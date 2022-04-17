Легенда «Селтика» остановила вражду с «Рейнджерс». Его гроб несли игроки главного соперника

История Томми Бернса – учителя Брендана Роджерса.

Противостояние «Селтика» и «Рейнджерс» пропитано ненавистью и кровью. В конце XIX века соседние клубы казались друзьями, и болельщики вместе ездили на выездные матчи, но дружба быстро переросла в разногласия и лютую неприязнь. Все из-за разных ценностей: соперничество «Селтика» и «Рейнджерс» превратилось в борьбу религиозных и национальных идей.

Ненависть к соседям передавалась через поколения – фанаты с детства знали главного врага. За клуб болели семьями. Брак католички с протестантом (или наоборот) был редкостью, поэтому дети католиков становились фанами «Селтика», протестантов – «Рейнджерс». Принципиальность в религиозном вопросе вышла за пределы фанатских разборок, когда «джерс» открыто отказались от трансферов католиков.

Никто не мог нацепить шарф «Селтика» и почувствовать лояльность на «Айброксе». Как и на «Селтик Парк» ненавидели все синие цвета. Никто не был уважаем в двух враждующих лагерях одновременно. Кроме Томми Бернса.

Кумир кельтов умер в 2008 году и сказочным образом на время объединил злейших врагов. 15 мая Глазго заглушил свирепую войну, продолжавшуюся более 100 лет, и скорбел вместе. К Собору Святой Марии приносили венки и переплетенные шарфы синего и бело-зеленого цвета. Сложно представить такое раньше.

Друг Бернса и легенда «Рейнджерс» Алли Маккойст сказал: «Отсутствие врага в мире – это великое наследие».

Особое уважение Томми получил за происхождение и характер – в любой ситуации он оставался джентльменом. Бернс из бедной семьи, он рос в начале 70-х в рабочем квартале и, смотря на «Селтик Парк», мечтал когда-нибудь выйти на поле в футболке любимой команды. Когда ему было 11, кельты обыграли «Интер» в финале Кубка чемпионов – за историческую победу в Португалии команду Джока Стейна прозвали «Лиссабонскими львами». Томми восторгался кумирами и говорил одноклассникам, что когда-нибудь тоже принесет клубу пользу. Уже через 7 лет он и вправду выбежал на поле в бело-зеленой футболке: сыграл рядом с тремя «Лиссабонскими львами» (Томми Геммеллом, Бобби Ленноксом и Билли Макниллом) под руководством тренера-победителя.

Через несколько лет после матча «Селтика» с «Аяксом» сам Йохан Кройфф выделил Томми: «Больше всего у них мне понравился тот рыжеволосый парень».

Джок Стейн первым разглядел талант Бернса – его впечатлило, как школьник читал игру и думал на поле. Бернс не отличался высокой скоростью, но компенсировал это шикарным пасом и хорошим дриблингом. За манеру игры, любовь к «Селтику» и статус воспитанника Томми быстро стал любимцем трибун. Добиться этого было тяжело – после победы в Кубке чемпионов фанаты стали намного требовательнее.

В конце 1980-х полузащитником серьезно интересовался «Челси», который соблазнял повышением зарплаты. Но в последний момент Бернс отказался, потому что мечтал играть за родной клуб, даже если проигрывал по зарплате. 6 побед в чемпионате и 5 Кубков Шотландии за 15 лет стали ему наградой.

«Я хотел уйти с улыбкой на лице. В итоге бегал по полю 20 минут со слезами на глазах, потому что знал, что больше никогда не надену майку «Селтика», – вспомнил Бернс последний матч за клуб. В 1989-м 33-летний полузащитник уехал в «Килмарнок», где ему пообещали роль играющего тренера.

Кельты уважали Бернса за путь с низов до величия (от фаната до 11 трофеев) и волшебную левую, «джерс» – за отношение к сопернику и философские взгляды. Когда Томми стал тренером «Селтика», он сказал: «Научите детей принимать друг друга и не обращать внимания на то, кто католик, а кто протестант. И на прочую чепуху. Просто иди туда [на стадион], поддержи свою команду, заведи хороших друзей и живи своей жизнью».

Он выражался интеллигентно, даже когда речь шла о противостоянии клубов. В 2007 году за Скотта Брауна из «Хиберниана» боролись два клуба из Глазго. Томми забрасывал полузащитника сообщениями. «Он написал: «Я знаю, ты не хочешь переходить на темную сторону, приятель». Потом добавил: «Я видел твою игру и сделаю тебя лучше. Не забывай, ты будешь играть у парня с отличной левой ногой. Ты многому научишься у меня», – вспоминал Браун, который послушал Бернса и стал легендой «Селтика», отдав кельтам 14 лет карьеры.

За два года до смерти Томми диагностировал рак кожи. Несмотря на тяжелую болезнь, он совмещал должность ассистента Гордона Страхана с работой в академии. Благодаря ему в «Селтике» раскрылись многие талантливые ребята (например, Эйден Макгиди и Каллум Макгрегор). «Он оказывал на меня огромное влияние на протяжении всего пути. Днем он был на тренировке первой команды, а в 18:00 отправлялся смотреть на нас [молодежку]. Мы оставались до 22:00 и отрабатывали штрафные. А он все еще был с нами. Именно таким парнем он был», – рассказал Макгрегор.

Тренерский стиль – еще один пункт, за который Бернс заслужил респект всего Глазго. Он возглавил команду в 1994 году – во время тотального доминирования «Рейнджерс» (взяли шесть титулов подряд). Томми не смог прервать серию соперника и за три года завоевал с кельтами только Кубок Шотландии. Несмотря на это, многим импонировал стиль Бернса – он ставил зрелищный футбол с быстрой атакой. «Селтик» сразу после его ухода наконец вернул чемпионский титул, и эксперты утверждали, что новый тренер Вим Янсен победил именно благодаря фундаменту, заложенному Бернсом.

Большим фанатом Томми остался Брендан Роджерс. Тренер «Лестера» в детстве болел за «Селтик» и обожал игру Бернса. А потом впечатлился его тренерским стилем – именно Томми раскрыл потенциал Роджерса, который в 20 лет завершил карьеру из-за травмы.

«Я равнялся на него, когда он играл за «Селтик». Когда он стал тренером «Рединга» [в сезоне-1998/99], то взял меня под свое крыло. Мы много говорили о футболе. У него был мозг топ-игрока. Вероятно, в «Рединге» он не работал с футболистами такого же уровня. Он оказал на меня большое влияние – Томми очень помог мне на ранних этапах тренерской карьеры», – сказал Роджерс.

В 2008-м Брендан перерос молодежку «Челси» и готовился к новому вызову. Перспективным тренером заинтересовался «Лестер» – в клубе хотели, чтобы молодому коучу помогал опытный ассистент. Роджерс обратился к Томми – Бернс элегантно отказал.

«Он сказал, что однажды станет директором «Селтика», а я буду главным тренером. Иронично», – вспомнил Роджерс на презентации в качестве нового коуча кельтов. Он добавил, что Бернс не хотел покидать родной дом и желал быть ближе к любимому «Селтику».

Смерть Томми потрясла Шотландию, и «Рейнджерс» в том числе. Бернса не стало утром 15 мая – в день, когда «джерс» рубились с «Зенитом» за Кубок УЕФА. После болезненного поражения фанаты отправились из Манчестера прямиком к Собору Святой Марии, чтобы почтить память легендарного соперника. Несмотря на всю неприязнь к этому месту: именно там был основан «Селтик», ставший символом католицизма, который бесил протестантов из «джерс». Непримиримые враги забыли о ненависти и почтили память Бернса переплетенными клубными шарфами и записками с уважением.

Футбол отошел на второй план: даже для «Рейнджерс» и даже во время финала Кубка УЕФА. «Сейчас наша печаль в том, что умер Томми Бернс. Вы не можете не чувствовать разочарование от поражения в финале. Но есть вещи вне футбола. Смерть Томми Бернса одна из таких – она действительно превратила футбол в перспективу.

Его смерть не избавляет нас от разочарования, которое мы испытываем при поражении. Но она помогает во многих отношениях показать, на чем действительно должен быть фокус», – сказал сразу после матча с «Зенитом» Уолтер Смит, главный тренер «Рейнджерс» и большой друг Бернса.

Именно Смит и Алли Маккойст несли гроб Томми во время похорон. Рыдающие легенды «Рейнджерс», провожающие игрока «Селтика», стали символом примирения врагов и надежды на то, что футбол вытеснит злобу и агрессию.

«Если вам не нравился Томми Бернс, значит, с вами явно что-то не так. Он был тем, кто пересек границу [вражды «Рейнджерс» и «Селтика»]», – сказал Маккойст.

Своей жизнью и смертью Томми смог добавить в непримиримый Глазго сочувствия и уважения. Казалось, оттепель в отношениях наступила, и фанаты перейдут на более цивилизованное боление. Но трагедия дала лишь временный эффект.

Клубы еще в ХХ веке стали слишком большой политической силой: католики из «Селтика» выступали против британского правления Шотландии. Для «Рейнджерс» они были символом всего ирландского и чужого. «Джерс» выступали оппозицией католичеству и хотели британской самоидентичности. Так было задолго до смерти Бернса, но продолжилось и после.

В 2009 году в Северной Ирландии был жестоко убит Кевин Макдейн – католический общественный деятель. Очевидцы сообщали, что на мужчину и его жену напали больше 10 человек в форме «Рейнджерс». За несколько часов до драки они смотрели матч чемпионата Шотландии. Позже преступников связали с Ассоциацией защиты Ольстера – военизированной группой, которая причастна к смерти ирландских католиков. Судья объявил, что дело имело «конфессиональный подтекст».

Драки и поножовщины продолжились, пусть их и стало меньше. Фанаты по-прежнему ненавидят друг друга. В ноябре 2021 года сотни болельщиков «Рейнджерс» скандировали кричалку «Счастливого Рождества, Томми Бернс». Ими оказались представители Union Bears – экстремистской секции поклонников «Джерс».

Многие на «Айброксе» осудили эту акцию.

«Только что видел это! Как настоящий фанат «Рейнджерс», честно могу сказать, что это отвратительно. Томми был легендой спорта, он был джентльменом. Ни один настоящий фанат «Рейнджерс» не стал бы это петь», – отметил один из болельщиков в комментариях под видео.

«Томми был прекрасным человеком и джентльменом. Уверен большинство фанатов «Рейнджерс», как и я, потрясены случившимся. К сожалению, у всех клубов есть фанаты, которые ведут себя неподобающим образом», – добавил другой болельщик.

Похоже, этих ребят уже ничто не примирит. Во многом из-за того, что определенной части фанатов плевать на уважение и, возможно, даже на футбол.

Новая глава ненависти – уже сегодня. Заклятые враги сразятся за финал Кубка Шотландии.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff J Mitchell, Christopher Furlong, Martin Rose/Bongarts, Allsport UK; twitter.com/UnionBears_07