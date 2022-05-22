50 важнейших людей в истории «Манчестер Сити»

Гвардиола, Агуэро, Сильва и другие герои.

22 мая «Манчестер Сити» может защитить титул чемпиона и восьмой раз стать сильнейшей командой Англии.

В истории клуба хватало ярких персонажей. Например, Джоуи Бартон – воспитанник «Сити» и один из главных бэдбоев английского футбола. Ничего не выиграл с родным клубом, но оставил большой след: дрался, дебоширил, тушил сигареты об одноклубников и пересчитывал штрафы. Ушел, конечно же, со скандалом.

Или Марио Балотелли. Эго-маньяк, который был уверен в том, что заберет «Золотой мяч». Отметился в «Сити» лишь золотым ассистом на Куна Агуэро в игре с «КПР». Ну и странным поступками вроде метания дротиков в одноклубников и фейерверка в ванной.

И все же давайте вспомним реальных героев, с которыми клуб прошел от третьего дивизиона до статуса одной из сильнейших команд мира.

«Сити» – первый клуб из топ-лиги, с которым мы сделали формат «50 важнейших людей». Но точно не последний.

Топ-50 в лучших клубах РПЛ: