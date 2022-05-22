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50 важнейших людей в истории «Манчестер Сити»

Манчестер Сити Манчестер Сити
Ферран Сориано Компте
Хальдон аль Мубарак
Гарри Кук
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Пол Диков Пол Диков
Чики Бегиристайн
Венсан Компани Венсан Компани
Пабло Сабалета Пабло Сабалета
Колин Белл
Эдин Джеко Эдин Джеко
Роберто Манчини Роберто Манчини
Яя Туре Яя Туре
Давид Сильва Давид Сильва
Брайан Кидд
Таксин Чинават
Берт Траутманн
Майка Ричардс Майка Ричардс
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Джо Харт Джо Харт
Карлос Тевес Карлос Тевес
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Фернандиньо Фернандиньо
Мансур бен Зайед аль-Найян
Филип Фоден Филип Фоден
Гарет Бэрри Гарет Бэрри
Шон Райт-Филлипс Шон Райт-Филлипс
Стивен Айрленд Стивен Айрленд
Ричард Данн Ричард Данн
Тони Бук
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Бернарду Силва Бернарду Силва
Футбол Футбол

Гвардиола, Агуэро, Сильва и другие герои.

22 мая «Манчестер Сити» может защитить титул чемпиона и восьмой раз стать сильнейшей командой Англии.

В истории клуба хватало ярких персонажей. Например, Джоуи Бартон – воспитанник «Сити» и один из главных бэдбоев английского футбола. Ничего не выиграл с родным клубом, но оставил большой след: дрался, дебоширил, тушил сигареты об одноклубников и пересчитывал штрафы. Ушел, конечно же, со скандалом.

Или Марио Балотелли. Эго-маньяк, который был уверен в том, что заберет «Золотой мяч». Отметился в «Сити» лишь золотым ассистом на Куна Агуэро в игре с «КПР». Ну и странным поступками вроде метания дротиков в одноклубников и фейерверка в ванной.

И все же давайте вспомним реальных героев, с которыми клуб прошел от третьего дивизиона до статуса одной из сильнейших команд мира. 

«Сити» – первый клуб из топ-лиги, с которым мы сделали формат «50 важнейших людей». Но точно не последний.  

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