27 комментариев

Как такое возможно?

В начале февраля Александр Кержаков поразил, кажется, всех, заключив контракт с кипрской «Кармиотиссой». В начале апреля прилетела еще одна удивительная новость: Кержаков покинул «Кармиотиссу».

После ухода в комментарии для Sports.ru Кержаков рассказал, что принял решение в перерыве последнего матча. Александр Дорский поговорил с Кержаковым о деталях невероятных двух месяцев на Кипре.

– В прошлом июне вы покинули «Пари НН». Чем занимались первые недели?

– 4 июня у меня была свадьба. Свадебное путешествие, если его вообще можно так назвать, планировалось на неделю. Все было подстроено под сборы «Пари НН» – а в день возвращения мне сообщили, что будет новый тренер.

Я постоянно работал, прошлый сезон провел в РПЛ – это высший уровень, привык к нему и режиму. Тяжело осознавать, что это оборвалось и, скорее всего, в ближайшее время не вернется. Эти мысли приходят сразу. Видишь, что все места заняты, понимаешь свою тренерскую силу, что с таким бэкграундом вряд ли можно замахнуться на что-то серьезное.

– «Скорее всего, в ближайшее время не вернется». Но ведь осенью у вас было два предложения из РПЛ.

– Было одно конкретное предложение. Мы не сошлись только в бытовом вопросе: очень важно, чтобы семья была рядом, а в этом варианте это было проблематично (вероятно, имеется в виду «Ахмат», который в сентябре расстался с Андреем Талалаевым – Sports.ru).

– «Торпедо»?

– Летом эти слухи витали вокруг меня – тогда у меня не было ни одного разговора с руководством «Торпедо».

Где-то в середине октября мне позвонил Илья Геркус, который тогда уже стал президентом клуба. Я попросил дать мне время – нужно было понять, готов ли я вообще к работе в «Торпедо», можно ли уже разговаривать о чем-то конкретном.

Не спал почти всю ночь. Ответил, что не готов. На старте сезона я внимательно следил за «Торпедо». Осенью уже почти не смотрел, не понимал качество состава – оно же изменилось, потому что в конце летнего трансферного окна пришло несколько футболистов.

«Торпедо» начало набирать очки, но до конца первой части сезона оставалось всего пять матчей. Мне казалось, что новая смена тренера ничего не даст. Команда готовилась к сезону с одним тренером, потом пришел другой, сильно поменялся состав – я бы просто бросился в омут, вряд ли из этого вышло бы что-то хорошее. Поэтому предложил подождать до зимы – там бы провели предсезонку, разобрались с составом. Это не отказ, а здравый подход.

В тот же вечер главным тренером «Торпедо» стал Талалаев. Видимо, мы с ним шли параллельно. Никаких претензий, нормальная ситуация.

– Вы впервые так размышляли о предложении в роли тренера?

– Да. «Томь» – первый клуб как тренера, куда позвали, туда и пошел. Если бы все взвешивал, отказывался, как получил бы работу?

«Нижний» – первая команда РПЛ. Я ее неплохо знал, потому что мы играли в Первой лиге, они встречались с соперниками «Томи» за пару туров до нас. Плюс от переговоров до подписания контракта прошел месяц – выбирал клуб, а не я.

– В первой части сезона вы на неделю заезжали к Владимиру Федотову в ЦСКА и Славише Йокановичу в «Динамо». Как это было?

– Одно из заданий при обучении в Академии РФС – стажировка у тренера с лицензией Pro. Но мне это было нужно не только для учебы.

Всю крутость Федотова можно было бы понять, если бы я приехал в его «Сочи». Становление команды не идет сезон-полтора. Федотов работал в «Сочи» два с половиной сезона, мы видели, как команда эволюционировала, больше контролировала мяч.

В ЦСКА Федотов только внедрял свое видение. Было понятно, на что направлены его упражнения, но они были новыми для игроков – Федотову приходилось часто корректировать их на ходу. Не думаю, что у него такое было в последнем сезоне в «Сочи», там наверняка все шло на автомате.

– В тренировках Федотова было что-то новое для вас?

– Мне было интересно лично пообщаться по нескольким моментам – до прошлой осени мы были не знакомы. Эти моменты были связаны с игрой в три центральных защитника: как в разных ситуациях должны действовать игроки и с мячом, и без мяча. Потому что сейчас мне больше всего нравится схема с тремя центральными защитниками.

– Почему поехали к Йокановичу?

– Было интересно понять, как он, не ярый сторонник стиля Шварца, воспринимает желание руководства «Динамо» играть в такой футбол, как он пытается внедрить свое видение в то, что уже было. Наверное, временами получается неплохо.

– «Наверное», возможно, ключевое слово.

– Представь: ты тренер, у тебя есть какая-то философия. На тебя выходит «Динамо» – сильный клуб по амбициям, инфраструктуре, составу. Руководство хочет видеть определенный игровой стиль. Ты откажешься, скажешь: «Знаете, это совсем не бьется с моей философией, извините, я не пойду»? Тем более если ты несколько месяцев уже не работаешь. Это может быть связано не с отсутствием предложений, а с тем, что на первом этапе тренер как раз может отсеивать то, что ему идейно не подходит

Мне кажется, в такой ситуации тренер принимает предложение, а уже на месте лавирует между преградами, желаниями руководства.

Кержакову прислали контракт через два часа после начала общения. Консультировался только с Кокориным

– Вы прекрасно разложили, почему не пошли в «Торпедо». Проходит четыре месяца – вы принимаете «Кармиотиссу». Кипр.

– Я понимаю, о чем ты. Да, это прямое противоречие себе.

– Как появилась «Кармиотисса»?

– Мне написали сообщение в директ: «Александр Анатольевич, готовы ли Вы…» Обычно я удаляю сообщения, но тут меня заинтересовала форма обращения, поэтому кликнул. Полное сообщение выглядело так: «Александр Анатольевич, готовы ли Вы рассмотреть возможность работы в европейском чемпионате и знаете ли Вы в совершенстве английский язык?»

Я ответил: «С удовольствием. Иностранные игроки, с которыми я работал, не жаловались на мой английский». Мне рассказали, что «Кармиотисса» ищет главного тренера. Человек, который мне написал, – агент, с которым владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин консультировался по футболистам.

– Что было дальше?

– Через два часа мне прислали контракт.

– Вас правда ничего не смутило?

– Я восемь месяцев сидел без работы. За это время получил только одно конкретное предложение. Даже из Первой лиги ничего не было. А тут – европейский чемпионат, в котором четыре команды выходят в еврокубки.

– Понимаете, почему не было конкретики даже из Первой лиги?

– Нет. Очевидно, чем-то я не устраивал владельцев клубов, которые меняли тренеров. Может быть, думали, что я куда-то не пойду. Но я всегда говорил, что открыт, готов работать.

Для Кипра я был открыт в том числе, потому что знаю инвестора «Ариса». Я знал, что он делает для команды, поэтому у меня сложилась ложная картина: суперпрофессионализм, желание развиваться.

Перед контрактом «Кармиотисса» не спрашивала, как играли мои команды, как я собираюсь выстраивать игру на Кипре. Ни одного вопроса про футбол – только «Вы готовы приехать завтра?» Завтра я не мог чисто физически – приехал послезавтра.

– Могу лишь повторить вопрос про смущение.

– Когда начинаешь все сопоставлять, понимаешь, что это за уровень. Но я был восемь месяцев без работы – а тут европейская лига, первая работа на иностранном языке.

– Вы знаете людей из «Ариса». Вы знаете Кокорина. В «Кармиотиссу» еще до вас приехал Губочан. В этом сезоне «Кармиотиссу» тренировал Хацкевич. Вы вообще с ними не говорили?

– Скажу больше: какой бы ответ от них я ни услышал, в том состоянии я все равно бы принял предложение. Что бы мне сказал Губочан? «Здесь нет этого, этого и этого»? Да плевать, я хочу работать. Приедем, поменяем в рамках того, что есть, а дальше уже будем думать о большем. Тренировки, дисциплина – а уже потом инфраструктура. Я знал, что «Кармиотисса» несколько раз меняла тренеров в этом сезоне, но не боюсь браться за сложное.

