Загитова на закрытии Игр БРИКС: вела «важные переговоры», а помощница прикрывала ее зонтом

Алина Загитова – идеальный и предсказуемый выбор для роли посла Игр БРИКС .

Подходящая биография (выросла в Татарстане), олимпийский титул, популярность и узнаваемость. Конкурировать могла бы разве что Камила Валиева, но не с допинговой дисквалификацией.

Второй посол, кстати, Александр Поветкин. Он появлялся на боксе и борьбе, но ажиотажа по сравнению с Алиной не вызвал. А вот Загитова для Игр БРИКС постаралась. Собственно, как и обещала в начале июня на ПМЭФ, где ее торжественно объявили послом.

«Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И, безусловно, моя аудитория будет поддерживать спортсменов, – заявила тогда Алина. – Я, наверное, не в обиду другим скажу, что Татарстан – самая спортивная республика нашей страны. И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань – там очень вкусно, приятная публика. Естественно, посмотреть на соревнования.

Безусловно, уверена в том, что все пройдет на высшем уровне. И, конечно же, хочу поблагодарить правительство Республики Татарстан за оказанное доверие мне, я не подведу».

И действительно старалась не подвести, хотя в ее сверхплотный график соревнования продолжительностью в две недели никак не вписываются. В итоге Алина прилетала в Казань дважды в течение одной недели, по выходным.

Сначала – 15-16 июня, а потом уже 23-го, на закрытие.

В промежутке успела защитить диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика» и закрыть сезон в хоккейной школе «Красная машина Юниор».

***

Закрытие Игр БРИКС проходило в необычном формате – на национальном празднике Сабантуй в одном из городских парков. Идея классная: спортсмены перемешались с обычными зрителями, все охотно пробовали себя в традиционных видах спорта, фотографировались, учились готовить местные блюда.

Вот, например, белорусы осваивают борьбу на мешках сидя на бревне. Кто упал – тот проиграл.

А вот кайфуют китайцы и делегация из Индии.

Если бы не погода (дождь из накрапывающего становился сильным, потом обратно), все было бы идеально.

Впрочем, даже такие условия не остановили Загитову. Для Сабантуя она выбрала элегантный наряд – серая шелковая туника и пиджак-оверсайз, а также открытые босоножки. Смело, красиво, но наверняка холодно.

Как и положено звезде, Загитова передвигалась не одна. Зонт за ней внимательно носила помощница.

Алина прошлась по центральной аллее, потом завернула к прилавку, где высились горы эчпочмаков и бэлишей (мясные пирожки с луком и рисом). Выпекали их тут же в печи.

Загитова поинтересовалась ассортиментом и даже попробовала маленькую лепешку. Кажется, понравилось. Не зря же говорила, что «в Казани вкусно».

Потом Алина увидела валенки. Очень красивые, с татарскими национальными узорами, а также перчатки, шапки и прочую продукцию из овчины. Тут пробовать на себе Загитова, кажется, ничего не собиралась, но одобрительно покивала и пошла дальше.

***

Передвигаться по Сабантую – отдельное удовольствие. Толпа оказалась настолько плотной, что сквозь нее с помощью охраны с трудом прорывалась даже группа ВИП с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и сопредседателем оргкомитета Игр БРИКС Игорем Левитиным (второй сопредседатель, Дмитрий Чернышенко, не приехал).

Загитова пристроилась следом за ними. Кроме нескольких волонтеров, ее никто, кажется, не узнал. Девочкам в совместном фото Алина не отказала, а вот комментарий давать не стала, только молча покачала головой.

«Сейчас уже нет времени, а потом мы опаздываем в аэропорт», – объяснила помощница.

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Для почетных гостей на майдане (так по-татарски называется центральная площадь со сценой) заботливо приготовили крышу и закрытый павильон. Спортсменам повезло меньше – им только выдали дождевики, но сидеть пришлось на мокрых лавках.

После театрализованного представления на татарском языке на сцену вышли руководители с приветственным словом. Загитову не позвали, но это и понятно: в компанию к Минниханову, Левитину и мэру Казани Ильсуру Метшину она пока не вписывается.

Так что Алина еще долго оставалась внутри (вела важные переговоры, как объяснила помощница). А потом вышла, закуталась в плед, села в машину и поторопилась на самолет.

Впереди – новые свершения.

Фото: Наталья Марьянчик; РИА Новости /Максим Богодвид, Григорий Сысоев