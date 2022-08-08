Увольнение Шалимова из «Урала» несправедливо. Клуб провалил селекцию, а оценке результатов мешает жесткий календарь

Дорский – о первой отставке сезона.

Первой тренерской отставкой сезона громыхнул «Урал»: Игорь Шалимов уволен после четырех поражений в четырех турах.

Шалимов возглавил «Урал» ровно год назад, в августе 2021-го. Тогда екатеринбуржцы тоже неудачно стартовали (одно очко в трех турах), но проблемы были гораздо глубже: «Урал» потерял атакующую идентичность, хотя бы на уровне подвала РПЛ.

«Изначально крен сделали в сторону обороны, потому что раньше «Урал» очень много пропускал. Нужно было срочно что-то менять. Не все игроки отрабатывали в обороне. Теперь «Урал» играет иначе, даже нападающие возвращаются назад. С точки зрения игровой дисциплины и организации общекомандных действий в обороне сдвиги к лучшему налицо», – говорил Юрий Матвеев в начале самостоятельной работы в «Урале».

Да, при Парфенове у «Урала» в обороне ничего не получалось, и при Матвееве сзади команда прибавила. Важная деталь (мы к ней еще вернемся): «Урал» поддерживал Матвеева трансферами. Вратарь Илья Помазун, центральные защитники Владимир Рыков и Стефан Страннберг, опорники Даниел Мишкич и Бранко Йовичич – мощное усиление.

Шалимов приходил в команду, которая сильно просела в атаке (и по эффективности, и по яркости), да еще и под убойный календарь: «Спартак», «Динамо», «Ростов», «Рубин» и «Локомотив».

Вряд ли кто-то сильно удивился, когда тренер стартовал с одного очка в четырех турах.

Спустя месяц после прихода Шалимов перевел «Урал» на трех центральных защитников. Создали одну из лучших оборон в лиге, но не добились большого прогресса в результатах

В первых трех матчах (0:1 со «Спартаком», 0:1 с «Динамо» и 1:1 с «Ростовом») Шалимов использовал 4-2-3-1. Он не менял оборонительную четверку (Денис Кулаков – Владимир Рыков – Алексей Герасимов – Арсен Адамов), в центре поля всегда использовал Даниела Мишкича. Против «Спартака» и «Динамо» Шалимов логично пробовал десяткой Эрика Бикфалви, но против «Ростова» румын не сыграл.

В итоге матч с «Ростовом» спровоцировал серьезные перемены. «Они могли нам забить четыре-пять, мы много теряли мяч в середине, пропускали быстрые атаки», – объяснял Шалимов.

С одной стороны, изменение схемы после матча, в котором десяткой играл Илдрен Ибрахимай, а в атаке выходил Михаил Агеев, кажется слишком радикальным шагом. С другой, после шести туров «Урал» оставался единственной командой без побед, по качеству созданных моментов шел последним, а по качеству допущенных – предпоследним. Плюс наступила сентябрьская пауза на сборные – Шалимов наконец получил две недели, чтобы наиграть что-то новое.

В середине сентября «Урал» вышел на матч с «Рубином» с тремя центральными защитниками. Получил 0:4 (хет-трик Андерса Дрейера в дебютной игре), которые Шалимов объяснил индивидуальными ошибками.

«Мы играли в три защитника, а не в пять. Не играли от обороны, не вставали в свою штрафную. Я хочу играть 4-2-3-1, хочу, чтобы была десятка. Если в этой зоне играет не тот, кого я хочу, теряется много мячей. При этом это центральная зона. Поэтому решил, что раз подходящей десятки у нас нет, поставим третьего центрального защитника», – рассказывал Шалимов.

У «Урала» сохранялся неплохой состав в центре поля (Мишкич, Аугустыняк, Йовичич плюс Лука Гагнидзе, которого арендовали у «Динамо»), а Кулаков по-прежнему качественно закрывал правый край, но почти все остальные полевые позиции вызывали сомнения. Например, вообще не было нападающего – в Андрее Панюкове окончательно разочаровались, поэтому в полноценного форварда превратился Бикфалви. Шалимов признавался, что при наличии качественного профильного нападающего мог бы и дальше пробовать Бикфалви десяткой.

Страхующим в оборонительной тройке стал Иван Кузьмичев, который до сезона-2021/22 провел в РПЛ всего семь минут. Правее от него расположился Арсен Адамов, приходивший в «Урал» как правый защитник (723 минуты в РПЛ до сезона-2021/22). Место левого центрального защитника делили Артем Мамин (91 минута в лиге) и Алексей Герасимов, заигравший в основе «Урала» лишь в чемпионате-2020/21, когда ему было уже 27. Левый край закрывали Лео Гогличидзе (не играл в РПЛ до сезона-2021/22) и Кирилл Колесниченко (79 минут в лиге до прихода в «Урал»).

С таким набором Шалимов умудрился построить качественную оборону: с середины сентября 2021-го до зимнего перерыва «Урал» был лучшим по качеству допущенных моментов с игры. Важная деталь: ни в «Краснодаре», ни в «Ахмате» Шалимов не ставил тройку центральных защитников (в Грозном – всего две игры с первых минут), для него это тоже был новый опыт.

Правда, в атаке «Урал» выглядел по-прежнему серо и на полгода превратился в самую сухую команду РПЛ.

Оборона «Урала» приятно удивляла (после продажи Адамова в «Зенит» и ухода Кулакова после 24 февраля качество сзади просело, но не катастрофически – с 0,63 xGA с игры до 0,82), но глобальных улучшений команда не добивалась. После 25-го тура екатеринбуржцы плелись на 15-м месте, опережая тульский «Арсенал» только по дополнительным показателям. До «Рубина», который шел над зоной стыков, оставалось аж пять очков.

Казалось, «Урал» обречен как минимум на стыки. Но тут наступил 26-й тур – к «Уралу» приехала «Уфа», тоже боровшаяся за выживание (14-е место, 22 очка против 21 у «Урала» и «Арсенала»).

Революция конца прошлого сезона: переход на 4-2-3-1 и основные роли Шатова и Подберезкина

Против «Уфы» «Урал» неожиданно вышел с 4-2-3-1, к которым давно стремился Шалимов.

Шокировало не только изменение системы – в старте вышли Вячеслав Подберезкин (не играл с первых минут с первого матча Шалимова в «Урале») и Юрий Железнов (не выходил так со второго матча Шалимова). Правый край обороны закрыл Андрей Егорычев, который до этого у Шалимова играл на позиции инсайда.

В середине поля образовалась тройка Мишкич – Аугустыняк – Шатов, который стал десяткой. Шалимов объяснял перемены именно набором формы Шатовым. Получается, тренер был последователен: перешел на тройку центральных защитников из-за отсутствия десятки и вернулся к четверке, когда она появилась (и могла выдержать больше 60 минут).

В атаке 4-2-3-1 «Урала» были очень гибкими за счет Подберезкина. Номинально он располагался на левом фланге полузащиты, но, как только мяч оказывался у «Урала», уходил в середину и даже в правый полуфланг. За счет таких смещений «Урал» и качественно контролировал мяч (особенно хороша была связка Подберезкина и Шатова), и открывал фланг для забеганий Гогличидзе (например, Лео забил «Спартаку»).

Так «Урал» превратился в одну из самых атакующих и стильных команд лиги.

«Урал» не только стал острее и конкретнее – изменилось все построение атаки. После перехода Подберезкина и Шатова в старт команда стала разыгрывать коротко от вратаря.

Три стартовых тура до перехода на тройку центральных защитников и пять матчей на финише – очень короткие дистанции, которые всерьез нельзя сравнивать с 19 турами с тремя центральными защитниками. Но минимальное представление о революции в «Урале» сравнение все равно дает.

Кажется, «Урал» не ищет глубоких причин поражений на старте этого сезона. А ведь важны и контекст этих матчей, и провал клуба в селекции

На финише прошлого сезона «Урал» играл не только против команд из подвала (2:1 с «Уфой», 3:0 с «Рубином», 2:1 с «Арсеналом»), но и против «Динамо» (3:2) и «Спартака» (1:3).

В игре с «Динамо» – одной из самых прессингующих команд лиги в любом состоянии при Шварце – у «Урала» вскрылись побочки от изменения стиля. Подберезкин, Шатов, Мишкич и Аугустыняк (особенно – первые двое) часто искали слишком рискованные решения – и «Урал» терял мяч на своей половине в момент, когда был совершенно не готов к контратаке соперника.

