Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун дала интервью блогеру Вите Кравченко .

Выпуск под названием «Гимнастика: жестокость тренеров, насилие и многолетнее молчание» затронул сразу несколько важных тем: этику в отношениях тренер – ученик, сексуализированное насилие и, конечно, главного тренера сборной – Ирину Винер.

Лейтмотивом беседы стал фильм «За пределом» – документальный рассказ о финальном годе подготовки Маргариты к Играм-2016 в Рио, снятый польским режиссером Мартой Прус. Фильм неожиданно подсветил непарадную сторону гимнастики, а ролик, где Винер в сверхжесткой форме отчитывает Мамун за выступление, стал вирусным.

Мамун – о криках Винер: «Это была слабость Ирины Александровны. Она не смогла держать себя в руках»

И вот теперь все главные герои фильма (за исключением самой Винер, которая, впрочем, незримо присутствовала – об этом мы еще расскажем) высказались о тех событиях.

Прежде всего, сама Маргарита Мамун. Вот важные слова:

– Олимпийское золото стирает из памяти все плохое, остается только хорошее. Ирина Александровна действительно сделала очень много хорошего лично для меня, это так и есть. Но я не поддерживаю такие методы, не поддерживаю в целом любое насилие, физическое или моральное.

Конечно, когда она мне это говорила, я старалась не воспринимать близко к сердцу. Я воспринимала это как ее негодование, но ни в коем случае не брала на свой счет. Весь фильм мои тренеры пытались во мне разбудить зверя, почему-то думая, что я среднестатистический спортсмен из учебника. А я не такая, во мне не надо было ничего будить.

– У тебя на этом видео дрожит голос и глаза на мокром месте.

– Да, это так.

– Что ты тогда испытывала?

– Не то что было страшно... Видимо, мне была нужна помощь, потому что я не могла справиться со своими эмоциями и не могла понять, что же мне нужно сделать, чтобы получилось. Это был предолимпийский чемпионат мира, там разыгрывались квоты.

– То есть ты считаешь, что это нормально?

– Нет, конечно. Я считаю, что на тот момент это была слабость Ирины Александровны. Она не смогла держать себя в руках. Сейчас я сама мама, я понимаю, что если повышаю голос – это только моя проблема.

– Как ты думаешь, ты получила психологическую или душевную травму от таких ситуаций по ходу твоей карьеры?

– Если я тебе скажу, что мне до прошлого года Ирина Александровна продолжала сниться? Мне снились тренировки, какие-то крики, мне снилось, что я продолжаю заслуживать ее одобрение и любовь. Это все равно оставляет след. Как бы я это ни прятала, как бы я ни говорила себе, что не воспринимала это на свой счет, ни старалась абстрагироваться и воспринимать это как шум... А как ты еще справишься?

Но это, безусловно, оставило след. Понятно, что олимпийская медаль все сглаживает, золото и весь этот триумф в конце... Но знаешь, это как с абьюзивными родителями. Они тебе дали жизнь, тебя вырастили, а потом ты вспоминаешь какие-то моменты из детства, и ты одновременно и любишь, и не можешь забыть этих вещей.

– То есть это созависимые, больные отношения?

– Ну, когда люди видят это видео, а я потом говорю, что люблю и благодарна этому человеку – наверное, так можно назвать.

Мне кажется, что без этого можно было обойтись.

Когда я захожу на ютуб и смотрю комментарии под фильмом, все англоязычные комментарии никак не одобряют агрессии и оскорбления, и все русскоязычные говорят: да, так и надо, сама виновата. Я и правда во многом там сама виновата.

Я думаю, это пережитки советского прошлого, советского воспитания. Кричать, а многие же и бьют... У нас это оправдано.

– Что значит Ирина Винер для гимнастики?

– Она и есть гимнастика. Без нее не было бы таких огромных результатов. Ничего не проходит мимо Ирины Александровны. Каждая мелочь и каждая деталь существуют с ее одобрения.

– Полный контроль?

– В руководстве – да. Когда идет тренировка, мы без Ирины Александровны не можем ее ни начать, ни завершить. По крайней мере, в мое время так было.

«Почему столько насилия в художественной гимнастике? Не буду отвечать на этот вопрос»

Дальше вступает первый тренер Маргариты Мамун Татьяна Душкина с прозрачным намеком.

– Современная художественная гимнастика стала очень жесткой и жестокой. Могу подтвердить, что молодые тренеры очень жестоко обращаются с детьми. Когда я выступала за юниорскую сборную Москвы и Советского Союза, у нас все было немного по-другому. У нас была очень интеллигентная публика и педагоги, которые никогда не оскорбляли и не унижали.

– Откуда сейчас это взялось?

– Ну, я думаю, что рыба гниет с головы.

Поговорили и с Аминой Зариповой – последним и главным тренером в карьере Мамун. Именно она выводила ее на ковер в Рио-2016 и прошла рядом всю тяжелейшую подготовку к Олимпиаде.

Зарипова, пожалуй, самый противоречивый персонаж – как фильма «За пределом», так и выпуска Вити Кравченко. С одной стороны, личный тренер, очевидно, один из самых близких людей в жизни для Мамун. В фильме она многократно утешает, обнимает и целует Риту. В том числе и вызывая недовольство Винер («не надо ее облизывать, целовать не нужно. Это расслабляет не в то время, когда нужно»).

Вот – один из самых трогательных моментов взаимодействия Амины и Риты, разговор на берегу моря.

Зарипова: Ты у меня хорошая, ты у меня самая лучшая. Ты все прекрасно сама знаешь. Повторять это 155 раз уже просто бессмысленно, это просто приедается. Поэтому будь сама собой. Одно только знай, что мы с тобой в одной?..

Мамун: Команде.

Зарипова: Или в одной лодке. Я тебе всегда говорю: ты не бросаешь меня, а я не бросаю тебя. Мы с тобой в одной лодке, мы с тобой в одной команде.

Но с другой, были между ними и эмоциональные, и весьма жесткие диалоги. А практически все претензии Винер предъявлялись в молчаливом присутствии Зариповой.

В выпуске Вити Кравченко Амина дает интервью во время тренировки детей. Вопроса «стыдно ли ей было, когда увидела фильм «За пределом»» сначала даже не понимает.

– Мне – стыдно? Нет, мне не было стыдно. Мне было плохо.

– От чего?

– От того, что мы с Ритой пережили. Стыдно, за что мне должно быть стыдно?

– За то, как вы с ней общались.

– Нет, мне за мое общение с ней не стыдно ни секунды, ни дня. Если вы о том моменте, когда я на нее ору, то представьте: вы говорите человеку выпрямить руку, а она этого не понимает. Сначала ты ее просишь, потом начинаешь повышать голос, а это не получается.

– Видно, что вы очень трепетно относитесь к Рите. Но при этом кричите – это делается через себя, как это?

– Это эмоции. Рита была исключительная в том плане, что ее не нужно было заставлять. Но были моменты, когда не хотелось вставать с кровати, когда было больно, когда хотелось себя пожалеть. В таких случаях я должна была ее толкать, и себя тоже, чтобы сдвинуться с мертвой точки.

– А без этого можно?

– В профессиональном спорте – нет.

– Ситуация, когда Рита почти ревет, а вы пытаетесь ее защитить (от Винер – Sports) – это здоровая ситуация?

– В целом, наверное, нет. Но с другой стороны, она же в спорте. Можно ли по-другому? Я не знаю...

– Можно выйти психологически здоровым из этого спорта?

– Можно.

– А Рита вышла?

– (пауза) Ее окружают хорошие люди.

– Почему столько насилия в художественной гимнастике?

– Я не буду отвечать на этот вопрос.

– Вы посвятили гимнастике всю жизнь. Вы можете сейчас, в апреле-2024, легко и без страха про нее разговаривать?

– Нет.

Винера написала пост с ответом Мамун. Но он быстро исчез

Маргарита Мамун на протяжении выпуска тоже не раз намекает, что могла бы сказать намного больше. Но – мешают известные ограничения. Вот важное признание от Маргариты:

– Конечно, хотелось бы иметь больше простора в словах. Но слушай, художественная гимнастика – это маленькое государство.

– Государства бывают разные.

– Ну, вот как наше – так и гимнастика.

– Маленькая Россия?

– Да.

Глава государства «художественная гимнастика» Ирина Винер отреагировала на выпуск бурно и оперативно. Этим утром в ее телеграм-канале появился пространный пост, где Витя Кравченко был назван «иноагентом, который позорит все в нашей стране» (Минюст РФ не объявлял Кравченко иноагентом – Спортс). А самой Маргарите Мамун Винер ответила вот так:

«В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай Бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком и тогда мы увидим.

Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду! Ведь «любовь, как писал Омар Хайям – это не соловьиные стоны, Жизнь свою отдавать, умирая – любовь!» Но когда плохое превращается в хорошее – это божественное провидение.

Когда ее отец умирал, во время подготовки к Олимпийским играм, я каждый раз напоминала ей об этом и постоянно говорила: «Все упражнения ты делаешь ради папы, ради продления его жизни». Это ей очень помогало. И она действительно проникала в это. Похоже, она об этом забыла. Ну что ж, это уже вопрос к Рите. Но таков мой метод».

Однако вскоре (не прошло и пары часов) пост из канала Ирины Винер пропал. У нас остался скриншот; некоторые СМИ успели опубликовать цитаты, но теперь и они удалены.

***

Несколько лет назад мы очень душевно и без диктофона (в художественной гимнастике так почти всегда) пообщались с одной из бывших учениц Ирины Винер. Сейчас она – успешный тренер. Меня до глубины души поразила вот такая история из самого начала ее тренерской карьеры:

«Однажды у меня на тренировке девочка впала в истерику. Делать сложные элементы в таком состоянии опасно, можно получить травму. Я всеми способами пыталась ее успокоить, ничего не выходило, и тут я не выдержала и дала пощечину.

Я не такой человек, была от себя в шоке: ударить ребенка! Выбежала из зала, заплакала, в слезах позвонила Ирине Александровне. А она: «Все правильно сделала!» Ну, я и успокоилась. Значит, так нужно было».

Нужно понимать авторитет Винер в художественной гимнастике. Ответь она тогда иначе – и возможно, многое в карьере этого тренера и жизни ее учениц тоже стало бы другим.

Тренеры (в художественной гимнастике и в любом другом спорте) не рождаются злодеями. Чаще всего они сами не хотят бить или унижать. Но вынуждены воспроизводить среду, в которой работают сейчас и выросли сами. Среду, где подобные проявления допустимы.

И шок в таком обществе вызывает готовность гимнастки рассказать на камеру. А вовсе не суть проблемы, о которой она рассказывает.

«Как ты мне надоела, трус ничтожный!» Оглушительный фильм про гимнастику – с гневом Винер и слезами Мамун

Фото: РИА Новости /Илья Питалев, Александр Вильф