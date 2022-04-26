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Джо Харт резко скатился после прихода Пепа. А был ли он вообще топ-вратарем и только ли Гвардиола виноват в его бедах?

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Чуть не завершил карьеру после унижений в «Тоттенхэме».

В октябре 2012-го «Манчестер Сити» осваивался в ЛЧ: команда Роберто Манчини проводила там второй сезон подряд – и первый в качестве чемпиона. На «Этихаде» царила «Боруссия»: в том сезоне команда Клоппа дошла до финала и показывала крутой футбол с группового этапа. На последних минутах немцев с пенальти пробил Марио Балотелли и выцарапал для хозяев ничью (1:1).

Главным героем стал не итальянец, а Джо Харт: английский вратарь поймал безумный кураж и совершил 8 сэйвов. После игры Манчини, с которым у Харта сложились сложные отношения (об этом позже), признал вклад голкипера: «Наше выступление было очень плохим, но спас Харт. Должен сказать ему спасибо. Он провел фантастический матч».

Под впечатлением от игры Харта остался даже Уэйн Руни из вражеского «Манчестера»: «Должен признать, что Джо сыграл фантастически. Для меня он лучший вратарь в мире».

В начале 2010-х англичанин блистал в воротах «Сити» и сборной Англии. В 2012-м респект сопернику выразил и Алекс Фергюсон: «Не сомневаюсь, что Харт будет основным вратарем сборной в течение следующих 10 лет. Если оценить ситуацию с голкиперами Англии за последние 20 лет, то Харт – лучший. Я мог купить его за 100 тысяч фунтов из «Шрусбери», так что мы все совершаем ошибки».

В 2015-м Джо выделил Лионель Месси, который с «Барселоной» прошел «Сити» в 1/8 ЛЧ (2:1 и 1:0): «Харт провел абсолютно фантастический матч [ответный]. Я до игры знал, что он вратарь топ-класса, но он произвел на меня сильное впечатление. Он доставал все, что летело в его ворота. Не только руками, но и телом. Настоящий феномен».

Спустя год феномен пропустил 62 мяча в чемпионате Италии, еще через 3 – скатился в запас «Бернли», не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2018, а в 2020-м не провел за «Тоттенхэм» ни одного матча в АПЛ. Что произошло с вратарем, который считался сильнейшим английским голкипером со времен Дэвида Симэна, но сейчас заканчивает в «Селтике»?

Падение Харта началось с прихода Гвардиолы в «Ман Сити»

Принято считать, что проблемы голкипера совпали с приездом Пепа. Все знали о вкладе вратарей в футбол каталонца, и Харт в эти понятия не вписывался. Джо казался классическим голкипером: с отличной реакцией, уверенной игрой на линии, неплохими выходами. Игру ногами же нельзя было назвать его сильной стороной – Харт это понимал и волновался уже с февраля 2016-го, когда Гвардиола согласовал контракт с «Сити»:

«Я был обеспокоен, когда узнал о назначении Пепа. Множество важных людей пытались меня переубедить. Но иногда просто бывает ощущение, да?»

Чутье не подвело. Гвардиола почти сразу провел двухчасовой диалог с вратарем, чтобы избежать недопонимания – новый тренер четко донес, что не рассчитывает на Харта: «Он [Гвардиола] сказал, что хорошо осведомлен о моем прошлом, о том, что мы [«Сити»] делали и как играли в футбол. Наш разговор закончился его словами: «Я не вижу, чтобы это работало».

Я не согласился, он ответил: «Я буду первым, кто окажется неправ, но то, что я вижу в тебе – не то, что я хочу от вратаря».

Пеп пообещал Харту шанс. Правда, в конце добавил многозначительное «но». Окончательно все стало ясно, когда на первый матч сезона-2016/17 в воротах «Сити» появился Вилли Кабальеро, а позже подоспел трансфер Клаудио Браво.

Чилиец приехал 25 августа, и у Харта практически не оставалось времени на поиск нового клуба. Англичанин рассчитывал на шанс и затягивал с ответом интересующимся клубам: «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Мидлсбро» и «Саутгемптон» пригласили других голкиперов.

Честолюбивый Харт не хотел оставаться на скамейке даже в большом клубе и при большой зарплате. Он мечтал играть и приносить пользу клубу, который в него поверит. Джо экстренно сорвался в Италию – трансфер любого англичанина в Серию А всегда казался авантюрой. Харт понимал, что «Торино» – сомнительный вариант: «Не собираюсь врать. У меня не было 25 предложений».

После отъезда с «Этихада» карьера голкипера сборной Англии развалилась: он провалился в «Торино», проиграл конкуренцию в «Бернли», был глубоким запасным в «Тоттенхэме» и потерял место в национальной команде. Казалось, все из-за жесткого решения Гвардиолы: «Когда мы разговаривали, я сдерживался как мог. Я выслушал все, что он хотел сказать. Дело не только в том, что я не так хорошо играл ногами, как он требовал. Я понял, что ему хотелось оставить в «Сити» след».

У Гвардиолы был повод сомневаться в передачах Харта. В последнем сезоне до Пепа Джо сделал 721 пас, и лишь 52,6% мячей дошли до партнеров. В следующей кампании Браво отдал 84,3% точных передач. А потом приехал Эдерсон.

Или проблемы начались не с Гвардиолы?

До прихода Пепа Харт действительно был №1 в «Сити». Но, возможно, лишь из-за отсутствия серьезного конкурента: за спиной сидели Костел Пантилимон и Вилли Кабальеро – оба проигрывали англичанину в харизме и статусе.  

У Джо случались серьезные ошибки, а после исторического чемпионства в сезоне-2011/12 его игра резко ухудшилась. По данным Opta, в первых трех полных кампаниях в АПЛ Харт допустил лишь одну ошибку, приведшую к голу. А процент его сэйвов был в топе лиги. В четырех следующих сезонах он совершил 13 результативных ошибок.

Процент отраженных ударов – слишком простой показатель для оценки вратарей: удары могут отличаться по качеству и трудности. Процент сэйвов отражает не общий уровень голкипера, а конкретный навык. Но в случае с Хартом статистика (более продвинутой в то время еще не было) весьма показательна: количество результативных ошибок (одна в первых трех полных сезонах и 13 – в четырех следующих) идет синхронно с падением процента совершенных сэйвов (на таблице). 

Самым ужасным казался ляп в игре против «Саутгемптона» в 2013-м. Харт не справился с ударом Рики Ламберта – выронил мяч из рук и пропустил между ног. Стивен Дэвис успел на добивание и сделал счет 2:0 – гол стал победным (3:1).

«Джо совершил слишком много ошибок. Он был недостаточно хорош. Ошибка Джо [в моменте с голом Дэвиса] действительно очень серьезная», – сказал Манчини после игры.

Позже Роберто намекнул на общий спад лидеров – в том числе и Харта: «Все просто: если Джо продолжит ошибаться, то сядет на скамейку. Я уже делал это с Насри, Сильвой и Тевесом. Это может случиться и с Джо. Проблема в том, что если ошибся вратарь, то мы проигрываем.

У него есть качества, чтобы быть лучшим в любом клубе. Он лучший вратарь в Англии, но в ситуации, в которой находится «Сити», нужно много работать и думать только о футболе, чтобы оставаться на вершине. Ты выигрываешь титул, а потом думаешь, что этого достаточного».

Несмотря на угрозы, Харт остался при Манчини основным в АПЛ. Хотя процент его сэйвов упал: с 78,2% в чемпионском сезоне до 69,6% в следующем.

С уходом Роберто ситуация не изменилась, и регресс голкипера подметил Мануэль Пеллегрини. Если итальянец не решился на смену вратаря, то чилиец оказался жестче – он доверил Костелу Пантилимону 18 матчей (7 в АПЛ).

Пик недовольства Хартом пришелся на ноябрь 2013-го: Пеллегрини вызвал голкипера после тренировки и предупредил, что в ближайших матчах он останется в запасе.

«Мы осознаем наши ошибки в обороне. Потеряли примерно четыре очка на выезде из-за ошибок обороны», – сказал Пеллегрини журналистам на пресс-конференции после вопроса о будущем Харта.

Ход чилийца сработал: Пантилимон провел отличную серию и мотивировал Харта. Джо стал внимательнее и усерднее. В 2021 году Пеллегрини вспомнил ту ситуацию:

«Вместе с Хартом мы работали три года и выиграли титул. В какой-то момент по каким-то причинам ему пришлось отсидеть 3-4 игры на скамейке запасных, но он работал даже оттуда.

Он стал работать усерднее и разговаривал с Пантилимоном, стараясь улучшить то, что делал Костел. В тот момент он показал себя командным игроком. Он был первым номером в сборной Англии, потому что он очень хороший вратарь».

Слова Манчини и действия Пеллегрини ставят под сомнение утверждения о том, что проблемы Харта начались исключительно из-за Гвардиолы – до испанца во вратаре сомневались два других тренера. Кажется, Харта спасло отсутствие мощного конкурента – Кабальеро и Пантилимон не выглядели голкиперами для топ-клуба. Возможно, если бы в «Сити» был еще один статусный вратарь (Гивену было уже 35, он уехал в 2011-м), то Джо потерял место в основе задолго до требования круто играть ногами.  

Харта сажали в запас почти все тренеры

Упрекнуть Гвардиолу можно лишь в том, что расставание с Хартом получилось жестким. Несмотря на ошибки, Харт был любимцем болельщиков, и внезапное изгнание повлияло на голкипера в ментальном плане.

Хотя Джо старался философски относиться к успехам еще на старте карьеры в «Сити». Например, вот что он сказал в 25 лет: «Приятно, что люди говорят обо мне приятные вещи. Но после пропущенного гола можно стать худшим в мире буквально через два дня. Особенно, если вас покажут по телевизору, и в игре произойдет что-то безумное.

Нужно оставаться уравновешенным: совмещать грубое и гладкое. Если этого не сделать, то получишь большую пощечину, когда что-то пойдет не так».

У Харта не получилось следовать своим же мудростям, и уход из «Сити» он воспринял очень тяжело. Он признался, что то лето полностью опустошило его: «От меня никогда раньше не требовали того, что было необходимо Пепу. Единственным справедливым решением в такой ситуации было бы дать мне шанс проявить себя. Я хотел работать с одним из лучших тренеров».

Спонтанный отъезд в «Торино» усугубил депрессию: там Харт пропустил 62 мяча в 36 матчах чемпионата Италии. В Турине англичанина встретили как звезду, а проводили с недоумением. Президент «Торино» Урбано Кайро в мае 2017-го сказал: «Харт совершил несколько ошибок, особенно на выходах. Он серьезный вратарь, но мы не ожидали столько ошибок от голкипера сборной Англии».

Особенно Джо досталось от «Интера».

В одном из матчей даже дважды.

После возвращения из аренды английские медиа отправляли Харта в топ-клубы: писали даже о «МЮ», «Ливерпуле» и «Челси». В итоге случился «Вест Хэм».

В Лондоне Джо стартовал основным, но к 14-му туру клуб пропустил 30 голов, упал в зону вылета и попрощался со Славеном Биличем.

Харт потерял место в старте, и Гарет Саутгейт прокатил его мимо чемпионата мира. Джо обвинил в этом Дэвида Мойеса, хотя его форма действительно была ужасной: процент его сэйвов был худшим в лиге (57,1%), а Opta насчитала 3 результативные ошибки.

«В «Вест Хэме» никогда не чувствовал себя стабильным, никогда не понимал, что я могу принести. Фанаты меня не особо приняли. Чувствовал, что меня воспринимают как богатого парня из «Сити», которому просто нужно что-то делать», – объяснил провал Джо.

Тогда и показалось, что Харт потерял статус крутого вратаря: следующим его клубом стал «Бернли», который изначально готовил для Джо место в запасе. Экс-звезду «Сити» брали на замену Нику Поупу и Тому Хитону, которые часто травмировались.

Стиль «Бернли» максимально подходил Харту – минимум игры в короткий пас и плотная оборона. Джо не воспользовался шансом и много ошибался – особенно на выходах. В игре против «МЮ» он застыл после навеса соперника – покинул ворота, но не пошел на перехват. 

Случаев, когда Харт оказывался в полупозиции, набралось прилично – после выздоровления Хитон вернулся в основу. В сезоне-2019/20 после продажи Тома место в воротах занял Поуп, и Харт провел лишь 3 матча в кубках.

В 2020-м свободного агента подобрал «Тоттенхэм», и Жозе Моуринью выделил ему 10 матчей за сезон: в начальных стадиях кубков и Лиги Европы. Там Джо тоже ошибался: например, в игре с ЛАСК пропустил 3 гола из-за штрафной, 2 из которых явно на его совести.

Последний матч в АПЛ Джо провел в декабре 2018-го.

Мог завершить карьеру из-за слов Нуну 

Уход Моуринью серьезно повлиял на Джо: англичанина устраивал статус запасного, но даже его отобрал Нуну Эшпириту Санту. Новый тренер «Тоттенхэма» поступил как Гвардиола, только намного агрессивнее:

«Я знал, что он подписал другого второго вратаря, и подумал, что пора поговорить. Нуну сказал: «Я буду говорить первым. Давай будем откровенными – ты не сыграешь в этом сезоне. Если хочешь уйти, то можешь обсудить это со спортивным директором».

Я ответил: «Хорошо. Но просто из интереса. Вы были вратарем, объясните, как дошло до того, что я превратился в ненужного футболиста без возможности играть?»

Он ответил: «Все мы достигаем точки в карьере, когда наше тело не позволяет играть в футбол. Мне было бы неудобно, если бы ты сыграл хотя бы минуту. Мяч слишком быстрый для тебя. Ты стар, ты плохо двигаешься, у тебя нет силы в теле».

