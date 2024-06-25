Как Саутгейт стал таким осторожным человеком?

А ведь хороший вопрос, правда!

Вот вы знаете, какой Гарет Саутгейт на самом деле? Почему он не рискует и прячет ярчайших футболистов под броней прагматичного футбола? Почему так часто плакал из-за футбола и не хотел в него играть? Почему не исправляет нос и зубы, хотя считает их «дурацкими»?

Главный тренер сборной Англии очень загадочный человек. Даже когда снимает с головы пакет и надевает элегантную жилетку.

Футбол сделал Саутгейту очень больно. Возможно, поэтому он почти не рискует

«Я был человеком, который положил конец мечте нации. Поражение Англии было моей виной », – Саутгейта до сих пор не отпускает полуфинал Евро-1996.

Англия тогда жила без больших побед 30 лет и наконец подобралась так близко. Упорная встреча с Германией докатилась до послематчевой серии.

Это был лишь девятый матч Гарета за сборную, и пенальти он исполнял только на тренировках и исключительно по приколу. Но когда главный тренер Терри Венейблс спросил, кто хочет пробить, Саутгейт не думая поднял руку. Ему доверили шестой удар – на случай, если стартовые пятерки не разберутся.

Не разобрались, а Саутгейт ошибся: пробил низом и ближе к центру. Англия проиграла, фанаты устроили беспорядки , Гарет получил психологическую травму до конца жизни.

«Когда я промахнулся, моя первая мысль была о товарищах по команде. Это был отличный шанс, чтобы они что-то выиграли. Каждый божий день, когда я иду по улице, мне всегда говорят об этом.

Ты играл 20 лет, но первое, что думают о тебе люди: это чувак, который промазал ТОТ ПЕНАЛЬТИ. Это немного расстраивает. Некоторые до сих пор ругают меня на улице», – признавался Гарет.

Промах преследовал его буквально везде. После Евро он сыграл свадьбу и поехал в медовый месяц на Бали. Там молодожены общались с буддистским монахом – даже тот узнал Саутгейта. И сказал с улыбкой: «О, так это ты, это же ты, не так ли? Англия, пенальти, промах».

Спустя много лет Алан Ширер снимал документальный фильм про Евро-96 и пригласил Саутгейта спикером. «Он вежливо отказался, потому что знал, что единственное, о чем мы хотели поговорить, – это промах с пенальти. По сей день это причиняет ему боль», – сочувствовал Ширер.

А сам Саутгейт позже признался: «Из этого нереализованного пенальти я узнал о жизни больше, чем из любой победы ».

Это случилось в 1996-м, а плакал из-за футбола Гарет давно. Началось в школе. Когда его команда проигрывала, начинался потоп: расстраивался, что его будут дразнить всю неделю.

В 13 лет Саутгейта отчислили из «Саутгемптона»: не верили в прогресс из-за телосложения. Это был первый большой отказ в жизни Гарета. Когда слезы высохли, парень попробовал еще раз – уже в «Кристал Пэлас».

Тогда же он обнаружил, что этот микс из негативных и положительных эмоций его мотивирует на новые попытки. Хотя в «Кристал Пэлас» тоже было сложно. Тренер молодежки Алан Смит был весьма резким.

«После одной из игр он сказал мне: «Ты замечательный парень, Гарет, но как у футболиста у тебя нет шансов. На твоем месте я бы подумал о том, чтобы стать турагентом», – вспомнил Саутгейт.

Оказалось, это была проверка: Смит замотивировал юниора, а когда увидел правильную реакцию на тренировках, поощрил капитанской повязкой. Гарет заработал ее не только игрой: мыл полы, драил туалеты и чистил бутсы игроков взрослой команды.

«В тот момент [после слов Смита] я ушел и просто выплакал глаза. Я мог бы принять резкие слова тренера близко к сердцу, и мои мечты тут же закончились бы.

Вместо этого, несмотря на то, что мне было очень жаль себя, я знал, что нужно делать – превратить момент упадка в полезный опыт», – рассуждал Гарет.

Он сильно расстроился, когда подписал первый контракт с «Кристал Пэлас». Понял, что футбол теперь больше не хобби и превращается в профессию: это пугало и сеяло сомнение в будущем.

