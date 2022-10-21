Исследование пенальти в РПЛ: рекорд всех времен, аномалия «Ростова» и 2,5 минуты на ВАР

У Комличенко – уже рекорд лиги по заработанным пенальти за сезон.

В этом сезоне РПЛ много яркости и голов. В среднем за матч забивают 3,12 гола – такого не было никогда. Для понимания контекста: в самом результативном сезоне РПЛ – прошлом – забивали 2,66 гола за игру.

Одна из причин роста результативности – большое количество пенальти. Резкий скачок произошел в сезоне-2019/20, когда в России появился ВАР. В этом сезоне в среднем ставят 0,51 пенальти за матч – еще один рекорд.

Главная ассоциация с пенальти в этом сезоне – «Ростов».

«Ростов» идет на рекорд по пенальти за сезон. Главная причина – заточенность в финальной трети на Комличенко (он уже повторил рекорд лиги для игроков)

«Ростов» пробил уже 10 пенальти и идет на рекорд чемпионата России (не только РПЛ – с 1992 года).

«Мы знали, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти. Ничего плохого я не имею в виду», – сказал Виктор Гончаренко после победы «Урала» над «Ростовом» (2:1). Гончаренко столкнулся с этим скиллом соперника: в первом тайме Николай Комличенко заработал пенальти после наступа Егора Филипенко.

Во втором тайме Комличенко и Филипенко вновь столкнулись в штрафной «Урала». После просмотра ВАР Евгений Турбин не назначил пенальти – экспертно-судейская комиссия с ним согласилась.

После матча спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал об особом отношении судей к «Ростову»: «Мы знаем, какие рекомендации даются на судейском комитете. Знаем, что предвзятое отношение к Комличенко – чтобы не свистеть на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, знаем, с каким заданием они сюда [в Ростов] приезжают».

Через несколько дней о Комличенко заговорил и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин: «Резервного судью в матче с «Уралом» спросил: а вообще на Комличенко не будут ставить пенальти? На что он ответил, что это не так. Сказали повнимательнее смотреть за Комличенко, он часто падает. Это пожелание судейского корпуса. Это плохая ситуация для российского футбола».

Слова Рыскина и – особенно – Карпина удивляют. Комличенко – главный нападающий «Ростова», на него идет большинство подач с игры (по ним «Ростов» – лидер лиги), а также навесы со стандартов от Даниила Уткина. Изучение действий Комличенко в чужой штрафной, а также более внимательное отношение к нему во время игры – абсолютно нормально для судей. Это часть их работы.

Естественно, Комличенко – лидер «Ростова» (да и всей РПЛ, но об этом – ниже) по числу заработанных пенальти.

Комличенко повторил рекорд РПЛ по заработанным пенальти за сезон (статистика ведется с 2008 года). Также по пять раз в штрафной соперники фолили на Эдуарде Сперцяне из «Краснодара» в сезоне-2021/22 и (внезапно) Максиме Канунникове, который в чемпионате-2011/12 выступал за «Томь». У «Ростова» по три пенальти зарабатывали Артем Дзюба-2013/14 и Александр Бухаров-2014/15.

Количество пенальти «Ростова» поражает еще сильнее, если учитывать, что команда Карпина:

– 13-я по качеству моментов с игры,

– 12-я по ударам с игры,

– 8-я по передачам в зону в радиусе 20 метров от чужих ворот,

– 8-я по передачам внутри чужой штрафной,

– 9-я по касаниям в чужой штрафной,

– 9-я по проценту действий в финальной трети.

В начале сезона Sports.ru подробно рассказывал о стандартах «Ростова» и связке Уткин – Комличенко. Бешеное количество пенальти связано со стандартами (четыре – после подач с угловых и штрафных), а также с заточенностью на кроссы с игры (три пенальти после них).

Кроссы – в том числе со стандартов – маскируют серьезные проблемы «Ростова» в финальной трети (в предварительных стадиях атаки у Карпина есть несколько интересных вариантов), а Комличенко – один из самых опасных нападающих лиги в силовой борьбе.

Судейский акцент на нем логичен.

У «Сочи» по два пенальти заработали два защитника. Кайо привез два – худший результат сезона

В топ-3 по количеству заработанных пенальти – «Сочи» и ЦСКА. Их объединяет не только Владимир Федотов, но и рекорд сезона по пенальти за матч.

«Сочи» трижды пробивал в матче с «Химками» (Кристиан Нобоа реализовал два), ЦСКА – с «Краснодаром» (Хорхе Карраскаль и Федор Чалов забили сразу, Хесус Медина – второй попыткой из-за вбегания игроков обеих команд при первом ударе).

«Урал» и «Химки» еще не получали право на пенальти в этом сезоне. Также с пенальти не забивали «Крылья Советов» – они не реализовали два пенальти (Максим Глушенков против «Локомотива», Матео Барач против «Химок»).

Лидер по заработанным пенальти среди игроков, конечно, Комличенко. Также выделяется Карраскаль, на котором трижды нарушали правила в штрафной («Урал», «Факел» и «Краснодар»).

Шесть игроков заработали по два пенальти, при этом двое из них – защитники «Сочи». Ванья Дркушич очень опасен при стандартах, а Тимофей Маргасов остро подключался в матче с «Химками». Маргасов – единственный игрок РПЛ-2022/23, заработавший два пенальти в одном матче.

В этом сезоне все команды получили пенальти в свои ворота. Меньше всех в своей штрафной фолят «Зенит», ЦСКА и «Динамо» – по одному разу. Чаще всех – «Краснодар», «Пари НН», «Факел», «Урал», «Крылья Советов» и «Химки» (по пять раз).

«Химки» и «Краснодар» получили по три пенальти в одном матче, «Крылья Советов» и «Сочи» – по два в двух играх.

Лишь два игрока нарушали правила в своей штрафной больше одного раза – вратарь «Урала» Илья Помазун и центральный защитник «Краснодара» Кайо. При этом один из пенальти, назначенных за фол Помазуна (на Ионове в матче с «Краснодаром»), ЭСК признал ошибочным.

В этом сезоне пробили 54 пенальти, 22 из них – после вмешательства ВАР. Казарцев, Бобровский и Кукуляк ставят больше всех

В этом сезоне матчи РПЛ обслуживали 18 главных судей. Только один не назначал пенальти – Иван Сиденков, который отработал одну игру («Химки» – «Локомотив» с ошибочным удалением Марка Мампасси).

Лидеры по числу назначенных пенальти – Василий Казарцев, Ян Бобровский и Евгений Кукуляк (по 6). Казарцев и Бобровский в среднем назначают один пенальти за игру, такой же результат – у Артема Чистякова (три в трех).

Бобровский и Кукуляк поставили по три пенальти после ВАР. Такой же результат – у Казарцева, но один из них Василий назначил сразу. Это произошло в матче «Сочи» – «Химки», когда Казарцев зафиксировал нарушение Брайана Идову на Маргасове. Сергей Иванов, который работал на ВАР, не согласился – после просмотра видео Казарцев удостоверился, что Идову сфолил.

Главный судья обращался к ВАР в 24 пенальти из 54.

Среди судей ВАР выделяется Алексей Амелин, который пять раз звал главного арбитра к монитору. Для этого Амелину хватило трех матчей: «Пари НН» – «Ростов», «Локомотив» – «Крылья Советов» (по два просмотра) и «Оренбург» – «Сочи».

Чаще всего пенальти назначают за фолы по неосторожности, на втором месте – грубая игра. У игры рукой – несколько видов. Когда игра рукой срывает перспективную атаку, она наказывается желтой карточкой и называется «срывом перспективной атаки». Пример из этого сезона – игра рукой защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в матче с «Крыльями Советов».

Наименее популярный тип нарушения – лишение соперника очевидной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Так делали полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в матче с «Зенитом» (срубил Малкома) и защитник «Сочи» Мусса Сиссако, обнявший Владимира Сычевого в игре с «Оренбургом».

На ВАР тратят почти 2,5 минуты. Самый долгий просмотр монитора – у пенальти Казарцева, с которым не согласился ВАР

Мы уже разобрались, что с введением ВАР количество пенальти резко возросло, а также с судьями, которые чаще всего исправляют главных арбитров в этом сезоне РПЛ. Теперь – о времени, которое тратят на ВАР.

Важно: эти подсчеты делал Sports.ru, это не официальные данные. По нашей информации, к концу октября у РФС еще нет единой базы (время на ВАР, правильность решений). Обычно они составляются в зимний и летний перерывы.

Подсчеты РФС могут немного отличаться от наших, потому что судейские органы точно знают начало тихой проверки ВАР (проверки без связи с главным судьей). Sports.ru начинал отсчет времени на ВАР от ближайшей остановки игры (она могла произойти через несколько десятков секунд после потенциального нарушения).

В нескольких случаях мы учитывали время, затраченное на оказание помощи игроку, который заработал пенальти (Ванья Дркушич в матче «Ростов» – «Сочи», Евгений Чернов в игре «Пари НН» – «Ростов»). Но мы не включили такие моменты в подборку самых долгих проверок.

Формально во время оказания помощи Дркушичу и Чернову шла тихая проверка, но в это время ВАР не говорит главному судье о необходимости просмотра (например, может найти лучший ракурс). Обращение следует, когда игрок покинул поле, а судья готов воспринимать ВАР.

В подборку попали только назначенные пенальти. Например, на неназначенный пенальти Комличенко/Филипенко в матче «Ростов» – «Урал» потратили четыре минуты двадцать секунд. Если бы Турбин решился на одиннадцатиметровый, это была бы вторая проверка по продолжительности в этом сезоне.

ЭСК признала ошибочными три пенальти. Только один из них – заработанный Комличенко

В этом сезоне ЭСК рассматривала восемь назначенных пенальти. В семи случаях оспаривался факт назначения, в одном – перебитие (третий пенальти в игре ЦСКА – «Краснодар»).

Лишь в трех случаях ЭСК признал назначение пенальти неправомерным.

Одно из неправильных судейских решений – пенальти в матче «Урал» – «Краснодар», который назначил Владимир Москалев. Павел Шадыханов подозвал Москалева к монитору, считая, что главный судья ошибся. После просмотра повтора Москалев убедился в изначальном решении.

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Этот сезон – уникальный:

– вероятно, установят рекорд по количеству пенальти,

– скорее всего, команда, которая атакует на уровне середняка, с отрывом побьет рекорды «Крыльев Советов»-2004 и «Краснодара»-21/22 по числу пенальти за сезон.

Главная причина вероятного общего рекорда – ВАР (вторая – открытость чемпионата). Главная причина сумасшедшего количества пенальти у «Ростова» – заточенность в чужой штрафной на Комличенко.

В ней нет ничего плохого, а после высказываний представителей «Ростова» будет еще интереснее наблюдать за отношениями Комличенко с защитниками и судьями.

Подач на Комличенко не станет меньше – значит, к теме пенальти мы еще вернемся.

Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров