент «Монако») на переговоры с 14 клубами – их выбрал сам Васильев. Но еще до закрытия окна отношения прекратились: Васильев не раскрывал детали, но объяснял, что Кузяевы дали авторизацию на переговоры от их имени и другим агентам.

«В декабре 2019-го мы обратились за помощью к Вадиму Васильеву, считая его профессионалом. За все время Вадим не предоставил ни одного предметного предложения – были одни только разговоры, как, например, с «Алавесом». Я предупреждал Васильева, что дал две авторизации, потому что время поджимало. Оба человека работали по топ-5 европейским чемпионатам», – отвечал Кузяев-старший.

Одним из тех, кто тоже работал по переходу Кузяева в Европу, был Алан Агузаров – агент Шапи и Ивана Игнатьева. «Три года назад не получилось не только у меня. В «Баварии» он был в шорт-листе из пяти фамилий», – вспоминал Агузаров в феврале 2023-го.

Главное предложение Кузяеву – от «Бешикташа». Но Далер хочет в топ-5

По информации Sports.ru, Адъям Кузяев и Алан Агузаров снова активно участвуют в переговорах. К началу июля у Далера было два конкретных предложения – от «Бешикташа» и «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи публично подтверждал интерес к Кузяеву: «Ситуация по Кузяеву и Даниэлу Амарти станет понятна в течение недели. Также мы хотим Бахтиера Зайнутдинова».

Источники Sports.ru считают, что «Бешикташ» как минимум повторит зарплату Кузяева в «Зените» (1,8 миллиона евро, по нашим данным), но пока Далер не подписывает контракт – ждет предложений из топ-5. «Бешикташ» не устанавливал дедлайн, но вскоре может переключиться на другие варианты.

«Турецкие клубы привыкли, что они – не первая опция, поэтому часто подписывают игроков поздно, – объясняет Эльвин Керимов. – Кузяеву – всего 30, в Турции его возраст точно никого не напрягает. Принцип всех турецких менеджеров: «Пока тебе нет 40, ты молод». Яркий пример – Атиба Хатчинсон, который закончил карьеру только этим летом».

Из «Зенита» в Европу уже уезжали Лунев и Дзюба. Оба говорили о неправильном выборе клуба

За последние два года двое игроков, у которых истек контракт с «Зенитом», уезжали в европейские лиги: Андрей Лунев переходил в «Байер», а Артем Дзюба – в «Адану Демирспор». Трансферы Лунева и Дзюбы объединяет не только бесславный конец (два матча за два сезона в Бундеслиге у Андрея и расторжение через три месяца у Артема).

«Если отмотать время назад, если была бы такая ситуация, что ты едешь под капитана, я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал», – говорил Лунев после ухода из «Байера». Основной вратарь Лукаш Градецки действительно стал капитаном уже после прихода Лунева (если точнее – через две недели), но и до этого показывал топ-уровень – например, в сезоне-2019/20 вошел в топ-5 Бундеслиги по соотношению предотвращенных и пропущенных голов.

В сезоне-2020/21 у Градецки были проблемы с ахиллом – и его сменщики Никлас Ломб (с ним вылетели из Лиги Европы) и Леннарт Грилль (три поражения в четырех матчах) не справились. Конечно, повязка укрепила авторитет Градецки в раздевалке, но еще до нее было очевидно, что Лунев едет в «Байер» на место второго вратаря.

Дзюба после ухода из «Аданы» тоже рассказывал о неправильном выборе команды: «Не угадал. В «Адане» нападающих, как правило, не используют. Все заточено на индивидуальные качества крайних нападающих: они должны быть быстрыми, постоянно водиться. Вся агрессия идет от них.

Главный тренер Винченцо Монтелла выпускал кого угодно, но не нападающих. В некоторых матчах нас сильно душили, было тяжело выйти [на чужую половину поля], а впереди – все маленькие. Смотрели друг на друга с Бриттом Ассомбалонга: «Я ничего не понимаю». – «Я тоже». Ассомбалонга тоже покинул «Адану» в середине сезона – перешел в «Уотфорд» (сейчас – без клуба).

