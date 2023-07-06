170 комментариев

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Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

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Дорский ничего не понимает.

Марио Фернандес – в «Зените». 

Нет, это не сон. Марио Фернандес – в «Зените».

Марио Фернандес, который отыграл десять сезонов за ЦСКА – в «Зените».

Автор фразы «Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, не пошел бы в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом – ЦСКА – в «Зените».

Почти 33-летний Марио Фернандес, который за последний год провел пять матчей – в «Зените».

Правый защитник Марио Фернандес – в «Зените», где правый фланг обороны закрывают Вячеслав Караваев, Арсен Адамов и Алексей Сутормин (а может и новичок Ду Кейрос).

Абсурд. 

Летом 2019-го «Зенит» готовился к первой Лиге чемпионов при Сергее Семаке – фланги обороны точно не соответствовали этому уровню. В сезоне-2018/19 справа играл Игорь Смольников (Александр Анюков переходил на роль правого центрального защитника практически без подключений), а слева сначала пробовались Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, но весной 2019-го из основы их выбил Юрий Жирков, который восстановился после тяжелой травмы.  

Налево «Зенит» рассматривал Ренана Лоди (прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест» из «Атлетико») и Дугласа Сантоса, а направо – как раз Марио Фернандеса. Интерес был логичен: опытный, но не старый крайний защитник с российским паспортом и полной адаптацией к лиге и стране, который всего год назад провел топовый ЧМ. У «Зенита» не получилось договориться с ЦСКА – так в Петербурге оказался Караваев. Более приземленный вариант, зато более дешевый – и дававший надежду на индивидуальное развитие (Караваев младше Марио на пять лет). 

Летом 2023-го «Зенит» готовится к шестому чемпионству подряд при бане российских клубов в еврокубках. Финансовое доминирование «Зенита» в РПЛ неоспоримо, кадровое преимущество стало только больше по сравнению с летом 2019-го (в Петербурге окончательно расстались с наследием Мирчи Луческу и Роберто Манчини, а практически у всех других топов уехали сильнейшие легионеры). 

Надежды на индивидуальное развитие Караваева скорее не оправдались (во многом из-за проблем со здоровьем), но разве он сильно выпадает из игры «Зенита»? Разве Сутормин (аж 494 минуты в прошлом сезоне) и Адамов (фантастические 190) некачественно закрывают позиции на скамейке запасных? А если Сутормин действительно хочет уйти из «Зенита» (бесконечный интерес Владимира Федотова – правда), то в Петербург точно надо выписывать явно недешевого Марио?

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» нельзя объяснить спортивными причинами. Их просто не существует. Во всяком случае – в рациональных головах. 33-летний правый защитник Марио Фернандес не нужен «Зениту»-2023/24. Нет ни условий для командного прогресса, ни длительной личной перспективы.

Понять (и простить) Марио тоже невозможно. Год назад ЦСКА пошел навстречу Фернандесу – позволил сделать паузу в карьере и уехать в Бразилию. Там Марио и его представители заключили невероятный контракт с «Интернасьоналом»: даже при его разрыве будущий клуб защитника должен выплатить «Интернасьоналу» около 265 тысяч евро (еще 100 – агенту).

ЦСКА посчитал эти условия неприемлемыми. Справедливо? Конечно. 

И тут возникает «Зенит».

Ради титулов? В ЦСКА Марио выиграл три чемпионата и один Кубок России. 

Ради возвращения в Россию? А если в Петербурге понравится гораздо меньше, чем в Москве?

Ради денег? Если так, то вопрос «Зениту»: зачем давать такие условия 33-летнему игроку в ситуации, когда усиление (да оно ли это после года простоя?) не нужно? 

Если бы Марио Фернандес перешел из ЦСКА в «Зенит» летом 2019-го, армейцы получили бы солидную компенсацию. Да, безграничная любовь болельщиков ЦСКА, скорее всего, закончилась бы, но хотя бы с клубом Марио сохранил нормальные отношения.

То, как Марио Фернандес переходит в «Зенит» летом 2023-го, не оставляет на это ни малейшего шанса. 

Кошмар.

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Как вы относитесь к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»?

