Неизвестный Карлуш Кейруш: разминировал деревню с помощью крыс и писал программу для победы США на ЧМ

Теперь постарается с Ираном остановить американцев.

Во вторник Иран и США сойдутся в одном из самых обжигающих матчей группового этапа. Во-первых, игра будет принципиальной из-за политического конфликта: страны давно разорвали дипломатические отношения и за последние годы несколько раз были близки к войне. Во-вторых, в этом матче определится участник плей-офф: если Уэльс не обыграет Англию, Ирану хватит ничьей, чтобы впервые за шесть попыток выйти из группы на ЧМ.

К исторической цели иранцев ведет Карлуш Кейруш – известный и загадочный тренер одновременно. Мы все знаем его по работе в «МЮ» и «Реале», но в богатой биографии 69-летнего португальца еще много малоизвестных фактов. Он был хиппи, обучал Моуринью и играл в футбол на разминированном поле.

Сбежал от войны, был хиппи и планировал стать крутым вратарем

Мы привыкли считать Кейруша португальцем, но это не совсем так. Карлуш родился в Мозамбике, который до 1975 года был колонией Португалии. В начале 60-х несколько антиколониальных политических групп объединились во Фронт освобождения Мозамбика, который в сентябре 1964-го начал вооруженную борьбу против колониальной власти. В 1975-м в Португалии произошел военный переворот, и Мозамбик наконец получил независимость.

Примерно в такой напряженной обстановке и вырос Карлуш. Именно в Мозамбике он начал и закончил скромную карьеру футболиста: был вратарем в «Ферровиариу Нампула» – команду основали железнодорожники, среди которых был Кейруш-старший. Карлуш мечтал повторить путь Альберту да Кошта Перейры, который из «Ферровиариу» уехал в «Бенфику», стал 7-кратным чемпионом Португалии и дважды выиграл Кубок чемпионов.

Позже, когда Кейруш уже был тренером Ирана, арабские журналисты раскопали фото Кейруша тех времен – оказалось, он был хиппи. Карлуш увидел ретро-снимки и воскликнул: «О боже, откуда у вас это? Возможно, вы сейчас скажете, что я все еще молод и почти не изменился! Не врите».

Расчищал деревню от мин с помощью крыс

Несмотря на ранний и вынужденный отъезд из Мозамбика из-за революции, Кейруш не забыл родину. Позже он вернулся туда с важной миссией: приехал в регион Вильякруз, который был заминирован в ходе гражданской войны.

«Когда ООН отправила туда экспертов для разминирования, я девять лет был частью проекта. Был там во времена между работой в «МЮ» и «Реале». Я оказывал финансовую и духовную помощь, чтобы программа двигалась вперед. Был там и разговаривал с солдатами. Мы впервые показали, как обезвреживать мины с помощью крыс», – вспомнил Кейруш.

Как это возможно? Крыс учат вынюхивать химические соединения внутри взрывчатки. Они не отвлекаются на металлические оболочки, а когда находят взрывчатку, то начинают скрести лапой, чтобы оповестить людей – грызуны работают намного быстрее человека благодаря обонянию. Например, территорию с теннисный корт специальные крысы изучат за полчаса, человек с металлоискателем – за четыре дня. Такие крысы ценятся и используются до сих пор: в 2020-м британская благотворительная организация PDSA наградила грызуна по имени Магава золотой медалью за храбрость.

За девять лет команда ООН сделала большую работу, но не знала, полностью ли очистила территорию от мин. Специалисты уверяли, что деревня очищена, и люди могут возвращаться, но им не верили.

«Люди все еще думали, что там много мин. Мы обсуждали, как вернуть людей на их земли. Однажды вечером мы ужинали, и я пошутил, что футбольный матч на этом участке – лучший способ.

Мы посмеялись, но руководитель отнесся к этому серьезно и через пару часов сказал: «Отличная идея, Карлуш. Давай сделаем это». Он сказал, что мы организуем на этом участке поле и поставим ворота. Играть будут команды солдат и руководителей проекта.

Я сказал, что это хорошая идея, но делайте это без меня. Все же мы сделали это – люди наблюдали в километре от поля. Внезапно мой друг пригласил меня сделать первый удар по мячу. Я до сих пор помню, как шел за ним шаг в шаг и ставил ногу туда, куда ставил он», – смеялся Кейруш в интервью.

Идея сработала – уже на следующий день футбольное поле заменили фермерские постройки, и люди начали обустраивать быт. А ООН наградила Кейруша за вклад в безопасность региона.

Был учителем Моуринью, хотя считает, что Жозе уже знал больше него

Кейруш покинул Мозамбик только в 1975-м – почти сразу после революции. 22-летний Карлуш хотел въехать в Португалию как вратарь, но приехал как беженец. Тогда же он завязал с карьерой футболиста и выучился на тренера. Кейруш закончил Лиссабонский университет, где позже преподавал – одним из его учеников был Жозе Моуринью.

«Моуринью был хорошим учеником, очень хорошим. У него было много талантов. Он быстро понимал многие вещи, о которых я говорил. Иногда он даже знал больше меня.

Он был лучшим выпускником моих курсов. Возможно, Жозе не знает или не помнит, но его университетская диссертация по спорту лежит у меня. Но я ее не опубликую», – вспомнил Кейруш.

Уже в 31 Карлуш стал ассистентом в португальском «Эшториле», а к 38 вырос до молодежной сборной Португалии, где вытачивал золотое поколение. В 1989-м и 1991-м он выиграл чемпионат мира U-20, а в его составе блистали Луиш Фигу, Руй Кошта, Жоау Пинту, Абель Шавьер и Нуну Капушу.

После этого успеха ему доверили интеграцию талантливых футболистов во взрослую команду, но Кейруш провалился: сначала в квалификации к Евро-1992 (заменил Артура Жорже по ходу отбора, но занял второе место в группе), потом к ЧМ-1994 (стал третьим после Италии и Швейцарии).

Карлуш покинул команду в 1993-м и вернулся спустя 15 лет. Камбэк не удался: Кейруш вывел сборную на ЧМ-2010, не пропустил от КНДР (7:0), Бразилии (0:0) и Кот-д’Ивуара (0:0), но уже в 1/8 попал на Испанию (0:1). Отсутствие успеха со сборной, пожалуй, главное разочарование в карьере Кейруша.

«Мне трудно справиться с гадким чувством, которое осталось у меня в глубине души. Осталось какое-то незаконченное дело, будто я упустил возможность, которая никогда больше не повторится», – признался он позже.

Не выигрывал больших трофеев, но включил себя в десятку лучших в мире

Несмотря на работу в сборной Португалии, наибольшую известность Кейруш получил в роли ассистента сэра Алекса Фергюсона. У нас есть об этом огромный текст.

Единственная крупная победа Карлуша в самостоятельной тренерской карьере – Суперкубок Испании-2003 с «Реалом». В Мадриде он продержался всего год, а после ухода сказал: «Время, когда президент начал верить, что разбирается в футболе. По его мнению, уход Макелеле освободил позицию, на которой должен играть Бекхэм».

«МЮ», «Реал» и сборная Португалии – крупнейшие локации в карьере Кейруша. Другая ее часть пропитана путешествиями: они легко давались Карлушу, который выучил пять языков. Итак, он работал в: «Спортинге», «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз» (сейчас «Нью-Йорк Ред Булл») и японском «Нагоя Грампус». Потом перешел на сборные: ОАЭ, ЮАР, Египет, Колумбия и Иран (дважды).

Несмотря на отсутствие больших побед, Кейруш считает себя одним из лучших в мире.

«Я 44 года работаю тренером в разных странах. Провел свыше 2 000 матчей. Я единственный тренер, который выводил на ЧМ четыре команды. Я вхожу в десятку лучших тренеров мира», – заявил Кейруш в марте 2022-го.

Карлуш выводил на ЧМ ЮАР (отобрался на ЧМ-2002, но покинул команду из-за разногласий с Федераций футбола), Португалию (2010) и Иран (одно очко в группе с Аргентиной, Боснией и Нигерией на ЧМ-2014, четыре очка в группе с Испанией, Португалией и Марокко в 2018-м).

Писал программу для победы США на ЧМ – сейчас может закрыть им путь в 1/8

В 1998-м Федерация футбола США организовала «Проект 2010» – план для победы сборной на чемпионате мира.

На проект потратили 50 миллионов долларов и запустили перед ЧМ-1998, а руководителем назначили Кейруша, который проникся местным футболом после работы с «Метростарз» в 1996-м.

«Карлуш дал нам независимый взгляд со стороны. Он уже знал кое-что о США, говорил на нескольких языках, активно развивал молодых игроков в Португалии, тренировал на профессиональном уровне.

Не думаю, что у нас было много конкретных вещей, о которых мы говорили: «Хорошо, мы возьмем эти 20 идей и реализуем их». Это был действительно долгосрочный взгляд на то, что, по его мнению, было недостатками и где мы могли бы улучшиться. И в этом смысле «Проект-2010» действительно был целью, которую на протяжении всего пути дополняли некоторыми изменениями», – говорил в 2010-м президент Федерации футбола США Сунил Гулати.

Кейруш вместе с тренером Университета Хартфорда Дэном Гаспаром подготовили проект на 113 страниц. На обложке Карлуш изобразил астронавта на Луне, который в одной руке держал кубок мира, в другой – американский флаг, а в ногах был футбольный мяч. Работа называлась «Мы можем мечтать».

«Конечно, это трудная задача. Но благодаря откровенной оценке, тщательному планированию и приверженности цели все, безусловно, вполне достижимо. Вы, американцы, живете в стране, богатой человеческими ресурсами и неограниченным потенциалом, где часто сбываются надежды и мечты. В течение лет, предшествовавших 2010 году, у вас есть все возможности построить инфраструктуру для создания среды, в которой спорт может развиваться значимым образом», – анонсировал проект Кейруш.

План португальца включал модернизацию системы обучения и развития молодых игроков, создание технического отдела, разработку сети из 99 тренеров на национальном, региональном и государственном уровнях, повышение квалификации тренеров и создание национальной лиги U-19.

«В моей стране есть поговорка: «Не клади все яйца в одну корзину». Но это то, что делают Соединенные Штаты, когда вкладывают время, энергию и деньги в подготовку молодежных сборных, но ничего не делают для улучшения соревновательной системы, обеспечивающей развитие игроков», – рассуждал Кейруш.

Тогда в США понимали, что «Проект-2010» – слишком амбициозная задача, и никто на полном серьезе не рассчитывал на победу в чемпионате мира через 12 лет. Основной целью была реорганизация футбола за счет поиска и развития молодых футболистов. C 1990 года американцы пропустили лишь один ЧМ (в 2018-м), а в 2010-м и 2014-м выходили в плей-офф. Сейчас лучшие игроки сборной США играют в «Арсенале», «Милане», «Ювентусе», «Боруссии» и «Челси».

Возможно, в этом большая заслуга Кейруша, но во вторник он сделает все, чтобы остановить американцев. Карлуш глубоко проникся в культуру Ирана и защищает ее – а иранцы считают его своим.

Фото: REUTERS/John Sibley, Amanda Perobelli; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Andy Lyons, Clive Mason; globallookpress.com/Simon Guillemin; en.wikipedia.org; dailymail.co.uk