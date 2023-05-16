10 комментариев

Разгребал бардак после Де Бура.

«Милан» почти 4 года не менял тренера, и мы так привыкли к Стефано Пиоли, что даже позабыли: а ведь раньше он тренировал «Интер»!

В 2016-м «нерадзурри» пригласили Нормализатора разгребать руины Франка де Бура. И исполнили мечту Пиоли – он и вся его семья болели за «Интер».

Крутая предыстория, да?

Пиоли попал в кошмарный «Интер»: ад в руководстве, хаос в раздевалке и 3 тренера за 5 месяцев

Ох, тот «Интер» был фантастически ужасным. От великого требла Жозе Моуринью остались лишь воспоминания: с 2011-го клуб финишировал шестым, девятым, пятым и восьмым. Чуть приличнее было в сезоне-2015/16, когда Роберто Манчини запрыгнул в четверку – и даже этого не хватило для возвращения в ЛЧ, от Серии А туда улетали только из топ-3.

Дело даже не в результатах. Сначала «Интером» неудачно рулил индонезийский бизнесмен Эрик Тохир, потом он продал клуб китайскому холдингу Suning Group, но остался президентом. Вертикаль власти отсутствовала: был президент Suning Group Чжан Цзиньдун, который почти не приезжал в Италию, какие-то полномочия сохранил Тохир, рядом околачивались итальянцы из прошлого руководства – например, спортивный директор Пьеро Аузилио.

Каждый хотел власти, и порядка в таком бардаке не предвиделось. А ведь был еще и Манчини – ну вы же помните его склочный характер? Роберто требовал новых футболистов (хотя в сезоне-2015/16 «Интер» закупился на 105 млн евро) и контроля над трансферами. Новые боссы уперлись – Манчини тоже не уступал. Ситуация была абсурдной: Роберто поставил ультиматум, китайцы привезли ему Антонио Кандреву за 22 млн, и Манчини все равно ушел.

За две недели до старта сезона! Кошмарная ситуация для клуба, который публично заявлял об амбициях сместить «Ювентус».

Руководство еще сильнее раскололось при выборе тренера. Итальянские директоры настаивали, чтобы преемник Манчини был с опытом Серии А и похожим стилем – состав ведь подобран. Тохиру просто нравился Де Бур: его вдохновила гегемония Франка с «Аяксом» и романтичный голландский футбол. Для адаптации у Де Бура не было ни времени, ни необходимых футболистов – и выбрали, конечно же, его.

Голландский стиль в Италии изначально казался странной идеей, к тому же Де Бур наивно рассчитывал размотать Серию А вообще без адаптации. Он сразу сломал все наработки Манчини, кардинально сменил стиль и верил, что без мяча команда работает, а с ним – отдыхает. Это сделало «Интер» максимально уязвимым к прессингу и безыдейным впереди: к 11 туру «нерадзурри» забили всего 13 мячей – 13-й показатель в лиге. Еще характерный момент: Антонио Кандрева был лучшим в топ-5 лиг по количеству (не качеству) навесов.

Не помогали и трансферы. Например, бездумно взяли Джанера Эркина – того самого, который бегал за ЦСКА. После пары тренировок турка экстренно спихнули в аренду в «Бешикташ». Еще был Габриэл Барбоза, который пафосно приехал с телохранителями и стилистами – наиграл на один гол. Кристиана Ансальди купили уже травмированным. Еще подобрали Джанлуку Капрари (8,2 млн) и Эдера Мартинса (12 млн) – как у них там вообще дела?

Особенно нелепо смотрелись слухи о серьезных планах купить Месси.

«Интер» страдал: на поле ничего не получилось, китайские боссы вели дела по телефону, футболисты разболтались. Жоффре Кондогбиа бегал на расслабоне, Марцело Брозович не вылезал из ночных клубов, Эдер послал Де Бура в раздевалке, а одноклубники одобрительно кивали и слили историю журналистам.

Голландского тренера в «Интере» вспоминали с пренебрежением.

Фелипе Мело: « Де Бур наделал много чуши . Он совсем не говорил по-итальянски. Никто вообще не понимал, чего он хотел».

