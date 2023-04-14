9 комментариев

Есть даже похвала Комличенко!

«Ростов»-22/23 уникален: борется за медали без легионеров (армянский паспорт Хорена Байрамяна в этом случае – условность) и установил рекорд чемпионатов России по количеству пенальти за сезон.

Учитывая качество игры в атаке, количество точек «Ростова» впечатляет еще сильнее. Ни по одному из продвинутых атакующих показателей он не пролезает в топ-5 даже в этом сезоне – а мы говорим об эпохальном числе пенальти.

«Видимо, не дают ударить, а делают пенальти. Так было бы больше касаний. Статистика нравится общественности. Ну, окей. Данные интерпретируются как захочется. По мне, еще пять пенальти не поставили. Как минимум», – говорил Карпин в марте.

Справедливы ли пенальти, назначенные в пользу «Ростова»? В этом Sports.ru помог разобраться бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин.

Пенальти №1. «Ростов» – «Оренбург». Главный судья – Василий Казарцев. ВАР – Павел Шадыханов

Комментарий Лапочкина: «Простой момент. Павловец (№22 у «Оренбурга») не успевает сыграть в мяч, совершает удар правой ногой в правое бедро Полоза (№7 у «Ростова»). Вектор движения Павловца идет не к мячу, а наперерез движения Полоза. Правильное решение – пенальти без личных санкций».

Решение Казарцева: пенальти без вынесения желтой карточки Павловцу (она стала бы второй).

Пенальти №2. «Ростов» – «Оренбург». Главный судья – Василий Казарцев. ВАР – Павел Шадыханов

Комментарий Лапочкина: «Эктов (№ 19 у «Оренбурга», не смотря на мяч, обхватывает Комличенко (№ 27 у «Ростова») левой рукой и сбивает нападающего «Ростова». Эктова не интересует мяч, ему интересна только остановка Комличенко. Пенальти и желтая карточка Эктову за неспортивное поведение».

Решение Казарцева: пенальти и желтая карточка Эктову.

Еще до штрафной Комличенко обхватил Эктова двумя руками. Почему это не нарушение?

Комментарий Лапочкина: «Мяч не в игре, поэтому нельзя зафиксировать фол. Если бы действие Комличенко произошло после подачи Уткина, можно было бы рассматривать нарушение со стороны Комличенко. Когда мяч вошел в игру, Эктов держал Комличенко, а не наоборот».

Пенальти №3. «Пари НН» – «Ростов». Главный судья – Павел Шадыханов. ВАР – Алексей Амелин

Комментарий Лапочкина: «Этот момент тяжело увидеть в поле, потому что взгляд судьи сфокусирован на мяче и другой паре игроков. Майга (№ 8 у «Пари НН») левой рукой попадает в лицо Чернову (№ 28 у «Ростова»). Это пенальти и желтая карточка за безрассудные действия».

Решение Шадыханова: не увидел пенальти в игре. Назначил его и показал желтую карточку Майга после подсказа Амелина и просмотра монитора.

Пенальти №4. «Ростов» – «Сочи». Главный судья – Владислав Безбородов. ВАР – Василий Казарцев

Комментарий Лапочкина: «С общей камеры могло показаться, что падение Комличенко – полная ерунда, но, конечно, это пенальти. Мещанинов (№ 26 у «Сочи») стоял в момент прыжка Комличенко и потянул его за футболку. Пенальти и желтая Мещанинову».

Решение Безбородова: пенальти и желтая карточка Мещанинову.

Пенальти №5. «Ростов» – «Сочи». Главный судья – Владислав Безбородов. ВАР – Василий Казарцев

Комментарий Лапочкина: «Терентьев (№ 5 у «Ростова») играет в мяч, Кравцов (№8 у «Сочи») не успевает и бьет его правой ногой по левой. Пенальти без дисциплинарных санкций, потому что нет грубости. За срыв атаки при назначенном пенальти почти никогда не показывают желтую».

Решение Безбородова: пенальти и желтая карточка Кравцову за срыв перспективной атаки.

Пенальти №6. «Торпедо» – «Ростов». Главный судья – Ян Бобровский. Помощник судьи – Адлан Хатуев. ВАР – Виталий Мешков

Комментарий Лапочкина: «Комличенко борется за позицию с Кожемякиным (№4 у «Торпедо»). Борьба обоюдная, оба игрока держат друг друга. Комличенко падает не от воздействия со стороны соперника, а потому что ему хочется упасть. Пенальти назначен неверно».

