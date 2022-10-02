Гогниев заменил Лантратова в перерыве – хотел чаще разыгрывать низом. Разбираем самое странное действие тура

Выход Гудиева помог «Химкам»?

«Химки» – самый шумный клуб РПЛ в этом сезоне. Две отставки тренеров (одна, возможно, не по спортивным причинам), очередная смена руководства, задержка зарплат – к сожалению, футбол мы обсуждаем нечасто.

С начала сентября за него отвечает Спартак Гогниев, который в «Алании» поражал требованиями к вратарю при развитии атаки и стандартами. В РПЛ Гогниев пока не показал розыгрыши штрафных и угловых, которые разрывали бы мозг, зато уже переделывает стиль игры киперов «Химок».

«Химки» проводят в РПЛ третий сезон подряд – два полностью провел Илья Лантратов. Он блестяще играл на линии ворот (предотвратил 12 голов – лучший показатель за два года, у Ильи Помазуна из «Урала» и Матвея Сафонова из «Краснодара» – по девять), но при начале атак действовал просто. В сезоне-2020/21 Лантратов был третьим вратарем лиги по средней длине передачи, в 2021/22 – четвертым.

Обычно Илья выносил мяч из своей штрафной. В чемпионате-2020/21 занял 14-е место среди вратарей по среднему расстоянию от своих ворот при выполнении передачи (то есть 13 голкиперов делали передачи, находясь дальше от них), в 2021/22 – 17-е.

И тут в «Химки» пришел Спартак Гогниев.

Изменения пошли с первой же игры – против «Оренбурга» Лантратов выходил за пределы своей штрафной для подстраховки партнеров и розыгрыша мяча в начале позиционных атак . До сентябрьского перерыва на матчи сборных «Химки» провели три матча с Гогниевым – очень маленький отрезок, который все равно показал направление движения команды.

Конечно, вопрос о переменах в стиле игры Лантратова – один из главных к Гогниеву на старте карьеры в «Химках».

«Есть много плюсов в игре ногами, а Лантратов очень хорошо играет ногами. Когда вратарь играет на линии руками, получается скудная игра. Если раньше Лантратов играл на ленточке, то в матче с «Крыльями Советов» на семь метров выходил. Раньше к нему приходило меньше передач, сейчас – намного больше. Он приносит огромную пользу, потому что сохраняется аритмия игры. Нельзя этого бояться», – говорил Гогниев в середине сентября.

Перед матчем с ЦСКА (1:2) о Лантратове в студии «Матч Премьер» рассуждал травмированный защитник «Химок» Алексей Никитин: «На мой взгляд, по цифрам, которые нам приходят, Лантратов неплохо справляется с ролью разыгрывающего в тройке – вместо центрального защитника. Не допускает ошибок, нет обрезов. Его передачи более-менее доходят в зоны, в которые Илья их направляет. Когда это начиналось, все опасались, думали, что Лантратов плохо играет ногами. Оказывается, от него этого раньше не требовали».

Получилось иронично – через час после выступления Никитина Лантратова заменили на Виталия Гудиева как раз из-за игры ногами.

Это уже вторая замена вратаря в этом сезоне. Обе случились в перерыве матчей с ЦСКА – в августе тогдашний главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заменил Гиорги Шелию. С сезона-2009 это 17-й случай замены вратаря в перерыве вообще и только третий – не из-за травмы .

На послематчевом флэш-интервью Гогниев объяснил причину необычной замены: «Хотели, чтобы немножко лучше начинали ногами. Выбивали постоянно мяч, хотелось вытянуть ЦСКА на свою половину поля. В принципе получилось». На пресс-конференции тренер «Химок» дополнил мысль: «Если мы научим играть в розыгрыше, будет легче. Только та команда, которая разыгрывает мяч и спокойно выходит из обороны, может стать первой. ЦСКА не оставляет разряженных зон, все контролирует».

Какие эпизоды могли взбесить Гогниева?

На матч с «Химками» ЦСКА вышел с непривычной тройкой в атаке – под Федором Чаловым расположились Константин Кучаев (левее) и Иван Обляков (правее). Хорхе Карраскаль и Хесус Медина поздно вернулись из сборных, Карраскаль вообще пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

«Химки» начинали атаки в уже привычной структуре: крайние центральные защитники (Артур Черный и Александр Филин) уходили в ширину, Лантратов оказывался почти на одной линии с ними, страхующий центральный защитник (Дмитрий Тихий) поднимался.

По Тихому играл Чалов, а Обляков и Кучаев иногда выдвигались на Филина и Черного. Когда Филин или Черный пасовали Лантратову (ситуативно на месте крайнего центрального защитника оказывался Идову), Обляков и Кучаев могли прессинговать до вратаря. В стартовые 20 минут такие ситуации возникали несколько раз – вероятно, при них Гогниев нормально относился к выносам Лантратова.

После 20-й минуты Лантратов трижды подряд выносил мяч, когда можно было разыгрывать с Черным и Филиным и выманивать Облякова и Кучаева. Скорее всего, именно эти выносы довели Гогниева .

Изменилось ли что-то после выхода Гудиева? По адресатам передач – не похоже: как и Лантратов, Гудиев чаще всего пасовал крайним центральным защитникам.

Но важен контекст: Гудиев лишь раз вынес мяч при начале атаки, когда атакующая тройка ЦСКА располагалась довольно глубоко . Это была третья передача Гудиева в матче, при этом вторая была в этой же атаке (короткая, после чего розыгрыш продолжился).

По меркам двух предыдущих сезонов Лантратов стал рискованно пасовать после прихода Гогниева. Правда, в матче с ЦСКА Гудиев не только чаще отдавал короткие пасы, но и, пожалуй, действовал раскованнее. Например, Гудиев подключал Тихого, который получал свободу только при развитии атаки – изначально по Дмитрию играл нападающий ЦСКА.

Данные по средней длине передач подтверждают визуальное впечатление – Гудиев играл короче.

Главный вопрос – помогли ли «Химкам» периодические выдергивания инсайдов ЦСКА? Глобально – вряд ли. Гол «Химок» пришел после долгой атаки, которая началась с перехвата в центре поля.

Острых моментов, которые возникли бы после передачи Гудиева/розыгрыша в три-четыре передачи, начавшегося с вратаря, тоже не было.

Фото: VK/fckhimki_official