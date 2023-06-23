Перемен! «Сакраменто»

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Зажигайте луч!

Разбор полетов

У всех есть команда детства или юности, которая влюбляла себя больше остального, становилась вашей причиной любви к НБА и вот идеальный кандидат для ваших детей, знакомых и даже вторых половинок (правда, если не «Кингс», то уже никто другой и стоит задуматься о том, что вы не подходите друг другу).

Напомним отправную точку предыдущего сезона.

Де’Арон Фокс: «Я никогда не проигрывал, пока не попал в «Кингз»

Обмен Халибертона на Сабониса, где казалось, что именно «Кингс» отдают лучшего или наиболее талантливого игрока (вообще так оно и есть, но для «Сакраменто» это было лучшим решением в моменте)

Рекорд по количеству сезонов без плей-офф (Добрый вечер, Вивек)

Отсутствия желания ехать у Джейдена Айви, новичка, на просмотр в «Сакраменто», ведь даже самый большой город-призрак в мире Детройт выглядит привлекательнее, а еще сама идея того, что при наличии Халибертона и Фокса, офис «Кингс» решил взглянуть на еще одного гарда

Уход Марвина Бэгли, которого когда-то выбрали выше Дончича, Янга, Джексона или ШГА (это, скорее, напоминание о прошлых временах)

А потом момент, который изменил все.

Назначение Майка Брауна главным тренером

В моменте «Кингс» поменялись полностью и стали играть в тот баскетбол, который приносит и результат и радость.

«Сакраменто» отказались от изоляций (24-е место по частоте), от скучных пик-н-роллов (30-е место) и начали играть в баскетбол, который все больше напоминает пиковых «Голден Стейт» – много хэндоффов (1-е место), катов (4-е место) и транзишина (1-е место). «Кингс» буквально стали самой командной организацией, где мяч летит в ту точку, где только будет игрок. Включите трансляцию «Кингс» и вы не сможете увидеть ситуацию, где боллхендлер «Сакраменто» держит мяч больше 2 секунд.

За последние 2 года, я лишь один раз пересматривал серию плей-офф или ее большую часть и это была серия против «Голден Стейт». Лучшая тактическая серия последних лет.

Наблюдая за трансляцией «Финикса», «Кливленда» или «Филадельфии» и вы знаете, что увидите, но включив «Сакраменто» вы смотрите и понимаете, что эта команда играет в ТОТ САМЫЙ баскетбол.

Интересная статистика по доле бросков команд, которые они совершили без дриблинга.

53,6% - «Голден Стейт», они вообще-то придумали этот баскетбол 48,6% - «Денвер», они вообще-то играют с Йокиче 48,4% - «Сакраменто», они вообще-то пытаются создать второй «Голден Стейт»

Смотрим долю владений от 0 до 2 секунд и тут «Сакраменто» опять в топ-5. Смотришь количество передач за игру – 299, опять в топ-4. Количество касаний игроков (чем больше, тем активнее движение) – опять в топ-4. Количество очков, добытых от заслонов – топ-7. Пройденная дистанция и средняя скорость за матч – топ-4.

«Кингс» бегут, отдают передачи, ставят заслоны, находятся в постоянном движении и просто вводят соперника в состояние постоянного хаоса, который невозможно контролировать.

«Денвер» в этом году победили за счет Йокича и того, что им невозможно навязать стиль соперника, но «Сакраменто» такие же и это самая веселая команда лиги.

Статус: Контендер

Межсезонье

Не навредить – тоже план.

В реальности «Кингс» имели не так много целей на лето, ведь основные их проблемы были с тем, что не исправить новыми игроками.

Ну например, научить бросать Сабониса.

Никто же не рассматривает обмен литовца на полном серьезе? Конечно нет, а потому лучше запереть его с мячом и кольцом в зале.

Ну или прогресс Кигана Мюррея, который был новичком в плей-офф. Тоже особо не повлияешь.

Можно было сделать точечные изменения, то есть подстраховаться на случай очередного провала Барнса в плей-офф и здесь из Европы привезли Везенкова и за мешок картошки выменяли Дуарте.

Болгарин, конечно, в умах людей, наблюдающих за Евролигой переоценен и тут он никакая не звезда, потому что в защите будет проваливаться примерно каждую атаку и против каждого игрока. Думаю, что Нуркич даже обгонит его с мячом в руках, но свою поливалку из-за дуги он вполне способен сохранить, а в защите и Барнс не тянет на солидного игрока.

Дуарте даже в чем-то ценнее – классический ролевик с растягиванием площадки. Цена, за которую он был получен смехотворна, а контракт у него еще на два года, это и правда успех, учитывая что Крис уже сейчас может играть и приносить пользу.

На дальний конец скамейки взяли Колби Джонса, который стилистически ближе всего к Дуарте. Да, это не брат-близнец Кигана, но тоже сойдет.

Неплохое продление Лайлза на 16 миллионов, которые он получит в следующие 2 года. Это хорошая цена за игрока, который в плей-офф местами был полезнее Сабониса.

Лень и Макги – все для увеличения скамейки и бОльшей вариативности. Здесь и Джавейл, знающий комбинации Брауна, здесь и Лень. Он – талисман.

Единственное, что было сделано топорно – это обмен Холмса и Проспера (новичка) на деньги. Абсолютно странный мув, потому что первого можно было отдать дороже, а второй и самим бы пригодился, но в целом мы начинаем оценивать межсезонье «Кингс» с того, что не называем генерального менеджера нехорошими словами и разве это не успех?

Тренер

Когда тренер добивается успеха в свой первый же сезон с неудачниками, то всегда нужно быть осторожным в прогнозах. Кидд и Макмилан не дадут соврать, но именно говоря о Брауне все же стоит быть оптимистичнее.

Браун, в отличие от вышеупомянутых строит систему, которая может работать стабильнее на дистанции, а по ходу движения этой дистанции ему не собираются подсовывать в колеса Вуда/Ирвинга, что значительно упрощает игру вдолгую.

Важен даже микроменеджмент, который привнес Браун.

Вот вам Дэвион Митчелл, 27 минут в первый же сезон, хорошая защита и явно талант, который выше, чем у Монка. Выбор очевиден, да и защита Дэвиона в разы солиднее, но начинается сезон и он играет 18 минут за матч...

Почему?

Возвращаемся к истокам – Митчелл играет 70% владений, где держит мяч больше 2 секунд. Он не подходит здесь идеологически, да и не двигается без мяча, между заслонами, зависимый игрок от владения. Митчелл так и не играл бОльшую часть сезона и лишь к концу регулярного чемпионата снизил этот показатель до 50%. Все равно много и Дэвион пока вне ротации, уступая Хертеру, Монку и теперь Дуарте.

Понимаете о чем я? Это системное мышление. Да, Митчелл лучше, но нам нужна химия и организация игры, которую мы не добьемся с ним, а потому пусть играет даже Терренс Дэвис, потому что с ним наша игра выглядит целостнее.

Это та история, в которую не идут 80% всех тренеров НБА, боясь сделать что-то нестандартное и сломав отчасти работающий функционал. Посмотрите на «Чикаго»? Мы 4-й год смотрим на то, как франшиза должна умереть, отдав душу Рейнсдорфа богам перестройки. 4 года назад мы говорили о том, что это не сработает, а в этом сезоне все понимают, что «Буллс» умрут и взорвут состав, но никто не знает когда. Майк Браун не побоялся и сделал самую большую работу среди тренеров за последние лет 5.

Вдумайтесь.

«Сакраменто» построили команду движения с обилием бросков, когда два их лучших игрока вообще не про снайперские качества. Сабонис даже и близко не растягивающий большой. Его три главных шутера – это нестабильный Монк, недоделанный «Атлантой» Хертер и новичок Киган Мюррей.

Киган вообще провел за сезон 2382 минуты за регулярный чемпионат и это в топ-40 лиги.

Опять же, он нам подходит – он играет и не важен его бэкграунд.

Революция Брауна, что он взял идею «Голден Стейт» (создание спейсинга), завернул ее в новую обертку (мы не создаем спейсинг за счет бросков, а делаем это за счет скорости, скринов и интеллекта Сабониса) и создал новую систему на кладбище талантов.

Да, Браун – топ-тренер и это фантастическая работа.

