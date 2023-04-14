Дорский покопался в истории.

На этой неделе в РПЛ громыхнули новые тренерские перестановки: Курбан Бердыев покинул «Сочи» спустя пять матчей (как минимум до конца сезона главным будет Дмитрий Хохлов), а Андрей Талалаев неожиданно принял «Химки».

Оба события – исторические.

Талалаев станет первым тренером в истории чемпионатов России (не только РПЛ, которая стартовала в сезоне-2002), поработавшим с тремя командами.

Отставка Бердыева – 16-я тренерская перестановка в сезоне. Это повторение рекорда РПЛ, столько же было лишь в сезоне-2013/14, но сейчас у команд еще семь туров в запасе.

Для контекста: в октябрьском посте мы указали 17 отставок в РПЛ-2013/14 – учли три матча Игоря Осинькина исполняющим обязанности главного тренера «Кубани». Это нельзя считать полноценной работой и отставкой – клуб ждал, пока Доринел Мунтяну разорвет контракт с «Мордовией». В итоге он подъехал к четвертому туру.

Исправляемся и меняем систему подсчета: смотрим на количество уходов главных тренеров (необязательно официальных – например, при таком условии в этом сезоне не засчитали бы уход Марвина Комппера из «Локомотива»), а также исполняющих обязанности, проработавших больше пяти матчей.

Девять лет назад болельщиков развлекал «Анжи» (уход Хиддинка после второго тура, смена курса – после четвертого), в «Зените», «Спартаке» и «Рубине» завершались эпохи (ушли Спаллетти, Карпин и Бердыев), Станислав Черчесов переходил из «Амкара» в «Динамо», а Виктор Гончаренко и Олег Кононов получали первую работу в РПЛ («Кубань» и «Краснодар»).

В этом сезоне шоу дают «Химки» и «Торпедо» – по четыре главных тренера. Если учитывать один матч Рината Билялетдинова, исполняющего обязанности главного против ЦСКА (0:3), «Химки» вообще повторили рекорд лиги.

«Ростов» и «Динамо» чаще всех меняют тренеров по ходу сезона. «Спартак» – самый революционный топ-клуб, «Кубань» и «Химки» – в вечном хаосе

Валерий Карпин возглавил «Ростов» еще в декабре 2017-го – и без приглашения из сборной России тренировал бы без полугодичного перерыва (вернулся в клуб после 24 февраля). На фоне такой стабильности непросто поверить, что «Ростов» – лидер лиги по тренерским перестановкам по ходу сезона (15 за 20 сезонов). И если в 2010-2020-х «Ростов» привык доверять – долго работали Божович, Бердыев и Карпин, – то в 2000-е постоянно менял тренеров. А в критические моменты часто обращался к к Сергею Балахнину.

«Динамо» не расстается со Славишей Йокановичем, несмотря на невнятную игру в РПЛ и вылет от «Акрона» из Кубка России. Это нетипичное терпение для «Динамо»: за 20 сезонов РПЛ клуб 14 раз по его ходу менял тренера.

Увольняли всех при любом руководстве: Александра и Кирилла Новиковых, Виктора Бондаренко с мегафоном, Олега Романцева и Юрия Семина, Иво Вортманна, Андрея Кобелева (дважды), Миодрага Божовича, Сергея Силкина, Дана Петреску, Юрия Калитвинцева, Дмитрия Хохлова. При системе «осень-весна» полный сезон в «Динамо» отработали лишь Сандро Шварц, Хохлов и Станислав Черчесов.

«Кубань» и «Химки» – чемпионы хаоса. В «Кубани» на смену легендарным Леониду Назаренко и Софербию Ешугову пришла тряска 2010-х. При этом в сезоне-2012/13 две смены тренеров (Петреску, Красножан, Кучук) не помешали «Кубани» запрыгнуть на пятое место – и попасть в квалификацию Лиги Европы.

«Химки» – просто спасибо за веселье.

«Спартак» – самый нестабильный топ-клуб РПЛ. В 2000-е Леонид Федун лишь раз не сменил тренера по ходу сезона (2005, когда рулил Старков), а на два полных хватало только Карпина. При этом Федун почему-то не расставался с Якином и Аленичевым – аналогами Йокановича из нынешнего сезона.

Кто чаще всего получает работу по ходу сезона, а кто – ее теряет? Без сюрпризов: Божович есть в обоих топах

Талалаев принял «Торпедо» и «Химки» в этом сезоне – и резко взлетел в топ РПЛ по назначениям по ходу чемпионата. Талалаев четыре раза подписывал контракт по ходу сезона: кроме «Торпедо» и «Химок», были «Волга»-2013/14 и «Крылья Советов»-2019/20. И «Волга», и «Крылья» покидали РПЛ по итогам сезона, хотя Самара при Талалаеве сделала ощутимый рывок и в качестве игры, и в результатах.

Но до лидеров Талалаеву – еще минимум один сезон. У Александра Тарханова и Гаджи Гаджиева – шесть таких назначений. Тарханов по два раза принимал «Крылья Советов» и «Урал», Гаджиев трижды подписывался с «Анжи».

Миодраг Божович – легенда. Черногорец по ходу чемпионата приходил в «Динамо», «Амкар», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Арсенал» – а пиковые «Амкар», «Москву» и «Арсенал» он выстраивал, когда работал со старта сезона.

Четыре раза Божович терял работу на дистанции сезона – тоже один из исторических результатов в РПЛ. Только из «Ростова»-2014/15 Божович уходил из-за статусного предложения – в «Динамо», «Локо» и «Крыльях» совсем не шло с результатами.

Рекордсмены лиги по уходам в течение сезона – Гончаренко, Гаджиев и Семин (по пять раз).

В 2005-м Семин покидал «Локо» ради сборной России, а в сезоне-2019/20 доработал бы до конца, но вмешался ковид. Гаджиев зимой 2013-го уходил из «Волги» ради «Крыльев», а через восемь месяцев покидал Самару ради родного «Анжи», который менял вектор развития.

В карьере Гончаренко тоже важен контекст: из «Кубани» его увольняли по надуманным поводам, «Урал» он покидал по причине, о которой знали все, а из «Уфы» отправлялся в ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого.

У Славолюба Муслина и Рашида Рахимова – по четыре ухода, связанных исключительно с результатами.

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Удивительно, но в сезоне, когда всерьез разыгрываются лишь пять мест (1, 13-16), лига повторяет рекорд по отставкам.

Главная причина – неадекватное управление «Торпедо» (меняются не только тренеры, но и оперативные руководители), «Химками» и «Локомотивом» в первой части сезона.

Безусловно, эта неадекватность делает лигу ярче.

Но все-таки хочется, чтобы больше эмоций вызывала игра.

Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов