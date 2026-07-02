Матч окончен
Испания разгромила Австрию – 3:0. Ойарсабаль сделал дубль с пасов Кукурельи
Испания победила Австрию в матче ЧМ-2026.
Сборная Испании разгромила команду Австрии (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра проходила на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Дублем в этой игре отметился Микель Ойарсабаль – оба раза ему ассистировал Марк Кукурелья. Также один гол на счету Педро Порро.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Мы разве на матч ты не за байками, анекдотами и разговорами за жизнь приходим?
Без анекдотов, шуток, каких-то сальных историй и своего великого ультимативного мнения обо всём на свете... удивительно... так еще можно оказывается))