Главная звезда – Де’Арон Фокс (не Сабонис)

Формально, Домантас лучше Фокса, особенно в регулярном чемпионате. Его функционал позволяет играть на совершенно ином уровне взаимопонимания между игроками и строить сложный комбинационный баскетбол. Такое влияние на игру могут оказать несколько человек в лиге, но вся магия литовца заканчивается со стартом плей-офф, где достаточно поставить стену в виду перегруза краски, чтобы заставлять Сабониса играть от броска и средней дистанции.

После этого Домантас скисает и становится вполне заурядным игроком без броска, который вынужден придумывать что-то еще и это уже трудно. Потому что несмотря на прекрасную работу ног, у Домантаса нет габаритов, чтобы доминировать в краску и ломать стену перед ним, да и если честно скорости, чтобы развить в себе транзишин машину, которая бульдозером сносит соперников.

Если так подумать, то Сабонис слишком маленький для центра, медленный для форварда, без броска для растягивающего.

И Луни с Грином закрыли Сабониса, используя все его слабые стороны, пусть им и пришлось активировать секретные способности Дрэймонда на полную катушку.

Бросок, разница в габаритах по сравнению с полноразмерным центровым отдаляет Сабониса от суперзвезд и своего отца. Ну еще и защита, которая у сына пошла видимо не в него.

Поэтому Домантас и ключевой игрок, но абсолютно созависимый от обстоятельств.

И это неплохо, ведь литовец несмотря ни на что остается связующим игроком команды и организации. Если бы он играл в футбол, то был бы Андреа Пирло, который имеет кучу минусов, но абсолютно уникален в своем понимании баскетбола.

Я много говорю про движение мяча и игроков, но почему оно вообще реально и так эффективно?

В этой лиге есть 2-3 человека (и то спорно), которые ставят заслоны лучше Домантаса. Сабонис понимает не только кому и когда, но и под каким углом сделать скрин, чтобы выбегание шутера было наиболее удобным и именно поэтому движение игроков «Кингс» настолько успешное и позволяет создавать им такой спейсинг.

Иными словами Сабонис – не лучший игрок команды, но он воплощение идеи Брауна, а именно та концепция бескорыстного баскетбола, которая доступна во многом по причине того, что есть литовец. Парадокс.

Но Де’Аарон Фокс все равно важнее.

Когда он только приходил в лигу, то был обычным разыгрывающим, использующим скорость для проходов и скидок на дугу.

Не было броска, умения делать партнеров лучше и умения диктовать темп команде.

За несколько лет в лиге Фокса кидало от мини-Моранта до вручения никнейма «Генерал».

Де’Аарон с момента прихода в лигу страдал больше всех, сыграв лишь первые два сезона под руководством тренера, который понимал, что и как нужно – Дейв Йергер. Дальше Уолтон и страдания на игре через пик-н-ролл, что в целом не подходило Фоксу в никакой форме и эра Майка Брауна.

Формально, игра Фокса не особо-то изменилась (не считая старт этого сезона, где Де’Аарон решил, что бросает больше 8 раз из-за дуги с лучшим % в карьере) – это все та же скорость, движение, желание быть плеймейкером и склонность к броскам со средней, но она стала целостней и более органичной.

Фокс два года назад мог влететь в толпу и отдать тяжелый драйв-н-кик на шутера, что было опасно, когда как Фокс сейчас обыгрывает соперника, смещает на себя второго опекуна и отдает простую передачу в руки. Его конверсия передач в ассисты выросла с 9,9% до 11,7% и это большая разница. Кроме того, если раньше Де’Аарон старался отдать только последний пас под бросок, то сейчас он старается и начинать атаки и сам выполнять черновую работу по ходу атаки.

Работа без мяча тоже стала сильнее.

За год до Брауна Фокс делал 0,82 очка за хэндофф, сейчас уже 1,06. Огромный прыжок, показывающий, как сильно Де’Аарон вырос в эффективности.

По сути Фокса встроили в нужную структуру игры, используя сильнейшие его качества и задав вектор развития.

Последите за ним сейчас.

Фокс с приходом Брауна вернулся на уровень 5 бросков из-за дуги, а в этом делает уже 8. Он адаптируется и становится стремительно лучше.

Более того, то что нельзя ощущать, но нужно отметить.

Фокс – лидер этой команды, голос коллектива, проводник тренерских идей. Его прозвище «Генерал» отсылает к желанию управлять командой на площадке, делать партнеров лучше и за год Фокс прошел от «Я не проигрывал никогда до прихода в «Кингс» до человека, который ломает палец на бросковой руке, все равно выходит и затаскивает действующих чемпионов в 7 игр плей-офф.