В первом тайме «Динамо» совершило нереальные 12 отборов на чужой половине, к которым добавило 3 перехвата. Часть высоких овладеваний «Динамо» трансформировало в удары – 13, чаще в прошлом сезоне до перерыва команда Шварца била только в одном матче. Подвела реализация – забили всего один.

В первом туре этого сезона против ЦСКА «Урал» вышел с установками конца весны. Итог – 18 потерь на своей половине (больше в первом туре было только у двух команд) и ударные рекорды ЦСКА. Также очень сильно просел правый фланг – Железнов не добегал до своей трети в момент включений Облякова (а Иван еще и качественно взаимодействовал с Карраскалем).

Еще один важный итог матча с ЦСКА – травмы Шатова и Подберезкина. В Оренбург «Урал» поехал без двух ключевых игроков в позиционной атаке.

Шалимов не отказался от 4-2-3-1 – на позицию десятки поднялся Мишкич (в опорной зоне появился Игорь Коновалов), а на левом фланге полузащиты вышел Александр Юшин. Юшин много забивал за «Нефтехимик» в ФНЛ, но:

– до перехода в «Урал» у него были только качественные полгода на уровне ФНЛ (и это к почти 27 годам),

– на том уровне, пожалуй, он был эффективнее как центральный нападающий,

– он совершенно не способен вести комбинационную игру на уровне Подберезкина,

– есть сомнения по соответствию общему уровню даже нынешней РПЛ.

Тут мы переходим к важнейшей теме – селекции «Урала». Вот кого привозили в Екатеринбург после лета 2020-го (оборонительная кампания при Матвееве):

Всего два легионера (Ибрахимай и Гагнидзе) – оба не принесли пользу. Два полноценных трансфера из клубов РПЛ – Гогличидзе и Адамов. Понятно, что по классу Подберезкина и Шатова заменить достаточно сложно, но этим летом, уже зная новый стиль игры Шалимова, «Урал» не подписал игроков даже с похожими качествами.

Даже без Подберезкина и Шатова «Урал» владел инициативой на старте матча с «Оренбургом»: 5-3 по ударам, 3-2 по ударам из штрафной, 52,5% – 47,5% по владению. «Урал» вел игру не ярко, но все-таки с преимуществом. А потом случилось нелепое удаление Гогличидзе.

По сути, именно эта красная уволила Шалимова. В меньшинстве «Урал» получил трешку от Владимира Сычевого, а в остальных трех турах проиграл статусным ЦСКА, «Краснодару» и «Спартаку».

При этом «Урал» был гораздо острее «Краснодара»: 1,42 против 0,57 по xG без учета пенальти, 19-8 по ударам, 14-5 по ударам из штрафной. Важно – «Урал» создавал моменты и при 0:0, и при 0:1, то есть в стандартных условиях.

Против «Краснодара» и «Спартака» Шалимов вернулся к трем центральным защитникам – к Кузьмичеву и Герасимову добавился Эммерсон. Вероятно, постоянная игра с парой Кузьмичев – Герасимов и достаточно авантюрными выходами из обороны через короткий пас – наивное решение на длинной дистанции, но говорить о нем как о причине провала на старте этого сезона неуместно.

Весенние лидеры Подберезкин и Шатов выходили в старте только в одном матче, в двух из четырех туров «Урал» получал топовых соперников («Краснодар» по качеству игры к этой категории не относим), а в матче со слабейшим остался в меньшинстве еще до перерыва.

«Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина», – так президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход Шалимова.

Это объяснение выглядит плохо по двум пунктам:

– тотальное упрощение и нежелание вникать в контекст матчей,

– отсутствие какой-либо ответственности за результат (слабая трансферная кампания).

Ближайшие два матча «Урала» – против «Факела» и «Пари НН».

Перед играми, в которых «Урал» может рассчитывать на свои очки (на старте сезона в эту категорию пока попадал только матч с «Оренбургом»), когда в общую группу возвращается Подберезкин, Иванов убирает тренера и ссылается только на таблицу.

Кажется, это несправедливо.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф