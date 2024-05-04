Помните фигуристку с 800к подписчиков, отца которой обвиняли в жестокости? Мы с ним поговорили

Термин «перезагрузка» по отношению к спортсменке, которой недавно исполнилось 10 лет, кажется странным.

Но для Мирославы Лебедевой это действительно так: в пять лет ее жизни в Москве уместились смена школы (из «Армии фигурного катания» – в «Хрустальный»), несколько травм, десятки соревнований, выполненный третий разряд, решение закончить карьеру – и тут же решение вернуться на лед.

Теперь маленькая Мира с семьей уезжает домой, в Нижний Новгород.

Вот вкратце хронология:

● 10-летняя Мирослава – самая популярная маленькая фигуристка России (и популярнее почти всех взрослых). Ее отец Михаил Лебедев несколько лет снимает блог о жизни спортсменки и семьи (есть еще мама Наталья и младшая сестра Василиса), сейчас у них – 775 тысяч подписчиков в ютубе.

● Лебедевы из Нижнего Новгорода, но пять лет назад переехали в Москву ради мечты вырастить из старшей дочери олимпийскую чемпионку. Последние годы они тренировались в «Хрустальном» у Полины Цурской.

● прошлой весной блогер Елена Родина выложила в своем телеграм-канале видео , где Мирослава падает, а затем отец поднимает ее за ворот куртки со словами «актерское мастерство нужно на льду показывать, а не здесь». Михаил Лебедев впоследствии признал, что на видео – они с дочкой, но отрицал, что толкал Мирославу.

● Мирослава провела сезон, выступая по второму спортивному разряду. Впервые исполняла короткую и произвольную программы (в низших разрядах программа только одна), прыгала двойной аксель и тройные сальхов и тулуп. Лучшие достижения – 24-е место на первенстве Москвы по младшему возрасту и третье место на турнире «Сказочный январь».

● В конце марта Михаил Лебедев написал в блоге, что они заканчивают с фигурным катанием. Цитата: «Мира начала отставать, в силу своих данных, а это значит, что биться головой о стену нет никакого смысла. Все-таки 10 лет – это возраст, когда нужно определяться, есть с чем двигаться дальше или нет. Когда долгое время нет побед и впереди их тоже не видно, то и мотивация теряется».

● Спустя три дня Лебедевы передумали, и Мира вернулась в спорт. Однако теперь у нее – «перезагрузка карьеры». Семья ушла из «Хрустального» и вернулась в родной Нижний Новгород.

Мы поговорили с Михаилом Лебедевым и попытались во всем разобраться. Получилась история о мечте и том, как в ней разочароваться.

Почему Мира хотела уйти из спорта и потом вернулась?

– Решение уехать в Нижний Новгород и оставить «Хрустальный» было сложным?

– Нет. Гораздо сложнее было в момент, когда мы хотели бросить фигурное катание. Это ведь было на самом деле, а не ради хайпа, как некоторые подумали.

Мы реально три дня жили в состоянии полной неопределенности. Даже у нас, взрослых, слезы наворачивались, Мира ходила сама не своя... Ощущение – словно ты котенок, которого выкинули на трассу.

У нас ведь вся жизнь семьи была выстроена вокруг фигурного катания. Если работа – то удаленка, если какие-то детские занятия – только не в ущерб тренировкам.

Но последние события, к сожалению, заставили задуматься. Лично на меня очень повлиял теракт в «Крокусе». После таких новостей пересматриваешь многое и понимаешь, что наши неприятности в спорте – ерунда по сравнению с настоящей трагедией. Наверное, с того момента я подспудно стал понимать, что нужно что-то менять.

Все копилось постепенно. Поднятие возрастного ценза, запрет на выступления на международных соревнованиях... В какой-то момент я задал себе вопрос: «А для чего вообще мы все это делаем?»