Да даже в этом сезоне Фокс уже успел подвернуть голеностоп, сходить в раздевалку и через минуту вернулся на площадку, сделав -4 против «Лейкерс» в +2.

И здесь Фокс превращается в уже игрока, который близок к тому, чтобы стать франчайзом.

Рабочая этика, умение вести команду, отсутствие страха в ключевые моменты, отличное умение слушать тренера и воплощать его идеи. Это уникальный набор навыков, который ставит Де’Аарона очень высоко в иерархии игроков НБА.

Состав

Третья звезда команды – Киган Мюррей.

Лучшая иллюстрация того, чем Мюррей заслуживает это право – опять же момент из игры с «Лейкерс».

Мюррей получает мяч на дуге, боится бросить и пытается сыграть против клоузаута, чтобы пойти в проход под кольцо, но делает пробежку.

Браун в бешенстве и подзывает Везенкова для замены.

Следующая атака – аналогичная ситуация и Мюррей, как ни в чем не бывало бросает быструю трешку в лоб Дэвиса. Точную.

Браун отправляет Везенкова обратно.

Это олицетворение всей игры Кигана и того, почему он крутой. Он – идеальный игрок для тренера, умеющий себя оценивать реально и стремящийся к самообучению. Его работа над ошибками – это уникальная история для игрока, который вступил в свой второй сезон и уже является железным игроком основы.

Киган в первый же сезон выдал 501 бросок из-за дуги (больше только у 22 игроков), реализуя 41,1%, в этом году он бросает почти 10 раз и больше только у 6-х.

Еще раз, мы говорим про второгодку, которого считали бастом до драфта, и если честно, который играл вообще в другой баскетбол в NCAA.

Неплох Мюррей и в защите, хотя ему не хватает злости. Он играет правильно, достаточно умно, но его руки не такие активные, как и латеральная подвижность. Его самые популярные матчапы – Диллон Брукс (14,3% из-за дуги), Пол Джордж (35,7%), Клэй Томпсон (25%). Это хорошая защита против хороших игроков и да, Мюррей был новичком. Ближайшая аналогия Кигана – сам Клэй. Хладнокровный быстрый релиз, умное движение без мяча, солидная защита, правда сам Мюррей хочет больше и все лето работал над развитием индивидуальной игры. Кажется, что прогресс есть, но этот сезон ответит точнее.

Мюррей – это очередной игрок, отражающий систему Брауна. Лишь 1% владений больше 6 секунд, всего 17% от 2 до 6 и все остальное (82%) составляют владения меньше двух секунд. Это образцовый игрок для команды, где движение мяча доминирует.

Есть еще одна версия Томпсона – Кевин Хертер. Трэвис Шленк когда-то собирался строить «Голден Стейт» в «Атланте» и именно Кевин должен был стать репликой Клэя, но что-то не пошло и очень жаль.

С Кевином еще забавнее статистика. У него в этом сезоне вообще нет владений больше 6 секунд. Ни одного, ни разу.

При этом он стабильно входит в топ-4 игроков по количеству сделанных передач, в топ по +/- и является одним из лучших защитников периметра.

Опять же, Хертер попал в идеальную для себя среду, где ему нужно делать то, что он умеет лучше всего – двигаться без мяча, защищаться, обегать заслоны (на обеих сторонах площадки) и ждать передачи от Сабониса и Фокса, которые и обеспечивают основное движение. Выглядит как винтик? Да, но это идеальная ролевая история, где идеальный «мэтч» между игроком и системой. Последите в момент просмотра «Кингс» за движением Хертера и вы увидите, что защитники вынуждены носиться за косплеером Рыжего из «Иванушек» 30 минут матча, пытаясь понять, почему 3 раза встречаешь лицом одно и тоже плечо Сабониса, а не Хертера. В лиге вообще единицы игроков, которые двигаются быстрее, чем Кевин в игре и наблюдать за ним – это видеть настоящий баскетбол, а не хайлайты игр.

