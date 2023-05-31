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Боль Эрика Ламелы: паралич брата, 1000 дней травм, 0 трофеев и насмешки фанов

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Самая крутая рабона в истории?

Сегодня первый из трех еврокубковых финалов. Жозе Моуринью в них ни разу не проигрывал. Поражения «Севильи» в решающих матчах ЛЕ/Кубка УЕФА вы тоже не вспомните. Вот только теперь у андалусийцев есть магнит для неудач – Эрик Ламела. Его команды проиграли все 6 больших финалов.

Вся его карьера пропитана болью и разочарованием. Ему предсказывали яркое будущее суперзвезды, а «Барселона» предлагала школьнику огромные деньги. Вместо этого – вылет с родным «Ривер Плейт», грузовик травм в «Тоттенхэме», похищение и паралич брата. Чего только не было.   

Случалось и хорошее: респект от Моуринью, императорский гол «Арсеналу» и мощный характер. Может быть, сегодня добавится и первый трофей в карьере.

Ламела прославился в 12: уже раздавал интервью, а семья отказалась от огромных денег «Барселоны»

Еще успеем заскочить в «Рому» и «Севилью» – сначала вспомним, как Ламела дорос до Европы. В Италию аргентинец переехал в 19, но мог нааамного раньше: в 2004-м «Барселона» пыталась выкрасть талантливого полузащитника по схеме, которую ранее провернули с Месси.

Каталонцы понимали, что «Ривер Плейт» вряд ли отдаст вундеркинда, поэтому обхаживали родителей. «Барселона» безумно высоко котировала школьника: семье предложили переезд в Испанию, дом и работу, Эрику – контракт на 120 тысяч евро в год и 8 тысяч от спонсорского соглашения с Nike. Даже Жоан Лапорта высказался о мальчишке из 15-тысячного Карапачая: «Мы хотим, чтобы у нас были лучшие игрока. А Ламела – один из лучших».

Какие еще могли быть сомнения, если и сам Ламела болел за «Барсу»?

Президент «Ривет Плейт» Хосе Мария Агилар назвал испанцев пиратами. Его можно понять: Ламела выделялся уже в 12 и в будущем мог принести клубу миллионы, а его хотели забрать бесплатно. Семья Ламелы улетела в двухнедельный ознакомительный тур в Барселону, где школьник сыграл за каталонцев в детском турнире. По возвращении в Аргентину Агилар провел с ними встречу. И вдруг убедил – мать Мириам и отец Хосе отказали «Барселоне».

Агилар предложил семье оплаченное обучение для Эрика и двух его братьев Хосе и Акселя, процент от будущей продажи и выгодный контракт, когда Ламела дорастет для старшей команды.

«Сначала Коко был в восторге [от поездки в Барселоне], но потом не очень. Он еще слишком молод. «Ривер Плейт» предложил контракт, когда Эрик достигнет нужного возраста. Сейчас мои сыновья должны думать об учебе», – сказала Мириам Ламела. Позже она добавила, что испугалась шумихи, которая поднялась в прессе и среди болельщиков.

Тогда об Эрике действительно говорили очень много: ради него в Аргентину приехала съемочная группа Trans World Sport. Уже тогда Ламелу анонсировали как будущую звезду футбола. После отказа «Барсе» 13-летний Эрик забил 120 мячей за юниорский сезон, а в 16 уже тренировался с основной.

«Это моя мечта, но я спокоен. Пока я действительно хочу учиться», – рассуждал подросток после приглашения на сборы «Ривер Плейт».

Ламела дебютировал в основе в июне 2009-м, в декабре 2010-го забил первый мяч. В сезоне-2010/11 он наконец стал основным – закрепился на позиции десятки и быстро стал одним из лучших плеймейкеров чемпионата. Но мечта сверкать в родном клубе быстро сдулась: тот «Ривер Плейт» был кошмарным и в 2011-м впервые в истории вылетел из высшего дивизиона.

В «Роме» Ламела подрался с Освальдо и плюнул в Лихтштайнера. Зато провел лучший сезон в карьере

Спасать Ламелу от низшего дивизиона вызвалось несколько топ-клубов. Сначала фаворитами считались «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», потом их сменили итальянцы – «Рома», «Интер» и «Наполи». Настойчивее оказались римляне, которые как раз устроили перестройку под Луиса Энрике.

