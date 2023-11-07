Первый звездный состав «ПСЖ»: вырвали душу и сердце «Милана», проводили Бекхэма, открыли Верратти

Где сейчас состав-2012/13?

Посмотрим сегодня «Милан» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов? Эти клубы объединяет еще и трансферная кампания-2012/13 – тот сезон стал вторым, когда французами рулили шейхи. Их первая закупка получилось скромной, зато вторая!

Летом 2012-го «ПСЖ» наконец собрал звездный состав, которым рулил Карло Анчелотти.

Особенно выделяются футболисты, которые зажигали в мощном «Милане» – Златан Ибрагимович и Тиаго Силва. Вспомним и других самых заметных игроков того сезона.

Но начнем с трансферов лета 2012-го.

Тьяго Силва

После мрака в «Динамо» и восстановления в Бразилии карьера Силвы расцвела в «Милане»: там стал незаменимым игроком и первым иностранным капитаном клуба за 50 лет. Был настолько важным, что из-за его травмы «россонери» проиграли титул «Ювентусу» в сезоне-2011/12.

Летом 2012-го началась нервная сага с «ПСЖ». Сначала писали, что французы перетягивают в клуб Паоло Мальдини – предлагают должность спортивного директора и просят захватить с собой Силву. Сильвио Берлускони намекнул, что «Милану» срочно нужны деньги, чтобы закрыть финансовые проблемы. Но потом передумал и опроверг слухи, как и Мальдини.

Все растянулось на месяц, рядом мониторила «Барса», но победил «ПСЖ»: бразилец получил 12 млн евро в год, «Милан» – 42 млн за капитана.

В Париже Силва подтвердил класс – тоже стал незаменимым, капитаном и живой легендой обновленного клуба. Несмотря на 25 трофеев, Тиаго и «ПСЖ» расстались далеко не так красиво, как рассчитывали.

Контракт Силвы истекал летом 2020-го, но клуб молчал – это списывали на сложность переговоров во время пандемии. Когда сезон возобновили, «ПСЖ» попросил Тиаго задержаться на пару месяцев, чтобы помочь в плей-офф Лиги чемпионов. Капитан согласился и думал, что вскоре получит новое соглашение. Нет.

«Это [уход из клуба] взбесило меня. Мне не понравилось, как «ПСЖ» сделал это. Из-за пандемии у них было три месяца, чтобы хоть что-то спланировать. Они ничего не предложили. Я провел в клубе восемь лет и был капитаном. Я заслуживал лучшего отношения. Как и Эдинсон Кавани», – грустил Силва.

Бразильцу было почти 36, но «Челси» с удовольствием подписал ветерана – вместе они выиграли Лигу чемпионов. Несмотря на массовую закупку при Тодде Боули, Силва все еще важен для лондонцев. Контракт рассчитан до лета 2024-го, и защитник уже подумывает о завершении карьеры – ему будет почти 40. Тем более уже растет замена – его дети осваиваются в академии.

Златан Ибрагимович

Там же, в Милане, «ПСЖ» подобрал еще одну легенду – буквально украл, потому что Златан не собирался уезжать с «Сан-Сиро», несмотря на упущенное чемпионство.

Но Берлускони нуждался в деньгах, чтобы спасти клуб от финансовых проблем. С Силвой все прошло гладко, а вот Ибрагимович упирался. Когда Мино Райола сообщил шведу об интересе французов, Златан сразу отказал, но в ответ услышал: «Понимаю, но тебя уже продали».

Чтобы сорвать сделку, Ибрагимович выдвинул «ПСЖ» жирные условия – поднять зарплату с 9 до 15 млн евро.

«Помню, сказал жене, что от меня с такими желаниями откажутся. Прошло 20 минут – позвонил Мино, сказал, что «ПСЖ» готов на мои требования.

Теперь уже вариантов не было. Согласился на трансфер, потому что пообещал: перейду на тех условиях, которые обозначил», – рассказал потом Ибра.

В «ПСЖ» Златан быстро стал кумиром, хотя где-то было иначе? За 180 матчей он забил 156 мячей и стал третьим бомбардиром в истории клуба – всего за четыре сезона. Ушел тоже в своем стиле – отказался от нового контракта ради нового вызова в Англии.