Саутгейт слишком образованный и тактичный. Из-за этого однажды не получил работу

В «Кристал Пэлас» еще Алан Смит подмечал – Саутгейт подозрительно образованный для футболиста:

«Много лет назад он проходил собеседование на должность главного тренера и не получил работу, потому что ему сказали, что он слишком вежливый. У него есть принципы. Это отличает его от других».

Эти черты заметили и другие: например, Дэйв Палмер – учитель физкультуры в школе Хейзелвика, где учился Саутгейт.

«Уже в школе Гарет был зрелым человеком, имел хорошее чувство юмора и широкую улыбку. Его уважали сверстники и учителя. Он был очень вдумчивым и сообразительным, обладал острым умом. Он выделялся и в учебе, и в спорте», – говорил физрук будущего тренера сборной Англии.

А это слова Стива Холанда, ассистента Саутгейта в сборной: «Я начал работать с Гаретом в 2013 году. Я не знал его до этого, но когда познакомился, стало совершенно очевидно, что он очень порядочный и абсолютно уравновешенный человек. Это очень хорошая черта, потому что в футболе сложно найти таких людей».

Голкипер Энди Вудман сыпал эпитетами: «Он парень, который может убить тебя длинным словом».

Бывший одноклубник Бобби Боури говорил: «Гарет был очень красноречивым и хорошо образованным человеком. Если бы вы его увидели, вы бы подумали, что он всегда погружен в книгу, но он совершенно другой. На вечеринке с ним было очень весело».

Веселиться Гарет и правда умел. Однажды защитник поехал на молодежный турнир в Тоскану. Тренер Алан Смит отпустил парней проветриться, а Саутгейт перебрал со свободой и текилой.

Он мечтал уже добраться до номера, но в лифте наткнулся на председателя «Кристал Пэлас» Рона Ноудса. Разговора не получилось, и юниора стошнило на брюки и ботинки босса.

«Я был там! А ведь Рон был в белых туфлях. Гарет сделал это! На следующий день Рон только об этом и говорил. Не буду повторять его слова, но Гарет извинился и оплатил химчистку», – смеялся Смит.

«Даже игроком он был уже как тренер». А как вообще Саутгейт попал в сборную?

Свен-Йоран Эрикссон одним из первых понял, что Саутгейт обязательно будет тренером. На ЧМ-2002 швед взял 31-летнего защитника дублером Солу Кэмпбеллу и Рио Фердинанду. Гарет впечатлил тренера, не сыграв ни минуты.

«Он попросил о встрече. Он хотел узнать, как ему стать лучше. Это необычно. Он хотел решать проблемы разговорами, а не криками, он всегда был вежлив и не злился.

Он думающий человек. Было видно, как он живет футболом. Уже тогда я видел в нем будущего тренера.

Многих игроков не интересовали соперники, они просто хотели играть, а после тренировки уходили, не задумываясь ни о чем. Саутгейт шел с этими мыслями домой. Он общался с тренерами и пытался узнать их секреты. Хороший собеседник, но еще лучший слушатель».

Прогноз Эрикссона быстро сбылся: в 2006-м Саутгейт завершил карьеру игрока в «Мидлсбро» и там же начал тренерскую. В команде его называли Страховщик.

Объясняет Джордж Боатенг: «Чтобы не происходило на поле, мы знали, что за нами Гарет. Он был как страховой полис от проблем».

С первой работой получилось не очень: после нескольких сезонов в середине таблицы «Боро» все-таки вылетел из АПЛ.

«У меня было предчувствие, что это может произойти. Когда после матча мы шли в раздевалку, некоторые фаны распевали «Тебя уволят сегодня» – ощущение не из приятных.

А потом клуб объявил о моем увольнении. Это было просто унижением: об отставке почти сразу же сообщили в медиа. Когда я приехал за детьми, мне казалось, что все смотрят на меня.

Моя самооценка сильно пострадала. Но я уже бывал в такой ситуации. После того промаха в жизненно важном пенальти я знал, что смогу это пережить», – отметил Саутгейт.

Фанаты обвиняли в вылете тренера и после финального свистка освистывали и улюлюкали. Несмотря на это, тренер не спрятался в раздевалке: подошел ко всем трибунам и аплодировал в ответ – так показал, что принимает ответственность и не убегает от критики.

Кажется, слово «ответственность» – ключевое для Саутгейта-тренера. Он прочувствовал ее еще в 1996-м, когда после того самого матча сказал: «Чувствую, что подвел всю страну».

Годами он нес ответственность по карьере – сначала футбольной, потом тренерской: теперь любое интервью Гарета на крупном турнире не обходится без этого слова.

Возможно, постоянные слова о давлении – признак, что рана все еще открыта. Возможно, она и мешает играть смелее: где-то в подсознании зудит заноза, которая напоминает, чем закончился риск с пенальти. Нет уж, лучше скука, чем драма.

После увольнения из «Мидлсбро» Саутгейт был уверен, что с футболом покончено. Но вернулся: сначала как консультант в Федерации, потом тренером молодежки. Оттуда его временно выдернули в главную команду, когда в 2016-м Сэм Эллардайс влип в скандал . Большой Сэм продержался через 67 дней после назначения: причина скорого расставания – расследование газеты The Telegraph, которая написала, что тренер просил 400 000 фунтов в год за помощь в обходе трансферных правил.

Сборная нуждалась в ком-то спокойном и надежном. Хотя Саутгейт не очень рвался на повышение.

«Никогда не собирался этим заниматься… Но подумал: «Ладно, придется», – сказал он после назначения.

По словам Алана Смита, который позже близко сдружился с Гаретом, тот сильно сомневался перед подписанием полноценного контракта.

«Я считал, что желание попасть в национальную сборную было всегда, но у нас [английских игроков] было такое ощущение, будто мы пережили столько боли, что хотим отодвинуть ее в сторону и не признавать этого.

Ты откладываешь дела, потому что не хочешь страдать», – призвал Саутгейт.

«Надпись на моем надгробье? «Он был порядочным парнем». Саутгейт открывается нам через цитаты

Саутгейт – совсем не яркий спикер. Скорее, наоборот: в его интервью нет огня, о нем мало знают и обсуждают только в контексте футбола.

И все же послушаем Гарета и узнаем, каким он видит себя.

Какой единственный вопрос я бы себе задал?

«Как мне стать лучше?» Это постоянное стремление узнать все, что можно, о работе, которую мы делаем.

Это никогда не закончится, потому что игра постоянно меняется. На каждом этапе люди применяют разные тактические подходы. Идет постоянный поиск попыток овладеть чем-то, чего, как вы знаете, вы в конечном итоге никогда не освоите.

Какой вопрос я бы задал родителям?

Мне очень повезло, что у меня было действительно стабильное воспитание и родители, которые всегда понимали, чем я хочу заниматься, поэтому поддерживали, но не были слишком настойчивыми.

Когда бы я ни наблюдал за ними, у них всегда было время для каждого. И основы хороших манер: они всегда следили, чтобы учитывались чувства других. Это человеческие качества, по которым они хотели бы, чтобы обо мне судили.

Что скажет мой некролог?

«Он был приличным парнем », надеюсь. Ничто другое не будет столь важным. К сожалению, недавно мне пришлось пойти на похороны и там говорить о бывших тренерах сборной Англии Терри Венейблсе и Бобби Робсоне. И первое, что пришло мне в голову, какими они были людьми. Потом, конечно, я восхищался их тренерской деятельностью и всем остальным. Но главным было то, что они были хорошими парнями, хорошими людьми.

Главное, что я хочу знать о будущей жизни, это…

Не хотел бы ничего знать, потому что мне нравится тот факт, что жизнь – это приключение, в котором ты не знаешь, что будет дальше. Например, мне не хотелось бы знать, когда наступит конец. Или что нас ждут плохие новости. Не знаю, возможно, в этом случае ты бы рискнул больше или жил бы более полной жизнью. Я осознаю это, но мне необязательно знать, что будет за углом. Думаю, радость от открытий – это то, что сохраняет жизнь.

Люди удивятся, что я…

Если бы что-то было, я бы, наверное, хотел сохранить это в тайне! Единственное, чем я сейчас занимаюсь, это пытаюсь выучить немецкий к лету, потому что Евро пройдет в Германии. У меня установлен Duolingo. В школе я учил французский и испанский, а вот с немецким было сложнее. Мне нравится учиться.

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Фото: Gettyimages.ru /Bongarts, Mike Hewitt/ALLSPORT, Richard Heathcote, Michael Steele, Jamie McDonald, Alex Livesey, Julian Finney