Команду покинули сразу 7 игроков, которые выходили хотя бы в 15 матчах в сезоне-2010/11. На их замену выделили 91 млн евро: самыми дорогими были Ламела (17 млн), Пабло Освальдо (15), Боян Кркич (12), Миралем Пьянич (11) и Марко Борьелло (10). 

После Винченцо Монтеллы «Рома» хотела чего-то более атакующего, но ставка на Энрике не сработала. Ему не хватило опыта после молодежки «Барселоны», качества состава и поддержки болельщиков: фанам не понравилось, что Энрике часто задвигал Франческо Тотти и отстранял Даниэле де Росси (пусть и справедливо, что признал сам футболист).

Непросто было и Ламеле, который переехал с любимой позиции №10 на фланг. Энрике упорно строил барселоновские 4-3-3 и центре предпочитал тройку Пьянич-Гаго-Де Росси. Тотти исполнял ложную девятку, а на флангах толкались Освальдо и Ламела. Не слишком удачно: стиль Энрике подразумевал открывания вингеров за спину, но аргентинцы предпочитали получать мяч в ноги.

«Я научился играть с фланга. Если ты типичная десятка, ты больше времени проводишь спиной к воротам и не знаешь, что происходит позади. На фланге есть панорама, нужно быстрее принимать решения», – говорил Ламела.

Дебютный сезон Эрика в Европе получился неплохим, хотя «Рома» финишировала седьмой и впервые за 15 лет не попала в еврокубки: 19-летний аргентинец на новой позиции настрелял в чемпионате 4+6.

Были и скандалы. После поражения от «Удинезе» Освальдо наехал на Ламелу за то, что тот проигнорировал Пабло, когда тот был в лучшей позиции. Освальдо влепил пощечину и бросил: «Эй, тебе здесь не «Ривер Плейт», где ты сам по себе». Эрик не прогнулся и ответил: «Закрой рот, ты тоже не Марадона». Началась потасовка, вроде даже с ударами в лицо – разняли партнеры. Виновником в клубе посчитали Освальдо – его оштрафовали и отстранили на 10 дней, а Энрике публично пристыдил.

В апреле уже сам Ламела спровоцировал скандал. В рубке с «Ювентусом» его спровоцировал Стефан Лихтштайнер – со слов аргентинца, швейцарец насмехался над ним и показывал четыре пальца (счет был как раз 4:0). В ответ прилетел плевок, который ни один судья не заметил. После изучения видео руководство лиги дисквалифицировало Эрика на три матча.

«Он еще очень молод, но даже в таком случае должен уважать старших», – злился спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини.

Энрике же сдался после неудачного сезона, отказался от компенсации за оставшийся год контракта и попросил отставку. Футболисты и руководство уговаривали испанца остаться, но он признал, что его идеи не работают. Луиса сменил Зденек Земан – так «Рома» хотела продолжить вектор с атакующим футболом.

Изначально у Ламелы были опасения. Перед стартом сезона Земан сказал: «Эрик все еще не понимает, как двигаться на фланге». Но трудолюбие аргентинца все изменило: даже Земан, славящийся брутальными методами физической подготовки, впечатлился показателями щуплого аргентинца – тот выдал лучшие результаты в команде.

Футбол опытного чеха был безумием – команда взрывала только в атаке и никак не могла найти баланс. Земана уволили уже в феврале: после 23-го тура его «Рома» забила 49 мячей (1-й результат в Серии А) и пропустила 42 (больше только «Пескара»).

В таком атакующем хаосе Ламела быстро стал звездой Рима и символом будущего – его чаще называли преемником Тотти и считали игроком, способным в одиночку изменить ход матча.

«Земан постоянно объясняет нам, как двигаться. Мы не всегда понимаем с первого раза, но это нормально. Его 4-3-3 отличаются от 4-3-3 Энрике. Земан хочет, чтобы мы чаще играли у ворот соперника, обостряли. Это другая игра – более вертикальная», – говорил Ламела.

Логично, что атакующий стиль способствовал всплеску результативности: в благоприятной среде Эрик пережил лучший сезон в карьере. В 33 матчах Серии А (30 в стартовом составе) аргентинец собрал 15+4 – эти 19 очков за сезон он не перебил ни в «Тоттенхэме», ни в «Севилье». Именно в Риме произошел главный скачок Эрика – во многом благодаря Земану.

«При Зденеке я стал лучше физически и тактически», – отмечал Ламела.

Аргентинец так же мощно провел финиш сезона: оформил при Аурелио Андреацолли 5+3, стал пятым в гонке бомбардиров Серии А, добрался до финала Кубка Италии, но проиграл трофей «Лацио».