– Это я понял, но все же: вы разговаривали с кем-то перед принятием предложения?

– Я набирал только Кокорину. Саша ответил: «Русский владелец, вроде хочет что-то сделать, но я его близко не знаю. Команда – так себе, один раз им проиграли, один раз сыграли вничью. Ну, более-менее». Там не было чего-то в духе «Даже не думай, это трэш».

Саша дал нормальный ответ футболиста. Возможно, если бы я играл в чемпионате Кипра, так же воспринимал бы «Кармиотиссу», ничего не зная о внутреннем устройстве. У игрока, тренера и функционера разное восприятие.

Если бы у меня был день на размышление, я бы набрал большому количеству людей. А мне постоянно звонили из «Кармиотиссы»: «Ну что, решил? Давай быстрее».

– После назначения вам писали: «Ты зачем на это согласился»?

– Конечно, писало много людей, но процентов 90 – это поздравления. При этом было несколько предостерегающих сообщений от незнакомых ребят, работавших у Пунина в других сферах.

– В «Томи» и «Нижнем» вам помогали Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Почему вы их не взяли в «Кармиотиссу»?

– Важно, чтобы рядом были люди, которых ты знаешь, которые знают тебя. С Володей и Русланом всегда можно посоветоваться, мы на одной волне, поэтому, конечно, я хотел их взять на Кипр. В клубе сказали: «До лета – точно нет. Дальше обсудим».

Надеюсь, Володя и Руслан меня поняли. Летом я сделал бы все, чтобы они приехали.

Детали устройства «Кармиотиссе»: не вели техническую съемку, нет помещения для теорий, игроки переодеваются в вагончиках, где быстро кончается вода

– На первой пресс-конференции в «Кармиотиссе» вы сказали: «Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой будут поставлены конкретные задачи». Перед подписанием контракта не говорили даже о задачах?

– Скажу больше: на презентации говорил о задачах, которые сам сочинил. «Это амбициозный проект, смотрим в будущее, составим конкуренцию топовым клубам Кипра». В общем, бла-бла-бла. Я даже такого не слышал от клуба.

– Еще тогда вы говорили, что посмотрели три последних матча «Кармиотиссы». Надеюсь, это правда.

– Да. Попросил прислать три матча после договоренности по контракту. Один матч посмотрел вечером, два – с утра, встав в шесть часов.

– Какое впечатление оставили эти игры?

– Во-первых, это были не самые удачные матчи. Во-вторых, просмотр футбола по ТВ-картинке – не вершина айсберга, а еще меньше. Три матча по ТВ-картинке – это практически неинформативно. Только после просмотра хотя бы одного круга по технической записи, которая покрывает все поле, можно делать какие-то выводы об уровне игроков.

– Вас приглашают главным тренером, вы просите записи матчей. Почему вам присылают ТВ-картинку?

– Потому что до меня в «Кармиотиссе» не делали техническую съемку.

Я попросил о технической камере – отсняли первый домашний матч. Следующий матч – выездной, после него прошу запись. Мне отвечают: «Мы взяли оператора только на домашние игры». На Кипре, где за час-полтора можно доехать практически до любой точки. Шок.

Это лишь один из моментов, которые вызвали такую реакцию.

– Что еще?

– Я работал в «Нижнем». Понимал, что команда должна приезжать за час до тренировки. Доктор предоставляет информацию о состоянии игроков, исходя из нее тренер корректирует тренировку. В это время игроки либо самостоятельно разминаются в зале, либо работают с тренером по физподготовке, чтобы к тренировке подойти разогретыми.

База «Кармиотиссы» – один стадион и три вагончика: два – раздевалки, в третьем – все подряд, от доктора до человека, который стирает форму. Игроки даже не успевают помыться в этих вагонах, потому что вода заканчивается: есть два рожка.