«Мне действительно хочется, чтобы судьбу такого игрока, как я, обсуждали. Нужны такие предложения, от которых не отказываются», – отшучивался Златан.

Марко Верратти косвенно подтвердил версию шведа: «Мы разочарованы, что он ушел. Но таким игрокам всегда нужен вызов, чтобы держать себя в тонусе. «Манчестер Юнайтед» – это действительно вызов».

Ибрагимович покинул Париж в 34 и играл до 42 – в «МЮ», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милане». Сезон-2022/23 все же кошмарный: сплошные травмы и скомканное завершение легендарной карьеры. Но чувство юмора не ушло: «Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я бог? Не шучу».

В начале ноября La Gazzetta dello Sport сообщила, что руководство «Милана» обсуждает со Златаном возвращение – скорее всего, швед станет помощником Стефано Пиоли.

Марко Верратти

Трансфер итальянца – самый необычный в той закупке «ПСЖ». Шейхи забирали уже готовых звезд, а тут приехал какой-то пацан из «Пескары». И как угадали: Верратти стал рекордсменом «ПСЖ» по трофеям (30) и вторым по матчам в клубной истории.

Современный «ПСЖ» не мог без Марко – остальные звезды того состава давно покинули Париж. Но Луису Энрике итальянец не пригодился: он не провел ни минуты в этом сезоне и уехал в Катар пересчитывать миллионы – La Gazzetta dello Sport пишет о 35 млн в год.

Были и другие варианты, Марко даже объяснился: «Не хотел в другую команду из Европы, в составе которой я мог бы встретиться с «ПСЖ». Я хотел, чтобы это была моя последняя команда.

У меня было предложение из Дохи. Конечно, уровень не тот, но я получаю другое удовольствие: помогаю чемпионату расти, даю советы партнерам по команде».

За 11 лет в Париже у Верратти была масса побед и скандалов. Он много курил, его часто ловили с алкоголем в ночных клубах и на нарушении режима. Он пререкался с судьями, часто травмировался – доставалось и от Лорана Блана, и от Томаса Тухеля, и от других.

Но, кажется, после 11 лет и 30 трофеев «ПСЖ» мог попрощаться с Марко иначе.

Эсекиэль Лавесси

Трансфер аргентинца – еще одна громкая заявка о новом проекте шейхов. Лавесси сверкал в «Наполи» Вальтера Маццарри (34 очка по гол+пас за два последних сезона в Серии А), пошел на повышение за 5 млн евро в год и удачно встроился в систему Карло Анчелотти.

Связка с Ибрагимовичем смотрелась устрашающе, но все равно остается впечатление, что Лавесси в Париже так и не раскрылся. Сначала он был незаменим, потом при Блане стабильно уходил на 60/70-й минуте, после финала ЧМ-2014 как-то потух. Лукасу Моуру нужна была практика, и из трио Лавесси/Кавани/Златан меняли именно аргентинца – он особо не возникал, будто теряя мотивацию.

Подтверждение прилетело зимой 2016-го – уж слишком легко согласился на Китай. Безумный факт того времени: Лавесси стал самым высокооплачиваемым игроком мира и получал в «Хэбэй» по 940 тысяч евро в неделю.

«ПСЖ» тоже особо не расстроился. Когда Блан и президент Нассер Аль-Хелаифи комментировал отъезд Лавесси, оба признали – в раздевалке будет меньше шуток. Ни слова про вклад на поле.

Эсекиэль прилично заработал в Китае, закончил в 2019-м в 34 года и теперь развлекается: много путешествует, часто залетает на тренировки сборной Аргентины, пьет мате с Месси и делится инсайдами из раздевалки.

Грегори ван дер Виль

Сложно сказать, с чем связано падение Ван дер Виля – с его характером или переходом в «ПСЖ». В «Аяксе» и сборной Нидерландов он блистал: считался лучшим молодым защитником страны и отбегал 120 минут в финале ЧМ-2010 против Испании.

Талантливого игрока мечтали забрать «Бавария» и «Барселона», но он почему-то отказал. «Решил остаться в «Аяксе», хотя «Бавария» предлагала рекордную сумму. Я был упрямым парнем. Сейчас я думаю: «Ты с ума сошел что ли?» – вспоминает Грегори.

Ван дер Виль остался в «Аяксе» еще на два года, потом отказался продлевать контракт и ушел в «ПСЖ» за смешные 6 млн евро. Там и начались проблемы: травмы, склочный характер, жесткая конкуренция. По-настоящему основным он стал ближе к концу второго сезона – до этого чаще подменял Кристофа Жалле. Потом подвезли Сержа Орье, следом на фланге выходил Маркиньос.

После Парижа легче не стало: из «Фенербахче» вылетел за сомнительное отношение к футболу, провалился в «Кальяри», не пошло даже в «Торонто» – с ним расторгли контракт по просьбе тренерского штаба. Ван дер Виль мечтал остаться в США и предложил «Лос-Анджелес Гэлакси» играть за них бесплатно. После отказа расклеился – не знал, чем заняться без футбола, в голову лезли депрессивные мысли, начались панические атаки.

«Как профессиональному футболисту, мне всегда приходилось показывать себя с лучшей стороны, независимо от того, как я себя чувствовал на самом деле. Я всегда откладываю эмоции в сторону, и это то, что накопилось за все эти годы. Разочарование, гнев, разочарование, печаль – я оставил все это в стороне и просто продолжил жизнь и карьеру», – признался Грегори.

Последний матч он провел в 2018-м, год ждал предложений, завершил карьеру и позже пытался вернуться – предлагал бесплатные услуги «Аяксу», немного тренировался с «Валвейком». Карьеру не реанимировал, зато поправился ментально и нашел себя в бизнесе – основал компании BALR и Block Party, инвестирует в маркетинговые платформы и киберспортивную команду FaZe Clan.

Лукас Моура

Новый «ПСЖ» нуждался в игроке такого типажа: было странно, когда рядом с Силвой, Златаном и Лавесси бегает Нене. Моура был невероятно быстрым, техничным и перспективным – но настоящей звездой «ПСЖ» почему-то не стал.

Возможно, не хватало характера: несмотря на хорошую статистику, бразилец никогда не считался авторитетом и не закрепился в старте. А окончательно выпал из обоймы при Унаи Эмери. В то время вокруг «ПСЖ» гремело: журналисты постоянно писали про конфликты Неймара и Кавани, закидоны Хатема Бен-Арфа и другие неприятности. Эмери заподозрил, что это Моура сливает инсайды из раздевалки.

Правда это или нет – неизвестно, но конкуренция и без того была убийственная: Неймар, Мбаппе, Кавани, Дракслер, Пасторе и Ди Мария. Настолько сложно, что Моура даже взялся за себя: «Теперь я питаюсь по правилам. Больше не ем пиццу и барбекю, хотя очень по ним скучаю».

Не прокатило, Лукас обиделся и попросил трансфер – полноценный, а не аренду, уверял, что его период во Франции должен завершиться. Фанаты так и не поняли настоящего Моуру, горевали только бразильцы – Неймар ругался на Эмери, Маркиньос даже всплакнул.

В «Тоттенхэме» – та же проблема: мало выходов в старте, неплохая статистика и непонятный статус в команде. Лукасу лишь в августе исполнилось 31, но уже захотел домой – спокойно бегает за родной «Сан-Паоло» и уже вряд ли вернется в Европу.

Дэвид Бекхэм

Кажется, это был самый логичный трансфер «ПСЖ». Выиграли все: шейхи привлекли внимание самым узнаваемым футболистом мира, Бекхэм получил шанс уйти красиво в окружении Златана и других звезд, а не в дремучей МЛС. Тот случай, когда деньги действительно ни при чем – весь гонорар за пять месяцев Дэвид отдал на благотворительность.

Контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» действовал еще год, но Бекхэм прервал его ради Парижа. Правда, и во Франции не задержался: шейхи предлагали еще сезон, но Дэвид понял, что уже не тянет – хотел уйти в форме, а не легендарным силуэтом.

«Завершить карьеру в окружении сильных футболистов – мечта любого. В «ПСЖ» ко мне относились так, будто мы играли 10 лет», – подтвердил Бекхэм.