До перехода Дзюбы «Адана» нечасто играла через длинные передачи и навесы, но хотя бы использовала чистого нападающего – Марио Балотелли. Из-за ухода Балотелли и позднего приезда Дзюбы Монтелла пошел еще дальше – в игру без нападающих. В центре атаки оказывались полузащитники Эмре Акбаба (7+4) и Юнес Бельханда (12+7) – с ними «Адана» доехала до четвертого места.

Хочется, чтобы Кузяев грамотнее подошел к выбору нового клуба даже на стадии переговоров.

А «Бешикташ» подходит Кузяеву?

Кто в России лучше всех расскажет об игре «Бешикташа»? Конечно, Эльвин Керимов. Ему и слово:

«При Валерьене Исмаэле «Бешикташ» ставил на переходные фазы: быстрые атаки после отборов, подборов и перехватов. После прихода Шенола Гюнеша возрос процент владения мячом, при этом прессинг не исчез (третьи по интенсивности после «Фенербахче» и «Галатасарая»). Кажется, в новом сезоне контроля станет еще больше – на дистанции Гюнеш всегда строил атакующие команды, которые любят доминировать.

В прошлом сезоне Гюнеш использовал схему 4-2-3-1. Опорника играл Амир Хаджиахметович, рядом с ним чаще всего появлялся Салих Учан – изначально атакующий полузащитник. В последние годы Учан начал играть глубже, но к нему все равно возникают вопросы по объему, дисциплине и игре без мяча. Вместе с Хаджиахметович может выходить и Жедсон Фернандес, но обычно он располагается выше.

Жедсон хочет уехать в топ-лигу, Хатчинсон завершил карьеру, а Нейджип Уйсал и Керем Кесгин не тянут уровень основы. Поэтому «Бешикташу» нужно и качественное, и количественное усиление в середину поля. Мне кажется, сильно помог бы полузащитник, который отрабатывал бы в прессинге, дисциплинированно играл по сопернику, давал объем, при этом поддерживал атаку».

По ходу первого сезона Семак рассказывал, что Кузяеву больше подходит схема 4-3-3 (в ней Далер провел почти весь прошлый сезон), но описанию Керимова Далер полностью соответствует. В РПЛ Кузяев – один из самых работоспособных и дисциплинированных игроков (в том числе поэтому периодически закрывает весь правый фланг), а его включения вторым темпом были опасны даже в еврокубках (ярчайший пример – домашний матч с «Мальме» в сезоне-2021/22).

«Гюнеш сказал, что «Бешикташу» нужен игрок, который облегчит задачи атакующих футболистов. Игрок, который может сыграть шестерку, восьмерку и – при необходимости – даже десятку», – продолжает Керимов.

Под эту характеристику Кузяев тоже подходит: в «Зените» исполнял любую роль в центре поля и сильно прибавил в атаке, а в «Ахмате» качественно отбирал.

Фантазируем о клубах из топ-5: «Фулхэм», «Тулуза» и даже мечты о «Ньюкасле»

Вадим Лукомский предостерегает Кузяева от ошибок Лунева и Дзюбы и подбирает клубы топ-5, который стилистически подходят Далеру:

«Для начала зафиксируем функционал игрока, которого продвигаем в Европу: центральный полузащитник, скорее полезен в тройке, очень хорош в подключениях вторым темпом, очень много бегает. Способен быть запасным вариантом на правый фланг обороны, особенно если команда играет в три центральных.

Из топовых и околотоповых лучше всего подходит «Ньюкасл». Рассмотрим сугубо на правах фантастического варианта.

Команда использует 4-3-3 и построена вокруг прессинг-механизмов. В полузащите всегда есть минимум один игрок под отвлекающие рывки и подключения вторым темпом (эту часть работы очень хорошо освоил Джо Уиллок). Футбол Эдди Хау подсвечивает достоинства игроков такого типажа.

