Каттани запутал с курсом «Спартака»: выбирал непохожих тренеров и мало что объяснял

Колонка Дорского.
В «Спартаке» очередная мини-революция – клуб покинул спортивный директор Лука Каттани. Итальянец проработал в Москве всего семь месяцев.
«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», – сказал Леонид Федун.
Возможно, вы помните, что первое интервью в России Каттани дал мне (тут – еще раз благодарность клубу). Оно совсем не получилось, но по-человечески Каттани произвел нормальное впечатление. Мы пересеклись на футболе еще пару раз – здоровались, спрашивали дежурные «Как дела?», никаких проблем.
А рабочие вопросы к нему все же есть. Начну главного. Каттани отвечал за спортивный блок, но было ли общее понимание, в каком направлении двигался «Спартак»? Хотя бы на примере выборов главных тренеров.
Абсолютно очевидно, что Ваноли и Абаскаль – тренеры, которые ставят (или пытаются, окей) совершенно разный футбол, под который нужны разные футболисты. И как Каттани объяснял их приглашения?
По Ваноли: «Нам нужен был человек, который, как и я, мог быть заболеть, загореться «Спартаком». Мне не хотелось бы, чтобы здесь работал человек, который приезжал всего на два-три часа. Когда встретился с Ваноли, за пару секунд понял, что мы с ним – одна группа крови.
Со временем я подметил, что Ваноли тонко чувствует атмосферу в раздевалке, понимает, как нужно говорить с игроками, врачами, руководством. Это помогает и на тренировках, и на поле. В футболе часто пытаются уходить от проблем, не видеть их. Ваноли всегда готов включить рассудок и решать проблемы, он их не боится. Это вызывает доверие».
По Абаскалю: «Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы». Когда Каттани переспросили, по чьей версии, он ответил так: «Это мое мнение. У меня есть определенное видение и компетенция. Если у вас другое мнение, можете свободное писать его и высказывать. Я хотел бы видеть Клоппа, но он не будет работать в «Спартаке». Я сразу отмел тренеров, которые не играют в интенсивный футбол. Медленный футбол – не для «Спартака».
Еще Каттани рассказывал, что три дня обсуждал с Абаскалем философию игры, но без подробностей.
Конечно, слова в медиа – далеко не главное, можно говорить красивые слова про позиционный футбол, но вообще ничего не делать для его строительства. В случае Каттани мы получили и отсутствие фактуры в публичных выступлениях по общему направлению движения, и не слишком системные шаги в работе.
При этом однозначно говорить о провале Каттани в России тяжело.
Во-первых, после 24 февраля условия работы кардинально изменились (возможно, это нужно учитывать и при оценке выбора тренера после Ваноли, но у нас нет никакой фактуры, кроме семи неназванных кандидатов).
Во-вторых, в «Спартаке» Лука провел всего полгода – ничтожно мало для человека, отвечающего за большое количество процессов.
Поэтому для меня Каттани – тот, кого я не понял
Летом 2021-го работа Руя Витории фактически начиналась с ухода спортдира, который его приглашал. Летом 2022-го так же начинается путь Абаскаля. Конечно, это нездоровые ситуации, хоть у них и разная природа.
Не удивлюсь, если Абаскаль протянет даже меньше, чем Руй.
телеграм-канал Дорского
«Спартак» расстается с Каттани: его не отпускали из «ПСЖ», подписал 9 игроков за полгода, из-за ухода грустит даже Федун
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; spartak.com
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