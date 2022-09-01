Что русские фаны «Челси» думают о трансфере Захаряна?

А об уходе Абрамовича?

Арсен Захарян сегодня или зимой может стать четвертым российским футболистом в истории «Челси». Мы очень соскучились по русским в Англии: они не забивали в Премьер-лиге почти 10 лет – последним это делал Павел Погребняк в январе 2013-го. Вы вообще что-нибудь помните о том «Рединге»?

Фанаты «Челси» в России особенно чувствуют русский след: Роман Абрамович построил чемпионскую команду, а в синей джерси сверкали Дмитрий Харин, Алексей Смертин и Юрий Жирков.

Мы пообщались с русскими болельщиками «Челси», чтобы узнать больше об их любви к клубу, отношении к Абрамовичу и ожидании Захаряна.

Кирилл Бельский

Главный русскоязычный блогер по «Челси» и главный трансфер Sports.ru этим летом

Моя любовь к «Челси» – очень философский вопрос, потому что он сильно растянут по времени. Погружаться в футбол я начал в 00-х и сначала симпатизировал «Барселоне» и Роналдиньо. Слушайте, в 2005-м это же была классическая история для всех школьников! Со временем, поигрывая в FIFA, понял, что в Англии намного больше интересных команд. Начал следить за ними, а там «7ТВ» с Елагиным…

Все это привело меня к «Челси». Даже не из-за Абрамовича, а из-за мастодонтов в синих футболках: Лэмпард, Терри, Чех, Дрогба. Тогда они реально в себя влюбляли. Не столько игрой, сколько характером и желанием побеждать. Вокруг них была особая аура, которую замечал даже человек, который в футболе еще толком ничего не понимал.

У меня не было возможности поехать в Англию, когда я был школьником и студентом – банально столько не зарабатывал. А когда деньги появились, возникли другие ограничения. Я был лишь на одном матче «Челси» – с «Зенитом» в 2021 году. Вместе с другими фан-клубами работали над совместным походом на гостевую трибуну. Из-за ковидных ограничений англичан приехало мало, но все равно было очень круто: чанты, кричалки, тусовка в баре. В день матча провели любительский турнир среди фан-клубов со всех стран бывшего СССР.

Незабываемое время! Мне тогда доверили весь день вести инстаграм «Челси». Увидел на поле любимых Кепу, Вернера и даже Сауля! И впервые мы заценили третью форму «Челси» – команда сыграла в ней всего раза 3-4, хотя она очень симпатичная.

До сих пор считаю, что с уходом Абрамовича «Челси» потерял в душе. Для меня это было некое двойное давление: это все происходило в месяцы, когда была невероятная травля любого человека с российским паспортом. Я тоже испытывал это давление. В том числе и как болельщик «Челси». Хотя фанаты клуба из Англии и других стран говорили, что все это несправедливо, и его [Абрамовича] пытаются вытравить только из-за того, что он русский и имеет потенциальные связи с президентом.

Чувствовал интернациональную поддержку, но все равно эта ситуация очень давила. У меня две жизни: быть гражданином своей страны и вести активную фанатскую деятельность. И обе были заметно притеснены.

Сейчас в руководстве «Челси» не хватает знакомых фамилий – придется заново учить всех. К этому руководству уже есть вопросы и претензии, но они были и к Абрамовичу. Например: за 20 лет его правления у «Челси» так и остался маленький стадион. Это многим нравится, да и я хотел бы побывать на стареньком «Стэмфорд Бридж». Но с точки зрения бизнеса и развития клуба новый стадион необходим.

И все же есть расстройство [из-за ухода Абрамовича] – из-за окончания славной эпохи.

Дмитрий Харин мне совсем не запомнился – тот клуб я даже не видел. Запомнился мне он потом, когда я про него читал и видел фотографии. Наверное, самый яркий вратарь своего времени – с точки зрения свитеров! Вот уж он любил вырядиться.

