Самая крутая рабона в истории?

Сегодня первый из трех еврокубковых финалов. Жозе Моуринью в них ни разу не проигрывал. Поражения «Севильи» в решающих матчах ЛЕ/Кубка УЕФА вы тоже не вспомните. Вот только теперь у андалусийцев есть магнит для неудач – Эрик Ламела. Его команды проиграли все 6 больших финалов.

Вся его карьера пропитана болью и разочарованием. Ему предсказывали яркое будущее суперзвезды, а «Барселона» предлагала школьнику огромные деньги. Вместо этого – вылет с родным «Ривер Плейт», грузовик травм в «Тоттенхэме», похищение и паралич брата. Чего только не было.

Случалось и хорошее: респект от Моуринью, императорский гол «Арсеналу» и мощный характер. Может быть, сегодня добавится и первый трофей в карьере.

Ламела прославился в 12: уже раздавал интервью, а семья отказалась от огромных денег «Барселоны»

Еще успеем заскочить в «Рому» и «Севилью» – сначала вспомним, как Ламела дорос до Европы. В Италию аргентинец переехал в 19, но мог нааамного раньше: в 2004-м «Барселона» пыталась выкрасть талантливого полузащитника по схеме, которую ранее провернули с Месси.

Каталонцы понимали, что «Ривер Плейт» вряд ли отдаст вундеркинда, поэтому обхаживали родителей. «Барселона» безумно высоко котировала школьника: семье предложили переезд в Испанию, дом и работу, Эрику – контракт на 120 тысяч евро в год и 8 тысяч от спонсорского соглашения с Nike. Даже Жоан Лапорта высказался о мальчишке из 15-тысячного Карапачая: «Мы хотим, чтобы у нас были лучшие игрока. А Ламела – один из лучших».

Какие еще могли быть сомнения, если и сам Ламела болел за «Барсу»?

Президент «Ривет Плейт» Хосе Мария Агилар назвал испанцев пиратами. Его можно понять: Ламела выделялся уже в 12 и в будущем мог принести клубу миллионы, а его хотели забрать бесплатно. Семья Ламелы улетела в двухнедельный ознакомительный тур в Барселону, где школьник сыграл за каталонцев в детском турнире. По возвращении в Аргентину Агилар провел с ними встречу. И вдруг убедил – мать Мириам и отец Хосе отказали «Барселоне».

Агилар предложил семье оплаченное обучение для Эрика и двух его братьев Хосе и Акселя, процент от будущей продажи и выгодный контракт, когда Ламела дорастет для старшей команды.

«Сначала Коко был в восторге [от поездки в Барселоне], но потом не очень. Он еще слишком молод. «Ривер Плейт» предложил контракт, когда Эрик достигнет нужного возраста. Сейчас мои сыновья должны думать об учебе», – сказала Мириам Ламела. Позже она добавила, что испугалась шумихи, которая поднялась в прессе и среди болельщиков.

Тогда об Эрике действительно говорили очень много: ради него в Аргентину приехала съемочная группа Trans World Sport. Уже тогда Ламелу анонсировали как будущую звезду футбола. После отказа «Барсе» 13-летний Эрик забил 120 мячей за юниорский сезон, а в 16 уже тренировался с основной.

«Это моя мечта, но я спокоен. Пока я действительно хочу учиться», – рассуждал подросток после приглашения на сборы «Ривер Плейт».

Ламела дебютировал в основе в июне 2009-м, в декабре 2010-го забил первый мяч. В сезоне-2010/11 он наконец стал основным – закрепился на позиции десятки и быстро стал одним из лучших плеймейкеров чемпионата. Но мечта сверкать в родном клубе быстро сдулась: тот «Ривер Плейт» был кошмарным и в 2011-м впервые в истории вылетел из высшего дивизиона.

В «Роме» Ламела подрался с Освальдо и плюнул в Лихтштайнера. Зато провел лучший сезон в карьере

Спасать Ламелу от низшего дивизиона вызвалось несколько топ-клубов. Сначала фаворитами считались «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», потом их сменили итальянцы – «Рома», «Интер» и «Наполи». Настойчивее оказались римляне, которые как раз устроили перестройку под Луиса Энрике.

Команду покинули сразу 7 игроков, которые выходили хотя бы в 15 матчах в сезоне-2010/11. На их замену выделили 91 млн евро: самыми дорогими были Ламела (17 млн), Пабло Освальдо (15), Боян Кркич (12), Миралем Пьянич (11) и Марко Борьелло (10).

После Винченцо Монтеллы «Рома» хотела чего-то более атакующего, но ставка на Энрике не сработала. Ему не хватило опыта после молодежки «Барселоны», качества состава и поддержки болельщиков: фанам не понравилось, что Энрике часто задвигал Франческо Тотти и отстранял Даниэле де Росси (пусть и справедливо, что признал сам футболист).

Непросто было и Ламеле, который переехал с любимой позиции №10 на фланг. Энрике упорно строил барселоновские 4-3-3 и центре предпочитал тройку Пьянич-Гаго-Де Росси. Тотти исполнял ложную девятку, а на флангах толкались Освальдо и Ламела. Не слишком удачно: стиль Энрике подразумевал открывания вингеров за спину, но аргентинцы предпочитали получать мяч в ноги.

«Я научился играть с фланга. Если ты типичная десятка, ты больше времени проводишь спиной к воротам и не знаешь, что происходит позади. На фланге есть панорама, нужно быстрее принимать решения», – говорил Ламела.

Дебютный сезон Эрика в Европе получился неплохим, хотя «Рома» финишировала седьмой и впервые за 15 лет не попала в еврокубки: 19-летний аргентинец на новой позиции настрелял в чемпионате 4+6.

Были и скандалы. После поражения от «Удинезе» Освальдо наехал на Ламелу за то, что тот проигнорировал Пабло, когда тот был в лучшей позиции. Освальдо влепил пощечину и бросил: «Эй, тебе здесь не «Ривер Плейт», где ты сам по себе». Эрик не прогнулся и ответил: «Закрой рот, ты тоже не Марадона». Началась потасовка, вроде даже с ударами в лицо – разняли партнеры. Виновником в клубе посчитали Освальдо – его оштрафовали и отстранили на 10 дней, а Энрике публично пристыдил.

В апреле уже сам Ламела спровоцировал скандал. В рубке с «Ювентусом» его спровоцировал Стефан Лихтштайнер – со слов аргентинца, швейцарец насмехался над ним и показывал четыре пальца (счет был как раз 4:0). В ответ прилетел плевок, который ни один судья не заметил. После изучения видео руководство лиги дисквалифицировало Эрика на три матча.

«Он еще очень молод, но даже в таком случае должен уважать старших», – злился спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини.

Энрике же сдался после неудачного сезона, отказался от компенсации за оставшийся год контракта и попросил отставку. Футболисты и руководство уговаривали испанца остаться, но он признал, что его идеи не работают. Луиса сменил Зденек Земан – так «Рома» хотела продолжить вектор с атакующим футболом.

Изначально у Ламелы были опасения. Перед стартом сезона Земан сказал: «Эрик все еще не понимает, как двигаться на фланге». Но трудолюбие аргентинца все изменило: даже Земан, славящийся брутальными методами физической подготовки, впечатлился показателями щуплого аргентинца – тот выдал лучшие результаты в команде.

Футбол опытного чеха был безумием – команда взрывала только в атаке и никак не могла найти баланс. Земана уволили уже в феврале: после 23-го тура его «Рома» забила 49 мячей (1-й результат в Серии А) и пропустила 42 (больше только «Пескара»).

В таком атакующем хаосе Ламела быстро стал звездой Рима и символом будущего – его чаще называли преемником Тотти и считали игроком, способным в одиночку изменить ход матча.

«Земан постоянно объясняет нам, как двигаться. Мы не всегда понимаем с первого раза, но это нормально. Его 4-3-3 отличаются от 4-3-3 Энрике. Земан хочет, чтобы мы чаще играли у ворот соперника, обостряли. Это другая игра – более вертикальная», – говорил Ламела.

Логично, что атакующий стиль способствовал всплеску результативности: в благоприятной среде Эрик пережил лучший сезон в карьере. В 33 матчах Серии А (30 в стартовом составе) аргентинец собрал 15+4 – эти 19 очков за сезон он не перебил ни в «Тоттенхэме», ни в «Севилье». Именно в Риме произошел главный скачок Эрика – во многом благодаря Земану.

«При Зденеке я стал лучше физически и тактически», – отмечал Ламела.

