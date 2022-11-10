Германия и Коста-Рика уже расписывали шедевр: с голами из офсайда, пушкой Фрингса и роскошеством Лама

В 2006-м сломали проклятье первых матчей ЧМ.

Сегодня Германия вылетит с чемпионата мира, если не обыграет Коста-Рику. А Коста-Рика может сенсационно прорваться в плей-офф, если отправит немцев домой.

Игра наверняка получится веселой – прямо как в 2006-м, когда команды открывали ЧМ в Германии. О, вы точно помните безумные голы Филиппа Лама и Торстена Фрингса, а еще дубль долговязого Пауло Сезара Ванчопе. Ну, а если не помните, сейчас напомним.

Но сначала вспомним контекст той игры

К домашнему ЧМ готовилась обновленная Германия. На Евро-2000 и 2004 немцы жестко провалились: за шесть матчей группового этапа не одержали ни одной победы. В Бельгии и Нидерландах сыграли вничью с Румынией (1:1), а потом уступили Англии (0:1) и Португалии (0:3), а через четыре года в Португалии не обыграли Нидерланды (1:1), Чехию (1:2) и даже Латвию (да-да, там были позорные 0:0, куча сэйвов Александра Колинько и безупречный автобус от Александра Старкова).

Между двумя провалами поместился неожиданный финал ЧМ-2002, но той сборной сильно повезло – особенно с соперниками (на пути в финал немцы выбили Парагвай (1:0), США (1:0) и Южную Корею (1:0). Евро в Португалии через два года подтвердил тезис экспертов – в Японии и Южной Корее финал Германии был случайным.

После провального Евро-2000 Германию запустила реформу футбола. В Бельгию и Нидерланды немцы привезли самую старую команду турнира – 28,9 лет. В заявке было всего два игрока моложе 25 – Михаэль Баллак и Себастьян Дайслер. Что вообще хотели от команды, в которой лучшим был 39-летний Лотар Маттеус? После реформ на ЧМ-2010 средний возраст команды составлял 25 лет – моложе были только Гана и Южная Корея.

Вы точно слышали миллион раз слышали историю про то, как реформы оживили футбол в Германии. Поэтому вспоминаем кратко.

– Непрофессиональные клубы (около 27 тысяч) получили поддержку от немецкого футбольного союза (DFB) – особенно в приобщению молодежи к футболу.

– DFB создал 7 центров по подготовке и поддержке начинающих футболистов.

– Все клубы первой и второй Бундеслиги обязали иметь центр по подготовке юниоров – без них не получить лицензию.

– Футбол не должен быть в приоритете для юниоров – DFB следил, чтобы подростки преуспевали и в школе.

– DFB создал юниорскую Бундеслигу и сделал юношескую сборную приоритетом для развития.

Система заработала с 2002 года и очень быстро развивалась: старшая сборная на Евро-2008, -2012 и -2016 трижды залетала в тройку (2,3,3). На ЧМ тоже успех – единственный провал случился лишь в России в 2018-м (не вышли из группы, но тогда система уже изменилась). Немцы выиграли ЧМ-2014 и дважды брали по бронзе в 2006-м и 2010-м.

Прогресс немецкой молодежи прослеживался уже на ЧМ-2006. В заявку на домашний турнир попали 20-летний Марсель Янсен, 21-летние Роберт Хут, Бастиан Швайнштайгер, Пер Мертезакер, Лукас Подольски, а еще 22-летние Филипп Лам, Давид Одонкор и Майк Ханке. Глубокими пенсионерами были лишь вратари Оливер Кан и Йенс Леманн (по 36 лет), ну и Оливер Нойвиль, который не выходил раньше 66-й минуты.

Коста-Рика притащила в Германию сплошных ноунеймов – единственным легионером из Европы был защитник «Брешиа» Жильберто Мартинес. А из знакомых имен – только Пауло Ванчопе, который завершил европейскую карьеру после «Дерби», «Вест Хэма» и «Манчестер Сити».

Германия и Коста-Рика шикарно открыли ЧМ: с дублем Ванчопе и суперголами Лама и Фрингса

Хозяева были очевидными фаворитами, но феерии все равно никто не ждал – матчи-открытия редко получаются зрелищными. С 1970-го по 1982-й в первой игре турнира не забили ни гола, с 1982-го по 2006-й – всего девять.

Коста-Рика предсказуемо закрылась: Алешандре Гимараеш выкатил оборонительную схему с пятью защитниками и тремя центральными полузащитниками. Впереди рассчитывали только на длинные ходули Ванчопе и 31-летнего Рональда Гомеса.

После провального Евро-2004 сборную Германии покинул Руди Феллер, его заменили Юрген Клинсманн и его ассистент Йоахим Лев. В первом матче ЧМ они удивили лишь основным вратарем – многие ожидали Кана, а не Леманна. А еще слева вышел Лам: мы привыкли к Ламу справа (а во времена Гвардиолы в «Баварии» – в центре). Справа появился Мануэль Фридрих.

И не зря – этот ход сделал открытие чемпионата мира максимально эффектным. Лам подхватил мяч у штрафной соперника, усадил защитника на задницу и зарядил в дальний угол. Мяч летел очень долго и приземлился в самую-самую девятку. Роскошный гол защитника, который пропустил старт сезона-2005/06 из-за травмы крестов, а в конце – дебютировал на ЧМ.

Стадион сошел с ума: Германия 32 года ждала возвращения ЧМ, и такой старт вдохновлял на мечты о самом заветном. На скамейке тоже безумие – поздравительный подзатыльник Ламу ответил Баллак, который из-за травмы остался в запасе, хотя позже сказал, что был готов. «Возможно, это был гол всей жизни», – сказал позже Лам.

«Видел этот матч на городской площади в Дортмунде, там было еще примерно 10 тысяч человек. Немцы наблюдали за эффектным голом со смесью огромного облегчения и ошеломленного недоверия. Каким-то образом Клинсманну удалось сделать то, что он обещал – создать молодую, захватывающую, атакующую команду, которая была готова, когда это необходимо», – отметил известный немецкий журналист Ули Хессе.

Но эйфория длилась всего шесть минут. Немцы играли очень смело – с высокими линиями прессинга и обороны. За это подловил Ванчопе: лидер Коста-Рики открылся на самой ленточке офсайда, не сильно сблизился с Леманном и пробил в угол с линии штрафной. Теперь безумие творилось на скамейке Коста-Рики, а немцы не понимали – как так?

«Мы были поражены, увидев, сколько фанатов из Коста-Рики приехали в Германию. Одна часть стадиона была полностью красной. Я помню адреналин, голы, возможность, которую мы имели, чтобы конкурировать с одним из фаворитов. Это то, что вы никогда не забудете», – вспомнил Ванчопе в 2022-м.

Это уже был жаркий старт для матча, от которого ждали только скуку. Но команды не останавливались: Швайнштайнгер ворвался в штрафную и зарядил куда-то под дальнюю штангу, где ждал Мирослав Клозе. Нечто подобное сейчас мы видим у Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда, который вырывается из-за спин защитников, чтобы замкнуть прострел бельгийца.

В начале второго тайма дерзкая Коста-Рика почти сравняла, но Дэнни Фонсека пробил мимо из отличной позиции. А вот Клозе забил третий мяч Германии. Сначала Мирослав замкнул изящный навес Лама, а после сэйва добил в сетку. Это уже был девятый мяч легенды на ЧМ – в Японии и Южной Корее он всадил семь. Дубль в матче открытия на домашнем чемпионате мира – лучший подарок на 28-й день Клозе сделал себе сам. Вы уже догадались, кто с пятью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2006.

Немцы первыми за 40 лет забили три мяча в матче-открытии. Казалось, хозяева спокойно удержат победу над скромной Коста-Рикой, но опять проснулся Ванчопе. Вальтер Сентено изумительно забросил мяч между двух защитников, а Пауло Сезар идеально воспользовался высокой обороной Германии. Повезло, что в 2006-м не было ВАР – Ванчопе забил из метрового офсайда.

Если бы немцы упустили победу в такой день и при таком преимуществе – это было бы катастрофой. Но они сделали шикарное открытие ЧМ еще прекраснее. А Торстен Фрингс сгенерировал нереальное – забил еще круче Лама! Как такое возможно?

Немецкий опорник там долго подстраивался под мяч, так долго подбирал ногу и готовился к удару – казалось, его вот-вот накроют. Но не накрыли, и полузащитник «Вердера» забил гол, который навечно закрепился в хайлайтах ЧМ.

Это стоило того, чтобы забрать счастливый мяч домой. Обычно так делают после хет-триков, но для Фрингса это был особенный гол. Правда, мяча уже нет на полке в доме Торстена.

«Не знаю, где он. Не уверен, что он где-то дома. Из него вышел весь воздух. Думаю, в этом виновата моя собака», – смеялся Фрингс в интервью в 2010-м.

Германия победила 4:2, а потом обыграла Польшу (1:0) и Эквадор (3:0). Костариканцы уехали с нулем очков: сгорели Эквадору (0:3) и Польше (1:2). Никто из той команды никого не вдохновил: Жильберто Мартинес уехал в «Рому», но не провел там ни одного матча, Рональд Гомес укатил в кипрский АПОЭЛ, Рэндалл Асофейфа в «Гент», а Альваро Саборио – в «Сьон». Но все это как-то не считается, правда?

***

Немцы же прошли Швецию, обыграли Аргентину в эмоциональной серии пенальти (это был первый ЧМ для 19-летнего Лионеля Месси), проиграли Италии, а в матче за третье место надломили Португалию. Именно на том турнире немцы показали, что их новая система работает, и больших побед можно добиваться и с молодыми игроками.

«Турнир заставил немцев снова полюбить немецкий футбол. И в этой стране с одним видом спорта это также означает, что они снова хорошо относятся к Германии. Это не преувеличение важности игры, особенно если учесть, что турнир проводился менее чем через 16 лет после падения Стены и что западные и восточные немцы все еще чувствовали себя неловко друг с другом.

ЧМ- 2006 года помог определить и объединить нацию, мало чем отличаясь от того, как победа на ЧМ-1954 дала послевоенной Западной Германии, стране, охваченной чувством вины и отрицании, идентичность. Турнир стал переломным моментом для Германии», – писал Ули Хессе.

Та бронза стала для немцев важнейшим сигналом, что они на правильном пути. Клинсманн был награжден высшей государственной наградой страны – орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой». Он стал первым тренером сборной, кто удостоился такой чести, несмотря на то, что фактически ничего не выиграл.

Флик же пока думает не о наградах, а том, как избежать позора. Если Германия не выйдет из группы с Японией и Коста-Рикой, то немецкий футбольный союз, возможно, задумается о новой реформе.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alexander Hassenstein, Sandra Behne