Пять лет назад, когда мы ехали в Москву, Мирин 2014-й год рождения, первая его половина, казался идеальным. В 15 лет мы попадали на Олимпийские игры-2030. В ЦСКА, «Хрустальном» целенаправленно набирали девочек этого возраста. Теперь ценз изменился, на Игры мы попадаем только в 19-20 лет. А это уже совсем другая история.

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– Простите, но звучит парадоксально: вы переехали в Москву с 4-летней фигуристкой ради Олимпиады?

– А это не секрет, я никогда и не скрывал, что мы занимаемся ради мечты, а не для здоровья. Мы целенаправленно выбрали фигурное катание, потому что этот спорт: а) достаточно рано начинается; б) подходит девочке, то есть раскрывает ее красоту, формирует красивую фигуру. Мне не хотелось условного плавания или спортивной гимнастики, девочкам же жить дальше и после спорта.

Мы вдохновлялись Алиной Загитовой и ее победой в 2018-м году. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше уже на таком фундаменте строить жизнь.

Фигурное катание – не футбол или хоккей, здесь нет профессиональных контрактов, а чтобы потом были шоу и мастер-классы, нужно добиться чего-то выдающегося.

Мое мнение: если уж заниматься профессиональным спортом, то ставить перед собой высокие цели. Потому что нагрузки колоссальные, здоровья от них точно не прибавляется. Если нет цели, то зачем это все?

– Давайте вернемся. Вы писали, что инициатива закончить со спортом исходила от самой Мирославы. Как это было?

– Я ее специально разговорил, сама она, возможно, никогда бы и не призналась. У ребенка ведь тоже вся жизнь прошла на льду, там все общение, все события... По факту, она и в обычной школе-то не успела ни с кем подружиться. Как от этого отказаться?

Но в то же время я видел, что на льду с ней происходят непонятные вещи. Она неохотно занималась, избегала некоторых элементов и в целом словно потухла, уперлась в стену. Ей стало сложно, она стала отставать, не видела выхода. С этим ощущением не каждый взрослый справится, а уж ребенок – тем более.

И вот мы специально пошли вдвоем в кафе после первой тренировки. Где-то час я всячески пытался ее разговорить, и в итоге она призналась, что действительно устала и не хочет больше заниматься. И я увидел, как ее буквально физически отпустило. Словно сняла с себя огромный груз ответственности, высказав мне все это.

– Что было потом?

– Мы не пошли на остальные тренировки и поехали домой. Там еще раз спокойно поговорили всей семьей. Изначально хотели уехать в Нижний Новгород уже в марте, чтобы не платить за съемную квартиру лишний месяц. Но нужно было решить вопросы со школой, все оформить, вещи собрать, наконец.

Я сразу же набрал нашему тренеру, Полине Игоревне (Цурской – Спортс). Она захотела поговорить с Мирой. Не стала ни отговаривать, ни ругать, просто рассказала, что у нее тоже в спорте бывали сложные периоды, что это нужно пережить и в любом случае все будет хорошо.

После этого разговора Миру прямо отпустило. Для нее Полина Игоревна – безусловный авторитет. Она действительно отличный тренер, дети ее обожают. За Миру мы ей очень благодарны, во многом помогла. Что у нас не было развития – это не вопрос тренера, скорее психология.

– Как вы все-таки передумали и спустя три дня решили вернуться в фигурное катание?

– Когда мы объявили об уходе из спорта, мне стали писать знакомые. Уговаривали поменять школу, тренера, что угодно – но не бросать. Говорили, что у Миры неплохо получается, и например, Аделия Петросян в этом возрасте тоже занимала 30-ые места, и ничего. Но уверен, что в любом деле лучше взлеты и падения, чем стагнация, как было у нас последние два года.

Я всегда говорил, что адекватно оцениваю природные возможности Миры. Она боец, очень терпеливая, упорная, но ведь этого мало. Пока она слишком маленькая ростом, с ее рычагами прыгать многооборотные прыжки сложно. На уровне первенства Москвы она со своим контентом готова бороться за топ-20, но не за первую тройку. Специалистам это очевидно.

А потом мы задумались о возвращении в Нижний Новгород. Здесь у нас своя квартира, бабушки, большая семья.

По факту, вся любовь, добро и тепло остались здесь, дома. К тому же, Миру очень зажгла мысль, что здесь она будет в призах, возможно, отберется на зональные соревнования. Это новый вызов, другие ощущения. И ей сразу захотелось дальше заниматься фигуркой.

Я даже по первым дням дома вижу, как Мира изменилась. Здесь она расслаблена, общается с любимой двоюродной сестрой, часто хихикает...

Она и в Москве не была забитым ребенком, но дома совершенно другая. Может, это как раз даст толчок росту?

«Мне писали, что лишаю ребенка детства. Но я ведь тоже всю жизнь просиживаю на катке»

– Вам не раз писали в комментариях, что рост Миры 120 см в 10 лет – это повод обратиться к врачу. Вы так не считаете?

– Я считаю, что в генетику лезть не стоит, что дала природа – то и будет. У нас в целом в группе в «Хрустальном» почти все были небольшого роста. Хотя, конечно, Мира даже на их фоне маленькая.

Мое твердое убеждение, что такой рост – это не из-за физических нагрузок. Скорее, следствие постоянных стрессов, когда подсознательно хочется сделаться маленькой серой мышкой, чтоб никто тебя не видел и не слышал. Надеюсь, сейчас дома она скинет с себя этот груз и пойдет в рост.

Захочет дальше серьезно заниматься спортом – прекрасно, я поддержу. А мне кажется, захочет, как только почувствует здесь вкус побед.

– Вы будете теперь тренироваться самостоятельно или примкнете к какой-то школе?

– Естественно, тренироваться только самостоятельно – это утопия. Да, я многому научился за эти годы, более или менее разбираюсь в прыжках или ОФП, но например, как ставить скольжение – понятия не имею. Прекрасно отдаю себе отчет, что один я Миру до высоких результатов не доведу. Не знаю ни одной топ-фигуристки, которая вышла бы из вот такой индивидуальной работы. Всегда это группа, команда профессионалов.

Поэтому пока мы присматриваемся и обязательно официально прикрепимся к какой-то школе. Но и наши индивидуальные тренировки бросать не будем, мне кажется, они вполне эффективны. Мира к ним привыкла, порой она меня слышит лучше, чем тренера.

И возможно, результат от такой работы будет даже лучше, чем в Москве. Если, конечно, мы сейчас не расслабимся, не почувствуем вкус жизни и спорт вообще не уйдет у нас на задний план...

– А вы такой вариант не исключаете?

– Абсолютно нет. Мы приехали домой в том числе для того, чтобы отдохнуть головой и принять правильное решение. Ведь пока ты бесконечно сидишь на катке, жизнь проходит. Я, например, всегда любил хоккей, сейчас вот снова начну играть. Речка, ягоды, за грибами и на рыбалку будем ходить... Вдруг нам так понравится, что приоритеты изменятся?

Мне много писали, что я лишаю ребенка детства. Но я ведь тоже всю жизнь, молодость просиживаю на катке. Помните, как в мультике «Паровозик из Ромашкова» – «Мы опоздаем на все лето?» Смотришь на родителей более взрослых спортсменок, по 15-16 лет, а ничего не меняется. Они так же вынуждены целыми днями сидеть на катке и все контролировать. И думаешь, готов ли ты провести еще десять лет вот так?

Пока цель казалась реальной и близкой, все эти жертвы вообще не волновали. Но теперь, когда все в тумане, зачем?

Что за история с видео из раздевалки? Михаил все объяснил

– Благодаря блогу на ютубе Мира сейчас – самая известная маленькая фигуристка. Эта популярность помогает или мешает?

– Мне кажется, скорее помогает. Мире приятно, когда вроде бы результатов нет, а все равно, куда бы она ни приехала, ее узнают, фотографируются, болеют за нее. Такая поддержка мотивирует, держит на плаву.

Минусов, конечно, тоже хватает. Бабушка, например, читает комментарии и воспринимает все близко к сердцу. А я уже привык, легко отношусь к любой критике. Хейт – это нормально, куда без него? Может, это и моя проблема, я так снимаю ролики, что кажется, что Мира – несчастная Дюймовочка, которая, кроме льда, света белого не видит.

Хотя по факту, у меня в детстве и близко не было такой жизни, как у нее сейчас. Любые кафе, игровые комнаты, парки, аттракционы – где она только ни была. Когда переезжали, основной наш груз был – игрушки, книжки и тому подобное. Если мы не развиваем всесторонне детей, тогда я не знаю...

– Прошлогодняя история с видео из раздевалки сильно выбила вас из колеи?

– Когда я впервые увидел это видео, поначалу даже не мог вспомнить, что такое было. Потом сообразил. На самом деле, абсолютно рядовая ситуация. Мира провела неудачную тренировку, я потом в раздевалке сказал: не хочешь тренироваться – не надо, одевайся и поехали домой. Какой смысл тратить время и силы?

Но дети-спортсмены – это ведь особенные дети, упертые. Началось «я никуда не пойду», «одеваться не буду», раскидывание вещей, и в какой-то момент она отпустила руки с сумки и отлетела. Ну, поругались и поругались, такое бывает вообще у всех. Если бы не видео, никто бы об этом уже на следующий день и не вспомнил.

Но в итоге эта ситуация раскрутилась и приняла совершенно другой масштаб. Были официальные запросы в «Хрустальный», меня по каждому такому письму вызывали к руководству школы, брали объяснения. К нам домой приходила опека, что тоже очень необычно и неприятно. Как будто мы алкоголики, а не нормальная семья.

Я с представителями опеки не стеснялся спорить. Например, меня пытались убедить, что детей нельзя заставлять ходить в школу. Или предложили разделить девчонок по разным комнатам, а у нас их всего две. Где мы с мамой тогда должны спать, на кухне? Мне кажется, странная логика.

– Еще одна тема, за которую вас постоянно хейтят зрители блога – контроль за весом Мирославы. Неужели в 9-10 лет эта проблема уже настолько серьезна, что нужно контролировать каждые 300 граммов?

– Тут я пересмотрел свою позицию. Года два-три назад мы жестко следили за питанием. Потому что если ребенок приходит на лед даже с лишними 300-500 граммами после праздников, сразу перестают получаться прыжки. А это риск травмы, ведь идет дополнительная нагрузка на колени и суставы.

При этом дети ведь все равно не были голодными. Просто вместо тортов и печенек их кормили сбалансированной полезной едой. Но сейчас мы немного отпустили ситуацию, потому что оказалось: когда ты сильно контролируешь вес – он от любого шага в сторону растет вдвое быстрее. Видимо, это на психологическом уровне.

Поэтому я понял, что лучше утром дать ей дома спокойно съесть печенье, чем потом она на него набросится где-то еще. Даже не потому, что хочет есть, а потому, что это «запретный плод».

– Как вы понимаете, что ребенок именно прибавил в весе, а не просто вырос?

– Допустим, кто-то из детей принес сладости, они пошли вроде как на разминку, сами наелись запрещенки, а на следующий день у всех – плюс килограмм. За день вырасти на килограмм невозможно. Это же огромный процент от веса, одно дело килограмм для взрослого человека, а другое – для фигуристок, которые всего весят по 20 кг.

«Я не настолько голоден до медалей, хотя нашим зрителям, возможно, кажется иначе»

– Вы не рассматривали вариант отдать Миру в парное катание? Невысокий рост, прыжки – вроде бы идеальная парница.

– Так и есть. Но пока она категорически не хочет в парное, а я сейчас точно ее заставлять не буду.

Я не настолько голоден до медалей, хотя нашим зрителям, возможно, кажется иначе. Когда в начале, в юношеских разрядах, Мира много выигрывала – это была одна история. Это же как наркотик, ты подсаживаешься на результаты и готов ради них пахать еще и еще. Мира, когда у нее удачные соревнования, прям меняется: постоянно болтает, смеется.

Но с другой стороны, это не очень хорошо. Результатов нет, а с ними теряется и мотивация.

– Как вы с Мирой решали вопрос с общеобразовательной школой? Она туда ходила?

– Первые два класса в Москве у нас было заочное обучение. Учитель после уроков давала Мире консультации по основным предметам, плюс дома много занималась мама.

В этом году в новом центре «Хрустального» было очень удобное расписание. Благодаря ему Мира утром успевала в школу на три урока. Это важно, потому что знания – еще не все, нужно уметь правильно оформить и так далее.

В Нижнем Новгороде тоже планируем полноценно ходить в школу. Возможно, выберем очно-заочный формат, чтобы посещать только основные предметы. А уж с рисованием, музыкой и физкультурой мы и дома справимся.

– Есть что-то в вашей жизни в Москве, о чем вы жалеете?

– Возможно, мне нужно было быть лояльнее, легче относиться к каким-то моментам. У нас же последние годы фигурное катание приносило один стресс. Во многом из-за постоянной гонки между родителями. А она переносилась и на детей, на их отношения между собой. Мира вполне общительный ребенок, но близких подруг у нее в фигурке так и не появилось. Слишком остра конкуренция.

Каждый родитель ищет способы, как помочь ребенку, но порой это приводит к безумным историям. Например, втихаря организуют подкатки у других тренеров, и в итоге у детей получается по 6-7 часов льда в день. И это только льда, есть же еще занятия в зале. Это к вопросу, что я якобы слишком нагружал Миру...

– Почему втихаря? Дополнительная тренировка – это криминал?

– Это неэтично. Если ты относишься к какой-то школе, то правильно работать только со своими тренерами. Именно они выводят на соревнования и несут ответственность за ребенка. А так, техника бывает разная, у каждого свое видение, почему тренер на группе должен исправлять вашего ребенка после того, как его где-то научили иначе?

К тому же, постепенно я пришел к выводу, что заниматься чересчур много – бессмысленно. Ребенок рано или поздно заболеет, а когда вернется после болезни – вы все равно начнете с нуля. И зачем тогда было так напрягаться?

– Вы же тоже раньше занимались с Мирой индивидуально ОФП. Но говорили, что прекратили эти занятия. Почему?

– Раньше мы действительно много дорабатывали в зале и на льду. Это, собственно, и стало толчком к созданию блога.

Но в последний год наши тренировки почти прекратились. Мире было уже почти 10 лет, я решил, что пора учиться работать самой. Приближается момент, когда нужно будет одной ездить на сборы. Если нет навыка контролировать себя и свою подготовку, там можно совсем потеряться.

«У нас полгруппы откуда-то приехали». Как семьи бросают дом ради мечты

– Насколько это распространенная история в нашей фигурке, когда семья приезжает в Москву с совсем маленьким ребенком ради мечты выиграть Олимпиаду?

– Так происходит постоянно. С нами в «Хрустальном» тренировались девочки из Казани, Ялты, Липецка... Как минимум полгруппы откуда-то приехали. А дальше уже начинается сложная история: есть ведь работа, братья-сестры, сложившийся дома круг общения. Кто-то живет на два города, семьи делятся, мотаются туда-сюда. Каждый решает эту проблему по-своему, но всегда это тяжело.

– Но ведь Алина Загитова или Камила Валиева приезжали в «Хрустальный», когда им было не по 5-6 лет, а гораздо позже.

– Да, возраст переезда в среднем сильно снизился. Хотя в регионах и сейчас есть хорошие девчонки, которые могут и в 12 лет переехать и конкурировать. Но их гораздо меньше, чем в Москве. Потому что результат рождается в конкуренции, а конкуренция есть в сильных группах.

Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Как и в том, что далеко не каждый ребенок и даже семья готовы жить с ощущением постоянной гонки за результатом. Возможно, мы к этому сами еще придем. Но пока нам нужно передохнуть.

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Фото: instagram.com/mira_lebedeva_ ; t.me/mira_lebedeva