Тот самый матч глазами Агуэро: придумал план на золотой гол и злился от шумного празднования

При 1:2 хотел заплакать и сбежать.

«Манчестер Сити» вновь отложил оформление чемпионства до последнего тура. Так было в сезоне-2018/19 (обыграли «Брайтон» 4:1), в сезоне-2013/14 (прибили «Вест Хэм» 2:0) и, конечно, в сезоне-2011/12. Финиш той кампании до сих пор считается самым эпичным в истории АПЛ – еще никто не выигрывал титул настолько цинично и эмоционально.

Главным героем чемпионства-2012 стал Серхио Агуэро. 13 мая 2022-го клуб открыл статую в честь аргентинца – на ней форвард изображен в момент ликования на 94-й минуте золотого матча против «КПР». Возле нее застенчиво улыбался сам Кун. Ровно 10 лет назад он мечтал сбежать с чемпионского празднования, а позже признавал, что это мгновение – самое памятное в карьере.

Агуэро сравнил давление в золотой гонке с ударом грузовика

8 апреля 2012-го «МЮ» спокойно разделался с «КПР», а гол Микеля Артеты на 87-й минуте принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити». Лондонцы не участвовали в золотой гонке, но практически ее завершили – за 6 игр до финиша между «Манчестерами» образовалась пропасть в 8 очков в пользу «Юнайтед».

Для «Сити» не произошло ничего страшного. Амбиции возросли, но вряд ли кто-то считал их готовыми для борьбы с «МЮ» уже в том сезоне. Тем более результаты клуба взлетали плавно: 10-е место в первой кампании шейхов, 5-е – во второй, 3-е – в третьей. «Арсенал» был глубоко позади, и второму месту ничего не угрожало.

Возможно, это расслабило «МЮ», который за пять следующих туров набрал лишь 7 очков. «Сити» не оступился ни разу и благодаря голу Венсана Компани выиграл дерби – за два тура до конца Роберто Манчини обошел Алекса Фергюсона по дополнительным показателям. Для исторического титула оставалось лишь обыграть «Ньюкасл» и «КПР».

«Сити» был в шоке от своей прыти. В 2017-м Венсан Компани признался, что футболисты начали обсуждать возможное чемпионство только после победы над «Ньюкаслом». И следующая неделя стала для команды сущим адом.

На «Этихаде» собрались звезды, но команде по-прежнему не хватало опыта. До титула оставался последний шаг – именно он был самым пугающим. Особого давления добавляли несколько пунктов:

• «Сити» не выигрывал чемпионат 44 года. Упустить титул в такой ситуации – означало закрепить образ богатеньких неудачников. Это понимал даже Агуэро: «Кажется, в Англии такое называли «typical City».

• Гонка шла с «МЮ» – главным соперником, который всегда посмеивался откуда-то сверху. Все помнили про издевательский «Ферги тайм» – только теперь на кону стоял не матч, а чемпионат. Ментально «Юнайтед» смотрелись более опытными и раскрепощенными.

• «Сити» же давно не участвовали в золотых гонках. Команде явно не хватало хладнокровия и уверенности.

Всю неделю британские медиа обсуждали увлекательную гонку и нагнетали обстановку. Игроки жили в отеле Манчестера, но это создало переизбыток концентрации. Футболисты не знали, как отвлечься, и даже игра в карты сопровождалась молчаливыми взглядами. В глазах каждого игрока читались мысли о матче жизни, написал Кун в автобиографии «Рожденный побеждать»:

«Так много зависело от победы в одной игре. Несмотря на то, что мы занимались по рутинной программе, в воздухе витало нечто особенное. Предчувствие надвигающейся судьбы. Либо это было простое нервное напряжение».

Манчини отказался от предматчевой установки – боялся перегрузить команду

«Сити» опережал «МЮ» по разнице мячей (+8) и для чемпионства в последнем туре необходимо было сыграть не хуже соседей. Команда Алекса Фергюсона встречалась с «Сандерлендом», «МС» – с «КПР», который яростно боролся за выживание. Лондонцы на 2 балла опережали «Болтон» – в случае равенства очков «Рейнджерс» имели лучшую разницу (+8). «Уондерерс» играли с немотивированным «Стоком»: их устраивала только победа при поражении «КПР».

В матчдэй Агуэро проснулся в тревоге и мечтал, чтобы игра с «КПР» поскорее началась и закончилась победой. В «Атлетико» Серхио участвовал в трех финалах, но даже в них никогда не ощущал подобного давления. Его форвард сравнил с «ударом огромного грузовика».

«Я чувствовал, что умру, если мы не победим. Или что я убью себя, если мы упустим шанс», – драматизировал аргентинец.

Аналогичное настроение было во всей команде: позже футболисты признавались, что нервы сковывали их еще до стартового свистка. Роберто Манчини прочувствовал обстановку и решил не перегружать команду эмоциональными речами. На предматчевой установке он обычным голосом прочитал состав и ничего не добавил – понимал, что никакие слова не изменят положения дел, и футболисты все понимают без него.

Давление было везде: по дороге до стадиона, в туннеле к полю, в раздевалке и на трибунах. Все было таким же, как раньше, но совсем другим. Агуэро чувствовал, что колоссальный груз ответственности истощал ментально и физически.

«Я играл как любитель. У меня ничего не получалось. Все мои попытки что-то сделать оборачивались провалом. Казалось, что у меня две левые ноги. Я хотел исполнить свою роль и помочь команде. Но быстро ощутил, что вместо этого стал обузой», – вспомнил Кун стартовые минуты.

Особых проблем «Сити» добавлял статус «КПР». Во-первых, давило положение лондонцев – казалось максимально стыдным, когда звездная команда в матче жизни дома не обыгрывает команду с 17-го места. Во-вторых, для «КПР» матч тоже был решающим – при поражении они могли вылететь из АПЛ. В-третьих, многие давили связью клубов: в их составе было 3 экс-футболиста «Сити» (Недум Онуоха, Джоуи Бартон и Шон Райт-Филлипс), а тренировал лондонцев Марк Хьюз, которого в «МС» как раз и сменил Манчини.

• Майка Ричардс: «Напряжение было колоссальным. Все говорили, что ничего необычного, но это было не так».

• Пабло Салабета: «Психологически было очень трудно. Все зависело не от физического состояния, а от психологии и настроя».

• Серхио Агуэро: «Для завоевания титула оставалось сделать всего один шаг. Тревога была налицо».

Давление ослабилось лишь на 39-й минуте. Корявенький гол затолкал как раз Сабалета, который за 4 года забил за «Сити» всего 3 мяча. «В перерыве я думал: «Если все закончится 1:0, буду героем. Многие годы все будут помнить, что победный гол забил Сабалета», – вспомнил Пабло в 2017-м.

Долгожданный гол раскрепостил «Сити» и позволил улыбнуться. Спустя 5 лет игроки «КПР» и «МС» признались – они ожидали чего угодно, но только не гола Сабалеты. Примерная реакция у футболистов была такая: «Сабалета? Серьезно? Почему именно он?»

Венсан Компани не позволял расслабиться и твердил: «Спокойно, спокойно, матч еще не закончен». Хозяева действительно играли робко, и Агуэро зря считал себя обузой – никто в команде не выделялся привычным уровнем.

Бартон специально пнул под зад Агуэро, чтобы спровоцировать его на красную

В раздевалке «Сити» уже обсуждали план на второй тайм. Футболисты думали, что было бы неплохо закончить матч со счетом 2:0, но и 1:0 неплохо. Разочарование наступило уже через 3 минуты второго тайма. Ошибся Джолеон Лескотт, который неосторожно сбросил мяч себе за спину и вывел Джибрила Сиссе один на один с Джо Хартом.

«До сих пор не могу пересматривать тот матч. Я был виновником пропущенного гола – ужасное чувство. Даже сейчас трудно об этом говорить. Хотя я знаю итоговый счет», – сказал Лескотт спустя 5 лет.

Чувство страха вернулось – игроки «Сити» оказались в незнакомой ситуации и не могли выкарабкаться из ментальной ямы. Для того, чтобы размазать аутсайдеров, хозяевам нужно было просто сыграть в свой футбол, но у команды вообще ничего не получилось. Через 18 минут Лескотт ошибся еще раз. Гаэль Клиши акцентировал его внимание на быстром сопернике, но Джолеон не успел к эпизоду, и Джейми Мэкки забил второй.

Шокирующее положение, учитывая, что от Мэкки «Сити» пропустил в большинстве. На 55-й минуте Джоуи Бартон и Карлос Тевес боролись за мяч: аргентинец ударил англичанина по плечу, и тот отмахнулся в лицо. Майк Дин после подсказки лайнсмена удалил Бартона. Еще более драматичным эпизод делало то, что Джоуи – воспитанник «Сити».

В момент разбирательств Бартон подошел к Бобби Заморе и сказал: «Дружище, меня, скорее всего, удалят». Тот ответил: «Постарайся забрать кого-нибудь с собой». Идея заключалась в том, чтобы Бартон изобразил пострадавшего при толкотне. В качестве жертвы Джоуи выбрал Агуэро – ему не понравилось, что Кун тыкал в него пальцем и кричал что-то на испанском, пока лежал Тевес. Бартон переиграл – выбрал неподходящий момент и пнул Куна под зад, когда все это видели.

«Агуэро побежал к Дину и кричал: «Это красная, это чистая красная». В тот момент я решил сделать так, чтобы игрок «Сити» был удален вместе со мной. Я постарался нанести максимальный вред», – вспомнил тот эпизод Бартон и добавил, что сожалеет об этом поступке.

«Сити» максимально повезло, что в тот момент на поле не было Балотелли. Если бы Бартон выбрал жертвой итальянца, то команды точно доигрывали бы 10 на 10. Этого не отрицал сам Балотелли: «Я очень хотел ему ответить. Очень жаль, что тогда я был на скамейке».

Бартона уводили с поля несколько человек – столько же сдерживали Балотелли, который рвался на разборки. Быстрее всех хитрость Джоуи раскусил Майка Ричардс: он тоже был запасным, поэтому выскочил на поле и взял бэдбоя на себя, чтобы никто из полевых не нарвался на карточку. Оба играли за «Сити» в начале 2000-х – Бартон в основе, Ричардс начинал в молодежке.

«Он почему-то решил, что я пытаюсь конфликтовать с ним. Но я лишь разряжал обстановку. Возможно, он думал, что я ругаюсь на испанском. Уходя с поля, он ударил меня коленом. Понятия не имею, зачем он это сделал. До сих пор хочу услышать от него объяснения», – написал Агуэро в биографии.

Несмотря на численное большинство, игра «Сити» развалилась. От легкой и быстрой атаки ничего не осталось – у Давида Сильвы не проходили фирменные передачи, у Самира Насри сбился дриблинг.

• Венсан Компани: «Мы полностью потеряли контроль над игрой. Сделали много ошибок и, казалось, окончательно сдались».

• Эдин Джеко: «После 1:1 страх сковал ноги. Мы застыли и думали о том, как высоки ставки».

• Марио Балотелли: «Со скамейки мало чем можешь помочь команде. И я чувствовал страх».

• Майка Ричардс: «В тот момент закрались сомнения в себе. Появились мысли – «значит, мы еще не достойны победы. Что ж, попробуем в следующем сезоне».

Стадион затих, и за несколько минут болельщики «Сити» не проронили ни звука. Удаленный Бартон досматривал матч из подтрибунки, но признался, что даже оттуда чувствовал невероятное напряжение.

«Сити» спасло суеверие Манчини и ход Агуэро – он придумал план и рассказал только Балотелли

Вместо победы над аутсайдером и долгожданного титула «Сити» свалился в бездну – Кун назвал тот отрезок «кошмарным сном, выхода из которого не просматривалось»:

«Резервный арбитр поднял табличку над головой и показал, что добавлено 5 минут. Я подумал, что все кончено. Как нам забить 2 за оставшееся время? Нереально! Все было решено. Я хотел заплакать, уйти с поля и оказаться где-нибудь далеко-далеко от стадиона».

Манчини тоже не знал, как взломать «КПР» – лондонцы и так играли в закрытом стиле, а после удаления опустились еще глубже. Итальянец пошел ва-банк и перестроился на неотработанную игру в 3 форварда – выпустил Балотелли и Эдина Джеко.

В команде считали боснийца талисманом – в том чемпионате он забил 3 гола в пяти матчах, в которых Манчини выпускал его на замену хотя бы на 15 минут. Компани сказал, что этот ход был суеверием итальянца. Он сработал – Джеко забил за 3 минуты до финального свистка, и Манчини признался: «Я знал, что Эдин забьет. Не знаю почему, просто чувствовал это».

У «Сити» оставалось еще 3 минуты, и пока Манчини подбадривал игроков и самого себя, Агуэро включил тактика. Кун подошел к Балотелли и предложил план:

• Кун опускается очень глубоко, чтобы попробовать самому начать атаку.

• Балотелли держится близко к нему, но действует у штрафной.

• Как только Агуэро получит мяч, постарается сыграть с Марио в стеночку.

• Агуэро был против банального навала. Позже признался, что хотел остаться верным принципам.

Таким ходом Серхио хотел растянуть плотную оборону «КПР», потому что хотя бы один из защитников обязательно бы выбросился на перехват. Аргентинец искал момент для удара из-за штрафной, но получилось еще лучше.

Найджел Де Йонг протащил мяч со своей половины и отдал Куну, который действительно опустился на 27 метров от штрафной – впервые за матч. Аргентинец развернулся, продвинулся вперед и отпасовал на Балотелли – тот шикарно сработал корпусом и заставил ошибиться Антона Фердинанда.

«Корю себя за гол Агуэро. Я мог сыграть лучше. Мне не нужно было пытаться выбить мяч у Балотелли. Я должен был заставить его сделать лишнее касание мяча и отпасовать назад. Кто-то с моим опытом должен был догадаться, что в таких обстоятельствах нельзя пытаться выиграть этот мяч», – признался Фердинанд в 2020-м.

Балотелли едва не сорвал оставшуюся часть плана: изначально итальянец сам хотел продвинуться с мячом, но потерял равновесие и все-таки протолкнул на Агуэро. Перед аргентинцем образовался коридор, который создал Компани. В компенсированное время капитан исполнял четвертого нападающего и дежурил в штрафной. Когда он заметил комбинацию Агуэро и Балотелли, начал перекрестное движение и увел за собой Тайе Тайво. Спустя 5 лет Венсан сказал, что особенно гордится этим ходом.

Тайво рванул в подкат – в мгновения его полета Серхио принимал важнейшее решение в карьере.

«За те две секунды в голове промелькнуло несколько мыслей: как играть, будет ли пенальти? Я пробрасывал мяч мимо Тайво и почувствовал, как он задел мою правую ногу. На микросекунды я встал перед выбором – продолжать или падать, рассчитывая на пенальти. Контакт был слабым, поэтому я продолжил движение.

И вот я получил шанс, которого так ждал. Я должен был ухватиться за него, поэтому просто ударил по мячу изо всех сил и надеялся на лучшее», – написал Агуэро.

Через мгновение лучшее случилось, и на стадионе взорвался вулкан, а комментатор Мартин Тэйлор прокричал легендарное «Агуэро-о-о-о-о!» И через 11 секунд паузы добавил: «Клянусь, вы больше никогда не увидите ничего подобного. Наслаждайтесь».

• Увереннее всех в критический момент был Балотелли. Когда счет стал 2:2, он сказал партнерам: «Спокойно, мы сегодня победим». Для Марио этот ассист стал первым и последним в АПЛ-2011/12.

• Джолеон Лескотт: «Если бы я мог отдать этот шанс любому другому футболисту, с которым играл, я бы все равно выбрал именно Агуэро».

• Судьба титула решилась последним ударом в чемпионате – из-за удаления Бартона и возни перед ним «Сити» и «КПР» доигрывали позже остальных.

• «Сити» нанес 44 удара по воротам (15 в створ, 10 – мимо, 19 – заблокировано). «КПР» владел мячом 18,7% времени и 3 раза пробил по воротам (все в створ).

• Победа «Сити» не дает покоя «МЮ» даже спустя 10 лет. В мае 2022-го Уэйн Руни вновь усомнился в честности того матча. Хотя в 2020-м в интервью The Athletic игрок «КПР» признались, что до последнего не знали результат параллельного матча. Многие услышали о ничьей «Болтона» только после гола Агуэро.

• Любителям теории заговоров не понравилось, что «КПР» слишком быстро пропустил 2 гола.

Агуэро хотел уйти с чемпионской вечеринки – не понимал, почему люди так празднуют

Кун плохо помнит первые мгновения после гола:

«Помню, как мяч залетел в сетку. Помню оглушающий рев толпы. Потом все как в тумане. Я стащил с себя футболку и побежал куда-то, размахивая ею над головой и понемногу теряя рассудок. Понимал, что время уже вышло и этот гол принесет нам титул. Но шок от осознания не проходил до тех пор, пока партнеры не повалили меня на газон и не начали признаваться в любви. Балотелли схватил меня и кричал: «Ах ты гребаный идиот! Обожаю тебя, дурачина!»

Болельщики «Сити» выскочили на поле: сначала игроки праздновали с ними, потом перенеслись в раздевалку. Там тоже набилось около 100 человек: все пели, поливали друг друга пивом с шампанским и отмечали. Не выдержал даже Компани – бельгиец сбежал в тренажерный зал, чтобы отдышаться, отдохнуть от криков и наконец осознать, что они сделали для истории «Сити». Позже Венсан сравнил это чувство с рождением ребенка.

Агуэро же был где-то далеко в своих мыслях, но не на «Этихаде». Он опешил, когда люди выскочили на поле, нахмурился от празднований в раздевалке и раздражался от вечеринки, которая затянулась до ночи:

«По пути домой в микроавтобусе все пели и радовались. Я чувствовал себя отстраненно, и все вокруг потихоньку начинало досаждать мне. Я спрашивал себя – что не так со всеми этими людьми?»

Осознание пришло только на следующее утро. После завтрака Агуэро пересмотрел хайлайты, почитал комментарии и понемногу вник в суть того, что сделала команда. Особенно Куна зацепил крик Мартина Тэйлора – даже спустя 5 лет он пересматривал этот момент с улыбкой.

«Видео с празднующими фанатами помогли мне понять смысл происходящего. Мысль о том, что этот гол войдет в историю, казалась невероятной.

Я не сразу понял, как важно то, что произошло. Не мог поверить, что мы выиграли АПЛ. Ко мне подошел болельщик «Сити» и сказал «Спасибо за гол. 93:20 – лучший момент в моей жизни». Тогда я подумал: «Уау, ничего себе». Фанаты ликовали, некоторые даже задыхались от счастья.

В момент празднования я немного обезумел. Теперь, оглядываясь в прошлое, думаю, какой же я идиот. Я мог просто праздновать вместе со всеми, отмечая победу и титул, как все нормальные люди. Но я был слишком далеко в своих мыслях», – объяснил Агуэро.

Тот матч навсегда в голове Куна. Каждый раз, когда он слышит про «КПР» или фразу «забили на последних минутах», то вспоминает игру 2012 года. Агуэро хранит в шкафу бутсы с той игры и часто пересматривает видео с голом. А историческую футболку, которую он стянул после гола и перепачкал шампанским в раздевалке, продадут на аукционе в конце мая 2022-го. Вырученная сумма пойдет в фонд по борьбе с раком яичек и инсультами.

«Когда я завершу карьеру, буду вспоминать эту победу как одну из лучших», – признался Агуэро в 2017-м. Тогда он еще был игроком «Сити» и не предполагал, что через пять лет вынужденно закончит с футболом из-за проблем с сердцем.

Конец карьеры получился смазанным: сначала была тяжелая адаптация к футболу Гвардиолы и возможный уход из «Сити», потом – постоянные травмы, из-за которых он 417 дней не забивал в АПЛ. Несмотря на это Серхио покинул клуб в статусе кумира: стал лучшим бомбардиром в истории клуба, заставил Пепа плакать перед прощанием и заработал статую в свою честь.

После гола Эдина Джеко на 92-й минуте Агуэро был первым, кто подхватил мяч. Он поцеловал его и прошептал: «Пожалуйста, дай мне еще один шанс». Через 126 секунд он стал легендой.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Livesey, Shaun Botterill, Ed Garvey/Manchester City FC, Tom Jenkins, Sharon Latham/Manchester City FC