Первый русский в «Челси»: отказался сдавать матч за $60 тысяч и учил Терри начинать атаки. Крауч фанател от его прически и штанов

Смертин дал «Челси» больше остальных русских футболистов. Я тогда еще мало смотрел футбол, но Алексей был личностью. Да и сейчас на виду: до сих пор дает интересные интервью и делится деталями работы с Жозе Моуринью. Он был частью одной из самых легендарных команд Премьер-лиги (я про состав).

Жиркова помню лучше остальных, поэтому он мне ближе – болел за него уже в осознанном возрасте. Надеялся, что у него все получится и его отправят выше в полузащиту. Конкуренция с Эшли Коулом изначально выглядела патовой ситуацией. Но Анчелотти все равно видел в нем защитника и редко отправлял вперед.

Но есть одно незабываемое впечатление от его карьеры в клубе – гол с лета «Спартаку» в «Лужниках». Это уау – этот гол до сих пор в памяти, часто его прокручиваю в голове!

Что касается Захаряна… Надеюсь, Арсен не прочитает это. Отношусь к его трансферу со скепсисом – просто не вижу его в «Челси». Да, у клуба сейчас мало игроков в атаке: Хадсон-Одои уже ушел, вот-вот уйдет Зиеш. Но остаются-то Маунт, Хаверц, Стерлинг, Бройя и Пулишич. И с кем будет конкурировать Захарян?

Если Тухель оставит схему 3-4-3, то в полузащиту он явно не пройдет. Если «Челси» перейдет на 4-2-4, то добавится еще одна опция – может быть, там? Кажется, что это трансфер на перспективу. Таких Тодд Боэли сделал достаточно. Похоже, это попытка найти молодой талант, который покажет себя через несколько лет. Кажется, сейчас залететь в состав Арсену не удастся. А вот уйти в аренду в клуб АПЛ – неплохой вариант.

Сурен Аванесьян

Журналист и блогер по «Челси»

Мои дедушка и отец не очень любили в футбол, но иногда поглядывали. В 6 лет я возился с игрушками в комнате, когда они смотрели игру «Челси». Соперник уже вылетел из головы, но отчетливо помню, как Дрогба забил победный на последних минутах. Это отвлекло меня от игрушек. «Челси» победил и сразу стал моим любимым клубом, а Дрогба – любимым футболистом.

Окончательно болельщиком я стал в 2008-м. Мой отец уже переехал в Москву и в мае утром позвонил, чтобы рассказать, как «Челси» проиграл в финале Лиги чемпионов. О, это были детские слезы. Тогда я понял, что уже осознанно переживаю за клуб. В 2012-м завел на Sports.ru блог про «Челси» – благодаря ему я стал мечтать о спортивной журналистике.

Впервые я попал на «Челси» в 2013-м – играли в «Рубином» в «Лужниках» из-за плохого поля в Казани. Фанаты «Рубина» писали петиции, чтобы матч вернули в их город. Мне было 13-14, и я очень хотел попасть на матч, поэтому написал петицию на их петицию – чтобы матч все-таки прошел в Москве.

Тогда у меня осталась масса впечатлений. Главное – какой же крутой Лэмпард! Даже с верхнего яруса «Лужников» было видно, какой он мощный мужик! Еще я видел гол Мозеса! А вот Бенитес разочаровал – оставил в запасе Азара и Мату.

Я пытался докричаться до Чеха и ругал «Рубин». Отец даже сделал мне замечание – тогда я научился уважать соперника.

Вторую игру вживую смотрел уже как журналист – когда был автором Eurosport, и «Челси» приехал на матч с «Зенитом». Было очень символично проделать путь от болельщика к журналисту и осмыслять игры «Челси» в новом статусе, о котором мечтал. Впечатления уже были другие: от работы в пресс-зоне, от пресс-конференций, от вопросов для Тухеля. В 3 часа в гостинице я словно обнулился – эмоций и сил уже не оставалось.

Никогда не воспринимал «Челси» своей командой только из-за Абрамовича. Особенно после того, когда узнал, кто он такой и как получил состояние. Это сложная и противоречивая фигура. Хотя в его личности много загадочности.