В «Тоттенхэме» все сразу пошло не так: похищение брата, травмы, обидные мемы от фанатов и подколы Шервуда  

«Рома» вновь осталась без еврокубках и нуждалась в деньгах. Клуб и болельщики не хотели ухода Ламелы, но после успешного сезона на аргентинца появился спрос. «Тоттенхэм» предложил Эрику 4 млн фунтов в год – агент футболиста предупредил руководство «Ромы», что в случае отказа «шпорам» Ламела попросит улучшенный контракт. В Риме и близко не могли повторить условия лондонцев и вынужденно согласились на трансфер лидера.

Фанаты были разочарованы, потому что влюбились в Ламелу и рассчитывали на прорыв именно с ним. Хотя новому тренеру Руди Гарсии было все равно – он не препятствовал уходу игрока.

«В этом вопросе два основных аспекта – финансовый и спортивный. На данный момент финансовый выходит на первое место», – отметил француз.

Вовремя подсуетился Франко Бальдини, который как раз сменил «Рому» на «Тоттенхэм». Итальянец прекрасно знал потенциал Ламелы и пригласил знакомого игрока.

В «Тоттенхэме» Ламела попал в самое странное время – клуб еще не представлял, как жить без Гарета Бэйла. Лондонцы раскидали выручку за валлийца на семерых футболистов: самым дорогим оказался Ламела – «шпоры» обновили свой трансферный рекорд и раскошелились на 28 млн фунтов. 

Вместе с Эриком пришли Влад Кирикеш, Этьен Капу, Насер Шадли, Кристиан Эриксен, Паулиньо и Роберто Сольдадо. Их быстро прозвали «великолепной семеркой», а эксперт на британском ТВ Гарт Крукс размышлял: «Они продали Элвиса и купили «Битлз».

Из всех Ламела только выглядел прямой заменой Бэйлу, и это давило.

«Я не Гарет Бэйл, я Эрик Ламела. Бэйл – это Бэйл, а я Ламела.

Он перешел в «Реал», в один из лучших клубов мира. Но мы с ним разные. Люди много говорили обо мне и других игроках, которые пришли в команду летом. Все могут добавить в «Тоттенхэм» что-то новое, но будет неправильно говорить, что я пришел сюда, чтобы заменить Бэйла», – защищался от давления Ламела.

Похоже, не всех новичков согласовали с главным тренером Андре Виллашем-Боашем: португалец демонстративно не подпускал Ламелу к игре. Впервые в стартовом составе Эрик появился только в конце ноября, но с дебютом явно не повезло – «Сити» размазал «Тоттенхэм» 6:0.

«С Ламелой мы должны быть терпеливыми. Сейчас он полная противоположность тому игроку, который был в «Роме». Вероятно, ему потребуется больше времени, чтобы подстроиться. Технические навыки у него на уровне великого игрока», – рассуждал Виллаш-Боаш.

На адаптацию повлияла и история с младшим братом Акселем. Когда Эрик уже был в Лондоне, его брата похитили. Повезло, что преступники не знали, кто перед ними – запросили всего 500 фунтов. Но понервничать все равно пришлось.  

За декабрь Ламела еще дважды вышел в старте, два раза выскочил на 15 минут и пропал. Фанаты буквально потеряли самую дорогую покупку в истории: в сети разлетались мемы про Ламелу, по Лондону расклеивались объявления о поиске «питомца по кличке Коко, который замечен в неудачных попытках адаптироваться к новому окружению и пока привык только к лондонским клиникам».

Оказалось, Ламела травмирован – к сожалению, это было только начало. Травма спины выбила его на 161 день (22 матча).

«В первые недели в клубе у меня не было никаких травм. Только в первую неделю декабря я почувствовал беспокойство в бедре. Я не хотел упускать ни одного шанса на игровое время, поэтому продолжил работать. В результате у меня возникла проблема со спиной», – делился Ламела.

В поисках был и Виллаш-Боаш – казалось, португалец не очень понимает, как использовать самого дорого игрока.

«В «Роме» он начинал слева, потом провел прекрасный сезон справа. Сейчас у него не все в порядке справа, вернем его налево. Посмотрим, сработает ли там лучше», – искал АВБ.

Травмы не единственная проблема Эрика – еще давили завышенные ожидания после крупного трансфера, физическая мощь Премьер-лиги, тяжелая адаптация к Лондону и незнание английского.

«Языковой барьер был проблемой. Мой первый сезон в «Роме» тоже не был фантастическим по тем же причинам. Когда ты переезжаешь, первый год всегда тяжелый. На второй ты начинаешь браться за дело. В первый год в Риме я тоже не говорил на итальянском, во втором – говорил», – подтверждал Ламела.

Шутили не только фанаты. На очередной вопрос об адаптации Ламелы и его английском Тим Шервуд, сменивший Виллаш-Боаша, раздраженно ответил: «Que?»

Первый сезон получился настолько тяжелым, что охотно верилось в слухи о возвращении в приятную Италию – писали про камбэк в «Рому», а еще про «Интер», «Наполи» и даже «Лацио».

«Эрик хотел бы вернуться в Италию. Но «Тоттенхэм» не даст», – подтверждал отец Хосе.

Ужасный сезон-2016/17: тяжелая травма, паралич брата, смерть собаки и обвинения в кокаиновой зависимости

Самый тяжелый период в жизни (да-да, не только в карьере) начался в 2016-м. Ламела неплохо начал сезон-2016/17: забил «Эвертону» в первом туре, выходил во всех матчах АПЛ и ЛЧ (почти всегда в старте) и гонял в сборную Аргентины на квалификацию к ЧМ.

В начале ноября на тренировке перед матчем с «Байером» Эрик почувствовал боль в бедре. «Тоттенхэм» приберег полузащитника и на официальном сайте утешил всех, что травма незначительная. Следующий раз на поле Ламела вышел 28 ноября, но уже 2017 года.

Аргентинец уехал в Рим на реабилитацию к Дамиано Стефанини, с которым познакомился еще в «Роме». Тот уверял, что операция не потребуется, но ошибся, и это усугубило травму. Сначала фанаты не беспокоились, хотя уже привыкли к хорошей игре Ламелы. Потом его снова потеряли – Почеттино постоянно уходил от ответа, когда ему напоминали про «незначительную» травму футболиста.

«У него небольшая проблема с крошечной мышцей в бедре. Ее вовремя не исправили, поэтому и потребовалось так много времени», – оправдывался Почеттино.

Эта легенда и поведение клуба насторожили журналистов, они открыли собственное расследование. Ну как расследования. Таблоиды строили теории заговоров: клиническая депрессия, ссора с руководством, кокаин и проваленный допинг-тест, который клуб тщательно скрывает. Были даже безумные слухи, что игрок завершит карьеру уже в 24.

«Такие вещи рано или поздно настигают тебя, я слышал тысячи чистейших выдумок, пока был травмирован. Мол, я провалил допинг-тест, употребляю наркотики, хочу уйти из «Тоттенхэма», – опровергал аргентинец.

Почеттино пытался выиграть для Ламелы время и объявил журналистом новую версию: умерла любимая собака, к которой Эрик был максимально привязан. Это подтвердилось постами футболиста в соцсетях – он страдал и оплакивал друга.

Все равно не верилось: как профессионал с огромной зарплатой может вылететь так надолго из-за душевных переживаний? Оказалось, все намного глубже, чем потеря друга и травма бедра. В семье Ламелы произошла трагедия, и только избранные в клубе знали об этом.

Когда Эрик восстанавливался в Риме, младший брат Аксель поскользнулся у бассейна и при падении ударился головой. Его парализовало.

«Это был один из самых больших ударов в жизни. Я испугался. Я был очень далеко, и мне было действительно тяжело и страшно за брата. Благодарю бога, что Аксель выжил», – говорил Ламела.

Аргентинец поделился только с Почеттино. Маурисио совершил один из важнейших поступков в жизни Ламелы – сам настоял, чтобы Эрик моментально купил билеты домой.

«Это был удивительный жест в самый деликатный момент для моей семьи. Я чувствую огромную признательность ему за все время, которое мы провели в «Тоттенхэме». Он умный, всегда умел вести команду наилучшим образом», – благодарил Ламела.

Почеттино был в постоянном контакте с игроком, поддерживал его и искал способы снять давление в прессе. Он понимал, как Эрику тяжело читать новости о кокаиновой зависимости, когда его брат прикован к инвалидному креслу.

Сейчас ситуация налаживается: Аксель навещает Эрика в Севилье, он все еще пользуется коляской, но уже не так часто. В основном Ламела-младший передвигается на костылях, но прогресс есть – реабилитация идет с хорошими прогнозами.

Это помогло Ламеле не сломаться. Он вернулся в «Тоттенхэм» разбитым, но склеил себя благодаря футболу и брату.

«Я не могу жить без футбола. Мне нужно было продолжать играть, но это было невероятно трудно. Ведь я здесь, чтобы играть в футбол, зарабатывать и помогать близким. Если бы это было не так, я бы давно уехал к ним в Аргентину», – признался Ламела.

Особенно Эрику помогло рождение первенца Тобиаса – это совпало с возвращением на поле. Коко пропустил 57 матчей «Тоттенхэма» и выскочил на 14 минут против «Лестера» в конце ноября 2017-го. Этого хватило, что отдать голевой пас Харри Кейну.

«Не думаю, что когда-нибудь был так же счастлив, как после рождения сына. Это нечто совершенно уникальное и делает меня счастливее каждый день. Благодаря этому я изменился», – гордился Ламела.

Моуринью влюбился в самоотдачу Ламелы и ставил его почти без тренировок

Чудесного возвращения не случилось: аргентинец нашел силы вернуться на поле, но тело по-прежнему страдало. Ради мощной АПЛ Ламела набрал 8 кг мышечной массы, и даже это не спасало от постоянных травм.

После той загадочной травмы спины и души Эрик получил еще 8 (всего в «Тоттенхэме» было 11). Самые крупные случились в первые 2-3 года, но частые мелкие повреждения постоянно выбивали из ритма. 

В 2020-м Ламела даже провел несколько матчей в разных бутсах. «У меня проблемы с правой ногой. Поэтому adidas делает для меня новые бутсы. Обещают скоро прислать, но пока играю вот так», – объяснил Коко.

Травмы логично отразились на игровом времени: Почеттино и Жозе Моуринью любили Ламелу, но предпочитали тех, кто здоров и в лучшей форме. После возвращения из ментальной бездны Эрик не засверкал в «Тоттенхэме»: 7, 9, 12, 5 – это его выходы в старте на матчи АПЛ в следующих четырех сезонах.

Эти цифры такие высокие только благодаря помешанности Ламелы на тренировках: он работал даже в отпусках, приезжал на сборы в хороших кондициях, всегда выкладывался на занятиях и в матчах. Вы же помните, что он был лучшим по физике в «Роме» чокнутого Земана – у Моуринью было то же самое.

«У него огромное желание и талант. Он потрясающий профессионал», – хвалил Моуринью.  

Такое бешеное стремление и работоспособность котировалась у всех тренеров, но особенно у Жозе. Португалец выделял Коко минуты даже без тренировок – знал, что физика не просела.

«У него было 0 тренировок с нами на неделе. Еще раз – ноль. Но он будет в воскресенье на скамейке запасных и даст нам все, что сможет.

Обычно, если ты не тренируешься, то не играешь. Но я верю, что его таланта хватит на 20-25 минут даже без тренировок», – говорил Моуринью после очередного возвращения Ламелы.

Все в «Тоттенхэме» отмечали его стремление и заряженность: Уго Льорис с удовольствием вспоминает момент, когда Ламела отработал за защитников и спас вратаря от выхода 1-на-1. Прозвучит банально и пафосно, но Эрик буквально не щадил ни себя, ни соперника: изматывал организм на тренировках (в одном из интервью размышлял, что это могло влиять на травмы), а соперников в играх – 55 желтых и две красные за карьеру в Европе.

«Он игрок, который всегда борется до конца. Его девиз – никогда не сдавайся. Он лежит на поле, казалось, он уже отыгран – а Эрик все равно поднимается и выигрывает для команды мяч», – хвалил Грэм Суннес.

Ламела – удивительное сочетание техники и самоотдачи. Не удивительно, что «Тоттенхэм» продолжал верить в него и в 2018-м продлил контракт до 2022 года. Несмотря на ужасный период и травмы, Ламела покинул клуб последним из «великолепной семерки», подписанной на замену Бэйлу.

И это все, чем запомнился Ламела? Не-е-ет, а как же великая рабона «Арсенала» на премию Пушкаша?

Очевидно, что своим в «Тоттенхэме» Ламела не стал. Но имя в историю АПЛ все же списал: его гол рабоной «Арсеналу» – это на века. Насладитесь еще раз.

«Да, это точно лучший гол в жизни. Я забил похожий мяч за детскую команду «Ривер Плейт», – светился Ламела. Этот гол не затмили ни красная карточка, ни поражение в дерби.

Кстати, а вот тот самый гол за детей «Ривер Плейт». 

Думаете, это все? Не-е-ет, у Ламелы три рабоны в карьере. Еще один прилетел «Астерасу» в Лиге Европы – не так эффектно, но все равно уау!

Удивительно, но это не фирменный прием Ламелы – он действует ситуативно и не переигрывает, как тот же Рикарду Куарежма, превративший рабону в нечто обязательное.

«Когда мяч дошел до меня, я и не думал бить именно так. В уме такого не было. Просто вспышка. Я просто хотел забить, этот способ оказался самым удобным и эффективным в тот момент», – объяснял Ламела.

Самое обидное, что тот мяч зрители увидели только по ТВ – тогда ковид затихал, но зрителей на трибуны еще не пускали. Позже рабону Ламелы признали голом сезона в АПЛ, а еще вручили аргентинцу премию Пушкаша. 

«Забить такой мяч в дерби – особое чувство. Эти матчи отличаются от других. Это очень-очень особенный гол. Я часто мечтал о голах именно в дерби», – делился Ламела.

У Ламелы 6 проигранных финалов и 0 трофеев. Не испортит ли он магию «Севильи»?

В 2021-м «Тоттенхэм» все же решил, что Ламеле пора лечиться в другом месте – после обмена с «Севильей» в Лондон переехал Брайан Хиль, который провел за лондонцев 4 матча и уже вернулся. 

В Испании проблемы Ламелы не исчезли: уже через несколько месяцев после трансфера он получил тяжелую травму плеча и вылетел на 124 дня (24 матча). Очевидно, что в «Севилье» основным он тоже не стал: 10 стартов в Ла Лиге-2021/22, 19 – в Ла Лиге-2022/23.

Но свой главный гол за андалусийцев он уже забил – совсем недавно. Ох, эти бешеные эмоции после мяча «Ювентусу» в экстра-таймах полуфинала.

Этот гол вывел «Севилью» в седьмой финал Лиги Европы за 18 лет. Правда, сам Ламела – опасный атрибут в финалах. Команды Коко участвовали в шести и ни разу не забрали трофей. Да-да, у Ламелы нет трофеев в карьере.

«Севилья»-2022/23 очень напоминает Ламелу. Ужасный старт сезона и реальная угроза вылета – потом чудесное преображение через борьбу.

«Было сложно, никто не хочет привыкать к борьбе за выживание. Эта команда должна стремиться к большему. Мы плохо начали, но благодаря борьбе мы поднялись. Сменился тренер, мы задышали по-другому, у нас снова появилась надежда», – рассуждает Ламела.

В Испании тоже приходится перестраиваться: Хосе Мендилибар чаще видит Ламелу на позиции десятки – именно там Эрик начинал карьеру. После прихода нового тренера 31-летний аргентинец прописался в старте: не пропустил ни одного матча из 14, в запасе начал только 6. За это время оформил 2+2 – столько же сделал в «Тоттенхэме» за весь сезон АПЛ-2017/18, в кампании-2019/20 и 2021/22 было меньше (2+1 и 1+0).

На презентации в «Севилье» Эрик сказал: «Не знаю, как я выгляжу на поле, но обещаю драться как лев».

В этом весь Ламела – талантливый футболист, который бился с проблемами всю карьеру. Поднимался после больших потерь, семейных потрясений, тяжелых травм и хейта. В его карьере есть яркие хайлайты и невероятные голы, но нет ни одной большой победы.

Может, все-таки заслужил одну, а?

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Фото: globallookpress.com/David Klein, IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO, Nigel Keene via imago-images.de, Gilberto Carbonari/ZUMAPRESS.com, IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic, Clive Rose, Alex Livesey, Ian Walton, Julian Finney; instagram.com/eriklamela

4 комментария

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Волков Павел
когда он начинал в тотенхэме, был топом, другой, более везучий клуб, и трофеи были бы. жаль что карьера так сложилась.
+2
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Олег Ковальчук
"Он прошел через Тоттенхэм и заслужил первый трофей в карьере"
+1
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Фанат Доры Дуры
Гол рабоной Астерасу лучше и эффектней, чем арсеналу
0
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AmanEsen
Я Ламелу помню еще по его упоминанию в журнале "Мировой футбол" (2004 года выпуска), там писали про топ будущих звезд. Как раз тогда упомянули 12 летнего Ламелу, которого подписала Барселона за рекордную сумму для детского футбола (как выяснилось все же не подписала), там еще в списке помню были Аду, Руни.

Вообще конечно не верится, что про игрока, который старше Головина всего на 4 года, я узнал в 2004 году.
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