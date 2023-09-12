9 комментариев

Трансферная сага убила карьеру таланта.

Не забыли, кто вообще такой Сайдо Берахино? Сейчас напомню: в 2013-м он нагло ворвался в АПЛ из академии «Вест Бромвича» и забил победный мяч на «Олд Траффорд». О нем тогда очень много говорили, а трансферная сага с «Тоттенхэмом» была одной из самых ярких в Англии.

Сейчас о Сайдо помнят лишь олды. За последние пять лет Берахино скатился из АПЛ до третьего дивизиона Англии, подвалов чемпионата Бельгии и разгромного поражения Александру Кокорину в гонке бомбардиров на Кипре.

Что же сгубило карьеру таланта, ради которого Гарет Саутгейт прятал Харри Кейна на фланге в молодежной сборной Англии?

В первом сезоне АПЛ Берахино забил «МЮ» и стал лучшим бомбардиром «Вест Брома»

«Вест Бромвич» неплохо стартовал в АПЛ-2013/14: после поражения от «Суонси» исправились ничьей с «Фулхэмом» и разгромом «Сандерленда». Первый топ-соперник прилетел уже в четвертом туре – «МЮ» только учился жить без сэра Алекса, но все еще был чемпионом.

Тренер Стив Кларк бережно подводил к основе главного воспитанника академии: после нескольких аренд на Сайдо Берахино рассчитывали уже в АПЛ – тем более ушел Ромелу Лукаку. В трех турах 20-летний форвард выходил после 75-й минуты, но на «Олд Траффорд» появился уже на 13-й – из-за травмы Скотта Синклэйра.

«ВБА» мощно упирался против «МЮ» Дэвида Мойеса. Сразу после перерыва счет открыл Морган Амальфитано, но Уэйн Руни сравнял через три минуты. И все же «Олд Траффорд» был шокирован: абсолютно неизвестный Берахино выстрелил с левой из-за штрафной и зафиксировал первую с 1978-го победу в логове «Юнайтед».

«Сайдо делает то, что у него получается лучше всего – забивает голы. Это хорошо для всех, особенно для него, поскольку он упорно трудился, чтобы добиться того, что он имеет», – Кларк одновременно гордился воспитанником и презентовал его модной лиге.

До гола «МЮ» Берахино зарабатывал респект в Кубке лиги: сделал хет-трик «Ньюпорту» за 38 минут и пробил «Арсенал». Стильный мяч на «Олд Траффорд» помог Берахино взлететь: в той АПЛ он вышел на поле в 32 матчах – 11 раз в старте. Конкуренция была мощная: Николя Анелька, Шейн Лонг, Виктор Аничебе и Мацей Выдра. Никто не имел твердого места в основе, Кларк постоянно обновлял состав. Помимо «МЮ» Сайдо забил «Кристал Пэлас», «Ньюкаслу» и дважды «Вест Хэму» – с пятью голами стал лучшим бомбардиром клуба в АПЛ.

Комплименты сыпались со всех сторон, эксперты и болельщики искали аналоги яркому открытию. Точнее всех был Ромейн Сойерс, который рос вместе с Берахино в академии «ВБА».

«На мой взгляд, он игрок уровня АПЛ – никогда не видел такого прирожденного финишера. Он завершает как Джермейн Дефо, двигается как Джермейн Дефо. Он обожает футбол. Он либо играет сам, либо дома смотрит матчи с Дефо, Бензема, Зиданом или Анри», – говорил Сойерс.

Берахино был очень нетипичным для АПЛ форвардом – слишком низким и щуплым. Зато имел отличную скорость, здорово читал игру, открывался и комбинировал. Сначала на него обратили внимание в «Арсенале» и «Челси», а потом Рой Ходжсон вызвал в сборную Англии. До этого Сайдо прошел через молодежные команды Англии всех возрастов: ради него Гарет Саутгейт отодвигал на фланг Кейна, а некоторые тренеры даже котировали его выше будущей звезды «Тоттенхэма».

Карьера разгонялась: в АПЛ-2014/15 Сайдо вышел уже во всех 38 матчах, в старте появился 32 раза. Несмотря на 13-е место «ВБА» Берахино даже ворвался в гонку бомбардиров: с 14 голами стал шестым и проиграл только Алексису Санчесу (16), Чарли Остину (18), Диего Косте (20), Харри Кейну (21) и Серхио Агуэро (26).

