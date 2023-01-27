«Сити» нашел замену Уокеру и Канселу в академии. Пеп называет Льюиса маленьким Ламом, а сам Рико вырос в боксерском зале

«Думаю, он станет суперзвездой».

К середине сезона мы уже привыкли к малышу с афро в стартовом составе «Манчестер Сити». Рико Льюис из клубной академии вытащил матч с «Челси», да и вообще сверкает, пока Жоау Канселу и Кайл Уокер хмурятся на скамейке. Пошли слухи, что они могут покинуть «Этихад» – если так, то у Пепа готова достойная замена.

Знакомим вас с 18-летним Рико Льюисом: Пеп лепит из него нового Филиппа Лама, отец с четырех лет научил держать удар в боксе, а Кевин де Брюйне выписывал ему респект еще четыре года назад.

Давайте с самого главного – чем же Льюис затмил Канселу и Уокера?

Пеп сравнивает Льюиса с Ламом. Рико сочетает три позиции сразу (прямо как Филипп)

Сравнение с Филиппом Ламом – лучшая характеристика Льюиса после прорыва в основу. Пеп работал с немцем в «Баварии», поэтому знает, о чем говорит:

«У нас есть футболисты, которые здорово себя показывают в индивидуальном плане, а Рико заставляет всю команду играть сильнее. Найти такое качество сейчас очень непросто. Именно оно делает Рико нашим маленьким Ламом. Он очень умный парнишка».

Сравнение с Филиппом не ограничивается классным принятием решений. Еще их роднит трудная объемная роль. Как и Лам, Рико – крайний защитник, который на самом деле не играет крайнего защитника. На этой позиции Льюис оказывается только в самом редком для «Сити» сценарии – когда приходится обороняться на своей половине:

Гораздо чаще «Сити» встречает соперника прессингом. В этой стадии роль Льюиса меняется. Триггер – движение партнера по флангу. Играющий с Рико справа Рияд Марез, как правило, давит на центрального защитника, тогда как Льюис поднимается к крайнему. На противоположном фланге аналогичную задачу решает Джек Грилиш – то есть из оборонительного игрока Рико резко превращается в атакующего.

Такой тип давления сопряжен с риском – «Ливерпуль» в матче Кубка лиги наказал «Сити» именно через зону, которую оставил прессингующий Льюис. Но показательна похвала от Гвардиолы: уже после следующей игры Пеп сказал, что в составе нет никого, кто мог бы потянуть такую задачу. Внимание: Кайл Уокер в этот момент не был травмирован, замечание касалось и его тоже.

Благодаря прессингу, в котором у Льюиса ключевая роль, «Сити» здорово контролирует соперника. «Вулверхэмптон» нанес первый удар с игры на 47-й минуте, «Лидс» – на 54-й, а «Эвертон» – на 63-й. Команда Гвардиолы получает не только контроль, но и бонусные моменты – в том числе после перехватов Рико.

Но самая интересная функция Льюиса – при розыгрыше. Тут сравнение с Ламом выглядит особенно точно. Рико – тот самый ложный фулбек Гвардиолы. Не создает ширину, а в стиле Филиппа заходит в середину. Пеп объясняет, что хочет получить дополнительного игрока в полузащите. Достигается именно через Льюиса – тот заходит на одну линию к Родри в опорную.

Ключевая задача – продвинуть команду поближе к чужим воротам. С ней Рико неплохо справляется. Показателен вердикт Пепа после матча с «Челси», когда Льюис вышел спасать в перерыве:

«Динамика, которую предложил Рико, помогла каждому обрести свободу. Он поменял игру с первой же минуты, как появился на поле. В первом тайме мы плохо пасовали, не могли доставить мяч до наших вингеров и восьмерок. У нас практически не было моментов. Во втором тайме – и особенно благодаря Аканджи и Рико – все заиграли лучше. Родри заиграл лучше, Кевин заиграл лучше. Такой уж у Рико талант. С тех пор, как мы вернулись после чемпионата мира, он невероятно важен для нас».

Уровень и специфика соперников, на которых выпала удачная серия Льюиса, заставляют еще сильнее восхититься его перфомансами. Особенно Пепу понравился выезд к «Лидсу» – команде, которая по его мнению не оставляет и двух секунд на решение, а вообще лидирует в лиге по интенсивности прессинга. Там Рико тоже был максимально спокоен на мяче.

Выделим пару эпизодов, которые подчеркивают умение Льюиса продвигать мяч. Причем разными способами.

В матчах с «Челси» и «Тоттенхэмом» «Сити» забивал после выхода из-под прессинга – открывания Льюиса помогали отрезать сразу несколько соперников:

А тут Рико за счет собственного паса отрезает четырех игроков «Ливерпуля» в центре поля:

В завершающей фазе Льюис пока не приносит столько же пользы, сколько пиковые Канселу и Уокер – игроки, которых он усадил на скамейку. Но совсем неслучайно, что его продвижение в основу совпало с лучшим отрезком сезона для Мареза. Благодаря узкой позиции Льюиса алжирец часто остается 1-в-1 с соперником на фланге.

К чему это уже привело? Марез уничтожил сразу несколько крайних защитников. В матче с «Ливерпулем» жертвой стал Энди Робертсон, против «Челси» – Марк Кукурелья, а в игре с «Тоттенхэмом» – Иван Перишич. Пожалуй, Рияд больше всех выиграл от появления Льюиса в составе.

Откуда вообще появился Льюис? Он в «Сити» с 8 лет: Де Брюйне выделял его 4 года назад, а Пепу посоветовал тренерский штаб

Скорее всего, впервые о Рико Льюисе вы услышали в ноябре. 17-летний юнга влетел в основной состав на матч Лиги чемпионов против «Севильи» и запустил камбэк «Сити»: к перерыву англичане горели 0:1, но после гола Рико расцвели (3:1). В тот день Льюис побил достижение Карима Бензема и стал самым молодым футболистом, забившим в дебютной игре ЛЧ.

Тогда о суетливом коротышке заговорили, хотя его дебют состоялся намного раньше – еще во втором туре АПЛ. Тогда это событие растворилось, потому что к 82-й минуте «Сити» уже выносил «Борнмут» 4:0. До ЧМ в чемпионате Англии Льюис отыграл 27 минут с «Ноттингем Форест» и «Саутгемптоном», но тоже благодаря счету (6:0 и 4:0).

А вот после Катара – стремительный взлет: 4 матча АПЛ из 6 он начал в основе. Еще Гвардиола доверил воспитаннику по 90 минут против «Челси» (дважды, один до ЧМ) и «Ливерпуля» в домашних кубках.

Дебют в АПЛ против «Борнмута» Рико отметил очень спокойно – дома немного поиграл в приставку, как все 17-летние, а на следующее утро пошел на учебу. Но перед первой игрой в основе нервишки шалили – ведь это была Лига чемпионов.

«Нервы были перед игрой и во время разминки. Но как только матч начался, я успокоился и просто сосредоточился на игре. Когда мы начали, я был спокоен и пытался выполнить свою работу», – сказал Льюис.

Рико – воспитанник «Сити», как Фил Фоден и Коул Палмер он попал в академию в 8 лет. До этого был вариант с «Болтоном», но он решил подождать и не прогадал. Прогресс был стремительным: уже в 15 он играл за команду U-18, а в сезоне-2021/22 стал ее капитаном и привел к титулу.

Задолго до этого талант Льюиса разглядел Кевин де Брюйне. В 2019-м бельгиец организовал на родине турнир для юношей до 15 лет, куда приехала и молодежка «Сити». Рико был самым низким на поле, но выделялся бойким характером. Да, он не реализовал пенальти во время матча, но рискнул повторить в серии (и забил). Это восхитило Де Брюйне, который аплодировал у поля и сказал одному из сотрудников клуба: «Только посмотрите на его характер».

Шанс в основе Льюис получил благодаря помощникам Гвардиолы, которые плотно следят за академией – с их наводки Рико летом 2022-го поехал на предсезонный сбор с основой. И быстро убедил Пепа:

«Хороших игроков распознаешь за две минуты. Я увидел это в первый день предсезонки в США. И подумал: «Ого, в этом парне есть что-то особенное». Потом он сыграл несколько минут против «Баварии». Игроки не знали его до этого, но поняли, что на него можно положиться на 100%».

Юниора взял под опеку Фил Фоден, который сам прошел путь от болбоя до четырехкратного чемпиона Англии. Он стал посредником между Рико и звездами «Сити», проводил с ним много времени и помогал советами.

Когда Гвардиолу спрашивают о Льюисе, его глаза загораются, и Пеп говорит увлеченнее:

«В ближайшие несколько лет он станет невероятным игроком для «Манчестер Сити». Если его что-то попросить, он улавливает за секунду. Игры против «Ливерпуля», «Челси» и «Лидса» на «Элланд Роуд» – ух, уау!»

В восторге и Майка Ричардс – в сезоне-2011/12 он был правым защитником «Сити», когда команда впервые за 44 года взяла титул АПЛ.

«Думаю, он станет суперзвездой. Я редко оказываю на игроков такое давление. Не думаю, что это хорошо: если они не достигают этого уровня, все говорят, что их переоценили. Но сейчас мы видим особенного игрока», – отметил Ричардс после матча «Сити» и «Ливерпуля» в Кубке лиги.

А вот вердикт Джона Стоунза: «Он очень хорошо воспринимает советы. Молодому парню важно быть губкой и впитывать все, наслаждаться опытом и игрой. Ему идет на пользу, когда он играет против Холанда и Де Брюйне на тренировках.

Для молодых игроков очень важная практика, и он справляется очень хорошо. Надеюсь, продолжит в том же духе».

Рико вырос в боксерском зале: оттуда координация и бойцовский характер

Семья Льюисов невероятно спортивная – младшая сестра Саша выиграла чемпионский титул по тайскому боксу и играет правого защитника юниорской команды «Сити», а отец Рик дважды чемпион Великобритании по тайскому боксу.

Ловкость, координацию, смелость и уверенность Рико обрел в зале отца Phoenix Muay Thai. Рик брал с собой еще совсем крошечного сына и сажал рядом с рингом в безопасное место.

«Когда он научился ходить, сразу начал тренироваться. Рико видел все это с рождения и начал драться в 4. Единоборства с ним всю жизнь», – гордился отец.

После рождения сына Рик завязал с боями и стал тренером – решил, что должен беречь себя ради сына. Хотя карьера была славной: началась в 80-х и захватила два чемпионских пояса Великобритании в легком весе, еще дважды Рик успешно защищал титул. Выступить на международных соревнованиях помешали обстоятельства.

«Когда Рико появился на свет, я перестал драться. Что-то покинуло меня. Я понял, что больше не могу быть эгоистичным. Теперь у меня с ним контракт, чтобы оставаться на земле как можно дольше. Пришло время позаботиться об этом маленьком человеке», – вспоминал Рик в интервью The Athletic.

Казалось, судьба Льюиса-младшего предрешена, тем более что у него здорово получалось: отличная координация, работа глаз и рук. Отец никогда не давил при выборе будущего. Ему льстило, что сыну нравятся единоборства, но поддержал, когда в жизни Рико появился футбол: сначала малыш пинал мяч прямо в боксерском зале, потом поступил в академию Little Kicker в соседнем от родного Бьюри Рэдклиффе.

«Папа никогда ни к чему меня не принуждал. Он подталкивал в определенных направлениях, чтобы я выбрал сам. Он показал мне множество фильмов о Мухаммеде Али, показал свою историю. Я многое взял от него», – делился Льюис.

Оказалось, что Рико очень талантлив в спортивном плане: здорово дрался, играл в футбол и на гитаре, продемонстрировал отличный удар, впервые попробовав гольф, попал в яблочко при первом броске топорика.

Мама тоже участвовала в карьере сына и сопровождала его на международные турниры. Стеф Льюис очень уважают другие родители и сам клуб: ее пригласили выступить перед родителями команды U-9, чтобы она помогла им правильно поддерживать детей и двигаться вверх по клубной системе.

Гол Рико «Севилье» – одно из лучших событий в жизни семьи. Льюис-старший был на трибуне, и когда «Сити» отыгрался благодаря сыну, на него обрушился водопад из напитков и закусок. Когда болельщики спрашивали друг друга, кто это вообще такой, Рик с гордостью признался: «Это мой сын!» Трибуны аплодировали еще сильнее, но теперь не только футболисту.

«Рико очень спокойный и собранный. Однажды его заменили из-за судороги. Он шел вдоль поля, а зрители скандировали «Рико, Рико!» Это было красиво, и я видел, как он пытался сдержать улыбку.

Я часто вижу ее на поле. Его сбивают и бьют по ногам, а он встает с улыбкой», – гордится Льюис-старший.

Такой характер Рико получил благодаря отцу и единоборствам – после них удары в футболе его только раззадоривают.

***

Льюис внезапно ворвался в основной состав «Сити» и вытеснил из основы не только Жоау Канселу, но и Кайла Уокера, на которого равнялся в детстве. Впереди еще много работы, потому что опытные конкуренты обязательно вернутся в лучшую форму – никто не гарантирует Льюису игровое время, несмотря на впечатляющий старт.

«Подарки здесь никто не дарит. То, что он болеет за «Сити» и вырос в академии, не означает, что он будет играть. Это право надо заслужить», – отрезвляет Гвардиола.

Пока получается: в ноябре и декабре Рико номинировался на звание игрока месяца в «Сити». Проиграл Рияду Марезу и Хулиану Альваресу, но это были его первые месяцы во взрослом футболе. Ждем продолжения.

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson, Andrew Yates/CSM; globallookpress.com/Conor Molloy/News Images; The Athletic; REUTERS/Andrew Boyers