Я не удивился, когда он продал «Челси» – еще в феврале понимал, что к этому все идет. Всегда болел за «Челси» не из-за Абрамовича, а потому что это команда мужиков, которые могут собраться и вытянуть любой матч. Надеюсь, характер – это та культура, которую заложила эпоха Моуринью, Дрогба и Терри. Думаю, что они оказали большее влияние, чем Роман Аркадьевич. Хотя он все это финансировал.

Мне приятно, что в клуб пришел человек, который, возможно, будет рулить командой, как рулят «Ливерпулем» их американские владельцы. У них очень продуктивный подход – интересно увидеть подобное в «Челси». С другой стороны, Боэли – прям совсем капиталист (это мое впечатление). Это вызывает у меня меньше эмпатии, чем фигура Абрамовича.

Не могу сказать, что кто-то из других русских в клубе оставил прям жесткое впечатление. Смертин и Харин играли, когда я совсем был ******** [малолеткой]. Я застал Жиркова, но основательно в футбол тогда еще не погрузился.

Кстати, сейчас за «Челси» играет еще и русская футболистка – Алсу Абдуллина. У нее милый телеграм-канал с жизненными историями. А интерес к женской команде, который сейчас возрос – тоже наследие Абрамовича. Неправильно думать, что он пришел и тупо вбухал деньги. Он сильно инвестировал в академию и женский футбол – теперь у нас очень сильная молодежка, а женский клуб стал одним из сильнейших в Европе.

То, что за все это время в «Челси» сыграло всего трое русских, говорит о том, что Абрамович очень осмысленно подходил к формированию команды. Может быть, он иногда и лоббировал русских игроков, но не было ощущения, что состав формируется по принципу «свой/чужой».

Сразу после покупки «Челси» Боэли активно инвестирует в молодежную команду и уже закупил нескольких топ-талантов (Карни Чуквуэмеку и Габриэля Слонину). Думаю, Захарян войдет в пул на перспективу и будет играть за резервную команду. Остальное зависит от того, как быстро он адаптируется к Лондону, культуре и как покажет себя в академии.

Другой важный момент: Тухель играет 3-4-3, и у него нет чистых вингеров и восьмерок. А это позиции, на которых Захарян выступал в «Динамо». Даже резервная команду «Челси» играет по той же схеме – так что Арсену точно придется привыкать к чему-то новому. Это добавляет лишних трудностей, но Захаряну было бы наивно думать, что он спокойно приедет в Европу на готовое место.

Головину в «Монако» тоже долго искали подходящее амплуа. Миранчук некоторое время привыкал к требованиям Гасперини – сейчас будет привыкать к Юричу.

Захаряна берут не в основу и даже не в ротацию – Тухель медленно подведет его к основе. Думаю, ближайший год Арсен будет адаптироваться на уровне молодежки.

Он очень талантливый игрок, который выделялся в РПЛ за счет естественных качеств. Но в «Челси» ему никто ничего не гарантирует. Надеюсь, что он все-таки закрепится и я возьму у него интервью.

Роман Миткевич

Один из основателей официального фан-клуба в Санкт-Петербурге SPB Blues

Я родился на Дальнем Востоке и пацаном следил за ЦСКА. Тогда у них был, наверное, самый интересный состав и атакующий футбол. В то же время покупал журнал Total Football, где много писали про зарубежные чемпионаты, в том числе АПЛ.

Интуитивно (и по подбору игроков) обратил внимание на «Челси». Ну и понеслось! Начал смотреть и искать больше информации: оказалось, что Терри, Лэмпард и Дрогба чем-то пересекались с моими ценностями и восприятием мира. Так как клуб держался на их плечах, я ушел с головой.

Ну и смотреть Лигу чемпионов на Дальнем Востоке (матчи из-за разницы +7 часов начинались в 5:45 утра) – это отдельное удовольствие!

Гонять на выезды не было возможности – я ж с Дальнего Востока! Переехал в Питер лет 8 назад, оттуда ездил на игру против «Валенсии». Крутые дни вместе с фанатами из Belarus Blues!

Дальше нашей компанией сделали визы в Англию, купили билеты и... Привет, коронавирус! И блокада на все подряд. Было жутко обидно.

Мы проделали большую работу во время организации матча с «Зенитом»: встречали ребят со всей России и мира, сделали огромный баннер в поддержку клуба (кажется, 15х15 метров) и активно поддерживали команду на стадионе.

Сейчас живу в Сербии и надеюсь, что количество выездов увеличится.

Уход Абрамовича я пережил легче, чем увольнение Лэмпарда. Тогда все мы ходили дня 3 с комом в горле. Вот реально!

Что тогда, что сейчас, понимаю, что Абрамович и руководство всегда принимали правильные решения, в первую очередь основанные на интересах клуба.

Мы знаем отношение Романа Аркадьевича к «Челси» и понимаем, что другого выхода не было. Он реально спасал (и спас) клуб.

Конечно, я болею за «Челси» не из-за Абрамовича – я болею за клуб, и с ним мы повязаны: болел и буду болеть до конца.

Другие русские в «Челси»? Конечно, запомнился Жирков – он здорово конкурировал на своей позиции. Проблема в том, что российские игроки в АПЛ все-таки не уживаются и со временем уезжают. Даже не знаю, с чем это связано.

Уверен, что и Захарян сразу будет отдан в аренду. В Европе ему в любом случае нужно набираться опыта, а в АПЛ сейчас он вряд ли вывезет. Пару сезонов в аренде в нормальных клубах + хорошая статистика – и кто знает.

Но все же отношусь к его трансферу очень скептически. Помимо основного состава, резервного и сильной молодежки, «Челси» в это трансферное окно купил несколько молодых алмазов, за которыми бегали все клубы Европы.

Реально, если смотреть на список игроков «Челси», я не знаю что должно произойти, чтобы мы увидели Арсена, хотя бы выходившего на замену. Конкуренция у нас невероятная. У меня нет надежды увидеть его в матче «Челси».

Антон Андреев

Организатор московского фан-клуба «Челси» Moscow Blues

Влюбился в «Челси» в 2008-м – тогда начал смотреть футбол, в основном топовые матчи типа Евро или ЧМ. Меня подозвал отец и сказал, что сегодня финал ЛЧ в Москве между «Челси» и «МЮ». Команда, за которую буду болеть, была выбрана по цвету.

По ходу матча – постоянный стресс: штанга, перекладина, удаление Дрогба. Начал по-настоящему переживать. После промаха Терри с пенальти я ушел в слезы, хотя по идее должно быть все равно. Тогда и понял – это судьба.

В 2011-м в «Лужниках» Жирков на моих глазах забивал «Спартаку». В 2013-м – «Челси» там же, но против «Рубина». Да, я видел гол Торреса! Потом – Борисов, матч БАТЭ – «Челси», гол Оливье Жиру. Ну и, конечно, Санкт-Петербург и рубилово с «Зенитом».

Уход Абрамовича был тяжелым – как и последнее полугодие. Наверное, всем не очень просто сейчас – на фоне этого проблемы Романа Аркадьевича стали событием, стали последней каплей. Я не понимал, на каком основании санкции ложатся на клуб, а Англия стреляет по своим же. Восторгаюсь тем, как Абрамович все провернул – во благо команды. Продажу оформили в суперрекордные сроки – это заслуживает еще большего уважения.

Понимал, что Боэли – лучший из предложенных вариантов, и был рад, когда владельцем стал он. Но сейчас (на фоне результатов, трансферов и игры) все это переходный период. Переживаний за клуб стало еще больше (именно переживаний – болеть не перестану никогда). Очень интересное время, и я надеюсь, что мы не споткнемся – сейчас ощущение, что клуб идет по тонкой канатной дороге и балансирует, чтобы не упасть.

Из русских в клубе мне больше запомнился Жирков, потому что я уже болел за «Челси» и видел все его матчи. Он же до сих пор играет! Его уровень позволял спокойно подменять Коула – Юрий Валентинович уверенно выглядел в кубковых матчах, раздавал голевые на Фрэнки.

