Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?

22-летняя Кира Дюжева запомнилась в прошлом сезоне сразу везде: на лыжне, стрельбище и в ленте новостей.

Мы поговорили с, возможно, самой яркой биатлонисткой в нашей команде.

«Папа узнал о пирсинге из новостей»

– Зимой ты выложила рентгеновский снимок грудной клетки со словами «Нашла способ, как показать вам новый пирсинг». Давай с конца: долго ли искала этот способ?

– Я проходила медобследование, увидела этот снимок и подумала: вау, прикольно. Сфоткала и выложила, вообще без задней мысли. При том, что сам пирсинг у меня довольно давно. Даже предположить не могла, что это вызовет такой ажиотаж.

Раньше я ведь тоже вела блог, и там чего только не было, вообще без фильтров – и ничего. А тут вдруг поднялся такой шум. Через некоторое время меня попросили удалить этот пост люди из вышепоставленных должностей. – Зачем ты сделала пирсинг?

– Для меня это один из способов самовыражения. Раньше у меня еще были проколоты септум (носовая перегородка – Спортс) и крыло носа.

Потом сняла, по разным причинам.

Я всегда очень боялась боли. А пирсинг сосков считается самым болезненным проколом. И сейчас, если честно, я в шоке от того, что смогла решиться на него. Видимо, во имя самовыражения я готова пойти на многое, наплевав на любые препятствия. – Родители знали об этом пирсинге?

– Мама – да, а папа узнал из новостей. Но он меня не осудил, только переживал, что весь этот шум может негативно отразиться на моей репутации. Мама же больше переживала за здоровье.

– Пирсинг сосков не мешает заниматься спортом?

– В период заживления было тяжело делать некоторые упражнения со штангой. Но я что-то подкладывала на грудь, и в принципе нормально. Сейчас после заживления я уже привыкла к нему, но все равно это инородный предмет в организме. Можно случайно дернуть и повредить при переодевании, например.

Если бы я могла вернуть время назад, то не делала бы этот прокол. Эстетический кайф, когда смотришь на себя в зеркало – и «вау» – прошел. А неудобства остались.

Сколько стоит макияж от Киры? Самый дорогой айтем в ее косметичке?

– В соцсетях предлагала девчонкам из Санкт-Петербурга встречаться и делать макияж. Это подработка в межсезонье?

– Необязательно. Я пока не считаю себя профессиональным визажистом, мне важно набить руку, совершенствовать навыки. Я беру с девчонок небольшие деньги, но не за сам макияж, а скорее за видеосъемку, фото и монтаж. Так как это занимает у меня много времени. Только макияж я готова делать бесплатно.

Так как на данный момент уровень моего мастерства как визажиста меня не устраивает. Какие-то работы выходят хорошими, а какие то не устраивают. Я возьму деньги за макияж, когда буду уверена в своей работе. – Что не так? Мне кажется, у тебя очень красивые работы.

– Они не совсем чистые, то есть не все сделано идеально. Может, в глаза это не бросается, но профессионал увидит. Отдельное искусство – «видеть» лица людей и понимать, кому что подходит. Мне этому тоже учиться и учиться. – Где, кстати, ты училась делать макияж? Как у тебя вообще появилось это хобби?

– Примерно с 2019-го я стала смотреть на ютубе разных блогеров на эту тему. Изначально мне нравилось делать макияж только себе, да и сейчас, наверное, красить себя люблю больше всего. Это гораздо легче, я же прекрасно знаю все нюансы своего лица и как с ним работать.

С другими лицами уже сложнее. Наверное, это естественно, у меня пока не так много опыта. Вот как раз специально для девочек недавно купила пару онлайн-уроков макияжа у блогера, который мне нравится. Мечтаю пройти офлайн курсы. – Было такое, что клиентки предъявляли тебе за неудачный макияж?

– Конечно. Если девочка корректна и говорит что-то в духе «вот здесь я бы сделала иначе» – я без проблем исправляю. Но удивляет, что больше всех претензий предъявляют девчонки, с которых я даже денег не беру. – Сколько стоит сделать у тебя макияж и видеоролик о преображении?

– Точную сумму не назову, но немного. Несколько тысяч рублей. – Заметила в видео, что у тебя огромная косметичка. Что в ней?

– Ха-ха, у меня их даже две! Кисточки, палетки и миллион разных мелочей. А еще есть большая коробка, примерно 20х20. Это мой лайфхак для постоянных переездов: в коробке палетки можно прижать друг к другу, и они не разобьются. Раньше просто в вещи заворачивала, но это не так удобно. – Самый дорогой айтем в твоей косметике?

– Я обожаю палетки теней. Самая дорогая моя палетка на данный момент – это Natasha Denona, в этом году мне подарили ее на день рождения мои любимые друзья – Юля Шеллер и Жанна Максимович. Не знаю точно, сколько она стоит, но думаю, больше 10 тысяч рублей. – Ты в обычной жизни всегда с макияжем?

– Были разные периоды. Ходила даже с черными губами, чего только не было.

Но сейчас чаще всего я вообще без косметики. В этом плане на меня влияет мой молодой человек, Паша. Он так часто говорит мне комплименты и как ему нравится моя естественность, что я действительно поверила ему и не нуждаюсь в повседневном макияже. Но бывают исключения.

Как Кира снимает ютуб-шоу: сажает героинь на стол, сама монтирует, камеру купила на призовые

– У тебя вышли уже три выпуска шоу «Макияж с Кирой Дюжевой», где ты берешь интервью у девчонок из команды и одновременно делаешь им макияж. Как тебе пришла идея самой это снимать?

– В декабре на этапе Кубка Содружества в Уфе я посмотрела шоу «Откровенный макияж» с Натальей Шик. Она приглашала в качестве гостей знаменитых визажистов, и пока они делали ей макияж, она брала у них интервью. И меня настолько вдохновили их истории, что я подумала: «А почему нет? Я же могу сделать что-то похожее в биатлоне!»

Мои друзья и молодой человек меня поддержали. Ну, и понеслось. – Где и на что ты снимаешь?

– Купить видеокамеру я мечтала давно. Советовалась даже с ребятами с «Матч ТВ», много читала, смотрела на эту тему. И как только пришли призовые за первенство России, сразу купила!

Еще у меня есть свет, фон и штативы. Получается мини-студия, которую я возила по всем этапам Кубка страны.

Зимой было проще, потому что со мной на машине ездил папа. Я кидала ему в багажник всю косметику и оборудование, и никто даже не понимал, сколько на самом деле у меня вещей. Как буду выкручиваться на летних сборах, пока даже не знаю. – Тебе кто-то помогает монтировать ролики, делать графику, обложки?

– Нет, конечно, я все делаю сама. Училась по ютубу, накачала разных программ и постепенно осваивала. Первые ролики монтировала очень долго, первый выпуск делала почти две недели. И это при том, что я посвящала этому абсолютно все свободное время. Не гуляла с парнем, никуда не ходила, все вечера, кроме тех, что перед гонками, сидела за монтажом.

Сейчас я уже набила руку, могу смонтировать выпуск дней за пять, если работать хотя бы по часу в день. Но я относительно спокойна, потому что наснимала уже некоторый запас интервью. И теперь остается только постепенно их обрабатывать и выпускать. – Интервью ты берешь в тех самых гостиничных номерах, где вы живете?

– Конечно. Причем чтобы рост с моим гостем совпадал и мы нормально смотрелись в кадре, мои героини сидят на столе. Девчонок очень жалко, сидеть несколько часов с прямой спиной – так себе удовольствие. Но по-другому не выходит, если мы обе будем сидеть – совсем нет динамики, да и красить неудобно. – Самое популярное интервью на твоем канале – с Анастасией Батмановой – посмотрели больше четырех тысяч человек. Ты довольна?

– Вполне. Конечно, хочется большего, но я же только начинаю. Перед каждым выпуском прошу друзей о репосте, делаю все возможное, чтобы интервью увидело как можно больше людей. Приятно, что очень много позитивных комментариев. Чувствуется, что людям интересно, и это мотивирует продолжать. – Ты планируешь монетизировать эту историю?

– Думала об этом. Но чтобы привлечь рекламодателей, нужно много подписчиков и просмотров, а их пока нет. К сожалению, чтобы привлечь большую аудиторию, нужно намного больше сил, времени и денег вкладывать в блог. Поэтому пока я буду заниматься этим в качестве хобби. В первую очередь, я профессиональный спортсмен. И не хочу заниматься этим в ущерб спорту. – Пока ты снимала интервью с твоими подругами по команде – Батмановой, Анастасией Гришиной, Юлией Шеллер. Есть в планах пригласить и более звездных героинь?

– Конечно. Первые три выпуска были скорее пробными, поэтому я позвала девчонок, которых хорошо знаю. Они, конечно, не менее звездные гости, скорее менее опытные. Но у меня уже есть отснятый выпуск с Екатериной Мошковой, ну и дальше в планах звать не менее интересных спортсменок и спортсменов.

В комментариях многие просили Настю Горееву, но она отказалась из-за проблемы со здоровьем. Надеюсь, снова вернемся к этой теме с ней. – Ты готовишься к интервью? Или, учитывая, что ты всех прекрасно знаешь, вопросы сами приходят?

– Обязательно готовлюсь, даже когда речь о подруге. Тут мне очень помогает мой парень: ищет информацию о герое, составляет список вопросов.

«У меня был сын – крыс Майсон. Год назад его не стало»

– Ты тренируешься у Михаила Шашилова, который производит впечатление максимально далекого от мира ютуб-шоу и визажа человека. Как он относится к твоим хобби?

– Изначально Михаил Викторович не знал ни про какое шоу. Сейчас, когда вышли уже три выпуска, ему, наверное, рассказали, или он, возможно, сам смотрел. Но по сей день у меня с ним никаких разговоров на эту тему не было.

Он видел, конечно, как я красила девчонок еще до того, как началась история с шоу. Реагировал по-разному. Но чаще всего скорее оценивал скептически: мол, я стираю их индивидуальность. Больше всего ему не нравились пухлые губы, которые я рисовала девочкам.

Но тут я не согласна с ним, так как я нахожусь в поиске стиля и на данный момент мне действительно это кажется красивым. – Твой псевдоним – Rini Rat. Что это значит?

– Rini – в переводе с японского «маленький зайчик». Почти пять лет назад я смотрела аниме, и мне захотелось взять что-то из Японии. Мне понравилось это имя по звучанию и не более, его значение ко мне никак не относится. Я скорее ассоциирую себя с крысой, чем с зайчиком, именно поэтому Rat.

У меня был сын – крыс Майсон, к сожалению, год назад он умер. Ну, и плюс внешне, мне кажется, я похожа на крысу.

– Кто твой парень?

– Паша Жилин, тоже биатлонист. Познакомились три с половиной года назад на соревнованиях.

Я тогда относительно недавно перешла из лыж в биатлон, и было очень некомфортно. Приезжаю на старт, а никого не знаю, как подойти – тоже непонятно. И вот весной на первенстве России я как-то разом познакомилась со всеми, в том числе и с Пашей.

Полтора года дружили, потом начали встречаться. Мне кажется, мы очень подходим друг другу: почти не ругаемся, если даже в чем-то не согласны – спокойно обсуждаем и ищем компромисс. Даже когда жили в разных городах (он в Санкт-Петербурге, а я в Красноярске), перенесли это довольно комфортно. Начиная с этого сезона, он, скорее всего, будет выступать за Красноярск, и мы будем видеться чаще, ведь я здесь живу! – Ты называла себя «поздним биатлонистом». Что вкладываешь в это понятие?