Решение Бобровского: пенальти. ВАР не увидел очевидной ошибки – пенальти назначен без просмотра монитора Бобровским.

Этот пенальти «Ростов» исполнял трижды: помощник Бобровского Адлан Хатуев фиксировал, что в момент ударов Егора Голенкова и Комличенко (оба не забили) вратарь «Торпедо» Егор Бабурин обеими ногами находился не на линии ворот.

Комментарий Лапочкина: «В обоих случаях Бабурин очевидно сходил с линии ворот и отбивал удары. За этим смотрит помощник главного судья, его решения перепроверяет ВАР. Смелые и правильные действия Хатуева».

Почему Бобровский показал Бабурину желтую карточку только после второго нарушения?

Комментарий Лапочкина: «Верное решение Бобровского. Второй сход с линии – системное нарушение, которое заслуживает желтой карточки».

Пенальти №7. «Ростов» – «Спартак». Главный судья – Сергей Карасев. ВАР – Кирилл Левников

Комментарий Лапочкина: «Мяч летит в сторону Байрамяна (№ 19 у «Ростова»), Рыбус (№ 13 у «Спартака») разворачивает его рукой за шею и заваливает. Пенальти и желтая карточка Рыбусу».

Решение Карасева: пенальти и желтая карточка Рыбусу.

Пенальти №8. «Ростов» – «Крылья Советов». Главный судья – Павел Кукуян. ВАР – Евгений Турбин

Комментарий Лапочкина: «Простой момент. Происходит контакт мяча и руки Бейла (№23 у «Крыльев Советов»). Рука явно находится не в естественном положении, увеличивает объем тела. Пенальти без желтой карточки, потому что действия Полоза нельзя назвать ударом в сторону ворот, он просто прокидывал мяч».

Решение Кукуяна: пенальти без желтой карточки Бейлу.

Пенальти №9. «Ростов» – «Краснодар». Главный судья – Виталий Мешков. ВАР – Евгений Кукуляк

Комментарий Лапочкина: «Фол не вызывает сомнений. Комличенко впереди и на мяче. Кайо (№31 у «Краснодара») бьет сзади по голеностопу. Единственная проблема этого эпизода – где произошло нарушение: до штрафной или в ней? Линия – уже штрафная, поэтому, скорее всего, нарушение произошло в ней. Пенальти и желтая карточка Кайо, потому что у него была попытка сыграть в мяч».

Решение Мешкова: пенальти и желтая карточка Кайо, которая стала для него второй.

Пенальти №10. «Ростов» – «Урал». Главный судья – Евгений Турбин. ВАР – Павел Кукуян

Комментарий Лапочкина: «Филипенко (№24 у «Урала») полной стопой наступает на Комличенко. Конечно, это пенальти и желтая».

Решение Турбина: не увидел пенальти в игре. Назначил пенальти после подсказа Кукуяна и просмотра монитора. Желтую карточку Филипенко не показали.

Пенальти №11. «Крылья Советов» – «Ростов». Главный судья – Артем Любимов. ВАР – Иван Сиденков

Комментарий Лапочкина: «Любимов находился в хорошей позиции, но не разобрался в эпизоде, изначально показав фол со стороны Комличенко. Костанца (№22 у «Крыльев Советов» не успевает к мячу, его носком протыкает Комличенко». Желтая Костанце не требуется, потому что это не безрассудный фол, а фол по неосторожности».

Решение Любимова: не увидел пенальти в игре, зафиксировав фол со стороны Комличенко. Назначил пенальти после подсказа Сиденкова и просмотра монитора.

За несколько секунд до столкновения Костанцы и Комличенко защитник «Ростова» Виктор Мелехин в подкате выбил мяч из-под ног полузащитника «Крыльев» Романа Ежова. Все ли там чисто?

Комментарий Лапочкина: «Мелехин выбивал мяч, а дальше попал шипами в ногу Ежова. На мой взгляд, это фол, но по современным установкам фол не фиксируется, если игрок сначала играет в мяч, а дальше ему некуда деть ногу».

Пенальти №12. «Ростов» – «Пари НН». Главный судья – Антон Фролов. ВАР – Василий Казарцев

Комментарий Лапочкина: «Корнюшин (№ 44 у «Пари НН») отмахивается и попадает в лицо Голенкову (№69 у «Ростова»). Пенальти и желтая карточка Корнюшину за безрассудство».