Сайдо настолько хотел быть похожим на Анелька, что переодевался возле шкафчика Николя, хотя там не было скамейки. До дебюта в АПЛ бурундиец получал 850 фунтов в неделю – новый контракт принес зарплату в 12 тысяч. А главное – парковочное место рядом с Анелька.

Берахино-футболиста вообще могло не быть: Бурунди разрывала гражданская война, в Англии он остался благодаря тесту ДНК

Взлет Берахино – особая гордость для «Вест Бромвича», яркие таланты из академии выходили редко. Особенно впечатлял прогресс: от прибывшего из Бурунди в Бирмингем напуганного мальчика, не знавшего ни слова по-английски, до первого гола в АПЛ прошло всего 10 лет.

Журнал Global Finance назвал Бурунди самой бедной страной мира. Место в докладе ООН о мировом счастье – на самом дне. Около 80% населения Бурунди живет в бедности, 90% трудоспособного населения трудится в сельском хозяйстве. В 1993-м в Бурунди еще и началась ужасная война – именно в этот год родился Берахино.

Страна раскололась из-за вражды этнических групп хуту и тутси. Через три месяца после рождения Берахино тутси убили лидера хуту Мельхиора Ндадайе. В ответ хуту расправились с вожаком тутси Сильвестром Нтибантунганьей – из ПЗРК сбили самолет, на котором он летел вместе с президентом Руанды Жюваналем Хабиариманой. Эти события спровоцировали геноцид в Руанде, позже кровопролитные столкновения перекинулись уже на Бурунди – гражданская война продлилась до 2005 года.

«На улице лежали прикрытые тела, в том числе маленьких детей. Повсюду были гильзы», – Берахино очень не любит вспоминать детство, но некоторыми моментами все же делился.

В кровавом конфликте погибло около 300 тысяч человек, включая отца Сайдо. Его мать Лилиан сбежала в Англию, чтобы получить работу, обустроиться и перевезти детей. Сайдо два года жил с родственниками и играл в футбол под пулями. Мяча, конечно, не было – мальчишки сделали свой из пакетов и ленты.

На рискованное путешествие в Англию он отважился только в десять. Вместе с другом семьи Берахино добрался через Танзанию в Кению – большую часть пути они прошли пешком. Кажется, уже оттуда Берахино вылетел в Англию – он до сих пор не раскрывает подробности маршрута.

По прибытии в Бирмингем мальчика обязали сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство с Лилиан – только после этого беженцы воссоединились.

«Я был напуган. Не мог ни спать, ни есть. Помню, как впервые увидел маму. Я был в полицейском участке. Нам разрешили увидеться на час. Потом нам провели ДНК-тест. Это было очень трудное время», – рассказывал Берахино в интервью в 2010-м.

В Бирмингеме началась новая жизнь – уже с нормальным футбольным мячом. Сайдо шугался всех вокруг и знал только французский и суахили.

«Когда я только переехал в Бирмингем, у меня была только мама. Я ни с кем не мог по-настоящему поговорить, у меня не было друзей. В начальной школе было очень сложно, я ничего не понимал», – горевал Сайдо.

Все быстро менялось: школа предоставила репетитора по английскому, а футбол помогал выделяться в команде воскресной лиги «Феликс Юнайтед». Всего через полгода юниора заметил скаут «ВБА» Стив Хопкрофт – эта находка до сих пор вызывает гордость у клуба.

Берахино быстро сгорел – обиделся, когда клуб не отпустил его в «Тоттенхэм». После срыва трансфера он так и не вернулся

После дебютного сезона в АПЛ стало очевидно, что Берахино не задержится на «Хоторнс» – уже в середине следующей кампании появились настойчивые слухи про «Ливерпуль». Еще говорили про «Челси» и «Арсенал». Но с официальным предложением летом 2015-го пришел только «Тоттенхэм». И это была одна из остросюжетных саг сезона.

Лидер «ВБА» особенно понравился Маурисио Почеттино, который искал усиление атаки. Дэниэл Леви отправил запрос в «Вест Бромвич» в середине августа, но внезапно услышал отказ. Босс «дроздов» Джереми Пис объяснился: Берахино слишком важен, чтобы продавать его за 15 млн фунтов и под конец трансферного окна – средств и времени для адекватной замены не хватит.

Берахино взбесился, сделал запрос на трансфер, попросил освободить его от матчей «ВБА» и через медиа напомнил Пису о договоренностях – клуб обещал отпустить в большую команду.

Леви постепенно увеличивал предложения: сначала до 18 млн, потом до 20. Пис отказал и обвинил «Тоттенхэм» в давлении.

«У нас есть ключевой игрок, которого очень беспокоят выходки, направленные на то, чтобы дешево увести его из нашего клуба. Это продолжается, несмотря на то, что я ясно изложил позицию в первом разговоре с Леви.

Эти слухи выбили Берахино из равновесия, а главный тренер Тони Пулис не мог рассчитывать на него в трех последних матчах», – злился Пис.

«Тоттенхэм» не сдавался и пришел с улучшенным предложением – под самый дедлайн лондонцы давали 25 млн. «ВБА» не вдохновили ни сумма, ни способ оплаты, ни претензии Берахино – сага завершилась. Все остались при своих.

Хотя не совсем: в тот момент «Вест Бромвич» потерял того самого Берахино. Футболист разочаровался в руководстве и выкатил серию твитов, в которых бросил: «Грустно, что я не могу сказать, как клуб относился ко мне. Но могу официально заявить, что никогда не буду играть за Джереми Писа».

Трансферная эпопея выбила Берахино на месяц: из-за переговоров с «Тоттенхэмом» и обиды на руководство он не играл с 16 августа по 12 сентября. На тренировке партнеры видели подавленного парня, фотографы щелкали кислое лицо.

Горевал даже Почеттино. «Это как когда ты влюблен в женщину. В мире много других, но тебе нужна именно она. Иногда это невозможно. В футболе как в любви», – философствовал тренер «Тоттенхэма» после срыва сделки. Зато ему привезли Сон Хын Мина.

В середине сентября Сайдо вернулся в стартовый состав и в четырех матчах занес три мяча: голы «Сандерленду» и «Астон Вилле» были победными.

Напряжение вернулось в январе: снова поползли слухи об интересе больших клубов. Из «Тоттенхэма» в аренду в «ВБА» уехал Алекс Притчард, и многие связали это с примирением клубов и готовящимся трансфером Берахино. Был даже интерес от «Манчестер Юнайтед» – его позже подтвердил Даррен Флетчер.

Но Сайдо снова никуда не ушел и окончательно потух.

«Думаю, мы подвели его. Лучше всего подойдет слово «разочарование» – у него был такой подъем, а потом резкий спад. Срыв трансфера в «Тоттенхэм» явно повлиял на него. Как клуб мы, возможно, могли бы лучше помочь ему. Мы не знаем, что происходит в головах людей, но эта история явно повлияла на него.

Он двигался наверх, забивал в АПЛ, у него появился шанс перейти в «Тоттенхэм», играть в Лиге чемпионов. Многие были бы разочарованы. Думаю, он так и не оправился после этого», – рассуждал лидер «ВБА» Джеймс Моррисон.

«Вест Бромвич» и Берахино отдалялись: партнеры чувствовали, что Сайдо несчастен, а клуб понимал, что шансов на продление контракта практически нет. Хотя попытки были: руководство ставило в пример Джона Стоунза: после срыва трансфера в «Сити» защитник «Эвертона» абстрагировался, усердно работал и через сезон все же оказался на «Этихаде».

Не сработало. В игре с «Кристал Пэлас» Берахино заменили в перерыве – он переоделся, нацепил наушники и покинул стадион до конца матча. В январе полицейские поймали нападающего, который рассекал на машине пьяным. До этого Сайдо получал выговоры за то, что за рулем вел трансляции в Snapchat и играл в Pokemon Go.

«Он сдался. Не думаю, что он вообще хотел продолжать [играть за «ВБА»]. Несколько человек пытались поговорить с ним, но он был очень разочарован. Даррен Флетчер сказал мне, что в «МЮ» интересовались им. Он определенно мог уйти в клуб из топ-8. «Тоттенхэм» идеально подходил ему. Они играли по две игры в неделю», – добавил Моррисон.

Прозрение к Берахино пришло слишком поздно. Правильные слова он сказал лишь в 2020-м.

«Все могло быть по-другому, если бы рядом со мной был человек, который сказал бы мне: «Слушай, Сайдо, забудь об этом. Ты уже доказал всем, что можешь привлечь большой клуб. Так играй дальше и привлеки еще два-три топ-клуба». У меня не было такого наставника. Я просто подумал: «Уау, моя жизнь только что закончилась».

Многие в «ВБА» позже отмечали, что Берахино не хватило отца. В семье Сайдо был единственным мужчиной – к тому же самым младшим. Всю помощь одноклубников он отвергал – никогда не говорил о детстве и отце, закрывался и совершал необдуманные поступки.

Берахино сразу был проблемным: срывался на тренера, разносил отель и дрался с одноклубниками

Контракт Берахино с «ВБА» истекал в конце сезона-2016/17, и продлеваться он не собирался. В январе 2017-го Сайдо наконец уехал с «Хоторнс», но не в топ-клуб, а лишь в «Сток Сити».

Повлиял и скверный характер, который проявился еще в самом начале карьеры.

Во взрослом футболе Сайдо дебютировал в «Нортгемптон Таун» из четвертого дивизиона: с октября по январь забил шесть мячей в 14 матчах, после чего «ВБА» отозвал его из аренды, чтобы перевести на более высокий уровень – в третий дивизион к «Брентфорду».

Там он тоже начал круто: в пяти матчах забил четыре мяча, хотя в старте появился лишь в двух. Но уже в марте все испортил: главный тренер Уве Реслер заменил нападающего в перерыве матча с «Лейтон Ориент», после чего 18-летний игрок недовольно бухтел на немца в твиттере.

Реслер отстранил юниора на следующую игру, в дело даже вмешался «ВБА»: клуб поговорил с Берахино, и уже через неделю он вернулся в основу. Правда, ненадолго: заявления в твиттере испортили взаимопонимание с партнерами, которые совсем не поняли дерзкого новичка и попросили руководство пересмотреть отношение к Сайдо. Почти сразу всплыла история с отелем, который «ВБА» снимал для игрока в Лондоне: уборщицы пожаловались, что в номере футболиста все разгромлено после очередной вечеринки.

На «Хоторнс» решили, что Лондон плохо влияет на пацана, отозвали из аренды и провели очередную беседу о поведении. Уже тогда Берахино зарекомендовал себя как талантливый, но очень проблемный игрок.

«Есть два Сайдо. Очень хороший парень и эгоистичный придурок. Они всегда воюют друг с другом. Он вынес мне мозг, но я не могу его ненавидеть», – признался The Athletic анонимный сотрудник «ВБА», который пересекался с Берахино.

Эта характеристика была самой распространенной среди тех, кто работал с парнем из Бурунди. Они видели в нем одаренного и вежливого молодого человека, который порой резко менялся, всех бесил и забивал на работу. Он вполне мог рассекать по базе клуба на ховерборде или бегать за собаками.

«Мы смотрели на хорошего парня, который шутит, улыбается и усердно работает. А потом читали заголовки о нем, за которые стыдно. Он был хорошим, правда! Если бы он боролся, мы бы помогли ему», – говорил Моррисон.

Удивительно, как легендарный для «ВБА» Моррисон сохранил теплые воспоминания о Берахино – в 2014-м они подрались в раздевалке. «Вест Бромвич» скрипел, но удерживал победу над «Кардиффом». В компенсированное Берахино слишком вяло вступил в борьбу за мяч и не удержал его у углового флага, чтобы потянуть время. Валлийцы отобрали и забили – 3:3. Моррисон высказал претензии юниору, тот дерзко ответил и поймал удар в глаз – партнеры встали на сторону шотландца.

Трансфер Берахино – кошмар «Стока»: зарплата в 3,5 млн фунтов, 0 голов в АПЛ, секретная дисквалификация и пьяная погоня

Когда сделка с «Тоттенхэмом» сорвалась, Берахино раскис так сильно, что это отпугнуло большие клубы. «МЮ» так и не сделал предложения после консультаций об игроке, Ходжсон вызвал в сборную Англию только после травмы Дэниэла Старриджа, но так и не выпустил на поле – он совещался с тренерским штабом «ВБА» и до последнего сомневался в Сайдо. В итоге решил не заигрывать, и форвард выбрал сборную Бурунди.

Оказалось, в «Тоттенхэме» тоже не очень верили в него. Поздние инсайды намекали, что Леви специально подготовил невыгодное предложение с кучей рассрочек: чтобы показать Почеттино, что сделал все возможное, но в то же время отпугнуть «ВБА». Босс «шпор» не сильно расстроился отказу, потому что предусмотрительно изучил характер нападающего.

Интереса не было даже от клубов попроще. Проблемного игрока подобрал «Сток» – за 12 млн фунтов, хотя даже «Тоттенхэм» давал 25. Но и эта сумма удивляла.

Во-первых, отпугивал характер форварда. Во-вторых, резко упала результативность: он забил лишь четыре мяча в АПЛ-2015/16, а в первой половине сезона-2016/17 вообще не отличался. В-третьих, Сайдо банально не мог играть за «Сток» из-за дисквалификации.

В сентябре 2016-го Берахино резко вылетел из состава «ВБА» – не появлялся ни на скамейке, ни в дубле, хотя клуб не объявлял о травме. Позже выяснилось, что у игрока взяли спонтанный допинг-тест не в день матча и обнаружили в организме следы рекреационных наркотиков (к ним относятся кокаин и марихуана).

Обнаружение таких веществ в не соревновательные дни не нарушает правила ВАДА, но у Футбольной Ассоциации был собственный регламент – до шести месяцев дисквалификации. Чтобы поддержать Берахино в борьбе с зависимостью, в ФА не разгласили историю, и Сайдо отбыл секретную дисквалификации. «Сток» знал об этом, но все равно оформил трансфер, на котором настаивал Марк Хьюз.

Счастья никто не обрел: Берахино забил всего пять мячей в 52 матчах за клуб, первые два сезона в АПЛ вообще не забивал. Дебютный мяч он забил спустя 1196 минут на поле – уже в Чемпионшипе.

При этом контракт был до лета 2022-го, а зарплата составляла 3,5 млн фунтов.

«У него был неправильный менталитет и отношение с первого же дня в клубе. Он по какой-то причине шел против течения. Если нам говорили появиться на тренировке в 10, он приходил в 10:10. И все было так, будто у него изначально было право на это.

Если вы не участвовали в игре, то после матча должны бегать. Никому это не нравилось, игроки злились, но таковы правила. Сайдо всегда бежал трусцой.

Когда он не участвовал в матчах, то должен был приходить на тренировки в воскресенье. Но он звонил и говорил, что заболел. Ну и как это понимать? Полное неуважение. И таким он был постоянно», – поделился бывший защитник «Стока» Глен Джонсон.

Пол Ламберт, сменивший Хьюза, сначала выдавал Берахино комплименты, но постоянные опоздания взбесили и его. После очередного он отправил Сайдо в молодежку. Не помогло: бурундиец опаздывал и там, однажды даже на матч.

А как вам история с тремя детьми от трех разных девушек? В мае 2018-го на свет появился первый малыш от невесты Стефании, но пара рассталась, когда в день святого Валентина девушка застукала Саидо с моделью Челси Лавлейс. Челси родила от Бераино спустя два дня после того, как 15 июля родился еще один Берахино-младший – от медсестры из Африки.

В мае 2019-го мучения «Стока» закончились. Полиция получила заявление о потасовке у бара и вскоре задержала автомобиль, который нарушал лимит скорости. Патруль отметил, что за рулем был Берахино – его глаза была красными, а алкоголем сильно пахло даже на расстоянии.

Позже в суде Сайдо поведал криминальную историю. Он отдыхал с девушкой, племянницей и ее бойфрендом. Позже к подруге пристал ее бывший парень, утверждавший, что она должна ему 10 тысяч фунтов. Он докопался и до Берахино: окружил его вместе с толпой друзей. Со слов футболиста, у них были ножи и пистолеты.

Сайдо запаниковал, оттолкнул нескольких преступников, запрыгнул в машину и скрылся. Он утверждал, что выпил всего два мохито, а в полицию не заявил из-за проблем с клубом: в «Стоке» запрещают любые выходы в свет за 48 часов до матча, а на следующий день была игра.

«Это поставило бы под угрозу мою карьеру, я испугался последствий. У преступников были ножи и пистолеты, я боялся за жизнь», – оправдывался футболист.

Суд постановил, что потасовка действительно была: камеры показали, как Берахино потолкался с двумя парнями, но на этом, кажется, все. Это был третий раз, когда Сайдо ловили пьяным за рулем – на этот раз показатели алкоголя в крови превышали норму в три раза. Берахино лишили прав на 30 месяцев, оштрафовали на 75 тысяч фунтов и принудили к общественным работам – а «Сток» получил жирный повод избавиться от проблемного футболиста. Сначала его отстранили на время расследования, а потом расторгли контракт – это обошлось в 2 млн фунтов.