– Я имела в виду навыки в стрельбе. Лыжный ход у меня в юношеском возрасте и в юниорах был вполне нормальным. Но стрельба всегда не складывалась. И по сей день у меня комплекс, что не могу стрелять. Прогресс есть, я его вижу, но он не супербыстрый. – Видимо, казусы на рубежах не добавляют уверенности. На чемпионате России, например, ты забыла пробежать штрафной круг в спринте.

– Была еще история на Универсиаде, когда я в индивидуалке перепутала лежку со стойкой. Это была первая гонка после длительной болезни, я очень волновалась. Плюс в то время Юля Шеллер выиграла Спартакиаду, и я стала себя накручивать: вот, мол, Юля молодец, а я тоже должна показать, что многое могу.

И вот первый рубеж я прошла нормально, вработалась, отключилась от всего. И на втором все стреляли, как положено, стоя, а я лежа. Причем по ходу гонки не понимала, что перепутала рубежи. Только после финиша, когда тренеры сказали, все осознала. Даже ответить ничего не смогла, расплакалась. Было стыдно даже в глаза им смотреть.

На чемпионате России похожая история. Снова я очень многого от себя ждала и требовала. Вбила в голову, что спринт – это моя главная гонка, потому что единственная, где два огневых рубежа. И так же, как в Уфе, в ажиотаже отключилась и не прошла штрафной круг. – Ты рассказывала, что твой антирекорд – 14 кругов штрафа. Как такое возможно?

– Это было в масс-старте на первенстве России в Кирово-Чепецке. Весна, трасса в отвратительном состоянии, мой второй сезон в биатлоне. Если у меня сейчас стрельба неидеальная, представьте, что было тогда... Я попала из 20 выстрелов 6.

Бегу последний круг, а все уже давно финишировали, тренеры ушли, на трассе никого. И только одна моя мама стоит: «Доча, давай!» Я правда никогда этого не забуду. Спасибо ей за бесконечную поддержку.

Ого, Кира по специальности электрик и умеет собирать щиток!

– Ты из биатлонной семьи, старший брат Дмитрий Дюжев выступал на этапах Кубка мира.

– Все в нашей семье связаны со спортом, кроме мамы. Она у меня творческая личность! Папа сначала был спортсменом, потом тренировал Диму, потом – старшую сестру Машу, потом – меня. И сейчас он тоже мой личный тренер, очень во многом помогает и поддерживает. При этом папа тоже – очень творческий человек. Постоянно что-то мастерит, сам спроектировал все дома, где мы жили. – Кстати, о строительстве. В твоем профиле указано, что ты по профессии электрик.

– Если честно, пошла в колледж после 9 класса, не сильно задумываясь о будущей специальности. Сначала шли обычные школьные предметы, но на последнем курсе меня ждал демонстрационный экзамен, на котором нужно было собрать щиток. Представь, я и электрощиток!

Хорошо, что у нас был очень хороший преподаватель. Благодаря ему, я постепенно научилась собирать розетку, лампу, но этого, конечно же, было недостаточно для того, чтобы собрать щиток. Я тогда смогла собрать только внешний вид щита и хорошо проявила себя на дополнительных заданиях, благодаря чему получила 4 и теперь я крутой электрик!

И кстати, недавно, когда снимала выпуск и были проблемы со светом, сумела пересобрать лампу, даже провода припаяла. Но по специальности, конечно, работать не собираюсь. Сейчас учусь на третьем курсе педагогического института, факультет «спортивный менеджмент».

Безумная история, как Кира на тренировке встретила медведя

– Ты впервые готовилась к сезону под руководством Шашилова вместе со взрослыми биатлонистками. Понравилось?

– Честно, поначалу было очень непривычно. У них уже был сплоченный коллектив. Девчонки старше, и у нас в силу возраста разные интересы, мы даже разговариваем как будто бы по-разному. Если в юниорскую сборную я приезжала как к себе домой, вокруг почти все подружки, смех, шутки, то здесь было тяжело.

Но примерно через пару месяцев смогла адаптироваться. Меня очень сильно поддерживала Юля (Шеллер – