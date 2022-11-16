Как Катар получил ЧМ-2022: покупка «ПСЖ» и французских самолетов, тысячи долларов в конвертах и вмешательство Саркози

Коррупционные схемы в ФИФА.

До чемпионата мира в Катаре пара дней. Турнир еще не начался, но он уже самый скандальный в истории – до сих пор не утихают споры о проблемах страны и справедливости ее победы в голосовании 2010 года.

Окунаемся в бездну коррупционных скандалов, чтобы вспомнить, почему ФИФА отдала чемпионат мира маленькой, но очень богатой азиатской стране.

***

Зепп Блаттер, апрель 2010-го:

«Арабский мир заслуживает проведения чемпионата мира по футболу. Впервые я посетил Катар 15 лет назад, и там проживало 400 тысяч человек. Сейчас там 1,6 млн, инфраструктура совершенствуется невероятными темпами. Это страна огромных, неограниченных возможностей.

Абсолютно уверен, что Катар сможет это сделать [успешно провести ЧМ-2022]».

Зепп Блаттер, ноябрь 2022-го:

«То, что им [Катару] отдали ЧМ, было большой ошибкой. Плохой выбор, и я ответственен за него, ведь во время этого решение занимал пост президента ФИФА».

Уже после первой цитаты Блаттера стало очевидно, что на голосовании в 2010-м всех ждет сюрприз. Даже несмотря на хронологию следующих событий:

Сентябрь 2010-го. Инспекция ФИФА приезжает в Катар, чтобы ознакомиться со стадионами к ЧМ – виртуальными (!), потому что готов только один (даже он не удовлетворил требованиям ФИФА). На просмотр пяти виртуальных проектов ушло четыре дня.

Ноябрь 2010-го. Бразилия и Аргентина рубятся в товарняке на стадионе в Дохе, который готов лишь косметически – он пока далек от задуманного проекта. Футболисты мучились в 34-градусную жару и жаловались на тяжелые условия.

Спустя несколько недель Катар утвердили хозяином ЧМ-2022, хотя все считали фаворитом США – даже сам Зепп Блаттер.

«В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия получит ЧМ-2018, а США – ЧМ-2022. Было бы жестом мира, если бы два давних политических противника провели чемпионат мира друг за другом», – шокировал Блаттер за неделю до старта исторического турнира.

В стремлениях отдать ЧМ американцам Блаттера поддерживал и босс УЕФА Мишель Платини. За несколько дней до голосования все изменилось – француз перетянул европейскую квоту за Катар.

Заявку Катара продвигал президент Азиатской футбольной конфедерации – взятками и подарками

Катар получил право принять ЧМ в 2010-м – через два года после первого упоминания страны в качестве претендента на турнир. Впервые об этом рассказал Блаттер.

Продвижение Катара строилось на двух мужчинах: заявку возглавил катарский адвокат Хасан аль Тавади, но главной силой выступил Мохаммед бин Хаммам, который был президентом Азиатской футбольной конфедерации с 2002-го по 2011-й. Бин Хаммам не входил в официальную делегацию, но, по версии многих расследователей, именно он играл важнейшую роль в победе государства из Персидского залива.

Журналисты The Sunday Times Джонатан Калверт и Хайди Блейк уверены, что Бин Хаммам приступил к работе еще в 2008-м – сразу после выступления Блаттера. Сначала он пригласил в пятизвездочный отель в Куала-Лумпуре 25 лидеров африканских футбольных ассоциаций и взял все расходы на себя – это 200 тысяч долларов. Позже сумма возросла, когда некоторые гости попросили дополнительные средства во время поездки.

Через несколько месяцев Бин Хаммам пригласил в тот же отель еще 40 африканских гостей – теперь официальным лицам разрешили взять семьи. Визит чиновников обошелся катарцу в 130 тысяч долларов. Зато африканцы получили дорогие подарки. Не в первый раз – журналисты отметили, что подобной уловкой Мохаммед пользовался во время выборов президента ФИФА (в 1998-м и 2002-м), чтобы соперничать с Зеппом Блаттером.

Кодекс ФИФА запрещает любые денежные подарки или формы личной выгоды, которые могут оказать влияние на участников голосования. Но Бин Хаммам не официальное лицо заявки, и он якобы не имел никакого отношения к работе оргкомитета.

Саркози надавил на Платини, убедил катарцев купить «ПСЖ» и заключил сделку по продаже Катару самолетов

Подарки Бин Хаммама – один из шагов в схеме Катара. Главный ход осуществили за несколько дней до голосования в Цюрихе. В Елисейском дворце в Париже прошла встреча президента Франции Николя Саркози с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Танни и главой УЕФА Мишелем Платини. На ней Саркози попросил Платини поддержать заявку Катара. Взамен Суверенный фонд Катара в 2011-м приобрел «ПСЖ» (вложил в любимую команду Саркози примерно 2 млрд долларов) и получил право запустить во Франции телеканал BeIN Sports (филиал Al Jazeera).

За трансляцию Лиги 1 с 2012-го по 2016-й телеканал заплатил 607 млн евро. С 2016-го по 2020-й сумма выросла до 726 млн. Сейчас у BeIN Sports права на Лигу чемпионов, Ла Лигу, Бундеслигу, Серию А и, конечно, чемпионат мира.

Версию с 2018 года продвигали хакеры Football Leaks. Платини ее отрицал, хотя позже признался, что знал, «чего хотел президент Франции». В 2022-м перед самым стартом ЧМ инсайды подтвердил Блаттер.

«В 2010-м за неделю до Конгресса ФИФА мне позвонил Платини и сказал, что его пригласили во дворец президента Саркози, который перед этим обедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира».

Платини спросил: «Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» Благодаря четырем голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Это правда», – признался Блаттер в интервью Tages-Anzeiger.

Еще швейцарец рассказал о других аспектах сделки Франции и Катара: «Конечно, дело в деньгах. Через полгода [после встречи Саркози и Аль-Танни] Катар купил у Франции истребители за 14,6 млрд долларов».

Возможно, Блаттер говорил про самолеты A320 – в 2017-м газета Le Figaro сообщила, что Qatar Airways приобрел 50 самолетов на базе Airbus. Сделка принесла французской экономике 18,75 млрд долларов.

Какие еще были обвинения?

Обвинения в адрес Катара посыпались сразу после сенсационной победы в 2010-м.

В 2011-м бывшая сотрудница оргкомитета «Катар-2022» Федра Аль-Маджид заявила, что на Конгрессе Африканской футбольной федерации представители Катара предлагали взятки трем чиновникам. Позже эту информацию подтвердили в The Guardian.

В конце года Аль-Маджид отказалась от показаний, но уже в 2014-м рассказала о страхе за жизнь.

«Я познакомилась с совершенно новой культурой паранойи, страха и угроз. Теперь до конца жизни я буду вынуждена оглядываться по сторонам.

В 2011-м ко мне пришли трое агентов ФБР. Они сказали, что знают об угрозах в мой адрес и готовы обеспечить безопасность моей семьи. Они попросили меня ответить на все вопросы в качестве свидетеля, рассказать все, что мне известно, под присягой», – делилась Федра в интервью ВВС.

Рассказать о нарушениях раньше девушка не могла – представители катарского оргкомитета угрожали ей иском на миллион долларов за разглашение конфиденциальной информации. Это разрушило бы ее жизнь – у нее двое детей, один ребенок с инвалидностью.

Обвинения во взяточничестве коснулись и чиновника из Тринидада Джека Уорнера, который был членом исполнительного комитета ФИФА с 1983 года. В какой-то момент бывший генеральный секретарь ФИФА Мишель Зен-Руффинен назвал его «самым большим гангстером на Земле».

После обвинений в 2011-м Уорнер ушел в отставку и пообещал запустить волну инсайдов о коррупции вокруг катарской заявки. Но вместо обещанного цунами Джек слил лишь письмо генерального секретаря ФИФА Джерома Вальке, в котором тот, по данным The Guardian, написал, что «Катар купил чемпионат мира». Вяльке был отстранен в 2015-м и получил 10-летний бан на футбольную деятельность. А в 2020-м ему впаяли условный срок на 11 месяцев по делу о продаже телеправ на чемпионаты мира (включая Катар).

По этому делу проходил и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллаифи, которого обвиняли в подстрекательстве Вальке, но позже оправдали.

Так, а что же коррупция при победе Катара? Ее никто не расследовал?

Главными обвинителями выступили Джонатан Калверт и Хайди Блейк из The Sunday Times. Они утверждали, что в их распоряжение попали данные с компьютера Бин Хаммама. Он распределил 5 млн долларов на 10 фондов, потом деньги поступили на счета 30 африканских чиновников. После победы Катара их счета снова пополнились.

Например, президент Футбольной ассоциации Намибии Джон Муинджо в электронном письме ответил, что его страна окажет поддержку Катару, но он хочет еще 50 тысяч долларов для строительства футбольных полей.

Еще в расследовании The Sunday Times фигурировал Джек Уорнер, но голосование было тайным, поэтому данные о его подкупе не доказали. При этом через несколько месяцев после победы Катара два сына Уорнера получили переводы в 1,2 млн долларов.

О еще одном случае рассказал вице-президент Багамской федерации Фред Ланн. Чиновник при показаниях под присягой признался, что за день до выборов, во время конгресса ФИФА, он и его босс получили по коричневому конверту, в которых было по 40 тысяч долларов.

«Когда я пришел в конференц-зал, дверь была заперта, я постучал. Мужчина открыл дверь и попросил меня подождать несколько минут. Вскоре после этого тот же человек открыл дверь и пригласил меня войти.

Внутри женщина попросила меня подписать форму. Затем она вручила мне конверт из плотной бумаги с надписью «Багамы». Я открыл конверт, который был скреплен скобами, и стопки по 100 долларов США выпали из конверта на стол. Я был ошеломлен. Я спросил их, что это такое, и они сказали мне, что это 40 тысяч долларов США. Они сказали, что это подарок от CFU [Карибский футбольный союз], и я могу пересчитать, если хочу», – сказал Ланн.

По данным The Sunday Times, катарцы не только подкупали чиновников, но и очерняли конкурентов. Источник рассказал журналистам о контракте с пиар-агентством BLJ и слил письмо президента компании Майкла Хольцмена старшему консультанту оргкомитета Ахмаду Нимеху. В нем Хольцмен отчитывался о работе по дискредитации конкурентов: BLJ писали и заказывали материалы о финансовых потерях США, нежелании жителей Австралии проводить ЧМ и чистоте катарской заявки.

ФИФА опровергла обвинения в подкупе чиновников и даже инициировала собственное расследование, главой которого стал руководитель комитета по этике Майкл Гарсия. Вице-президент организации Джим Бойс уверял, что порекомендует новое голосование, если Гарсия докажет нарушения.

Майкл закончил отчет и вскоре ушел в отставку. Оказалось, что его работа на 430 страниц подверглась жестким правкам от руководителя комитета ФИФА по этике Ханс-Йоахима Эккерта – в финальную версию вошли всего 42 страницы. Бывший прокурор южного округа Нью-Йорка подал жалобу и потребовал раскрыть полную версию его отчета – протест отклонили.

Дело получило новый ход в 2017-м: журналисты Bild раскопали полный доклад Гарсии и пообещали публиковать его частями. ФИФА оперативно опубликовала отчет, в котором не было ничего горячего – в нем говорилось, что Гарсия не нашел доказательств о подкупах со стороны Катара и России.

Вот вердикт журналиста The Guardian Барни Ронея:

«Просто пролистав отчет, можно увидеть серию полумелькающих, странно знакомых картин: «Визиты сборной Тринидада и Тобаго на Кипр, встреча Мишеля Платини с Николя Саркози и эмиром Катара, отель для Рикардо Тейшейры, картина от Вячеслава Колоскова, возможности для бизнеса в Катаре для сына друга». Вскоре вы поймаете себя на том, что просто киваете, слушая, как Гарсия рассказывает нам о японской тендерной команде, раздающей ценные деревянные мячи, подвески, сумки и цифровой фотоаппарат стоимостью 1200 долларов.

Гарсию, должно быть, свело с ума полное бессилие и ощущение недосягаемости другого мира, двери за дверью, элементарная невозможность добраться куда-либо без законной силы для ареста или вызова в суд».

В статье The Guardian отмечалось, что Гарсия действительно не настаивал на переголосовании, но все же нашел потенциальные нарушения и требовал дополнительного расследования относительно действий высокопоставленных чиновников (например, Франца Беккенбауэра). Еще журналисты отметили, что в версии Эккерта отсутствовала критика Блаттера, которую допустил Гарсия.

Он писал: «Как глава ФИФА президент Блаттер несет определенную ответственность за несовершенный процесс, породивший глубокий общественный скептицизм, и за руководство исполнительным комитетом, что способствовало решению многих проблем. Ответственность за эти недостатки, как и за позитивные шаги, предпринятые для реформирования организации, лежит на президенте Блаттере».

Гарсия пообщался со всеми участниками голосования и членами заявок. Например, он нарыл, что 10-летняя дочь члена ФИФА Рикардо Тейшейры положила на счет 2 млн долларов. В отчете утверждается, что платеж произвел бывший президент «Барселоны» Сандро Росель. Позже Сандро написал письмо контактному лицу из Катара, в котором была фраза: «Это означает, что я смогу инвестировать эти деньги в свои интересы, которые, надеюсь, наконец, станут вашими?»

Сам Тейшейра в 2010-м был в Катаре: он поселился в номере за 5490 долларов за ночь, и только проживание в его командировке стоило 23 900 долларов.

Расследование вел не только Гарсия: в 2015-м ФБР предъявило обвинение по 47 пунктам различным футбольным деятелям. К тому моменту Хулио Грондона, работавший в ФИФА 26 лет, уже умер – его коллеги повесили все коррупционные скандалы на него.

Что стало с участниками голосования-2010

***

Несмотря на массу скандалов и отстранений, никто не нашел прямых доказательств, связывающих Катар с коррупцией при голосовании. И, конечно, не лишил страну права принять ЧМ.

Траты катарцев только на заявку поражают – по данным The Guardian, это 200 млн долларов. Австралия тогда потратила 42,7 млн долларов, Англия – 24 млн, США – меньше 5 млн.

Большинство из 22 членов исполнительного комитета, участвовавших в голосовании, замешаны или были под следствием и подозрением в коррупции. Сейчас стены офиса ФИФА окрашены черно-матовой краской, стекла затонированы, заседания проводятся в подвальных залах, защищенных от прослушки. Это место больше напоминает бункер суперзлодеев, чем офис футбольных чиновников.

Распутать их коррумпированный клубок из подарков и услуг практически невозможно.

Графика: Алиса Ефремова. Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Panoramic, x99/ZUMAPRESS.com, Chen Shaojin; Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Clive Rose; Netflix