Марио Фернандес уникален. ЦСКА-2022 недостоин таких игроков 

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Артур Лебедев

Как вы относитесь к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»?
19134 голосa
Все супер
14%
Марио Фернандес
Это предательство ЦСКА
59%
ЦСКА
Мне все равно, я с попкорном
27%
Спартак

170 комментариев

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грустный моуринью
В опросе не хватает варианта "Нафига он нам" для фанатов Зенита
+145
-2
+143
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Мукунку хороший
Я болельщик Спартака и как не странно понимаю всю боль ЦСКА.. Думаю они теперь поняли,что команда Зенит и по каким правилам она играет.. Фернандес очень не прав, но Зенит не прав ещё больше.. P.S подбирал слова,что бы не забанили..
а когда твой Спартак Еременко подписывал, тоже понимал? или это другое?)))
+92
-12
+80
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melmi
К сожалению предательство само по себе чаще абсурдно
Был легендой клуба , а теперь Иуда
Жаль , Марио , жаль
+72
-2
+70
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Бронислав Каминский
Ответ Мукунку хороший
Я болельщик Спартака и как не странно понимаю всю боль ЦСКА.. Думаю они теперь поняли,что команда Зенит и по каким правилам она играет.. Фернандес очень не прав, но Зенит не прав ещё больше.. P.S подбирал слова,что бы не забанили..
"Думаю они теперь поняли,что команда Зенит и по каким правилам она играет.."
А что за правила такие?Где-то запрещено свободных агентов подписывать?))Я так понимаю,что данное правило только на Зенит распространяется,да?
+94
-24
+70
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asgerasimets@gmail.com
Марио едет за бабками, Зенит просто троллит ЦСКА. Где тут абсурд?
+61
-10
+51
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Алексей Кузнецов
Вот это действительно самый странный трансфер в эпоху Семака в "Зените". Зачем он нам сейчас в данной ситуации слишком странно. Когда обойма как раз таки хорошая. Ничего непонятно.
+43
-1
+42
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Алексей Кузнецов
Ответ Dmitry Orlov
Адамов за 5 миллионов и вратарь Иван - менее странные?
Иван был как часть сделки по Юри Алберто и когда выходил погоды не испортил.
Адамов да, здесь дело в цене, но когда выходил пользу приносит. Как в матче с "Химками" выдал голевую на Мантуана.
При этом каждому не было 30+
Но Марио возрастной игрок. Зачем он сейчас клубу непонятно.
+26
0
+26
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Мукунку хороший
Я болельщик Спартака и как не странно понимаю всю боль ЦСКА.. Думаю они теперь поняли,что команда Зенит и по каким правилам она играет.. Фернандес очень не прав, но Зенит не прав ещё больше..
P.S подбирал слова,что бы не забанили..
+72
-46
+26
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Мукунку хороший
Там всё было норм.. да и Еременко был не иконой ЦСКА.. а тут «удар» поддых.. но вы это любите)
ЦСКА выходил Еременко после дисквы за кокаин, а тот после этого сразу свалил в спартак. Если это норм, то у спартаковцев реально никаких принципов нет))
+28
-3
+25
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Dmitry Orlov
>то в Петербург точно надо выписывать явно недешевого Марио?

Почему же недешёвого? Трансфер - три сотни тысяч евро компенсации бразильцам - это очень дёшево, зарплата, с точки зрения Зенита - тоже далеко не заоблачная. Много ли игроков уровня Фернандеса на его позицию можно купить в пределах 5 миллионов евро (хотя и зарплату ему тоже надо было бы платить)?
Да Зенит за Караваева заплатил 8 + расходы на зарплату. А тут - ещё дешевле обойдётся.
+33
-8
+25
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Egor Aleksandrovich
Ответ Dmitry Orlov
>то в Петербург точно надо выписывать явно недешевого Марио? Почему же недешёвого? Трансфер - три сотни тысяч евро компенсации бразильцам - это очень дёшево, зарплата, с точки зрения Зенита - тоже далеко не заоблачная. Много ли игроков уровня Фернандеса на его позицию можно купить в пределах 5 миллионов евро (хотя и зарплату ему тоже надо было бы платить)? Да Зенит за Караваева заплатил 8 + расходы на зарплату. А тут - ещё дешевле обойдётся.
какого ещё уровня Фернандеса? он последние 2 года сдал, особенно после ковида. в Бразилии тоже за сезон провёл 5 игр, о многом говорит. или ты думаешь, будь он в топ форме его бы мариновали на скамейке? нет, конечно же)
+24
0
+24
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ asgerasimets@gmail.com
Марио едет за бабками, Зенит просто троллит ЦСКА. Где тут абсурд?
в чем сила этого троллинга? заявить о своей мелочности и никчемности? ну ок, тролльте
+31
-9
+22
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Бронислав Каминский
Ответ Мукунку хороший
Да ради бога.. Бог вам судья.. Ваше правило- «деньги решают всё»))
Тут все вопросы в Фернандесу и его совести,а не к Зениту)
+19
-2
+17
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Анатолий Дмитриевич
забавно, что болельщики Спартака в антизенитовской истерии поддерживают ЦСКА. Про подписание Еременко забыли? или это другое?)) вот это было настоящее свинство (со стороны клуба) и предательство (со стороны игрока)
+30
-15
+15
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Rumata22
Не буду писать пафосных "нож в спину", "а мы тебя из трущоб забрали" и пр. Кто-то, наверное, может понять решение Марио и найти ему объяснения, у меня идей нет, да и кто я такой, чтобы понимать/принимать чужие решения 🤷🏻‍♂️
Спасибо, конечно, за всё, Марио, но...теперь многие тебя запомнят таким.
+15
0
+15
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JIEOMEC
Ответ asgerasimets@gmail.com
Марио едет за бабками, Зенит просто троллит ЦСКА. Где тут абсурд?
1. троллинг не только в адрес ЦСКА, но и остальных. мол смотрите как мы можем вас ....
2. ЦСКА все таки хотел как то разумно поступить с учетом того, чтобы сделано для марио
+21
-7
+14
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Kirkoroff
Ответ грустный моуринью
В опросе не хватает варианта "Нафига он нам" для фанатов Зенита
Ещё не хватает варианта «не поверю до официального объявления»
+12
0
+12
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Дэвид_Мойес
Ответ Kirkoroff
Ещё не хватает варианта «не поверю до официального объявления»
"Не поверю, пока не увижу фото без Бабаева"
+9
0
+9
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Vhlam
Данный трансфер легко объясняется - почему кот лижет тестикулы? А потому что может!
+11
-2
+9
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Ксяоми Ноутов
Ответ Анатолий Дмитриевич
забавно, что болельщики Спартака в антизенитовской истерии поддерживают ЦСКА. Про подписание Еременко забыли? или это другое?)) вот это было настоящее свинство (со стороны клуба) и предательство (со стороны игрока)
Если ты думаешь, что болельщики Спартака были рады подписанию наркоши, то ты ошибаешься.
+15
-7
+8
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Мукунку хороший
Это нормально.. Ты ещё вспомни что Федотов Спартак тренировал..тут говорят Фернандес,икона Цска, не факт что заиграет в таком возрасте,состоянии в Зените,поступили беспринципно.. а он блин заладил.. Спартак..Спартак..У Спартака косяков хватает.. но разговор не об этом..
лицемерие: уровень - фанат спартака)))
+8
-1
+7
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ vattanen
У команды А для игрока Б есть предложение заработать денег. В чем баг? Когда в эпоху ГВК кони тащили к себе в состав все живое и неживое, кто-то заламывал руки на тему "убийства рынка" и "бессмысленных трат"? Нет. Только бизнес, ничего личного. Или может быть Марио рассказывал о том, как он вырос на играх "команды летенантов"? Или хотя бы ЦСКА-91? Тоже нет. А если есть какие-то вопросы к лавке Зенита - так подпишите тех же Сутормина, Адамова или Алипа, вообще никто против не будет. Или может быть лучше как Спартак тащить к себе каких-то нонейм людоедов за адовые деньги? Тоже варик. Больше разнообразия в российский футбол. Так что разберитесь внутри себя - есть ли проблема с трансфером Марио (и есть ли этот трансфер вообще) или у вас просто треггирит по тегу #зенит?
1. У Марио был контракт с ЦСКА до 24 года, клуб пошел на встречу, отпустив в Бразилию
2. Марио конкретно говорил и обещал, что в Зенит никогда не перейдёт
3. Зениту Фернандес не нужен, питерские подписывают его не для себя, а чтоб других потроллить

теперь понятно в чем проблема трансфера? клуб всегда шел навстречу игроку, проявлял лояльность и трансфер в зенит - следствие злоупотребления этой самой лояльностью и полного доверия к футболисту, который, воспользовавшись им, поступил так, как поступил. А сам зенит подписал ненужного для себя игрока на большую зарплату, нарушив принципы чести, спортивной этики и морали.
+7
-1
+6
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sheva1976
Ответ Алексей Кузнецов
Вот это действительно самый странный трансфер в эпоху Семака в "Зените". Зачем он нам сейчас в данной ситуации слишком странно. Когда обойма как раз таки хорошая. Ничего непонятно.
поднаср..ь цска
+7
-2
+5
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Контрольный выстрел
Все по делу написано.
+4
0
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Dmitry Orlov
Ответ Алексей Кузнецов
Вот это действительно самый странный трансфер в эпоху Семака в "Зените". Зачем он нам сейчас в данной ситуации слишком странно. Когда обойма как раз таки хорошая. Ничего непонятно.
Адамов за 5 миллионов и вратарь Иван - менее странные?
+8
-4
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