Решение Фролова: не увидел пенальти в игре. Назначил пенальти после подсказа Казарцева и просмотра монитора. Показал желтую карточку Корнюшину.

Пенальти №13. «Химки» – «Ростов». Главный судья – Владимир Москалев. ВАР – Сергей Чебан

Комментарий Лапочкина: «Комличенко успевает сыграть в мяч, опережая Идову (№4 у «Химок»). Пенальти без желтой карточки Идову, потому что это фол по неосторожности.

Решение Москалева: не увидел пенальти в игре. Назначил пенальти после подсказа Чебана и просмотра монитора.

Пенальти №14. «Ростов» – «Торпедо». Главный судья – Алексей Амелин. ВАР – Артем Любимов

Комментарий Лапочкина: «Это пример плохой работы ВАР. Амелин справедливо не назначил пенальти, выбрав хорошую позицию. ВАР показал плохой ракурс с общей камеры, на котором видно, что руки Турищева (№19 у «Торпедо») лежат на Комличенко. Если смотреть повтор с крупной камеры, видно, что Комличенко правой рукой зажимает руку Турищева, тащит его в штрафную и там падает. Это не пенальти.

ВАР не показал хороший кадр, а Амелин его не попросил, хотя у него была такая возможность. Поэтому обоюдная ошибка».

Решение Амелина: не увидел пенальти в игре. Назначил пенальти после подсказа Любимова и просмотра монитора.

Итог Лапочкина: 2 пенальти из 14 назначены неверно. Комличенко – топ

«Ростов» пробивает очень много пенальти, но, на мой взгляд, лишь два из них назначены ошибочно – в матчах против «Торпедо», – говорит Лапочкин.

– «Ростов» – далеко не самая острая команда РПЛ. Как объяснить такое количество пенальти?

– Роль личности в истории. Комличенко очень грамотно играет в штрафной. Либо он успевает сыграть в мяч, как в матчах против «Крыльев» и «Химок», либо даже не пытается стоять на ногах, если его держат. В большинстве случаев Комличенко абсолютно легитимно зарабатывает пенальти.

Нельзя говорить, что «Ростов» тащат, назначая левые пенальти в ворота его соперников. Да, есть ошибки, но это рабочая история.

– В первой части сезона «Ростов» жаловался, что судьи стали делать акцент на действиях Комличенко. Разве это не нормально?

– Конечно, нормально. Судьи изучают манеру многих игроков, которые не стремятся остаться на ногах в любой ситуации. Речь не только про Комличенко – то же самое относится к Александру Соболеву и Константину Тюкавину. Судьи не выходят на матч с предубеждением, но они готовы к тому, что эти нападающие могут симулировать.

То, что судьи изучают Комличенко – не минус «Ростова», а плюс нашим судьям, потому что в этой части они готовы к работе.

– Комличенко и Соболев – попсовые фигуры в обсуждении пенальти. Что не так с Тюкавиным?

– Тюкавин любит усиливать контакты в штрафной. Безусловно, на нем нарушают правила в штрафной – и иногда пенальти не назначают даже за очевидный фол. Но в игре Тюкавина есть элементы симуляций.

Комличенко уже повторил европейский рекорд по заработанным пенальти за сезон. Говорит, «есть хитринка»

Комличенко заработал уже 8 пенальти в этом сезоне. Конечно, это рекорд РПЛ: по 5 пенальти зарабатывали Максим Канунников в сезоне-2011/12 и Эдуард Сперцян год назад.

На европейском уровне Комличенко тоже абсолютный топ. Нападающий «Ростова» повторил рекорд топ-10 лиг – и у него еще есть шанс побить вообще все.

В марте Комличенко рассказывал, что у него нет секрета для зарабатывания пенальти: «Вижу момент, что защитник уже готовится выносить мяч, и чуть‑чуть хитринка, наверное. Есть какой‑то навык, наверное, что я вижу этот момент, когда можно подставиться.

Проблема для защитников в том, что они где‑то не видят меня, потому что я часто за спиной или еще где‑то нахожусь. Еще раз говорю, это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь».

Возможно, в этом сезоне «Ростов» не дотянется до медалей, но пенальти на Комличенко точно навсегда войдут в историю РПЛ.