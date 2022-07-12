«Ростов» взял пацана из тонущего «Анжи». Это нужно ценить». Монолог Глебова о лидерстве

После самого тяжелого сезона в клубе.

22-летний Данил Глебов – один из самых прогрессирующих полузащитников России. Глебов оказался в «Ростове» еще в 2019-м и застал, вероятно, самую яркую команду в клубной истории с тройкой Норманн – Еременко – Попов в центре поля.

После распродажи лидеров Глебов получил постоянное место в старте, а в прошлом сезоне стал капитаном «Ростова» и добрался до сборной России.

Перед стартом нового чемпионата Александр Дорский записал монолог Глебова о роли лидера и прогрессе при Валерии Карпине. Кажется, в нем Глебов закрыл и вопрос о возможных условиях ухода из «Ростова».

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Осенью я стал капитаном «Ростова». Капитан – звено между игроками и болельщиками, считаю общение обязательным. Особенно после неудачных матчей, иначе – провал. Нужно слышать болельщиков и объяснять, что мы, конечно, хотим выигрывать, как и они, руководство, тренеры, но бывают дни, когда что-то не получается.

Возможно, вы слышали, как сказал болельщикам: «Я не играю за бабки». Думаю, болельщики не всегда понимают мотивацию футболистов. Если кто-то думает, что все выходят на поле только для того, чтобы заработать очень хорошие деньги, то ошибается.

Понятно, что фраза «Я не играю за бабки» звучит очень громко, даже пафосно. Понятно, что у меня есть семья, нужно помогать родителям, бабушкам, ставить на ноги ребенка. Но я люблю футбол, получаю удовольствие от каждой тренировки, от каждой игры. Когда я выхожу на поле, я думаю о нем. О том, как выиграть во чтобы то ни стало. А не о том, сколько зарабатываю.

Сказал эту фразу – и почти сразу мы ушли в раздевалку. А потом понеслись отметки в инстаграме, начали писать по этому поводу. Мне кажется, я не сказал ничего сверхъестественного. Просто это то, что внутри, то, как я стараюсь жить.

Периодически я читаю интервью, вырезки из них. После матча сборной с Хорватией на Sports.ru появился отрывок моего интервью. Честно, не думал, что многие воспримут его так, как восприняли, поэтому решил объясниться.

В сторону Феди Кудряшова было очень много хейта. Да, человек допустил ошибку, но за нее нельзя казнить. Федя специально забил в свои, что ли? Я дал интервью, хотел защитить его, сказав, что ошибаются все. Мне кажется, что человек и живет для того, чтобы исправлять ошибки и не допускать их в дальнейшем.

Не могу сказать, что меня закалило что-то конкретно – думаю, все развивалось постепенно. Я довольно рано уехал из Томска в интернат «Локомотива», оказался в Москве без семьи, тяжело это переживал. В «Локомотиве» у меня не получилось – поехал в «Анжи». Думал, что в Махачкале для меня все дороги открыты, а оказалось, что нужно себя показывать и на поле, и вне.

Несколько раз приезжал домой в Томск – и не хотел возвращаться в Махачкалу. Мне было 17, иногда играли против мужиков, которые с утра работали, а вечером выходили против нас. А в Томске еще была молодежка «Томи». Агент говорил, что закончу, если вернусь домой. Мама, наверное, это тоже понимала. Тепличные условия пошли бы во вред, пора было взрослеть. Да сто процентов возвращение негативно повлияло бы на всю жизнь.

Поэтому я очень благодарен «Анжи». Меня взяли после отчисления из «Локомотива», там я прогуливал школу. Из-за этого меня никто не рассматривал в Москве, была плохая репутация. В интернате «Анжи» иногда не хватало денег, делили одну шоколадку на всех – момент сплочения. Когда попали в основу, там не платили, но если все было бы хорошо, не факт, что я, Гамид Агаларов, Камиль Закиров (из «Анжи» перешел в «Рубин», вторую часть прошлого сезона провел в Туапсе – Sports.ru) получили бы шанс поиграть в РПЛ.

Считаю, что должен был отблагодарить клуб при уходе. Поэтому и не просил «Анжи» вернуть долги.

Из «Анжи» я перешел в «Ростов», и пока Карпин – главный тренер в моей карьере. В «Ростове» впервые столкнулся с жесткой дисциплиной в быту: восстановление, питание, массаж, стретчинг до и после тренировки.

Когда приехал в «Ростов», у меня взяли жировую – она оказалась большой. Тренер по физподготовке Луис Мартинес (сейчас помогает Карпину в сборной – Sports.ru) отправил в вотсапе список того, что нужно есть, а что есть нельзя.

Честно говоря, тогда мое тело было мало похоже на тело футболиста. Любил булочки, да и сейчас люблю. Но теперь могу позволить раз в неделю-две. А раньше мог есть через день, а то и каждый.

Карпин говорил, что еще в 2019-м я не знал, как обрабатывать мяч. Возможно, Валерий Георгиевич и чуть утрирует, но Глебов в 2019-м и сейчас – два разных игрока, не буду спорить. Не могу сказать, что все было настолько печально, но все-таки брака при передачах было слишком много. Он есть и сейчас.

