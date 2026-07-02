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  4. Испания разгромила Австрию – 3:0. Ойарсабаль сделал дубль с пасов Кукурельи

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Испания разгромила Австрию – 3:0. Ойарсабаль сделал дубль с пасов Кукурельи
Испания победила Австрию в матче ЧМ-2026.

Сборная Испании разгромила команду Австрии (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Дублем в этой игре отметился Микель Ойарсабаль – оба раза ему ассистировал Марк Кукурелья. Также один гол на счету Педро Порро.

Чемпионат мира. 1/16 финала
2 июля 19:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Испания
Завершен
3 - 0
2.86xG0.31
Логотип гостевой команды
Австрия
Матч окончен
Лапорт   Пубиль
90’
+3’
Педри   Фабиан Руис
90’
+3’
  Ойарсабаль
89’
85’
Пош   Прасс
Ямаль   Гави
85’
83’
Пош
Ольмо   Мерино
71’
Алекс Баэна   Ферран Торрес
71’
  Порро
66’
60’
Грегорич   Арнаутович
60’
Шмид   Калайджич
46’
Зайвальд   Чуквуэмека
46’
Шлагер   Гриллич
2тайм
Перерыв
  Ойарсабаль
36’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Лапорт, Гримальдо, Эрик Гарсия, Льоренте, Пино, Педри, Алекс Баэна, Ольмо, Райя, Субименди, Н. Уильямс, Гарсия, Муньос, Иглесиас, Ямаль
1тайм
Австрия:
Шлагер, Алаба, Данзо, Лаймер, Пош, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Ваннер, Шмид, Грегорич
Запасные: Фридль, Любичич, Виммер, Шопф, Зайвальд, Грегорич, Пентц, Свобода, Пош, Шлагер, Мвене, Линхарт, Шмид, Вегеле, Аффенгрубер
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoСборная Австрии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoПедро Порро
logoМарк Кукурелья
logoМикель Ойарсабаль

Комментарии

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Что этот комментатор себе позволяет? Игру комментировать вздумал?
Мы разве на матч ты не за байками, анекдотами и разговорами за жизнь приходим?
ОтветAlex Tarakanoff
Что этот комментатор себе позволяет? Игру комментировать вздумал? Мы разве на матч ты не за байками, анекдотами и разговорами за жизнь приходим?
По факту с матча надо вытряхнуть генича шнякина чердака и журавля и все нормальные футбольные коментаторы останутся спокойно работать
ОтветAlex Tarakanoff
Что этот комментатор себе позволяет? Игру комментировать вздумал? Мы разве на матч ты не за байками, анекдотами и разговорами за жизнь приходим?
Минин хороший и даже с огоньком
Одно удовольствие слушать себе Минина после Шнякина, Генича, Черданцева. Жаль, что у нас в стране часто лидирующие позиции в области занимают не лучшие специалисты, это один из таких случаев, на мой взгляд
Ответg3tty
Одно удовольствие слушать себе Минина после Шнякина, Генича, Черданцева. Жаль, что у нас в стране часто лидирующие позиции в области занимают не лучшие специалисты, это один из таких случаев, на мой взгляд
Лизоблюды всегда выше ценились)
Вот все спорили, какой вратарь должен играть за Испанию на этом ЧМ. Спорили-спорили. А им вратарь пока, собственно, вообще и не нужен :)
ОтветVietnam
Вот все спорили, какой вратарь должен играть за Испанию на этом ЧМ. Спорили-спорили. А им вратарь пока, собственно, вообще и не нужен :)
И то Симон может на ровном месте сравнять) интригу вернуть в матч , кто додумался Григорича в атаку ставить мто бальный момент под его рост прям в бошку Забитцер подал и тот умудрился запороть просто не пробил
Минина бы расцеловал за слово "гидропауза". Просто, лампово, без этих вот понтов "хайдрэйшен брэйк".
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Минина бы расцеловал за слово "гидропауза". Просто, лампово, без этих вот понтов "хайдрэйшен брэйк".
ох, и гидропауза - не любо это, по-басурмански. а уж пошто такие речи заводим, то надобно гутарить "водопродых".
Ответvulturecrow
ох, и гидропауза - не любо это, по-басурмански. а уж пошто такие речи заводим, то надобно гутарить "водопродых".
Водопой*
С Матч-тв я уже отвык от комментатора, который комментирует...

Без анекдотов, шуток, каких-то сальных историй и своего великого ультимативного мнения обо всём на свете... удивительно... так еще можно оказывается))
ОтветIvan Markov
С Матч-тв я уже отвык от комментатора, который комментирует... Без анекдотов, шуток, каких-то сальных историй и своего великого ультимативного мнения обо всём на свете... удивительно... так еще можно оказывается))
И еще очень приятно, когда комментатор не топит явно за одну из команд.
Прекрасный комментарий от Минина. Высочайший профессионализм.
Не, минусуйте сколько хотите, но конкретно в этой игре, Ямаль очень сильно передерживает мяч. Очень хочет забить гол.
ОтветЖора где ты был?
Не, минусуйте сколько хотите, но конкретно в этой игре, Ямаль очень сильно передерживает мяч. Очень хочет забить гол.
Он практически всегда так играет. Забывает, что не каждый матч против Овьедо. Ему кто-то должен мозги вправить.
ОтветЖора где ты был?
Не, минусуйте сколько хотите, но конкретно в этой игре, Ямаль очень сильно передерживает мяч. Очень хочет забить гол.
ну его можно понять.пацан не играл месяц в футбол,успел по мячу соскучиться.видно что еще не в тонусе
Кукурелья, а ты попробуй на Торреса так вырезать, а то на Оярсабля который почти все забивает - любой дурак может 👍
ОтветRaindrop Drop Top
Кукурелья, а ты попробуй на Торреса так вырезать, а то на Оярсабля который почти все забивает - любой дурак может 👍
В матче против Кабо-Верде Кукурелье еще лучше пас отдал Феррану. Но тот с метра попал в перекладину)
ОтветRaindrop Drop Top
Кукурелья, а ты попробуй на Торреса так вырезать, а то на Оярсабля который почти все забивает - любой дурак может 👍
А ещё у него предголевой пас...
Арсеналу засчитали бы.
Очень хорошо, что арсенальскую тактику при угловых пресекают
ОтветVardy15
Очень хорошо, что арсенальскую тактику при угловых пресекают
Только Арсенал может ее исполнить без явного фола
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