Сразу после назначения я сказал игрокам: «Теперь приезжаем на тренировку за час». Приезжаю на первое занятие – вижу условия, вижу ребят, которые сидят в вагончиках и смотрят друг на друга. Решили приезжать за 45 минут, но этого уже мало. Пока они отстоят в очереди к доктору, останется полчаса до тренировки – а ведь тренерам надо все расставить на поле, расписать команды.

С этим как-то можно было жить. В клубе сказали, что построят тент, поставят в нем несколько тренажеров, создадут пространство для ковриков – чтобы игроки могли растягиваться перед тренировкой. Попросил место для телевизора, чтобы в этом же тенте проводить теории – в «Кармиотиссе» просто негде проводить видеоразборы. Мне сказали, что все сделают.

К сожалению, также я не мог рассчитывать на всех сильнейших игроков. Крайний защитник сломал ногу в первой игре, через игру травмировался еще один игрок основы. К тому же тогда по Кипру шел какой-то вирус, который, естественно, быстро распространился по нашим вагончикам. Шесть-семь игроков заболели.

В единственном победном матче в «Кармиотиссе» была прекрасная скамейка запасных: вратарь, три игрока основы и три – из дубля, двое из которых до меня ни разу не тренировались с главной командой.

– Вы сказали, что «Кармиотиссе» негде проводить теории. Как выкручивались?

– Проводили их лишь вечером в день заезда в гостиницу. Разбирали только соперника, потому что было понятно, что невозможно держать игроков на теории три часа. 30-40 минут – максимум.

– Как вам первый опыт тренерской работы на иностранном языке?

– В основном говорил на английском, был лишь один игрок, который понимал испанский.

Сначала было тяжело, говорил очень медленно. Через пару недель фразы уже на языке, особенно по подсказу. Плюс восприятие на слух: не ощущал себя иностранцем, все вокруг говорят на английском, впитываешь. Даже с Губочаном иногда говорил на английском, потому что моментально не мог переключиться на русский.

– Игроки понимают, в каких условиях находятся? Что говорит Губочан?

– С Губочаном мы много разговаривали на эту тему, но не могу передавать детали, потому что ему там еще играть. Конечно, игрок, который выступал в «Зените», «Марселе», ездил на Евро, все понимает. Как я понял, его завлекли примерно тем же самым, что и меня.

Внимание, дичь: президент «Кармиотиссы» произвел замены в перерыве последнего матча Кержакова (а хотел еще в первом тайме), при расчете Кержакова жестко обманули

Владелец «Кармиотиссы» – бизнесмен Дмитрий Пунин. Пунин – бывший совладелец букмекерской компании Pin-Up (в России получила известность после контракта с Артемом Дзюбой). Сейчас Пунин владеет винотеками Punin Wine.

– Как Пунин участвует в жизни команды?

– Пунин – человек, который выделяет деньги. Мы с ним разговаривали лишь один раз. Он рассказал о векторе развития клуба, если можно так сказать. Для меня это было странно.

Пунин говорил, что «Кармиотисса» должна побеждать, играть в Европе, показывать красивый футбол, развивать молодых игроков для перепродажи. Винегрет.

Он спрашивал: «У нас есть те, кого можно продать?» Я отвечал, что есть несколько хороших игроков. «Тогда будем продавать». – «Как мы их продадим, если в следующем сезоне хотим бороться за место в еврокубках?» – «А, тогда не будем».

– Вы ушли сами. Сказали: «Решение об уходе был вынужден принять в перерыве последнего матча». Что это значит?

– То, о чем я рассказывал до этого, – непрофессиональная среда, в которой я пытался находиться, пытался что-то изменить. То, что произошло в первом тайме последней игры, уже больше, чем непрофессиональная среда.

На 12-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии (0:2, первый гол пропустили на 11-й минуте) ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста». Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».

Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал.

В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем». В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо.

– Почему вы вышли на второй тайм?

– Чувствовал ответственность перед ребятами. В перерыве я сказал: «Парни, вы все понимаете, это не футбол. Но у нас есть еще 45 минут. Они будут последними для меня в этом клубе, но вам еще здесь играть. У вас длинные карьеры, давайте сыграем для себя и попытаемся что-то изменить».