Тройку снайперов закрывает Малик Монк и это уже должно быть шоком. Ну то есть, на уровне «Кентукки», когда Монк, Фокс и Адебайо играли вместе, то именно Малик считался наиболее талантливым и его потенциальные 26+4+6 на уровне НБА виделись вполне себе реальной историей. Судьба жестока – Монк остался наиболее талантливым и ленивым. Второе никогда не позволяло стать ему игроком выше среднего, но именно в «Кингс» Брауна он раскрылся, как идеальная зажигалка со скамейки, которая может выйти, поймать кураж и заставить соперника перестраиваться.

На самом деле с Монком уникальная история – он безголовый скорер, которого раскрыли только сейчас. Лучшие в карьере цифры по ассистам подтверждают – Монк научился играть в командный баскетбол и двигать мяч. Это опять к заслугам Брауна и тому, как он работает с игроками. Да даже его слабые стороны здесь заиграли немного новыми красками. Монк, если смотреть глубже на распределение бросков, то почти не изменился, все те же атаки в транзишине, спот-ап броски и пик-н-ролл, но если раньше Монк использовался план Б на случай провала, то сейчас он делает все тоже самое в командной игре, где не пытается все свести к скорингу один на один. Еще Монку единственному разрешено передерживать мяч и именно он зачастую становится Фоксом в отсутствие Де’Аарона.

Обмен Криса Дуарте, как я сказал выше, прекрасен. «Сакраменто» направили практически ничего в «Индиану» и получили еще одного шутера, который не забирает мяч, двигает его и готов пахать в защите. Игра против «Лейкерс» и основный защитник против Леброна – Крис Дуарте и кстати Джеймс закончил игру с -5. Ожидать от доминиканца большого баскетбола не стоит, он второгодка, но ему уже 26 лет, но здесь от него этого и не требуется, ротация стала глубже и теперь можно не надеяться на нестабильного Барнса в плей-офф. Кстати, Харрисон Барнс – это моветон, от которого нужно избавляться в пользу надежных решений, но даже он, если посмотреть детальнее, то выглядит здесь интересным игроком на дистанции регулярного чемпионата. Отбросив Мюррея, «Кингс» имеют только Харрисона Барнса, как игрока, который достаточно подвижен и габаритен для обороны против Леброна, Ингрэма или Кавая. Он, кстати, их и держал, как и Маркканена или Дончича. По сути, Барнс опять провалил плей-офф:

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Есть ли варианты лучше? Нет, определенно нету и потому Барнс остается в команде, пока растут остальные и пусть веры в него нету совсем. На случай чрезвычайного провала теперь есть Везенков, который в защите привезет еще больше, но свои 40% из-за дуги будет иметь даже с похмелья.

Да и в защите, если честно, то он не так плох на текущий момент за счет понимания того, как развивается атака соперника:

Так что, здесь есть план Б, который может стать даже основным.

Самые большие проблемы ротации – позиция центрового.

Да, есть Макги, который периодически устраивает волейбол на чужом кольце, откидывая от себя мяч в рандомные стороны, но это крайне ненадежный вариант. Да, его заслоны не так плохи, но в защите, в движении мяча, Джавал выглядит удручающе.

Есть вариант с Треем Лайлсом, но это если Сабонис отфолился или если нужно играть еще быстрее, но Трей такой же андерсайз и получается, что остается Лень, что скорее уже жест отчаяния. Думаю, что это ключевая позиция для усиления к дедлайну или потенциальному обмену Барнса.

А в общем:

LIGHT THE BEAM, MOTHEFUCKERS!

Стартовая пятерка

Фокс-Хертер-Барнс-Мюррей-Сабонис

Ротация – Монк, Митчелл, Дуарте, Лайлс, Везенков, Макги

Плей-офф – Да

Финал конференции – Реально

Чемпионство - Нет

Сабонис и Фокс – МВЗ

Киган Мюррей - топ-5 снайперов НБА

«Атланта»

«Бостон»

«Вашингтон»

«Голден Стейт»

«Даллас»

«Денвер»

«Детройт»

«Индиана»

«Кливленд»

«Клипперс»

«Лейкерс»

«Майами»

«Мемфис»

«Милуоки»

«Миннесота»

«Нью-Йорк»

«Оклахома»

«Орландо»

«Пеликанс»

«Портленд»

«Сан-Антонио»

«Финикс»

«Хьюстон»

«Чикаго»

«Шарлотт»

«Юта»

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Фото: Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson, Lachlan Cunningham, Alex Goodlett