«ПСЖ» явно выиграл от сделки: Бекхэм выписал два ассиста, а спонсоры – сотни миллионов за новые сделки.

Чем занимается Дэвид сейчас, вы и так знаете: его главное достижение по окончании карьеры – приглашение Месси в его американский проект.

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А теперь про парней, которые уже были в «ПСЖ» до звездной закупки-2012/13. Отдельный материал о первом шоппинге шейхов у нас уже был, поэтому некоторых мужчин вспомнил тезисами.

Максвелл

● Бразилец приехал зимой 2012-го: в промежутке между первой закупкой (с Пасторе и Моттой) и второй (со Златаном и Силвой). Забрали из «Барселоны»: на левом фланге не клеилось из-за ветерана Эрика Абидаля и Адриано.

● В Париже встретил лучшего друга: со Златаном Максвелл познакомился в «Аяксе», укрепил отношения в «Интере» и «Барселоне», сохранил в «ПСЖ».

● Незаменимым был только первые полтора сезона, потом делил игровое время с Левеном Курзава и Люкой Динем.

● Благодаря 14 трофеям с «ПСЖ» стал одним из самых титулованных футболистов мира (37).

● Закончил в «ПСЖ» и стал помощником спортивного директора Антеро Энрике. Покинул клуб после прихода Леонардо, сейчас работает директором УЕФА по развитию футбола. «Наша главная цель – сделать людей счастливее и здоровее. Мы хотим, чтобы игроки получали удовольствие от футбола, развивали навыки и оставались в игре на всю жизнь», – описал должность Максвелл.

Тиаго Мотта

● У «Интера»-2011/12 собрался мощный кулак в центре поля: Деян Станкович, Уэсли Снэйдер, Рикардо Альварес и, конечно, Эстебан Камбьяссо. Мотта мало играл и уехал зимой 2012-го.

● Мотта не был звездой, но стал одним из лучших трансферов клуба – дал колоссальный опыт, привил менталитет и командный дух. Чаще его вклад оставался незаметным, но статистика подтверждала большую значимость Мотты.

● Отдал клубу шесть лет, играл до 36, закончил в «ПСЖ» и сразу стал главным тренером команды U-19. Получилось настолько круто, что уже через сезон уехал главным в «Дженоа». Потом была «Специя», а сейчас «Болонья», которая к ноябрю 2023-го отирается в еврокубковой зоне.

Мамаду Сако

● Действительно с детства за «ПСЖ» – поступил в академию еще в 12. Прогресс был настолько стремительным, что Поль ле Гуэн сделал его самым молодым капитаном в истории Лиги 1 – в 17 лет!

● В 19 и 20 был основным центральным защитником. Но после прихода шейхов и новых футболистов потерял значимость: конкурировал с Миланом Бишевацем, Алексом, Диего Лугано и Зумана Камара.

● После ухода из «ПСЖ» не нашел счастья в «Ливерпуле» и «Кристал Пэлас». Сезон-2023/24 должен был стать для него третьим в «Монпелье», но Сако до ноября провел на поле всего семь минут, поссорился с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном и вылетел из клуба. Сейчас Мамаду 33 года, он ищет новую работу.

Сальваторе Сиригу

● После покупки Сиригу в 2011-м «ПСЖ» надолго забыл о вратарской проблеме – Сальваторе был надежен и почти не отдавал место в основе. Проблемы начались только в 2015-м, когда «ПСЖ» приобрел Кевина Траппа.

● Сальваторе был в шоке, ждал объяснений – не получил и обиделся. И, по словам Траппа, затаил злобу на немца. «Если у тебя за спиной тот, кто желает тебе зла, это плохо сказывается на обстановке в команде», – бросил немец в 2022-м уже в качестве вратаря «Айнтрахта».

● Сезон-2016/17 Сиригу провел в арендах: неудачно скатался в «Севилью» и доиграл кампанию в «Осасуне». Несмотря на оставшийся год контракта, «ПСЖ» отпустил голкипера в «Торино» бесплатно. Там было хорошо – четыре сезона первым номером.