Джо вновь был опустошен: он хотел обсудить проблему, но после монолога Нуну не нашел слов. Посыл португальца ранил 34-летнего голкипера, и он впервые задумался о завершении карьеры: «Он буквально похоронил меня. Я не был согласен ни с чем из его слов. Я был сбит с толку и думал о том, чтобы закончить. Три года я буквально не знал, что я, черт побери, делаю. Предпочту сыграть 30 благотворительных матчей для тех, кто хочет, чтобы я там играл».

Спасает карьеру в «Селтике»

После ухода из «Сити» Харт регулярно говорил о том, что его интересует любовь клуба, а не деньги. Он предпочитал попасть в команду, где бы его ценили и доверяли. Все это он нашел в «Селтике», и его карьера вновь изменилась.

На трансфере из «Тоттенхэма» настоял Эндж Постекоглу – изначально журналисты считали выбор австралийского тренера «Селтика» ошибкой. Но уже в апреле 2022-го корреспондент Daily Record Фрейзер Уилсон назвал Харта лучшим игроком команды: «Одним трансфером Постекоглу решил самую большую проблему «Селтика» и заложил основу для дальнейшего развития. Харт стал лидером на поле и за его пределами. Его профессионализм заразителен, по словам тех, кто работал с ним».

Джо действительно преобразился и напоминает себя из чемпионского состава «Сити»: минимум ошибок и максимум эффектных сэйвов – 73,7% в чемпионате Шотландии-2021/22.

Прогресс англичанина отметил даже Джанлуиджи Буффон:

«Это игрок, за развитием которого я наблюдал, и я увидел, что у него есть все, чтобы стать одним из лучших в мире. Не так давно я называл его одним из 3-4 лучших вратарей мира.

Игрок, который был №1 в «Сити» и сборной Англии, никуда не делся. Ему просто нужно было снова обрести уверенность. Если вратарь допускает ошибку, все взгляды устремлены на него. Так случилось и с Джо: после пары ошибок люди просто решили, что он больше не на высшем уровне.

Ему нужно было немного любви, чтобы снова найти свой уровень, и он, очевидно, получил эту любовь в «Селтике». Лучший игрок вернулся, и это приятно видеть».

Это подтверждает сам Харт: «Полностью сосредоточен на том, что делаю в «Селтике». Мне нравится иметь именно такой фокус».

Почему провалился Харт

Ответ в ментальности. Харту обязательно нужно доверие тренера, любовь фанатов и статус первого номера. Как это было в «Сити» и сборной Англии: Джо вполне можно назвать лучшим британским голкипером после Дэвида Симэна. До спада в карьере никто не претендовал на его место в сборной. 

Чуть больше о характере Джо рассказал Шей Гивен, который играл с ним за «МС»: «Некоторые говорят про запасных: «Тебе же по-прежнему платят хорошие деньги». Джо не такой. Им движет желание играть в футбол. Когда я перешел в «Сити», он предпочел аренду в «Бирмингем», чтобы не сидеть на скамейке. Он не такой парень.

Один из бывших партнеров по команде сказал мне: «Некоторые вратари достигают этапа в карьере, когда они счастливы просто сидеть в запасе». Джо – полная противоположность. Он целеустремленный. Поэтому ему было в 10 раз сложнее справляться с ситуацией, в которой он оказался».

Особых проблем голкиперу добавляло давление прессы. Английские журналисты всегда склонны нагнетать – особенно, если футболист им не по душе. Джо дал все поводы не любить себя.

В самом начале карьеры он был спокойным и услужливым, но с приходом славы возненавидел чрезмерное внимание. Особенно его напрягали перерывы на международные матчи: сборная Англии всегда находится под дотошным взором медиа.

Со временем голкипер стал отвечать грубее. В 2012-м Рой Кин назвал его «слишком дерзким». Ян Герберт из The Independent упомянул о «неприятной напыщенности» и «излишнем прихорашивании». Другие журналисты отмечали, что Харт стал высокомерным.

Падение из «Сити» далось слишком тяжело. Из чемпиона и легенды «Этихада» он превратился в середняка в Италии, а потом в запасного на родине. Никто не любил его так, как любили в «Манчестер Сити» – за эффектные сэйвы, харизму и любовь к клубу. Лучшие годы карьеры он провел именно там.

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Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose/Bongarts, Laurence Griffiths/Bongarts, Ian MacNicol, Gareth Copley, Alex Livesey; East News/Andrew Yates/CSM/Sipa USA; globallookpress.com/Matt Wilkinson/imago sportfotodienst

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