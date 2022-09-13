Мы обожаем сенсации на ЧМ! Вспоминаем яркую Болгарию, шикарный Сенегал и дерзкий Камерун Непомнящего

Команды, за которые хотелось болеть.

Чемпионат мира стартует через пару дней, и мы уже прикидываем фаворитов. И ждем сенсаций – они завораживают и делают турниры еще интереснее.

Вспоминаем тех, кто покорял весь мир, несмотря на мрачные прогнозы: суперболгары, удачливые корейцы Хиддинка, камерунское чудо Непомнящего и другие.

ЧМ-1966: Северная Корея

Корейцам сильно повезло с поездкой на ЧМ – ФИФА отстранила ЮАР за апартеид, а остальные африканские страны отказались от участия в знак протеста из-за одного слота для континента. Путевку планировали разыграть между Австралией и двумя Кореями, но Южная отказалась играть против Северной из-за политического конфликта.

КНДР разнесли австралийцев в двух матчах (9:2) и попали в группу к СССР, Чили и Италии. Приезд азиатов в Англию вызвал массу политических проблем, которые тянулись после корейской войны – не все были рады флагу, гимну и вообще присутствию КНДР на ЧМ. В итоге британцы решили играть гимны только на матче-открытии и в финале, а футболистам организаторы запретили контактировать с местными жителями.

Несмотря на давление и разгром от СССР (0:3) в первом матче, корейцы стали героями турнира. Сначала на последних минутах спаслись против Чили (1:1), а потом грохнули Италию (1:0). Европейцы считались одними из фаворитов турнира, но их подвела быстрая травма Джакомо Бульгарелли – в 1966-м еще не разрешали замены, и итальянцы доигрывали в меньшинстве.

КНДР из изгоя превратилась в любимцев болельщиков. И сказка могла стать еще прекраснее: в плей-офф корейцы вели 3:0 у Португалии, которую считали одной из сильнейших на турнире. Но потом за дело взялся Эйсебиу – его покер вывел Португалию в полуфинал, а Корею отправил домой.

ЧМ-1986: Марокко

ЧМ в Мексике стал вторым с двумя африканскими командами. Алжир котировался выше, от Марокко ничего не ждали – тем более что команда бразильца Жозе Фарии попала в смертельную группу. У Англии один из сильнейших составов на турнире, Польша заняла третье место на прошлом ЧМ, а Португалия дошла до полуфинала на Евро-84.

Но марокканцы основательно подготовились: приехали в Мексику за 40 дней до старта, чтобы адаптироваться к климату, и гоняли товарняки с местными клубами.

Фария уповал на оборону и дисциплину – в атаке не получалось, поэтому ставил на сдерживание соперника. В первом туре засушили поляков с суперзвездой Серии А Збигневом Бонеком (0:0), потом остановили Англию, которая с 42-й минуты играла в меньшинстве (0:0).

В решающем туре все претендовали на выход, и Марокко вдруг врубил сенсацию – вместо автобуса удивил Португалию дерзким стартом (2 гола за 30 минут). Несмотря на кучу португальских звезд (солировали игроки «Порту», которые через год взяли Кубок чемпионов), европейцы только ушли от разгрома – 1:3.

Марокканцы стали первыми африканцами в плей-офф ЧМ, но мечтали о четвертьфинале. Немцы никак не могли взломать автобус – лишь на 90-й минуте Лотар Маттеус забил со штрафного.

На родине команду встретили 100 тысяч человек, а вратарь Баду Заки получил приз лучшего футболиста Африки.

ЧМ-1990: Камерун и Коста-Рика

Несмотря на успехи Марокко, африканцев по-прежнему недооценивали – и это раздражало. Например, камерунский форвард Франсуа Омам-Бийик сказал:

«Мы ненавидим, когда европейские репортеры спрашивают нас, едим ли мы обезьян и есть ли у нас знахарь. Мы настоящие футболисты и сегодня доказали это».

Эту фразу он бросил после исторического гола – забил на 61-й минуте и принес Камеруну победу над чемпионами мира аргентинцами в матче-открытии (1:0).

Во втором туре героем стал уже 38-летний Роже Милла – ветерана выдернули перед самым стартом ЧМ по просьбе президента страны Поля Бийя, хотя форвард завязал со сборной за три года до этого. Сначала дед вкатил двушку Румынии после выхода на замену (2:0), а потом сделал дубль в экстра-таймах против Колумбии в 1/8 (2:1).

Камерун вполне мог пройти дальше – в четвертьфинале за семь минут до конца англичан от поражения спас пенальти Гари Линекера. В экстра-таймах африканцы потухли и пропустили еще. Но, кажется, не расстроились: Эммауэль Мбоанг говорил, что команда психологически устала от успеха и уже хотела домой. Тем более что в Федерации футбола предупредили: в случае выхода в полуфинал денег не хватит даже на отель.

Одним из героев был Валерий Непомнящий – за два года до ЧМ президент Поль Бийя попросил у СССР какого-нибудь тренера, который готов работать в Африке. На чемпионате мира слова Непомнящего команде переводил мужчина, который работал водителем в посольстве.

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Еще одной сенсацией турнира стала сборная Коста-Рики, которая впервые ворвалась на ЧМ. Если у камерунцев были известные игроки, то Бора Милутинович ковырялся в полулюбителях – в Италию приехали водитель такси, работник с плантации сахарного тростника и другие, для кого футбол был чуть больше хобби.

Югославский тренер сотворил реальное чудо: Коста-Рика проиграла Бразилии всего лишь 0:1, а еще шокировала Шотландию (1:0) и Швецию (2:1). В 1/8 финала выскочек уничтожили чехи (1:4), но та команда на родине до сих пор остается легендарной.

ЧМ-1994: Болгария, Саудовская Аравия и Швеция

Сейчас Саудовская Аравия воспринимается как мешок для отработки схем и ротации перед плей-офф. Но дверь на первый ЧМ аравийцы открыли с ноги – лишь на последних минутах уступили голландцам Дика Адвоката (1:2), обыграли Марокко (2:1) и удивили Бельгию (1:0). Хотя не только Бельгию – победный гол Саида Аль-Овайрана получился невероятной эффектным.

В плей-офф команда аргентинца Хорхе Солари залетела со второго места, хотя не уступила Нидерландам ни по одному показателю. Этот успех остается самым мощным для страны – команда приезжала еще на 4 ЧМ, но наскребла лишь одну победу и две ничьи. А в 2002-м получила на групповом этапе 0:12 (0:8 только от немцев).

В 1994-м Саудовскую Аравию остановила другая сенсация – Швеция.

Шведы залетели в плей-офф из группы с Камеруном (2:2), Россией (3:1) и Бразилией (1:1). В команде Томми Свенссона почти не нашлось футболистов из зарубежных чемпионатов, и оборона была так себе, несмотря на мощные сэйвы Томаса Равелли – тренер брал за счет яркой атаки (зажигали Томас Бролин, Кеннет Андерссон и Мартин Далин) и эмоций. Сначала прошли Саудовскую Аравию (3:1), потом устроили яркую перестрелку с Румынией: до 78-й минуты счет был 0:0, а к серии пенальти команды подошли с 2:2. В экстра-таймах шведы спаслись в меньшинстве – горели после удаления, но забили вдесятером.

На полуфинал у Швеции почти не осталось сил – устали после экстра-таймов, а у Бразилии был дополнительный день отдыха. Еще хуже стало после удаления Юнаса Терна на 63-й минуте – бразильцы были острее, поэтому дожали за 10 минут до конца.

Матч за третье место стал рубкой команд-сенсаций – против шведов вышла Болгария, которая не попала в финал из-за невероятного Роберто Баджо. Хвостик играл с травмой, но сделал дубль – 2:1.

Изначально Болгарии не светил никакой плей-офф – команда Димитара Пенева сгорела Нигерии в первой же игре (0:3), а впереди была Аргентина. Но сначала болгары раскрошили греков (4:0), а потом добрались и до аргентинцев с Диего Симеоне, Габриэлем Батистутой и Клаудио Каниджей (2:0). Феерил Стоичков – в двух матчах забил три гола. Еще в яркой команде Пенева сверкали Красимир Балаков, Трифон иванов, Эмил Костадинов и Борислав Михайлов.

Потом Болгария в серии пенальти перепотела Мексику и вдохновилась на главную сенсацию – грохнула Германию (2:1). Немцы вели за 15 минут до конца, но Стоичков и Лечков перевернули игру и всю страну: Христо идеально всадил со штрафного, а Йордан вовремя подставил под навес изысканную плешь.

После поражения от Италии у Болгарии не осталось ни сил, ни эмоций на игру за третье место – в битве сенсаций бронза досталась Швеции.

ЧМ-1998: Хорватия

Если хорваты выходят из группы на ЧМ, то всегда удивляют: в 2018-м дошли до финала, а в 1998-м стали третьими – всего через семь лет после обретения независимости.

Именно на патриотизм и делалась ставка.

«Я воспользовался сильным патриотизмом в команде, – сказал главный тренер Мирослав Блажевич. – Мы были малоизвестной страной, и это был наш шанс привлечь внимание ко всей стране. Мотивировать игроков было очень легко».

После побед над Ямайкой (3:1) и Японией (1:0) матч с Аргентиной (0:1) был формальностью. Жара пошла с плей-офф: сначала хорваты дожали Румынию (1:0), а потом неожиданно разгромили немцев (3:0).

Сумасшедших балканцев остановил француз Тюрам (2:1), который сделал дубль в полуфинале – это единственные голы Лилиана за сборную, хотя он провел за нее 142 игры.

Хорваты все же уехали с ЧМ с медалью – обыграли Нидерланды (2:1) благодаря шикарным Просинечки и Шукеру. Еще вы должны помнить Славена Билич, Звонимира Бобана, Марио Станича и Игора Тудора.

«Вся страна была счастлива и очень гордилась, но мне было грустно. Если бы у меня был такой опыт, как сейчас, Хорватия была бы чемпионом мира», – сказал Блажевич в 2018-м.

ЧМ-2002: Турция, Южная Корея, Сенегал и США

Самым насыщенным на сенсации получился ЧМ в Японии и Южной Корее – первый, который приняли две страны.

Максимально неожиданным и скандальным стал взлет корейцев. За два года до турнира хозяева пригласили Гуса Хиддинка – и угадали. Голландец собрал команду за три месяца до старта – никто ранее не начинал подготовку так рано. Поэтому Южная Корея круто бегала – в первом туре задавила Польшу мощью и выносливостью (2:0).

Дальше почти в каждом матче корейцев случались странности.

– В игре с США (1:1) назначили спорный пенальти, который не был реализован и повлиял на результат.

– В матче с Португалией (1:0) удалили Жоау Пинту (22-я минута) и Бету (66). Корея дожала на 70-й минуте.

– В плей-офф матчи Южной Кореи обслуживали не самые топовые арбитры – эквадорец Морено и египтянин Гандур. Странно для такой стадии.

– В 1/8 финала с Италией (2:1) Морено удалил Тотти за симуляцию и отметил золотой гол Томмази. Решающий мяч на 117-й хозяева вновь забивали в большинстве. Наверняка вы помните Чжон-Хван Ана – длинноволосого корейца, с которым «Перуджа» расторгла контракт после ЧМ за «разрушение итальянского футбола».

– Дальше – убийство Испании. Гандур отменил два чистых гола испанцев – почему не засчитали золотой мяч Морьентеса, никто так и не понял (боковой почему-то решил, что мяч покинул поле после навеса Хоакина). Корейцы дотянули до пенальти и победили.

Сказку (или фарс?) Хиддинка, Пак Джи Суна, Хег Ен Мина и Чха Ду Ри в полуфинале прервала Германия (0:1), а бронзы хозяев лишила не менее дерзкая Турция (2:3).

Хотя для турок турнир начинался не очень: команда подвисла после поражения от Бразилии (1:2) и ничьей с Коста-Рикой (1:1). В последнем туре все решалось по разнице мячей – сколько коста-риканцы получат от бразильцев и сколько турки запихают в Китай. В итоге североамериканцы наиграли на 2:5 и ушли в минус, а Турция разнесла азиатских дебютантов (3:0).

В 1/8 финала турки устранили Японию (1:0), а в полуфинал проскочили благодаря победе над Сенегалом (1:0). Реванша с Бразилией не получилось (0:1), потому что у Сколари была топовая команда: с Роналдо, Ривалду, Кафу, Роберто Карлосом и Роналдиньо (хотя он пропустил полуфинал).

Хотя и звезд сборной Турции вы точно помните: Речбера Рюшту, Тугая, Эмре, Хасана Шаша, Умита Давала, Баштюрка и Хакана Шукюра, который теперь водит убер в США.

Ярчайшей сборной турнира внезапно стал Сенегал – команда впервые добралась до ЧМ и ни разу не уступила в основное время. В стартовом матче турнира сенегальцы грохнули действующего чемпиона Францию (1:0) – в заявке африканцев только два запасных вратаря были не из французских клубов.

Дальше команда Бруно Метсю (тоже француз!) взяла два очка с Данией (1:1) и Уругваем (3:3) – в плей-офф была рубка со шведами. Сначала золотой гол помог африканцам (2:1), а потом погубил – Турция в четвертьфинале забила решающий на 94-й.

Не грустите, что про Сенегал так мало – скоро будет отдельный текст про эту великую команду.

Лучший результат в истории показали и американцы. США выползли из группы благодаря победе над Португалией (3:2) и ничьей с Южной Кореей (1:1). В последнем туре проиграли Польше (1:3), но спасло очередное поражение Португалии. Победа над Мексикой (2:0) вывела Брюса Арену, Лэндона Донована, Дамаркуса Бизли, Джона О’Брайена и Бреда Фриделя в четвертьфинал, где американцы достойно бодались с Германией (0:1).

Возможно, путь США не был суперсложным, но сенсационная победа над Португалией помогла совершиться чуду – в четвертьфинале ЧМ были США, Турция, Сенегал и Южная Корея. Уау!

ЧМ-2010: Гана

Про невероятную Гану и ее голливудский матч с Уругваем мы тоже скоро напомним отдельно! А пока фиксируем главное:

– Гана залетела на второй ЧМ подряд – за четыре года до этого с первой попытки вышли в 1/8 финала.

– Африканцам досталась непростая группа: Германия, Сербия и Австралия.

– Гана вышла из группы благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьей с Австралией (1:1).

– В последнем туре все решила разница мячей: Австралия слишком много пропустила от немцев (0:4) в первом туре и слишком мало забила Сербии (1:0) в последнем. Ганцы скромно проиграли Германии (0:1), остались с нулевой разницей и вышли в плей-офф второй раз подряд.

Сенсационным выступление Ганы сделала победа над США (2:1). Не сама игра, а выход в четвертьфинал – слишком редко африканцы добираются до поздних стадий (и никогда не были в полуфинале).

Дальше – одна из самых драматичных развязок в истории ЧМ. На последних секундах Луис Суарес ценой красной карточки рукой вынес мяч из уругвайских ворот и в слезах покинул поле. Он подарил команде шанс на спасение, и она выжила – Асамоа Гьян не забил! В серии пенальти промахнулись Доминик Адийя и Джон Менса.

А ведь Гана могла выйти на Нидерланды…

ЧМ-2014: Коста-Рика

Единственная команда, которая дважды сенсационно подрывала ЧМ. В 2014-м костариканцев уже не считали такими лузерами, как в 1990-м. Но все же североамериканцы откровенно попали с группой – провалились к Уругваю, Италии и Англии. Какие тут вообще шансы?

Боссы мысленно плюсовали себе по три очка и считали расклады на очные матчи. Но Кейлор Навас (еще пока не «Реал», но уже близко), Жоэль Кэмпбелл и даже Ельцин Техейда сорвали все экспрессы на планете.

Сначала дернули Уругвай (3:1), несмотря на то, что пропустили первыми. Потом унизили Италию (1:0) и сдержали Англию (0:0).

В плей-офф команда колумбийца Хорхе Пинто устроила драму с Грецией: спокойно вела 1:0, но схватила удаление на 66-й и пропустила на 91-й. Коста-Рика дожила до пенальти, где короновала Кейлора Наваса – он взял удар Теофаниса Гекаса и через месяц позировал на «Сантьяго Бернабеу» в футболке «Реала».

Но в четвертьфинале Кейлор уже не спас – Нидерланды не пробили его с игры, зато не промахивались с пенальти.

Коста-Рика же – нетипичная сенсация и, пожалуй, самая яркая: не ставили автобус, играли исключительно против топов, обошлись без помощи судей и смело атаковали. Вот бы такого андердога на ЧМ-2022!

А вы от какой сборной ждете сюрпризов в Катаре? Пишите в комментариях.

Фото: <Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Clive Brunskill /Allsport, Central Press