Конечно, во втором тайме все понимали, что я уже не мог так руководить командой.

– Вокруг «Кармиотиссы» много слухов…

– Я тоже их слышал. Не смотрел и не хочу смотреть наши матчи через призму этих разговоров. Я ничего такого не заметил. Знал уровень игроков, которые у нас были, все ошибки были связаны с ним. Это мое ощущение. И моя надежда.

– Клуб с вами полностью рассчитался?

– На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.

Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай еще несколько минут». Прошло еще часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?» Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». – «Извини, а что по деньгам?» – «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий».

– Какая потрясающая схема.

– Это вся суть «Кармиотиссы».

– Почему вы поверили спортивному директору? Зачем расписались до получения денег?

– Мы откровенно поговорили. Спортдир извинился за то, что произошло по ходу последнего матча, полностью согласился, что это непрофессионально. Говорил, что рассчитывал вместе войти в следующий сезон, мы уже планировали просматривать футболистов. Я говорил с человеком, который будто полностью все понимает.

Ну и еще один момент – незначительность суммы. Не предполагал, что клуб, который в следующем сезоне хочет бороться за еврокубки и будет увеличивать под это бюджет, займется таким мелким мошенничеством. Это просто смешно.

– Я понимаю, что вы расписались на бумаге об отсутствии претензий. Но: 1) руководство лезло в вашу работу, 2) вас обманули при расставании. У вас нет желания подать жалобу на «Кармиотиссу»?

– У меня никогда не было цели содрать все с работодателя. Я ехал на Кипр работать, согласился на их условия. Они – точно не то, ради чего стоит судиться, это смешная сумма по меркам футбола.

– А принцип?

– Если я подам жалобу, встану на один уровень с ними. Я этого не хочу.

– Главные выводы по итогам двух месяцев в «Кармиотиссе»?

– Тщательнее и конкретнее выбирать предложения. Если оно одно – анализировать. Идти со своими помощниками, потому что так всегда чувствуешь поддержку.

Кержаков рассылал резюме в европейские клубы низших лиг. Зачем?

– В интервью Нобелю вы сказали, что рассылали резюме в европейские клубы. Как возникла эта идея?

– На Sports.ru прочитал текст о 30-летнем тренере «Реймса» Вилле Стилле. Он рассылал резюме в бельгийские клубы. Мне понравилась идея, решил: «Почему бы и нет?»

– Как искали клубы, которые теоретически могли заинтересоваться вами?

– Открывал таблицы вторых-третьих лиг чемпионатов Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Греции. Дальше смотрел результаты последних пяти-шести матчей – у кого все плохо. Конечно, в основном это были клубы из нижней половины таблицы. Дальше искал контакты этих клубов: чьи находил, туда и отправлял.

После видео Нобеля писали знакомые ребята: аналитики, тренеры по физподготовке. Говорили, что они делали так же.

– Что входило в резюме? Что-то о стиле игры, схожести с тем, во что играет команда, в которую направлено резюме?

– Нет-нет, ознакомительное CV, в котором перечислил клубы, за которые играл и которые тренировал. Ответили только из «Вадуца». Сказали, что сейчас они не рассматривают смену тренера.

– Типичный российский тренер старой школы скажет: «Зачем ехать во вторую-третью лигу, что там можно найти?» В чем ваш интерес?

– Я точно пока не готов тренировать в высших дивизионах топ-лиг. Мне нужен опыт, его можно получить и в первой-второй лиге. Например, Сегунда – отличная лига, которая, как мне кажется, вполне может бороться с нынешней РПЛ. Да, рассматривал и страны попроще, но это же все равно работа и опыт.

– При поиске клубов вас что-нибудь удивило?

– Неприятно удивило, что о командах вторых-третьих лиг очень мало доступной информации.

– Уже две недели вы снова безработный. Что дальше?

– Я понял, что могу работать не только на русском языке. Чувствую в себе силы. Очень хочу работать. Поэтому буду ждать.

Надеюсь, мне удастся изучить предложение, которое поступит.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Григорий Соколов; Karmiotissa FC