● Сальваторе 36, он еще в деле, но мало играет. Год был основным в «Дженоа», потом плотно сидел в «Фиорентине», сезон-2023/24 начал на лавке «Ниццы».

Блез Матюиди

● Главная покупка «ПСЖ» в первое трансферное окно шейхов. Матюиди мгновенно стал важнейшим футболистом и не терял место в основе у четырех тренеров. Блез был примером работоспособности и казался идеальным бокс-ту-боксом.

● Уехал в 2017-м: хотел новый вызов после шести лет в Париже, а клуб решал проблемы с финансовым фэйр-плей, поэтому согласился на смешные 25 млн от «Ювентуса».

● После Турина укатил в «Интер Майами» и два сезона был незаменим в проекте Бекхэма. Потом случилась мутная история с регистрацией новичков – Матюиди отсидел год без игровой практики и завершил карьеру в 2022-м.

● Сейчас преуспевает в бизнесе: увлекается новыми технологиями, в 2022-м открыл инвестиционный фонд в США. Оттуда инвестирует не только в спорт – в портфеле Origins уже 13 компаний: от проката велосипедов до приложения о ментальном здоровье.

В команде Матюиди Н’Голо Канте, Оливье Жиру, Пренель Кимпембе, Кингсли Коман и известные регбисты.

Жереми Менез

● В 2011-м форвард из пригорода Парижа был безумно счастлив вернуться на родину. Комбуаре отправил его на правый фланг атаки – там Жереми играл и при Анчелотти. Первый сезон в «ПСЖ» остался лучшим для Менеза – в чемпионате Франции он набрал 23 очка (7+16).

● Все усложнилось после летнего окна-2012: прилетели Ибрагимович, Моура, Лавесси и Бекхэм. Но Жереми все еще был в порядке – оформил в чемпионате 5+7 и был важным игроком даже в звездной атаке.

● Покинул «ПСЖ» после прихода Кавани и ссоры с Бланом: «Не знаю, почему с Бланом так сложно. К сожалению, так бывает, когда ты не нравишься человеку. Его выбор следует уважать, но я не мог дождаться окончания сезона, чтобы уйти».

● После Парижа – богатая карьера: «Милан», «Бордо», «Антальяспор», мексиканская «Америка», ФК «Париж» и «Реджина». Сейчас Менезу 36, в «Бари» ему пока доверили 30 минут в Серии В.

Кевин Гамейро

● Не звездный, но очень полезный новичок первой закупки шейхов. В дебюте вкрутил семь мячей за 10 матчей.

● Все изменилось после прихода Анчелотти – итальянец предпочитал другие варианты и усадил Гамейро в запас. «Анчелотти подвел меня. После первого сезона я хотел уйти, но он оставил меня и пообещал, что я пригожусь при насыщенном календаре. Но не сдержал слово. Однажды Ибрагимович был дисквалифицирован, но я так и не вышел на поле», – жаловался Гамейро.

● Кевин ушел вместе с Анчелотти и на восемь лет уехал в Испанию: играл за «Севилью», «Атлетико» и «Валенсию». Сейчас начал третий сезон за «Страсбур»: у 36-летнего форварда три старта (и семь выходов на замену) в этом сезоне, но пока без голов – в чемпионате-2022/23 было аж 10 банок.

Хавьер Пасторе

● За талантливым полузащитником «Палермо» охотились многие топ-клубы, и шейхи в первое же окно вывалили за одного футболиста 42 млн евро, побив рекорд Франции (на 10 млн больше, чем за Анелька в 2000-м).

● Несмотря на огромный талант, своим в Париже аргентинец так и не стал. Он чередовал яркие игры с провальными и уже через два сезона достал Блана. Удивительно, как задержался до 2018-го.

● Возможно, повлияли травмы: всего Хавьер пропустил 431 день и 79 матчей «ПСЖ».

● В «Роме» не получилось, в «Эльче» – тоже. Даже в Азии не пошло: он приехал в «Катар» в январе 2023-го и забил один мяч в семи играх. Кажется, все: Википедия пишет, что он еще в клубе, Transfermarkt рисует свободного агента, на официальном сайте «Катара» его профайла уже нет.

Хавьер, отзовись в комментах.

Фото: East News/AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press