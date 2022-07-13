Каттани запутал с курсом «Спартака»: выбирал непохожих тренеров и мало что объяснял

Колонка Дорского.

В «Спартаке» очередная мини-революция – клуб покинул спортивный директор Лука Каттани. Итальянец проработал в Москве всего семь месяцев.

«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», – сказал Леонид Федун.

Возможно, вы помните, что первое интервью в России Каттани дал мне (тут – еще раз благодарность клубу). Оно совсем не получилось, но по-человечески Каттани произвел нормальное впечатление. Мы пересеклись на футболе еще пару раз – здоровались, спрашивали дежурные «Как дела?», никаких проблем.

А рабочие вопросы к нему все же есть. Начну главного. Каттани отвечал за спортивный блок, но было ли общее понимание, в каком направлении двигался «Спартак»? Хотя бы на примере выборов главных тренеров.

Абсолютно очевидно, что Ваноли и Абаскаль – тренеры, которые ставят (или пытаются, окей) совершенно разный футбол, под который нужны разные футболисты. И как Каттани объяснял их приглашения?

По Ваноли: «Нам нужен был человек, который, как и я, мог быть заболеть, загореться «Спартаком». Мне не хотелось бы, чтобы здесь работал человек, который приезжал всего на два-три часа. Когда встретился с Ваноли, за пару секунд понял, что мы с ним – одна группа крови.

Со временем я подметил, что Ваноли тонко чувствует атмосферу в раздевалке, понимает, как нужно говорить с игроками, врачами, руководством. Это помогает и на тренировках, и на поле. В футболе часто пытаются уходить от проблем, не видеть их. Ваноли всегда готов включить рассудок и решать проблемы, он их не боится. Это вызывает доверие».

По Абаскалю: «Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы». Когда Каттани переспросили, по чьей версии, он ответил так: «Это мое мнение. У меня есть определенное видение и компетенция. Если у вас другое мнение, можете свободное писать его и высказывать. Я хотел бы видеть Клоппа, но он не будет работать в «Спартаке». Я сразу отмел тренеров, которые не играют в интенсивный футбол. Медленный футбол – не для «Спартака».

Еще Каттани рассказывал, что три дня обсуждал с Абаскалем философию игры, но без подробностей.

Конечно, слова в медиа – далеко не главное, можно говорить красивые слова про позиционный футбол, но вообще ничего не делать для его строительства. В случае Каттани мы получили и отсутствие фактуры в публичных выступлениях по общему направлению движения, и не слишком системные шаги в работе.

При этом однозначно говорить о провале Каттани в России тяжело.

Во-первых, после 24 февраля условия работы кардинально изменились (возможно, это нужно учитывать и при оценке выбора тренера после Ваноли, но у нас нет никакой фактуры, кроме семи неназванных кандидатов).

Во-вторых, в «Спартаке» Лука провел всего полгода – ничтожно мало для человека, отвечающего за большое количество процессов.

Поэтому для меня Каттани – тот, кого я не понял

Летом 2021-го работа Руя Витории фактически начиналась с ухода спортдира, который его приглашал. Летом 2022-го так же начинается путь Абаскаля. Конечно, это нездоровые ситуации, хоть у них и разная природа.

Не удивлюсь, если Абаскаль протянет даже меньше, чем Руй.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; spartak.com