Аргентинец так же мощно провел финиш сезона: оформил при Аурелио Андреацолли 5+3, стал пятым в гонке бомбардиров Серии А, добрался до финала Кубка Италии, но проиграл трофей «Лацио».

В «Тоттенхэме» все сразу пошло не так: похищение брата, травмы, обидные мемы от фанатов и подколы Шервуда

«Рома» вновь осталась без еврокубках и нуждалась в деньгах. Клуб и болельщики не хотели ухода Ламелы, но после успешного сезона на аргентинца появился спрос. «Тоттенхэм» предложил Эрику 4 млн фунтов в год – агент футболиста предупредил руководство «Ромы», что в случае отказа «шпорам» Ламела попросит улучшенный контракт. В Риме и близко не могли повторить условия лондонцев и вынужденно согласились на трансфер лидера.

Фанаты были разочарованы, потому что влюбились в Ламелу и рассчитывали на прорыв именно с ним. Хотя новому тренеру Руди Гарсии было все равно – он не препятствовал уходу игрока.

«В этом вопросе два основных аспекта – финансовый и спортивный. На данный момент финансовый выходит на первое место», – отметил француз.

Вовремя подсуетился Франко Бальдини, который как раз сменил «Рому» на «Тоттенхэм». Итальянец прекрасно знал потенциал Ламелы и пригласил знакомого игрока.

В «Тоттенхэме» Ламела попал в самое странное время – клуб еще не представлял, как жить без Гарета Бэйла. Лондонцы раскидали выручку за валлийца на семерых футболистов: самым дорогим оказался Ламела – «шпоры» обновили свой трансферный рекорд и раскошелились на 28 млн фунтов.

Вместе с Эриком пришли Влад Кирикеш, Этьен Капу, Насер Шадли, Кристиан Эриксен, Паулиньо и Роберто Сольдадо. Их быстро прозвали «великолепной семеркой», а эксперт на британском ТВ Гарт Крукс размышлял: «Они продали Элвиса и купили «Битлз».

Из всех Ламела только выглядел прямой заменой Бэйлу, и это давило.

«Я не Гарет Бэйл, я Эрик Ламела. Бэйл – это Бэйл, а я Ламела.

Он перешел в «Реал», в один из лучших клубов мира. Но мы с ним разные. Люди много говорили обо мне и других игроках, которые пришли в команду летом. Все могут добавить в «Тоттенхэм» что-то новое, но будет неправильно говорить, что я пришел сюда, чтобы заменить Бэйла», – защищался от давления Ламела.

Похоже, не всех новичков согласовали с главным тренером Андре Виллашем-Боашем: португалец демонстративно не подпускал Ламелу к игре. Впервые в стартовом составе Эрик появился только в конце ноября, но с дебютом явно не повезло – «Сити» размазал «Тоттенхэм» 6:0.

«С Ламелой мы должны быть терпеливыми. Сейчас он полная противоположность тому игроку, который был в «Роме». Вероятно, ему потребуется больше времени, чтобы подстроиться. Технические навыки у него на уровне великого игрока», – рассуждал Виллаш-Боаш.

На адаптацию повлияла и история с младшим братом Акселем. Когда Эрик уже был в Лондоне, его брата похитили. Повезло, что преступники не знали, кто перед ними – запросили всего 500 фунтов. Но понервничать все равно пришлось.

За декабрь Ламела еще дважды вышел в старте, два раза выскочил на 15 минут и пропал. Фанаты буквально потеряли самую дорогую покупку в истории: в сети разлетались мемы про Ламелу, по Лондону расклеивались объявления о поиске «питомца по кличке Коко, который замечен в неудачных попытках адаптироваться к новому окружению и пока привык только к лондонским клиникам».

Оказалось, Ламела травмирован – к сожалению, это было только начало. Травма спины выбила его на 161 день (22 матча).

«В первые недели в клубе у меня не было никаких травм. Только в первую неделю декабря я почувствовал беспокойство в бедре. Я не хотел упускать ни одного шанса на игровое время, поэтому продолжил работать. В результате у меня возникла проблема со спиной», – делился Ламела.

В поисках был и Виллаш-Боаш – казалось, португалец не очень понимает, как использовать самого дорого игрока.

«В «Роме» он начинал слева, потом провел прекрасный сезон справа. Сейчас у него не все в порядке справа, вернем его налево. Посмотрим, сработает ли там лучше», – искал АВБ.

Травмы не единственная проблема Эрика – еще давили завышенные ожидания после крупного трансфера, физическая мощь Премьер-лиги, тяжелая адаптация к Лондону и незнание английского.

«Языковой барьер был проблемой. Мой первый сезон в «Роме» тоже не был фантастическим по тем же причинам. Когда ты переезжаешь, первый год всегда тяжелый. На второй ты начинаешь браться за дело. В первый год в Риме я тоже не говорил на итальянском, во втором – говорил», – подтверждал Ламела.

Шутили не только фанаты. На очередной вопрос об адаптации Ламелы и его английском Тим Шервуд, сменивший Виллаш-Боаша, раздраженно ответил: «Que?»

Первый сезон получился настолько тяжелым, что охотно верилось в слухи о возвращении в приятную Италию – писали про камбэк в «Рому», а еще про «Интер», «Наполи» и даже «Лацио».

«Эрик хотел бы вернуться в Италию. Но «Тоттенхэм» не даст», – подтверждал отец Хосе.

Ужасный сезон-2016/17: тяжелая травма, паралич брата, смерть собаки и обвинения в кокаиновой зависимости

Самый тяжелый период в жизни (да-да, не только в карьере) начался в 2016-м. Ламела неплохо начал сезон-2016/17: забил «Эвертону» в первом туре, выходил во всех матчах АПЛ и ЛЧ (почти всегда в старте) и гонял в сборную Аргентины на квалификацию к ЧМ.

В начале ноября на тренировке перед матчем с «Байером» Эрик почувствовал боль в бедре. «Тоттенхэм» приберег полузащитника и на официальном сайте утешил всех, что травма незначительная. Следующий раз на поле Ламела вышел 28 ноября, но уже 2017 года.

Аргентинец уехал в Рим на реабилитацию к Дамиано Стефанини, с которым познакомился еще в «Роме». Тот уверял, что операция не потребуется, но ошибся, и это усугубило травму. Сначала фанаты не беспокоились, хотя уже привыкли к хорошей игре Ламелы. Потом его снова потеряли – Почеттино постоянно уходил от ответа, когда ему напоминали про «незначительную» травму футболиста.

«У него небольшая проблема с крошечной мышцей в бедре. Ее вовремя не исправили, поэтому и потребовалось так много времени», – оправдывался Почеттино.

Эта легенда и поведение клуба насторожили журналистов, они открыли собственное расследование. Ну как расследования. Таблоиды строили теории заговоров: клиническая депрессия, ссора с руководством, кокаин и проваленный допинг-тест, который клуб тщательно скрывает. Были даже безумные слухи, что игрок завершит карьеру уже в 24.

«Такие вещи рано или поздно настигают тебя, я слышал тысячи чистейших выдумок, пока был травмирован. Мол, я провалил допинг-тест, употребляю наркотики, хочу уйти из «Тоттенхэма», – опровергал аргентинец.

Почеттино пытался выиграть для Ламелы время и объявил журналистом новую версию: умерла любимая собака, к которой Эрик был максимально привязан. Это подтвердилось постами футболиста в соцсетях – он страдал и оплакивал друга.

Все равно не верилось: как профессионал с огромной зарплатой может вылететь так надолго из-за душевных переживаний? Оказалось, все намного глубже, чем потеря друга и травма бедра. В семье Ламелы произошла трагедия, и только избранные в клубе знали об этом.

Когда Эрик восстанавливался в Риме, младший брат Аксель поскользнулся у бассейна и при падении ударился головой. Его парализовало.

«Это был один из самых больших ударов в жизни. Я испугался. Я был очень далеко, и мне было действительно тяжело и страшно за брата. Благодарю бога, что Аксель выжил», – говорил Ламела.

Аргентинец поделился только с Почеттино. Маурисио совершил один из важнейших поступков в жизни Ламелы – сам настоял, чтобы Эрик моментально купил билеты домой.

«Это был удивительный жест в самый деликатный момент для моей семьи. Я чувствую огромную признательность ему за все время, которое мы провели в «Тоттенхэме». Он умный, всегда умел вести команду наилучшим образом», – благодарил Ламела.

Почеттино был в постоянном контакте с игроком, поддерживал его и искал способы снять давление в прессе. Он понимал, как Эрику тяжело читать новости о кокаиновой зависимости, когда его брат прикован к инвалидному креслу.

Сейчас ситуация налаживается: Аксель навещает Эрика в Севилье, он все еще пользуется коляской, но уже не так часто. В основном Ламела-младший передвигается на костылях, но прогресс есть – реабилитация идет с хорошими прогнозами.

Это помогло Ламеле не сломаться. Он вернулся в «Тоттенхэм» разбитым, но склеил себя благодаря футболу и брату.

«Я не могу жить без футбола. Мне нужно было продолжать играть, но это было невероятно трудно. Ведь я здесь, чтобы играть в футбол, зарабатывать и помогать близким. Если бы это было не так, я бы давно уехал к ним в Аргентину», – признался Ламела.

Особенно Эрику помогло рождение первенца Тобиаса – это совпало с возвращением на поле. Коко пропустил 57 матчей «Тоттенхэма» и выскочил на 14 минут против «Лестера» в конце ноября 2017-го. Этого хватило, что отдать голевой пас Харри Кейну.

«Не думаю, что когда-нибудь был так же счастлив, как после рождения сына. Это нечто совершенно уникальное и делает меня счастливее каждый день. Благодаря этому я изменился», – гордился Ламела.

Моуринью влюбился в самоотдачу Ламелы и ставил его почти без тренировок

Чудесного возвращения не случилось: аргентинец нашел силы вернуться на поле, но тело по-прежнему страдало. Ради мощной АПЛ Ламела набрал 8 кг мышечной массы, и даже это не спасало от постоянных травм.

После той загадочной травмы спины и души Эрик получил еще 8 (всего в «Тоттенхэме» было 11). Самые крупные случились в первые 2-3 года, но частые мелкие повреждения постоянно выбивали из ритма.

В 2020-м Ламела даже провел несколько матчей в разных бутсах. «У меня проблемы с правой ногой. Поэтому adidas делает для меня новые бутсы. Обещают скоро прислать, но пока играю вот так», – объяснил Коко.

Травмы логично отразились на игровом времени: Почеттино и Жозе Моуринью любили Ламелу, но предпочитали тех, кто здоров и в лучшей форме. После возвращения из ментальной бездны Эрик не засверкал в «Тоттенхэме»: 7, 9, 12, 5 – это его выходы в старте на матчи АПЛ в следующих четырех сезонах.

Эти цифры такие высокие только благодаря помешанности Ламелы на тренировках: он работал даже в отпусках, приезжал на сборы в хороших кондициях, всегда выкладывался на занятиях и в матчах. Вы же помните, что он был лучшим по физике в «Роме» чокнутого Земана – у Моуринью было то же самое.

«У него огромное желание и талант. Он потрясающий профессионал», – хвалил Моуринью.

Такое бешеное стремление и работоспособность котировалась у всех тренеров, но особенно у Жозе. Португалец выделял Коко минуты даже без тренировок – знал, что физика не просела.

«У него было 0 тренировок с нами на неделе. Еще раз – ноль. Но он будет в воскресенье на скамейке запасных и даст нам все, что сможет.

Обычно, если ты не тренируешься, то не играешь. Но я верю, что его таланта хватит на 20-25 минут даже без тренировок», – говорил Моуринью после очередного возвращения Ламелы.

Все в «Тоттенхэме» отмечали его стремление и заряженность: Уго Льорис с удовольствием вспоминает момент, когда Ламела отработал за защитников и спас вратаря от выхода 1-на-1. Прозвучит банально и пафосно, но Эрик буквально не щадил ни себя, ни соперника: изматывал организм на тренировках (в одном из интервью размышлял, что это могло влиять на травмы), а соперников в играх – 55 желтых и две красные за карьеру в Европе.

«Он игрок, который всегда борется до конца. Его девиз – никогда не сдавайся. Он лежит на поле, казалось, он уже отыгран – а Эрик все равно поднимается и выигрывает для команды мяч», – хвалил Грэм Суннес.

Ламела – удивительное сочетание техники и самоотдачи. Не удивительно, что «Тоттенхэм» продолжал верить в него и в 2018-м продлил контракт до 2022 года. Несмотря на ужасный период и травмы, Ламела покинул клуб последним из «великолепной семерки», подписанной на замену Бэйлу.

И это все, чем запомнился Ламела? Не-е-ет, а как же великая рабона «Арсенала» на премию Пушкаша?

Очевидно, что своим в «Тоттенхэме» Ламела не стал. Но имя в историю АПЛ все же списал: его гол рабоной «Арсеналу» – это на века. Насладитесь еще раз.

«Да, это точно лучший гол в жизни. Я забил похожий мяч за детскую команду «Ривер Плейт», – светился Ламела. Этот гол не затмили ни красная карточка, ни поражение в дерби.

Кстати, а вот тот самый гол за детей «Ривер Плейт».

Думаете, это все? Не-е-ет, у Ламелы три рабоны в карьере. Еще один прилетел «Астерасу» в Лиге Европы – не так эффектно, но все равно уау!

Удивительно, но это не фирменный прием Ламелы – он действует ситуативно и не переигрывает, как тот же Рикарду Куарежма, превративший рабону в нечто обязательное.

«Когда мяч дошел до меня, я и не думал бить именно так. В уме такого не было. Просто вспышка. Я просто хотел забить, этот способ оказался самым удобным и эффективным в тот момент», – объяснял Ламела.

Самое обидное, что тот мяч зрители увидели только по ТВ – тогда ковид затихал, но зрителей на трибуны еще не пускали. Позже рабону Ламелы признали голом сезона в АПЛ, а еще вручили аргентинцу премию Пушкаша.

«Забить такой мяч в дерби – особое чувство. Эти матчи отличаются от других. Это очень-очень особенный гол. Я часто мечтал о голах именно в дерби», – делился Ламела.

У Ламелы 6 проигранных финалов и 0 трофеев. Не испортит ли он магию «Севильи»?

В 2021-м «Тоттенхэм» все же решил, что Ламеле пора лечиться в другом месте – после обмена с «Севильей» в Лондон переехал Брайан Хиль, который провел за лондонцев 4 матча и уже вернулся.

В Испании проблемы Ламелы не исчезли: уже через несколько месяцев после трансфера он получил тяжелую травму плеча и вылетел на 124 дня (24 матча). Очевидно, что в «Севилье» основным он тоже не стал: 10 стартов в Ла Лиге-2021/22, 19 – в Ла Лиге-2022/23.

Но свой главный гол за андалусийцев он уже забил – совсем недавно. Ох, эти бешеные эмоции после мяча «Ювентусу» в экстра-таймах полуфинала.

Этот гол вывел «Севилью» в седьмой финал Лиги Европы за 18 лет. Правда, сам Ламела – опасный атрибут в финалах. Команды Коко участвовали в шести и ни разу не забрали трофей. Да-да, у Ламелы нет трофеев в карьере.

«Севилья»-2022/23 очень напоминает Ламелу. Ужасный старт сезона и реальная угроза вылета – потом чудесное преображение через борьбу.

«Было сложно, никто не хочет привыкать к борьбе за выживание. Эта команда должна стремиться к большему. Мы плохо начали, но благодаря борьбе мы поднялись. Сменился тренер, мы задышали по-другому, у нас снова появилась надежда», – рассуждает Ламела.

В Испании тоже приходится перестраиваться: Хосе Мендилибар чаще видит Ламелу на позиции десятки – именно там Эрик начинал карьеру. После прихода нового тренера 31-летний аргентинец прописался в старте: не пропустил ни одного матча из 14, в запасе начал только 6. За это время оформил 2+2 – столько же сделал в «Тоттенхэме» за весь сезон АПЛ-2017/18, в кампании-2019/20 и 2021/22 было меньше (2+1 и 1+0).

На презентации в «Севилье» Эрик сказал: «Не знаю, как я выгляжу на поле, но обещаю драться как лев».

В этом весь Ламела – талантливый футболист, который бился с проблемами всю карьеру. Поднимался после больших потерь, семейных потрясений, тяжелых травм и хейта. В его карьере есть яркие хайлайты и невероятные голы, но нет ни одной большой победы.

Может, все-таки заслужил одну, а?

Фото: globallookpress.com/David Klein, IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO, Nigel Keene via imago-images.de, Gilberto Carbonari/ZUMAPRESS.com, IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic, Clive Rose, Alex Livesey, Ian Walton, Julian Finney; instagram.com/eriklamela