«Мне кричали «Наталья», «Россия». Наша прыгунья вместо Игр Брикс поехала в Малайзию и выиграла с флагом

Наталья Спиридонова – топ-прыгунья в высоту, чемпионка мира среди юниорок-2020 и чемпионка России.

Этой зимой она впервые прыгнула 2 метра – первая из поколения после Марии Ласицкене.

Недавно Спиридонова удивила: поехала на открытый чемпионат Малайзии по легкой атлетике и выиграла там! Да еще в национальной форме и с российским флагом в протоколе.

И все это во время Игр БРИКС в Казани, где Наталья не выступала. Что же случилось:

● Спиридонова не отобралась на Игры БРИКС – на командном чемпионате России по попыткам заняла 4-е место, а нужно было попасть в топ-3;

● чемпионат Малайзии в этом году проводился в открытом формате. Помимо Спиридоновой приехали спортсмены из Индонезии, Бангладеш и некоторых других азиатских стран;

● так как соревнования проходили не под эгидой World Athletics, организаторы разрешили не только выйти на старт, но и выступать под своим флагом.

Спиридонова победила с результатом 1,87 м. Ближайшая из соперниц прыгнула 1,75 м, а соревнования начинались с 1,40.

Мы поговорили с Натальей об этом опыте.

«Хотела взять с собой флаг. Обошла в Москве несколько магазинов, но нигде не нашла»

– Как ты оказалась в Малайзии?

– Все началось с командного чемпионата России. Там я по попыткам осталась 4-й, то есть на Игры БРИКС не попала. Наверное, результат логичный: первый старт сезона, я еще не выполнила все тренировочные работы, прыгнула то, на что была готова. Я еще ни разу в карьере так высоко (1,91 м – Спортс) на открытии сезона не прыгала. Мы с тренером (Екатерина Алексеева – Спортс) не ожидали, что этого не хватит для попадания в тройку.

После этого старта я, конечно, расстроилась. Но уже спустя день нам позвонили из ВФЛА и предложили поехать на турнир в Малайзию. Я без раздумий согласилась. Билеты взяла на себя наша федерация, гостиницу предоставили организаторы, виза в Малайзию не нужна. И вот я там!

– Почему поехала только ты одна?

– Видела приглашение, там были готовы принять из России пятерых спортсменов и одного представителя. Но соревнования по срокам наложились на Игры БРИКС, большая часть лидеров выступала там.

Были, конечно, люди, которые, как и я, не отобрались. Но даже не знаю, предлагали ли им. Или возможно, они отказались.

– Как прошла дорога?

– Это был самый долгий и сложный перелет в жизни! Сначала 9 часов до Шанхая, 2 часа пересадка, 5 часов до столицы Малайзии Куала-Лумпура. Там нас встретили, посадили в машину, и еще часа 3-4 мы добирались до города Куантан, где проходили соревнования.

В гостиницу заселились уже вечером, перекусили и легли спать. Чтобы прийти в себя после дороги и осмотреться, оставался всего день.

– Сурово.

– А еще старт по местному времени был в 9 утра, то есть по московскому – в 4. Я не люблю прыгать утром даже в России: сложно разбудить организм и заставить его работать на максимуме. А уж когда встаешь по московскому времени в час ночи, тем более неприятно. Такое со мной тоже впервые в жизни.

– Кормили хоть нормально?

– Своеобразно. В самолете, в гостинице – постоянно рис в специфическом соусе, курица или в кляре, или тоже с жирной подливой. Возможно, местные к такому привычны, но мне было тяжеловато.

– Давай про соревнования.

– Условия шикарные: красивый стадион, большие трибуны, отдельная зона для разминки. Зрителей было мало, гораздо меньше, чем приходит на чемпионат России. Правда, меня принимали очень хорошо. Когда выходила в сектор, кричали «Наталья», «Россия». Потом, уже когда я осталась одна в секторе, близко подошли корреспонденты, и один из них вдруг стал повторять «Путин», «Путин». Забавно.

Соревнования получились сложными: я очень долго ждала свою начальную высоту, потом на каждой высоте долго ждала, пока девочки ее преодолевали... А там уже в 8 утра было за 30 градусов, плюс дикая влажность. Ощущения как в бане. И чем дальше шли соревнования, тем жарче.

Когда не взяла 1,92 м, расстроилась. Все-таки для меня это рабочий результат. Но потом прислушалась к тренеру, она сказала: «Представь, что тебя разбудили посреди ночи и отправили прыгать. Вот это была примерно такая ситуация: прыжки ранним утром, в жару, после тяжелой дороги». Для таких обстоятельств 1,87 м, наверное, нормально.

– Ты ведь выступала в национальной форме?

– Да, меня предупредили, что можно будет выступать с флагом. Я прыгала в российской экипировке, в протоколе напротив моего имени было написано «Россия». Даже в волосы заплела ленту в цветах нашего флага.

Для меня такое впервые, раньше я выступала на международных стартах только в нейтральном статусе. Ощущения особенные, когда ты за границей официально представляешь свою страну. У нас еще была идея после победы взять флаг, но представляете, в Москве перед вылетом обошли несколько магазинов, но нигде флага не нашли.

– Победители Игр БРИКС получат по 358 тысяч рублей. На соревнованиях в Малайзии призовые были?

– Нет. Меня наградили очень красивой медалью, и все.

При этом я ни о чем не жалею. Финансовая составляющая для меня не на первом месте. Конечно, было грустно, что на командном чемпионате России я не отобралась. Но уже через день мне сказали про Малайзию, и мысль об этой поездке все затмила. Для меня она стала перезагрузкой. Я не выезжала на международные старты три года, и только поехав, поняла, насколько их не хватало. Сейчас пересматриваю фотографии и не верю, что это было со мной.

Да, уровень соревнований средний, но однозначно это того стоило. Посмотреть новую страну, увидеть в секторе других девочек – это бесценно. Я очень надеюсь, что такая практика продолжится. Ведь, как выяснилось, есть страны, где хотят видеть спортсменов из России.

Как Спиридоновой удалось взять 2 метра?

– Зимой ты прыгнула на 2 метра, для высотницы – знаковый рубеж. Что это изменило?

– Если честно, у меня с самого начала стоял вопрос по поводу всей спортивной карьеры – прыгну я вообще когда-нибудь 2 метра? Я не была уверена, что буду когда-то готова на такой результат. И взятие этой высоты стало гигантским сюрпризом, мы с тренером на такое не рассчитывали.

Помню, меня потом спрашивали, какие теперь цели. Долго думала и поняла: хочу прыгнуть 2 метра уже осознанно. Чтобы вставая на разбег, я знала, что могу преодолеть планку и сейчас это сделаю.

Но это в будущем, а прямо сейчас мне непросто. Мозг помнит ощущения от двухметрового прыжка, а физическая форма еще не идеальная. Из-за этого ломается техника.

– У нас сейчас классное поколение молодых высотниц. Есть еще Мария Кочанова, которая тоже близка к двухметровому прыжку. Конкуренция подстегивает?

– Конечно. Я считаю, что конкуренция всем на пользу и всем нам помогает показывать результаты.

– По Марии Ласицкене в секторе скучаешь?

– Конечно. Желаю ей скорейшего выздоровления, прекрасно понимаю, насколько тяжело восстанавливаться после травмы. Мы все ждем ее в секторе.

– Ты традиционно выступаешь с ленточкой в волосах. Это что-то значит?

– Мне просто нравится, считаю, что это красиво. Стараюсь на каждый старт подбирать разные ленточки, чтобы сочетались с формой.

– Коротко стричься не станешь ни в коем случае?

– Если честно, давно хочу каре. Но смущает, что будет неудобно прыгать и в целом не получится придумывать прически и вплетать ленты. Поэтому, пока в спорте, подстригаться не буду.

– У тебя несколько красивых фотосессий. Это хобби?

– Скорее по настроению, не отношусь к этому слишком серьезно. Но фотографироваться очень люблю.

– У тебя шикарная фигура. Придерживаешься диеты?

– По ходу сезона – да. Не голодаю, конечно, но стараюсь правильно питаться и не есть на ночь.

А вот в подготовительный период, пока идут сборы, ни в чем себя не ограничиваю. Могу съесть и тортик и вообще что угодно. Нужно, чтобы голова когда-то отдыхала.

«Игры БРИКС – вау как круто. Но с Олимпиадой не сравнится»

– Будешь смотреть Олимпийские игры в Париже?

– Конечно. Если будет такая возможность, обязательно посмотрю.

Я считаю, что Олимпиада – это все равно главное, к чему стремится спортсмен. Видела фотографии с Игр БРИКС, это действительно вау как круто, спасибо организаторам, что сделали такой праздник. Но с Олимпиадой не сравнится.

– Если бы была такая возможность, ты бы поехала на Игры как нейтральный спортсмен?

– Конечно. Мы же и раньше ездили на соревнования в нейтральном статусе. И все знают, какую страну мы представляем и за кого соревнуемся, неважно, стоит в протоколе флаг или нет.

– Сергей Шубенков вот считает, что шансы потом дома остаться ни с чем слишком велики, чтобы так рисковать ради Олимпиады.

– Я не имею в виду вариант, о котором говорит Сергей. Скорее, ситуацию, которая была раньше – чтобы мы поехали командой, с одобрения федерации, как было раньше.

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова

Фото: instagram.com/spiridonovva145 ; Malaysia Athletics Federation ; instagram.com/rusaf_official ; РИА Новости /Илья Питалев, Станислав Красильников