Кондогбиа: «На пресс-конференции после матча Де Бур сказал, что я не выполнил его установку. Меня это разозлило. На следующий день он позвонил мне, чтобы объяснить свои слова. Но я даже слушать не хотел и сказал, что он ничего не выиграет, если будет публично критиковать игроков. Он один из тех, кто пожимает вам руку, а на следующий день игнорирует ».

Жонатан Биабиани: « Де Бур – худший тренер «Интера» за все время . У меня не было хороших отношений с ним, я так и не понял, почему он отстранил меня. В этом я не единственный – даже те, кто играл, говорили, что не понимают футбол Де Бура и он ведет себя высокомерно. Он настроил людей против себя».

Де Бур тоже горит, когда вспоминает об «Интере». Вот главные цитаты:

• «В «Интере» я столкнулся со многими вещами, не связанными с футболом».

• «После хороших результатов казалось, все наладится, но постоянно появлялись истории вроде книги Икарди или очередной поход Брозовича в ночной клуб».

• «3 месяца в «Интере» тянулись как год».

• « Я работал с гнилой группой футболистов . Было 7-8 футболистов, которые вытесняли остальных».

• «Когда я приехал в «Интер», ситуация напоминала невероятное осиное гнездо».

• «Вряд ли бы вообще кто-то из тренеров добился бы там успеха».

• «Это был кошмар. Игроки делали что хотели – я такого никогда не видел. В молодежке «Аякса» футболисты делали все лучше их».

После 11 туров «Интер», вываливший на трансферы 160 млн евро и говоривший об амбициях к ЛЧ, очнулся на 12-м месте. С четырьмя победами, отрицательной разницей мячей и поражениями от «Хапоэля» Беер-Шева и «Спарты» в Лиге Европы.

Вот в такой «Интер» и пришел Стефано Пиоли.

Никто не хотел в такой «Интер», а Марселино кинули в последний момент. Пиоли же «нерадзурри» с детства (сорри, фанаты «Милана»)

Де Бур пылился в Милане 84 дня, и за это время ничего не поменялось. Тохир и боссы из Suning Group настаивали на иностранце, итальянские директоры проталкивали своих. Но все сходились в одном: нужен временный тренер, который встряхнет команду и подготовит к Диего Симеоне – да-да, «Интер» даже не скрывал охоту за Чоло.

Правда, никто особо и не рвался на «Сан-Сиро». Гус Хиддинк отказал тихонько, Леонардо – публично: сказал, что ему нечем помочь такому «Интеру».

Руководство даже переговоры вело ужасно: назначили собеседования на один день и приглашали кандидатов по очереди в тот же отель. Об этом узнали журналисты: в шоке они ловили кадры, как выходили сначала Стефано Пиоли, за ним Марселино. После переговоров испанец не сомневался, что выбрали его.

«Мы с агентом приехали в Милан и дважды встретились с руководством «Интера». После второй встречи я был уверен, что возглавлю клуб. Я был тренером «Интера» один день, но с субботы на воскресенье что-то поменялось. За 13 часов моя кандидатура потеряла силу», – вспоминал Марселино.

Пиоли же заверяли, что он единственный кандидат. Его выдернули из Нью-Йорка, и уже по прилете из новостей Стефано узнал о переговорах с Хиддинком и Марселино. Позже руководство заявило, что с Марселино не сошлись по условиям контракта.

Тогда же Пиоли осознал, что был запасным вариантом и его выбрали только после отказа остальных. Но все же рискнул: после «Модены», «Пармы», «Салернитаны», «Пьяченцы» и даже «Лацио» «Интер» был самым большим клубом в карьере.

К тому же и любимый. Впервые на «Интер» он попал в 13 лет – вся семья с мамой, папой и двумя братьями болела за «нерадзурри».

«Вся моя семья болеет за «Интер». Судьба может привести меня куда угодно, но я буду продолжать верить и переживать за «Интер». Я счастлив и очень горд», – сказал Пиоли на презентации в клубе детства.

А вот более позднее признание: «Я попал в Серию А, наблюдая за «Интером» и поддерживая его. Это всегда было моей мечтой. И она сбылась. Я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Интером» как игрок. Тогда я выступал за «Парму» в Серии С, наш спортивный директор сказал, что я перехожу в «Интер». В тот вечер мы праздновали прямо на автостраде. Но потом директор перезвонил и сказал, что «Ювентус» сделал «Парме» более выгодное предложение. И все изменилось».

Правда, после прихода в «Милан» Пиоли изменил показания. В 2020-м в интервью ему напомнили о любви к «Интеру», и тренер «россонери» не имел права ответить иначе: «Нет-нет, мои родители болели за «Интер», мы с братьями болели за «Парму».

Пиоли прозвали Нормализатором: он стабилизировал раздевалку, игру и результаты

В карьере Пиоли не было вообще ничего особенного: за 13 лет он сменил 10 клубов и не выиграл ничего значимого. Пожалуй, лишь третье место с «Лацио» в сезоне-2014/15, но уже в следующем году римляне просели, Пиоли рассорился с футболистами и вылетел после 1:4 от «Ромы».

И все же Стефано был хорошим вариантом. В отличие от Де Бура, у него был привычный для Италии стиль и отсутствовало эго – он понимал, как попал в «Интер» и то, что он тут ненадолго (контракт на 18 месяцев). Кажется, примерно таким же сейчас занимается Фрэнк Лэмпард. Главной задачей было стабилизировать рухнувший клуб, а репутация говорила за себя – в Италии Пиоли прозвали Нормализатором.

Хотя о какой стабильности вообще речь. Пиоли стал 10-м тренером «Интера» за 6 лет – именно столько прошло после требла Моуринью.

Первым делом Стефано разобрался с раздевалкой – игроки выдохнули после изгнания Де Бура и прихода тренера с понятными установками на итальянском. Икарди радовался тренеру из Серии А, а Данило Д’Амброзио говорил: «Он очень хороший человек, и команда это очень ценит. С тех пор как он приехал, мы совершаем отличное путешествие».

Доволен был и Мело: «Когда пришел Пиоли, я сразу же начал играть».

Как и Брозович с Кондогбиа: они были лучшими центральными полузащитниками команды, но Де Бур так глубоко с ними поссорился, что пошли слухи о продаже Марцело хоть в «Милан».

Пиоли же казался тактически гибким: он гармонично перекатывался из 4-2-3-1 в 4-3-3, а иногда даже в 3-4-3, часто подстраивался под соперников. Состав позволял: в центре обороны были Миранда (ага, тот самый из «Атлетико» Симеоне), Мурильо и Гари Медель с хорошим пасом. В центре Брозович и Кондогбиа, латералей исполняли Данило Д’Амброзио, Кристиан Ансальди, Юто Нагатомо и даже Давиде Сантон. Под нападающим менялись Эвер Банега и Жоау Мариу, на флангах почти безальтернативные Антонио Кандрева и Иван Перишич, впереди бессменный Икарди.

Так как с «Интером» работали три тренера, выбрать одну схему и оптимальный состав очень сложно. Учитываем, что игроки постоянно менялись: Де Бур отказывался от Брозовича и Кондогбиа, Гальярдини пришел зимой, Банега и Мариу постоянно менялись, а на флангах обороны собрались универсалы.

Опираясь на состав, Пиоли пытался откатить «Интер» к настройкам Манчини. Но иногда добавлял и свое: например, просил Самира Хандановича выносить мяч не в центр, а налево – там был Иван Перишич, который с фланга начинал атаки лучше, чем Икарди сбросами головой.

Пиоли выдал серию из 9 побед подряд, а его доставали расспросами о других тренерах

О спокойном старте Пиоли мог только мечтать. Новые проблемы подкинул календарь: дебют в дерби с «Миланом» (3-е место), потом «Фиорентина» (8) и «Наполи» (6). Плюс встреча с «Хапоэлем» в Лиге Европы, где «Интер» тонул в простейшей группе.

Получилось ну совсем так себе: спасение в дерби на 92-й минуте (2:2), затем позор в Израиле (2:3) и разгром от «Наполи» (0:3). Чуть сгладила ситуацию победа над «Фиорентиной» (4:2) и подъем на 11-е место. Но все это по-прежнему было очень плохо: в четырех стартовых матчах команда Пиоли пропустила аж 10 мячей.

Именно за оборону и взялся Нормализатор: сбалансировал защиту и игру так, что команда перестала лажать в позиционной обороне. Следующие 10 мячей «Интер» пропустил уже в 14 матчах, а не четырех.

Все это совпало с лучшим отрезком в сезоне: с 8 декабря по 31 января «нерадзурри» вообще не теряли очки – выбили 8 побед в Серии А и прибили «Саутгемптон» в Лиге Европы. Соперники были далеко не топ (из больших – только «Лацио»), но это и стало фишкой Пиоли. Команда еще не набрала сил для драк с грандами, зато прекратились осечки с середняками. К концу марта «Интер» забрал 9 побед в 10 матчах с командами из нижней части таблицы – при Де Буре проигрывали и «Кьево», и «Кальяри».

Тогда «Интер» стал немножечко «Спартаком» – при первых неплохих результатах в клубе сразу заговорили про возвращение легенды и борьбу с «Ювентусом».

«Может ли «Интер» стать анти-«Ювентусом»? Да, шансы на успех есть и даже без смены тренера. Мне нравится Конте, но я не думаю, что уместно снова менять тренера», – гордился Массимо Моратти.

Даже у Пиоли взлетело эго: «Обыграть «Юве»? У меня большой опыт, и теперь я готов мыслить масштабно».

Комплименты сыпались даже со стороны. Например, от Синиши Михайловича, тренера «Торино» – перед встречей с ним «Интер» был уже пятым, в шести очках от зоны ЛЧ.

«Теперь у «Интера» есть команда, достойная третьего места. Пиоли вселил в них уверенность. Сегодня они могут побороться за третье место и, может быть, прибавив новых игроков, за скудетто в следующем сезоне. Это разогнавшийся поезд», – говорил Михайлович.

Когда пошли серьезные соперники, 8-матчевая победная серия прервалась – с «Ювентусом», «Лацио» и «Ромой» Пиоли не набрал ни одного очка. Зато разбирал других: с «Эмполи», «Болоньей», «Кальяри» и «Аталантой» «нерадзурри» выбили максимум – команде Джан Пьеро Гасперини вообще достались 1:7.

«Не думал, что мы будем так близки [к зоне ЛЧ]. Знал, что команда восстановится, потому что Пиоли хорош, а Стивен Чжан теперь близок к клубу. Но не ожидал, что выздоровление пройдет с такой скоростью и последовательностью. Пиоли дисциплинировал команду», – отмечал Моратти.

Казалось, после 7:1 с «Аталантой» «Интер» будет только взлетать и действительно поборется за первую за 5 лет ЛЧ. Но все сломалось, и та победа осталась последней для Пиоли на «Сан-Сиро»: в следующих семи матчах «Интер» набрал лишь 2 очка. И Пиоли, которым восторгались еще в марте, уволили за 3 тура до конца чемпионата.

Что же сломалось? Выделяются сразу несколько факторов.

Во-первых, физическая готовность. Сказалась смена тренера за две недели до старта чемпионата и утомительные предсезонные турне. Плюс вы помните, что Де Бур особо не ставил на физику и хотел крошить всех комбинациями.

Это проявлялось и на старте сезона: если в первых таймах «Интер» был еще неплох, то во втором садился. Особенно чувствовалось в больших матчах – отсюда и такие провалы с равными по статусу соперниками.

Исправить ситуацию у Пиоли не было возможности: ни по ходу сезона, ни во время зимней паузы на праздники.

Во-вторых, растаяла эмоциональная встряска после ухода Де Бура. Началась стагнация, и общая негативная обстановка в клубе вновь окутала игроков. А после ничьей с «Торино» Гари Медель и Д’Амброзио признались, что команда сдалась – никто не верил в попадание в тройку, и руки опустились.

В-третьих, на самого Пиоли уж сильно давили слухи о других тренерах. Он был готов к роли временщика, но давление становилось все сильнее. Несмотря на контракт Стефано еще на год, каждую неделю появлялись новые кандидаты: к Симеоне добавились Антонио Конте, Леонарду Жардим, Хорхе Сампаоли и Лучано Спаллетти. Все это приходилось комментировать Пиоли, и нервы понемногу сдавали.

«Вы, журналисты, просто феноменальны! Вы каждый день говорите о Конте, а потом спрашиваете, как у меня дела», – взрывался Пиоли.

В-четвертых, состав все еще был не для Лиги чемпионов – ни ментально, ни качественно. Слабым местом оставались фланги обороны – проблему не решили даже после закупки на 160 млн (об этом потом ехидничал даже Манчини).

Икарди был лучшим бомбардиром, но крайне нестабильным: постоянно ссорился с болельщиками и выручал только дома – с сентября 2016-го по март 2017-го он не забил в Серии А ни одного мяча на выезде.

Все это сопровождалось общим состоянием команды – уязвимость к контратакам после индивидуальных ошибок, легко пропущенные мячи и нелепо привезенные пенальти. «Это большая наивность! Настолько серьезная, что стоила нам Лиги чемпионом», – комментировал Пиоли очередную потерю концентрации и дисциплину.

Пиоли был в шоке от увольнения, но опыт с «Интером» помог ему попасть в «Милан»

Никто не ожидал, что тренер, который стабилизировал пикировавший клуб и выдал 9-матчевую победную серию, не доработает даже до конца сезона. Не думал об этом и Пиоли, несмотря на потерю ЛЧ и просевшие результаты.

Вот несколько цитат после серии поражений – ни мысли о приговоре.

• «Сейчас не стоит думать о еврокубках. Важно с гордостью закончить чемпионат. Я абсолютно не думаю об уходе, мне важно закончить работу. У этой команды есть силы, чтобы построить что-то важное».

• «Я спокоен. Чтобы попасть в тройку, нам нужно время – наши соперники годами находятся на вершине. Очевидно, что нам все еще чего-то не хватает, но мы на правильном пути. Нельзя все изменить за несколько месяцев».

В итоге приключение Пиоли в Милане продлилось всего 182 дня: в него попали подъем с 12-го на третье место, эффектная победная серия и худший отрезок с сезона-1947/48.

«Нельзя оценивать тренера после 6 месяцев работы», – ворчал Пиоли после увольнения.

А вот реакция его агента Бруно Сатина: «Стефано даже не думал об увольнении. Это стало большой неожиданностью. Очевидно, что он преуспевал».

Возможно, руководство так решило, потому что уже нашло преемника: сразу после увольнения Пиоли клуб подобрал из «Ромы» директора Вальтера Сабатини, который прихватил с собой Лучано Спаллетти. Мечты о Конте и уж тем более Симеоне пришлось отложить, а в долгосрочный вариант с Пиоли не верили изначально.

Хотя клуб не считал его виновником ситуации. Журналисты рассказали об отчете внутри «Интера»: в нем говорилось, что увольнение Пиоли было сообщением для расслабившихся игроков. Китайские боссы недовольны поведением и реакцией футболистов как в матчах, так и на тренировках – именно к ним была основная претензия за итоговое 7-е место.

В целом период Пиоли в «Интере» кажется провалом, но отношение к нему, похоже, изменилось именно там.

Например, вот слова Арриго Сакки из 2019-го: «Раньше он был для меня тренером на тренировках. Было трудно его классифицировать. Но он хотел совершенствоваться, и за последние года проявились его лучшие качества. Он растет. Раньше был тактиком, теперь – стратег. Большой скачок».

Так директор «Милана» Звонимир Бобан комментировал возвращение Пиоли на «Сан-Сиро»: «Пиоли – отличный вариант, совсем не запасной. Да, мы рассматривали и Спаллетти, но это не означает, что Стефано был вторым выбором. У него классные идеи, он уже начинал работу по ходу сезона.

Я бы не называл его Нормализатором. Пиоли – прагматик, и во многом благодаря этому он добивается результатов с командами, в которые приходит по ходу сезона».

***

После «Интера» Пиоли совсем не кис без работы и уже с начала сезона-2017/18 подобрал «Фиорентину». Там он отработал почти два года: сначала остановился в трех очках от еврокубков, потом сполз на 10-е место и подал в отставку даже после выхода в полуфинал Кубка Италии. Дальше – «Милан», чемпионство, полуфинал Лиги чемпионов.

«Интер» же выздоравливал: при Спаллетти дважды финишировал четвертым и вернулся в ЛЧ, при Конте забрал чемпионство, при Индзаги стабильно считается фаворитом гонки за скудетто.

Возможно, в этом есть и заслуга Пиоли – из-за развалов с Де Буром можно было упасть глубже, ошибись боссы с тренером еще раз.

Опыт «Милана» показал, что Пиоли уже больше, чем Нормализатор. А если бы ему действительно всегда давали время?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Valerio Pennicino / Stringer, Maurizio Lagana / Stringer, Francesco Pecoraro / Stringer, Claudio Villa / Stringer, Marco Luzzani / Stringer