«Если сегодня нужно умереть, мы умрем». Камерун лишь раз обыгрывал Бразилию – с Марком-Вивьеном Фоэ в составе

Он умер через неделю после той победы.

Камерун почти вылетел с чемпионата мира. Для выхода в плей-офф команде Ригобера Сонга нужна не только победа над мощной Бразилией, но и не очень результативная ничья Швейцарии и Сербии.

Сонг уже побеждал титулованных бразильцев – в 2003-м Камерун задорно выступил на Кубке конфедераций и дошел до финала. Правда, африканцы вспоминают тот турнир не с радостью, а со слезами – в полуфинале против Колумбии на поле оборвалась жизнь Марка-Вивьена Фоэ.

Вспоминаем бывшую звезду «Лиона», «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»: он покорил всех добротой, жертвовал детям-инвалидам и стрелял острыми шутками.

Фоэ хотели заменить за 5 минут до трагедии. Хотя он вообще мог не играть в том матче

В начале 2000-х у Камеруна собралась зверская команда: сначала с французом Пьером Лешантром выиграли Кубок Африки-2000, через два года титул защитили с немцем Винфридом Шефером. В составе блистали Ригобер Сонг (тогда «Ливерпуль» и «Вест Хэм»), Жереми Нжитап («Реал»), Саломон Олембе («Нант»), Пьер Воме («Болонья»), Патрик Мбома («Парма»), Самюэль Это’О (еще 19-летний и в «Мальорке») и Марк-Вивьен Фоэ («Вест Хэм»).

Камерун ставил на крепкую оборону: на победном Кубке Африки-2002 команда Шефера не пропустила ни разу. Так было даже против топов: через год на Кубке конфедераций камерунцы пропустили первый гол лишь на восьмой минуте овертайма в финале против Франции – ранее их не пробили чемпионы мира бразильцы (1:0), бронзовые призеры ЧМ-2002 турки (1:0), американцы из четвертьфинала последнего ЧМ (0:0) и колумбийцы (1:0).

Особенно удивила победа над Бразилией, пусть и состав у Карлоса Альберто Парейры был не сильнейший – из суперзвезд во Францию приехали Дида, Жулио Сезар, Лусио, Беллетти, Эмерсон, Роналдиньо, Адриано и Луис Фабиано. Единственный гол на последних минутах забил Это’О.

С таким же счетом во втором туре Камерун обыграл Турцию – снова с голом на последних минутах, но теперь от Нжитапа с пенальти. Марк-Вивьен Фоэ выходил в основе на оба матча, но пропал из заявки в третьем туре. Дело не только в ротации от Шефера: в игре против Турции у Фоэ заболел живот, но он доиграл до конца. Тренер дал полузащитнику время отдохнуть и не планировал нагружать его в полуфинале против Колумбии. Марк-Вивьен жаловался жене на боли в животе, но когда Шефер спросил его о самочувствии, уверенно ответил: «Все ок, коуч».

То же самое он сказал и во время трагического матча против Колумбии. Во втором тайме Шефер заметил, что мощный полузащитник сдал, что очень несвойственно для него – игрок «Манчестер Сити» всегда выкладывался на 100%. Фоэ выглядел очень уставшим, и Шефер посовещался с медицинским штабом – вместе они решили снять футболиста с игры. Немец окликнул опорника после еще одной потери и предложил замену. Фоэ отмахнулся и сказал, что все нормально – он обязан вывести Камерун в финал.

Через пять Марк-Вивьен остановился и упал. Никто сначала не понял, что случилось – Шефер думал, что полузащитник окончательно устал. Он не мог видеть, как закатились глаза футболиста после падения.

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«Мяч был в другом месте, и я не видел, как упал Марк. Один из защитников подозвал врачей. Когда его уносили на носилках, я думал, что все будет нормально. Я подошел ближе и сказал: «Все хорошо, Марк, нет проблем». И вернулся на скамейку», – вспоминал Шефер.

Подобные мысли были и у Роже Милла – легенды Камеруна, который приехал на турнир в составе делегации:

«Когда я увидел его падение, подумал, что он просто получил травму. Он только что столкнулся с колумбийским игроком – я предполагал, что это были последствия единоборства. Или он просто устал, потому что это был конец матча и турнира. Не думал, что случилось что-то серьезное, потому что Фоэ был так молод».

Перед матчем Фоэ сказал команде, что нужно умереть ради финала

Марку-Вивьену было 28 лет, и он играл в самой атлетичной лиге Европы. В 2002-м мощного полузащитника (190 см и 85 кг) у «Лиона» арендовал «Манчестер Сити»: клубу понравился камерунец, и в конце сезона планировался полноценный трансфер. Несмотря на роль опорника, в Манчестере Фоэ забил девять голов. И был в порядке в основных скиллах: здорово отбирал мяч и начинал атаки. В эти качества влюбился еще Алекс Фергюсон: в 1998-м шотландец почти оформил трансфер камерунца, но Фоэ сломал ногу на тренировке «Ланса» и отложил мечты об АПЛ.

В 2003-м всех удивило, что упал именно Фоэ: он был мощным, крепким, выносливым и работоспособным. В «Манчестер Сити» наслаждались тем, что африканец ни разу не снизил к себе требования. Поэтому травма в игре с Колумбией казалось чем-то случайным и временным. Но когда футболиста погрузили на носилки, многие занервничали: его рука свисала вниз, что означало – Фоэ без сознания.

«Эти мгновения [когда футболист лежал] казались бесконечными. Люди вокруг начали удивляться, а потом судья позвал медиков. Фоэ не вставал. Тогда у меня появились серьезные вопросы. Судья остановил матч, никто не понимал, что происходит», – вспоминал Милла.

Когда Роже увидел руку Фоэ, свисающую с носилок, он осознал серьезность проблемы. Через несколько минут он спустился в раздевалку, чтобы узнать подробности.

«По пути я встретил врача из «Лиона». Он сразу сказал мне, что Фоэ мертв. Его не смогли реанимировать. Это был ужасный шок! Но я обязан был увидеть его. Прошло уже 20 лет, но мне все еще очень трудно говорить об этом», – скорбел Милла в интервью Africa Report в 2022-м.

В одном из помещений стадиона лежало тело Фоэ – футболиста, который несколько минут назад бился за финал Кубка конфедераций, накрыли белой простыней. К тому моменту матч возобновился: Камерун удержал победу 1:0, а футболист еще не знали о трагедии.

«В раздевалку в слезах вошел Сонг и произнес: «Марко мертв». В моей голове взорвалась бомба, не могу передать это словами. Я хотел побыть один. Зашел в какую-то комнату, там мальчик играл в футбол. Потом зашел в другую. Там я услышал плач – в комнате были жена и мать Марко. Там лежал и Фоэ. Я коснулся его ноги, вышел и тоже заплакал», – сказал Шефер.

А вот что запомнил Роже Милла:

«Футболисты были в шоке. Они молча одевались, ни у кого не было сил, чтобы заговорить. Команда вернулась в отель, а я отправился в морг, куда отправили тело Фоэ».

Полузащитник Эрик Джемба-Джемба прокручивал в голове леденящие душу слова Фоэ перед матчем:

«В автобусе перед игрой Марко сказал: «Если кому-то нужно умереть сегодня, мы умрем. Мы не можем проиграть, потому что я пообещал жене и детям, что мы выйдем в финал. Мне нужно выиграть этот Кубок конфедераций.

Я был последним, кто разговаривал с Марко. Незадолго до этого он сказал мне: «Эрик, я устал». Я сказал ему, когда мяч выйдет из игры, мы скажем тренеру, и он заменит его. Но у него не было и минуты. Мяч был в воздухе, и он подпрыгнул вместе с Марио Йепесом. Я увидел, как Фоэ упал, а затем увидел, как Марио кричит: «Эй-эй-эй». Мы подошли к нему и сразу поняли, что он мертв».

Камерун не хотел выходить на финал, но сыграл ради семьи Фоэ

Следующие несколько дней Камерун был в трауре. В стране прошли похороны футболиста: на них появились президент Камеруна и Зепп Блаттер, а тысячи людей столпились на улицах и забирались на столбы, чтобы увидеть гроб легенды. На траурное шествие африканцы принесли футболки Фоэ и огромный плакат: «Лев никогда не умирает, он просто спит».

В сборной были похожие чувства.

«Команда должна была тренироваться на следующий день [после трагедии], но ни у кого не хватило духу это сделать», – сказал Милла.

Футболисты страдали и думали о друге, а не о финале против Франции. Никто не хотел больше играть в футбол – тем более через два дня после смерти Фоэ.

«Я не хотел больше играть. Команда тоже не хотела выходить на финал. В ту ночь мы не могли спать и плакали. Как можно пойти играть в футбол и умереть?

Позже к нам в отель приехал президент ФИФА Зепп Блаттер. Он поговорил с нами и сказал, что понимает, как это сложно. Но добавил, что ФИФА не знает, как поступить. Потом в отель пришла жена Марка и сказала нам, что мы должны сыграть ради него, нее и их детей.

Мы вышли, но были не в том настроении», – сокрушался Джемба-Джемба.

Футболисты вынесли на поле плакат с Фоэ и почтили друга минутой молчания. Слез не сдержал даже Тьерри Анри, который плакал вместе с камерунцам. Золотой гол на 98-й минуте он не праздновал, а поднял руку вверх, указывания на небеса – за ним жест повторили другие французы. Победить в честь Марка-Вивьена Камерун не смог, но на церемонии награждения французы подняли кубок вместе с африканцами.

Первое вскрытие не установило причину Фоэ, а вот второе показало, что он страдал гипертрофической кардиомиопатией. Люди с таким заболеванием (аномальное утолщение сердечной мышцы) примерно в 3-5 раз чаще страдают от остановки сердца, если активно тренируются, а не ведут малоподвижный образ жизни. 80% спортсменов, которые умирали от этой болезни, не испытывали предварительных предупредительных сигналов. Внезапная смерть – первое и последнее ее проявление.

Фоэ был душой команды: шутил в «Сити» и помогал детям

Марка-Вивьена любили везде, где он играл: в «Лансе», «Лионе», «Вест Хэме» и «Манчестер Сити». Там отмечали не только его физические данные и выносливость, но и человеческие качества.

Ги Ру, легендарный тренер «Осера»: «Он очень милый парень. Он должен был перейти в «Осер», но все же оказался в «Лансе». Каждый раз, когда мы сталкивались с ними, он подходил, чтобы поздороваться. Думаю, он считал меня кем-то вроде отца. Он действительно хороший молодой человек».

Стюарт Пирс, экс-тренер «Сити»: «У него были великолепные мужские качества. Он был фантастическим человеком для совместной работы. Был очень тихим и скромным семьянином».

Кевин Киган, экс тренер «Сити»: «Марк был не только особенным футболистом, но и особенным человеком. Партнеры по команде всегда относились к нему с уважением и благодарностью. Он никогда не доставлял проблем и был профессионалом высочайшего уровня. Его любили все. Он никогда не отдавал клубу меньше, чем 100%».

Харри Рэднапп, бывший тренер «Тоттенхэма»: «Фоэ был нежным великаном. Вы не могли встретить более приятного парня».

Фоэ отыграл в клубе лишь один сезон, но «Манчестер Сити» успел в него влюбиться и очень трогательно простился с футболистом. На «Мэйн Роуд» организовали мемориал, к которому фанаты несли шарфы и футболки, а клуб навсегда вывел из обращения 23-й номер.

Болельщикам он нравился за качественную игру и трудолюбие: за сезон-2002/03 пропустил всего две игры – одну из них из-за рождения ребенка.

Вот воспоминания от Леса Чапмана, который играл за «Сити», а потом стал звездой клубного ютуба:

«Навсегда запомню службу в Манчестерском соборе. Зал был переполнен, и было несколько действительно хороших речей. Это было большое событие. Он был таким милым парнем, думаю, поэтому люди устроили великую службу в соборе. Это было особенно важно, учитывая, что он пробыл в клубе так мало времени».

Вот добрая история от фотографа Кевина Камминса, который работал на матчах «Сити»:

«Он подарил мне футболку, когда забил два гола в ворота «Астон Виллы» в 2002-м. Потом в полночь мне позвонил Лес Чапман и спросил, действительно ли Марк отдал мне футболку. А потом добавил: «Я же сказал ему не отдавать ее! Она была единственная у него! Ему не в чем играть против «Фулхэма».

Я ответил: «Лес, у вас же должна быть еще одна». Он сказал: «Нет, у него размер XXL. Новых не будет до середины января, пока Le Coq Sportif не пришлет еще. Марк всегда отправляет футболки в Африку. Привези ее в отель в Лондон».

Я приехал туда, сделал несколько фото и сказал Фоэ: «Ты играешь только благодаря мне». Когда в «Сити» получили новые комплекты, он вернул мне ту футболку».

Еще в клубе влюбились в чувство юмора камерунца.

«Фоэ понравился мне с того момента, как я с ним познакомился. Он всегда улыбался и просил показывать фото, сделанные на тренировке. Однажды я показал ему снимок и сказал: «По-моему, вышло нормально». А он ответил: «А по-моему, отстой». Он подмигнул и ушел в раздевалку», – рассказал на официальном сайте «Сити» журналист клуба Дэвид Клэйтон.

Милую историю рассказал журналист «Сити» Крис Бэйли:

«Мы отправились в предсезонный тур в Данию, когда я работал в Manchester Evening News . Я еще не знал Марко, а он меня. Я представился ему в аэропорту, и он сказал, что у него очень болит спина и что не сможет играть в ближайшее время. Он спросил меня, могу ли я потаскать его сумку.

Я взял ее и носил где-то четыре дня. Каждый раз, когда он меня видел, он говорил: «Ох, Крис, моя спина!» Я пронес еще через половину Орхуса и других мест в Дании. Через четыре дня он подошел ко мне, рассмеялся и сказал: «Да ладно, у меня все нормально со спиной. Но спасибо, что носил мою сумку».

Самое замечательное то, что после этого он всегда давал мне интервью. Футболисты могут остерегаться вас, пока не узнают, можно ли вам доверять. Я таким образом завоевал его доверие. Это его способ узнать, был ли журналист частью команды. Никогда не забуду его улыбку, когда он наконец признался».

Одноклубники называли его Марко – по-доброму, каким он и был на самом деле. Он часто отправлял деньги на родину и жертвовал в центр для инвалидов. Фоэ был похоронен на месте футбольной академии, которую он построил в родном городе Яунде. Он каждый месяц отправлял часть зарплаты отцу Мартину для строительства комплекса. Сейчас он практически заброшен из-за отсутствия финансирования.

«Он три года оплачивал мое место в пансионе и помогал с другими нуждами. Теперь его нет. Кем я стану без него?» – так встретил смерть Фоэ 14-летний Пол Нджаб.

Сам Вивьен всегда оставался скромным и никогда не попадал в скандалы.

«Он был известен как игрок, не испорченный славой, ориентированный на семью человек с мягкими, симпатичными манерами. Он был очень скромным, в нем не было ничего яркого, очень приземленным, говорил очень тихо, на его лице всегда была улыбка, но он не был чрезмерно ярким. У него были приятные манеры и прекрасный нрав», – вспомнил Лес Чапман.

Еще лучше про свои принципы рассказывал сам Фоэ:

«Не думаю, что футбол когда-то был моим желанием – скорее врожденным инстинктом. Это пришло мне в голову в одну ночь, и с годами я понял, что у меня есть способности.

Всегда думал: когда нечего сказать, лучше молчи. Поэтому многие говорили мне: «Мы редко видим тебя по телевизору, ты никогда ничего не говоришь». На самом деле я не хочу говорить вещи, которые могут поставить некоторых людей в затруднительное положение. Поэтому предпочитаю держать все в себе – главное прилагать максимум усилий на поле. Если у кого-то есть комментарии по моей игре, пусть говорят мне, но в ответ я ничего не скажу.

Дело не в том, что я не могу говорить – я могу говорить дни и ночи напролет. Но когда я чувствую, что не стоит отвечать, я молчу».

***

Смерть Фоэ многое поменяла в футболе: после трагедии были улучшены медицинские тесты для футболистов и срочное реагирование на поле в случае похожих ситуаций. На видео с Фоэ видно, как врачи пытались привести его в чувства шлепками по лицу. Теперь медики у поля прошли дополнительную подготовку и получили необходимое оборудование. Они знали, что делать, когда похожий случай произошел с Фабрисом Муамбой из «Болтона» в 2012 году.

Спустя 19 лет после той трагедии Камерун попытается вновь обыграть Бразилию. Без Марк-Вивьена на поле сделать это еще не удавалось.

Фото: Gettyimages.ru/ Ben Radford, Michael Steele, Shaun Botterill, PHILIPPE DESMAZES, Henri Szwarc / Stringer, Alex Livesey; unsplash.com/Ingo Stiller