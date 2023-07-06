170 комментариев

Дорский ничего не понимает.

Марио Фернандес – в «Зените».

Нет, это не сон. Марио Фернандес – в «Зените».

Марио Фернандес, который отыграл десять сезонов за ЦСКА – в «Зените».

Автор фразы «Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, не пошел бы в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом – ЦСКА – в «Зените».

Почти 33-летний Марио Фернандес, который за последний год провел пять матчей – в «Зените».

Правый защитник Марио Фернандес – в «Зените», где правый фланг обороны закрывают Вячеслав Караваев, Арсен Адамов и Алексей Сутормин (а может и новичок Ду Кейрос).

Абсурд.

Летом 2019-го «Зенит» готовился к первой Лиге чемпионов при Сергее Семаке – фланги обороны точно не соответствовали этому уровню. В сезоне-2018/19 справа играл Игорь Смольников (Александр Анюков переходил на роль правого центрального защитника практически без подключений), а слева сначала пробовались Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, но весной 2019-го из основы их выбил Юрий Жирков, который восстановился после тяжелой травмы.

Налево «Зенит» рассматривал Ренана Лоди (прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест» из «Атлетико») и Дугласа Сантоса, а направо – как раз Марио Фернандеса. Интерес был логичен: опытный, но не старый крайний защитник с российским паспортом и полной адаптацией к лиге и стране, который всего год назад провел топовый ЧМ. У «Зенита» не получилось договориться с ЦСКА – так в Петербурге оказался Караваев. Более приземленный вариант, зато более дешевый – и дававший надежду на индивидуальное развитие (Караваев младше Марио на пять лет).

Летом 2023-го «Зенит» готовится к шестому чемпионству подряд при бане российских клубов в еврокубках. Финансовое доминирование «Зенита» в РПЛ неоспоримо, кадровое преимущество стало только больше по сравнению с летом 2019-го (в Петербурге окончательно расстались с наследием Мирчи Луческу и Роберто Манчини, а практически у всех других топов уехали сильнейшие легионеры).

Надежды на индивидуальное развитие Караваева скорее не оправдались (во многом из-за проблем со здоровьем), но разве он сильно выпадает из игры «Зенита»? Разве Сутормин (аж 494 минуты в прошлом сезоне) и Адамов (фантастические 190) некачественно закрывают позиции на скамейке запасных? А если Сутормин действительно хочет уйти из «Зенита» (бесконечный интерес Владимира Федотова – правда), то в Петербург точно надо выписывать явно недешевого Марио?

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» нельзя объяснить спортивными причинами. Их просто не существует. Во всяком случае – в рациональных головах. 33-летний правый защитник Марио Фернандес не нужен «Зениту»-2023/24. Нет ни условий для командного прогресса, ни длительной личной перспективы.

Понять (и простить) Марио тоже невозможно. Год назад ЦСКА пошел навстречу Фернандесу – позволил сделать паузу в карьере и уехать в Бразилию. Там Марио и его представители заключили невероятный контракт с «Интернасьоналом»: даже при его разрыве будущий клуб защитника должен выплатить «Интернасьоналу» около 265 тысяч евро (еще 100 – агенту).

ЦСКА посчитал эти условия неприемлемыми. Справедливо? Конечно.

И тут возникает «Зенит».

Ради титулов? В ЦСКА Марио выиграл три чемпионата и один Кубок России.

Ради возвращения в Россию? А если в Петербурге понравится гораздо меньше, чем в Москве?

Ради денег? Если так, то вопрос «Зениту»: зачем давать такие условия 33-летнему игроку в ситуации, когда усиление (да оно ли это после года простоя?) не нужно?

Если бы Марио Фернандес перешел из ЦСКА в «Зенит» летом 2019-го, армейцы получили бы солидную компенсацию. Да, безграничная любовь болельщиков ЦСКА, скорее всего, закончилась бы, но хотя бы с клубом Марио сохранил нормальные отношения.

То, как Марио Фернандес переходит в «Зенит» летом 2023-го, не оставляет на это ни малейшего шанса.

Кошмар.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Артур Лебедев