Когда меня поставили опорником на место Норманна осенью 2020-го, стал еще больше отрабатывать длинные пасы. С ними мне помогал Михаил Осинов (третий по матчам за клуб в российской истории, сейчас тренер – Sports.ru) – и сейчас можем во время паузы на тренировке или после нее сделать по десять передач. Осинов – как мой личный тренер. Если на тренировке из, условно, пяти передач проходит три, он подходит после и предлагает доработать этот момент.

Сразу после перехода в «Ростов» у меня было очень много желтых карточек, но после двух удалений в матчах с «Арсеналом» и «Маккаби» за четыре дня в 2020-м все стало получше. В чемпионате у меня три желтых за сезон – по-моему, вполне нормально для опорника.

Наверное, все перевернул матч с «Маккаби» в Лиге Европы. Хотя, если бы тогда работал ВАР, думаю, удаление отменили бы: я не видел соперника, не коснулся его колена. Возможно, чуть наступил на подъем, но в динамике могло показаться, что вообще убил.

Было много критики. Наверное, принял ее правильно – стал менее агрессивно идти в стыки. Но у меня и раньше не было агрессии для нанесения травмы – я такой же игрок, зачем ломать друг друга. Из-за молодости и желания выиграть каждый эпизод иногда шел в стык без головы – и все. Сейчас, если не успеваю, лучше отпласируюсь или увернусь, чтобы не поднять ногу выше дозволенного.

Не могу подвести команду, особенно прочувствовал это после отъезда легионеров весной. Альмквист, Баштуш, Хасимото, Гигович играли достаточно много, а это почти половина состава. Мы были внизу таблицы, понимали, что будет тяжело. По-моему, у Ланговича, Мелехина, Щетинина на троих не было и десяти полных матчей в РПЛ. Конечно, все переживали, хотя была уверенность, что мы не вылетим.

Я в «Ростове» три с половиной года, прошлый сезон – точно самый сложный. Ушел Валерий Карпин, пришел Юрий Палыч Семин, немного перестраивали игру. Потом ушел и Семин – то есть мы постоянно были режиме перестройки. Осенью в целом играли неплохо, но недобрали очки.

В первой части сезона больше нас забили только «Зенит» и «Динамо» – это кое о чем говорит. Но и пропустили тогда мы больше всех – как раз связываю это с тем, что осенью не было единых требований из-за смен тренеров. Были эскизы, но не полная картина – из мелочей складывалась большая проблема в обороне.

А так мы стали играть в три центральных защитника, появились проблемы в атаке. Оказались не готовы к новым требованиям, во всяком случае к тому, чтобы принять их очень быстро.

Думаю, не так много примеров, когда команда меняет схему по ходу сезона и сразу выдает результат. Если Палыч пришел бы на сборах, успел прочувствовать, кто на что способен, у него получился бы другой «Ростов». Я в этом уверен.

Заканчивали сезон уже с Карпиным. Не могу сказать, что его возвращение сильно удивило. Когда отстранили сборную, было ощущение, что он пойдет к нам – понятно, что «Ростов» был приоритетным вариантом. Кстати, официально о его возвращении узнал от него же. Пришло сообщение в вотсапе: «Ну че?!»

При Зауре Тедееве и Виталии Кафанове мы старались играть в футбол Карпина, поэтому сильно перестраиваться не пришлось. Пожалуй, главная сложность – выход из обороны через вратаря, потому что без Карпина мы его почти не отрабатывали. Но постепенно «Ростов» прибавил и в этом.

Сейчас я выхожу в центре поля вместе с Хориком Байрамяном и Кириллом Щетининым. Мне очень нравится, как мы играем с мячом, потому что теперь в тройке нет ведущего игрока, каждый постоянно открывается и старается вести игру.

На фланге атаки при Карпине стал выходить Рома Тугарев. При предыдущих тренерах он очень редко появлялся даже на замену, было обидно, потому что он здорово работал на тренировках – и на поле, и в зале. Поделюсь деталью: когда Тедеев возглавил «Ростов», спрашивал меня об игроках. Тогда я сказал, что Тугарев очень недооценен. Рад, что он пережил непростой отрезок и классно провел весну.

Меня часто спрашивают об уходе из «Ростова». Если ко мне придет руководство клуба и скажет: «Даня, клубу нужны средства, на тебя есть предложения», буду разговаривать с другими клубами. Если кто-то мной заинтересуется, но «Ростов» откажет, не буду плакать и просить отпустить.

«Ростов» подписал пацана из тонущего «Анжи» и дал шанс полноценно заиграть в РПЛ – мне кажется, это нужно ценить.

Мне хочется, чтобы все было по-мужски. Чтобы, встретившись через какое-то время, мы смогли смотреть друг другу в глаза, здороваться и спрашивать: «Как дела?»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Сергей Пивоваров, Александр Вильф; VK/fcrostov