Можно еще говорить про Харина – он вроде был норм! Смертина я тоже не видел. Смотрел несколько интересных фильмов с ним – Алексей мне очень импонирует и вызывает большое чувство уважения. Если бы я смог пообщаться с одним из трех русских футболистов в «Челси», я бы выбрал Алексея.

Но самый запоминающийся момент – все гол Жиркова «Спартаку».

Захарян? Жду от него проявления характера. Он приходит, когда ему явно будет сложно – как минимум в бытовых вещах. Даже не представляю его первый выезд, где его встречают чужие болельщики – тяжело! Здесь важно не сломаться, а парень он очень молодой. Надеюсь, закалится и закрепится в Европе, как Денис Черышев.

Желаю, чтобы он когда-нибудь стал игроком основы, но говорят про 7-летний контракт. Вряд ли это предполагает сразу основную команду. Если из тройки Пулишич/Зиеш/Хадсон-Одои уйдет только один, то Арсена ждет аренда. Желательно в клуб АПЛ, где он будет набивать физику и шишки.

Опасаюсь, что Арсен сдастся или его сломают. Но, в любом случае, Арсена у нас поддержат. Рад, что четвертый гражданин России будет играть за мою любимую команду.

Иван Евсеев

Член официального фан-клуба «Челси» в Санкт-Петербурге

Влюбился в «Челси» в 5-6 лет благодаря другу. Он постоянно рассказывал мне что-то интересное про команду, делился историями. Я почувствовал, что это прям мое. Это были самые искренние чувства. Что-то, чего в моей жизни еще никогда не было. Спустя 20 лет я понимаю, что это целая история, которая навсегда останется со мной и займет особое место в сердце. Но сколько еще впереди?!

Впервые я увидел «Челси» вживую на Суперкубке УЕФА в 2019 году. Матч с «Ливерпулем» проходил в Стамбуле. Через год я ездил в Краснодар на матч Лиги чемпионов, еще через год – в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом», где болел с гостевой трибуны.

Конечно, когда ушел Абрамович, я забеспокоился о судьбе клуба. Мы не привыкли менять владельцев, и было как-то не по себе, учитывая меняющуюся геополитическую обстановку. Роман Аркадьевич был для фанатов своеобразным покровителем, за спиной которого каждый игрок, член тренерского штаба или персонала чувствовал себя в безопасности.

С приходом Боэли все изменилось. Мы почувствовали, каково это – наблюдать за открытой работой владельца. Это что-то новое, и уже в начале сезона можно увидеть плоды такой деятельности. С предвкушением заглядываю в будущее.

Другие русские в «Челси»? Если честно, выдающейся игрой никто не запомнился. Хотя Харина я даже не застал. Жирков заполнился редкими матчами в 2010-м, когда выходил в старте у Анчелотти. И даже забил «Спартаку». Кажется, еще ему не нравилась местная кухня. Возможно, из-за этого и проиграл конкуренцию Эшли Коулу, ха!

Как ни странно, но от Захаряна не жду ничего. Правда, считаю его очень талантливым игроком и слежу за ним уже два года. Вижу в нем баланс качеств: шикарный удар, интеллект и завершение. Не знаю, перерос ли он уже в 19 лет РПЛ, не рано ли ему уходить в другой чемпионат? Не думаю, что в таком возрасте игрок из РПЛ может вот так просто прийти в основу «Челси». Это практически невозможно, тем более при сверхтребовательном Тухеле. С трудом верится, что он быстро адаптируется к жизни и футболу в Англии. Зато его прогресс в «Челси» может быть колоссальным.

Фото: REUTERS/Paul Childs; fcdm.ru; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Clive Rose, Alexander Fyodorov/Epsilon, Ian Walton, Ben Radford, Catherine Ivill, Paul Gilham; East News/AMaksim Konstantinov / SOPA Image/Sipa USA; РИА Новости/ПАлексей Филиппов