Берахино всего 30, а он уже поиграл за «Зюлте-Варегем», «Шарлеруа» и АЕЛ – даже Кокорин забил на Кипре больше

Берахино быстро нашел новый клуб, понимая, что в Англии шансов уже нет. На Сайдо претендовал «Ним» из Лиги 1, но он выбрал комфортную Бельгию, где даже расцвел: в 34 матчах за «Зюлте-Варегем» оформил 10+4 и снова заслужил респект.

«Не скажу ничего плохого о нем. Это любовь с первого взгляда – с того момента, когда мы впервые увиделись. Мальчик хочет играть в футбол. Он приходит вовремя, завтракает, обедает вместе с командой», – радовался главный тренер Франк Дьюри.

Сам Берахино, казалось, повзрослел и осознал ошибки: рассказал о депрессии и том, как на него повлияло рождение детей.

«Я был недостаточно зрелым, а вокруг меня не было людей, способных дать хороший совет. Я терял концентрацию, и это погрузило меня в депрессию. Когда голова не слушается, ни один футболист не проявит себя на поле. Люди думают, что быть футболистом очень легко, что мы зарабатываем много денег – они забывают, что мы тоже люди.

Ментальная сторона – самая важная в футболе, в любом виде спорта, да и в жизни в целом. Многие игроки зарабатывают большие деньги, но не могут найти правильного баланса. Дети полностью изменили меня», – признался Берахино.

Возрождение Сайдо испортил коронавирус: «Зюлте-Варегем» и так исчерпал лимит зарплат, пригласив английскую звезду, а во время пандемии его оклад стал обузой. Сначала его отдали в аренду более богатому «Шарлеруа», но когда там не пошло, контракт просто не продлили – было не на что.

Новый шанс в Англии выписал Даррен Мур – бывший центральный защитник «ВБА», который возглавил «Шеффилд Уэнсдей». В третьем дивизионе Берахино пробыл лишь год – контракт не продлили. После ухода Сайдо Мур выдал дипломатичные «стороны решили двигаться дальше», но было очевидно, что Берахино слишком отвык от британского футбола: скорость упала, форвард отлетал от мощных защитников и уже не показывал той интенсивности, что на старте карьеры.

Сейчас Берахино на Кипре, но идет так себе: в 33 матчах за АЕЛ у него лишь 4+1. У того же Александра Кокорина в сезоне-2022/23 было 13+5, а форму россиянина мы знаем хорошо. В новом сезоне тоже не пошло – всего 13 минут в трех турах чемпионата Кипра.

В августе Берахино исполнилось 30 – как Харри Кейну, которого он, по мнению тренеров, превосходил по таланту и задвигал на фланг в молодежке. Только последние пять лет он слоняется по второсортным лигам и не сверкает даже там. Он сам упустил свои шансы – Сайдо это понимает и раскаивается.

«Мне нравилось время в «Вест Бромвиче». Если «ВБА» попросит вернуться, я вернусь так быстро, как только смогу. 100 процентов. Я люблю «Вест Бромвич». Я до сих пор их поддерживаю, до сих пор слежу за играми», – мечтает Сайдо.

***

Анонимный источник The Athletic сказал о Берахино так: «Сайдо показался мне человеком, который действительно хотел, чтобы его все любили, но в значительной степени отталкивал всех своим поведением».

Сейчас Берахино исправился: на Кипре, в Бельгии и «Шеффилд Уэнсдей» отмечали, что футболист не опаздывает, не ставит себя выше команды и усердно работает. Только вот футбольные качества уже не котируются: он провалился в третьем дивизионе Англии, мало забивает даже в АЕЛ.

Нужный настрой пришел к Сайдо слишком поздно. Если бы Берахино был таким в 2015-м, то обязательно бы уехал в большой клуб. И, возможно, выиграл бы все на свете – как Джон Стоунз, которого ему ставили в пример.

Фото: Gettyimages.ru/Charlie Crowhurst, Michael Steele, Christopher Lee, Stu Forster, Michael Regan, Pete Norton, Christian Hofer; East News/AP Photo/Jon Super, AP Photo/Jean-Marc Bouju; Panoramic/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst/Global Look Press; instagram.com/ael_fc_official