Справа в защите – железный Киран Триппьер, который в прошлом сезоне отыграл все 38 матчей АПЛ. В новом сезоне ему исполнится 33, а у клуба будет намного более насыщенный календарь. Дублер-универсал не помешал бы. В общем, легко можно вообразить, как Кузяев приносит пользу в качестве игрока обоймы, оказавшись в этой среде. Намного труднее вообразить, как он там окажется при текущем уровне амбиций клуба (особенно с учетом перехода Тино Ливраменто).

Перед тем, как спуститься на пару ступенек ниже, нужно оговориться: при адекватных требованиях по зарплате настолько универсальный игрок подошел бы почти любой нетоповой команде под обойму. Мы рассмотрим варианты, которые кажутся особенно интересными и отличаются друг от друга (символизируют разные пути).

Первое направление – «Фулхэм».

Команда играет по схеме 4-2-3-1, но с максимально четким разделением функционала между двумя опорниками. Жоау Пальинья (зарплата – 2,6 млн евро до вычета налогов по версии Capology) почти в одиночку цементирует центр и продвигает мяч, Харрисон Рид (зарплата – 1,56 млн евро до вычета налогов) делает огромный объем рывков вперед (до штрафной и на правый фланг), а без мяча активно помогает атакующим игрокам в прессинге.

По функционалу Рид кажется вообще самым близким к Кузяеву футболистом в топ-5 лигах (пару лет назад даже камео на позиции правого защитника были). Марку Силва вылепил ему роль, которая выжимает из него максимум. «Фулхэм» – отличный вариант, если Далер готов к плотной борьбе за место, где преференции будут у конкурента (английский паспорт + уже интегрирован в систему).

Вторая команда – «Тулуза».

Под руководством Дамьена Комолли в клубе выстроили сильный селекционный отдел, который опирается на данные. Лишенные предвзятости алгоритмы могут распознать в бесплатном Кузяеве недооцененный рынком актив. В последние сезоны «Тулуза» такие активы использует блестяще.

Основные полузащитники прошлого сезона Бранко ван ден Бомен (зарплата – 840 тысяч евро до вычета налогов) и Стейн Спирингс (зарплата – 160 тысяч евро до вычета налогов) на фоне блестящей кампании ушли на повышение в «Аякс» и «Ланс». Важный фактор успеха – умный структурированный футбол Филиппа Монтанье.

Также в клубе отлажен процесс адаптации для новичков из разных стран. Этот факт важен для политики, которая опирается на поиски недооцененных футболистов по всему миру. В прошлом сезоне в составе было 19 национальностей. «Тулуза» – хорошая опция, если Кузяеву нужен плацдарм для адаптации и настоящего перехода.

Финальное предложение – «Удинезе» (есть сомнения по наличию места для негражданина ЕС в заявке).

В этом проекте привлекает точечная роль правого латераля/центрального полузащитника в одном флаконе. В прошлом сезоне ее исполнял Роберто Перейра (зарплата – 1,28 млн евро до вычета налогов), которого в случае покупки более профильного игрока можно перевести в центр поля.

В рамках системы Андреа Соттила (3-5-1-1) этот футболист смещениями в центр освобождает фланг для рейдов Бекао – это трансформирует схему и ставит в тупик соперников (ок, ставило в первой половине сезона). Еще один важный элемент роли – рывки вторым темпом в штрафную в завершающей. Качества Кузяева здорово вписываются в эту необычную концепцию. Возможно, даже раскроют его ярче, чем мы привыкли.

Итого: «Фулхэм» – идеальная роль, но с высокой конкуренцией; «Удинезе» – самая интересная роль, которая отлично подходит качествам; «Тулуза» – крутой трамплин.

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А где вы хотели бы увидеть Кузяева?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Panoramic/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, IMAGO/Seskimphoto, Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press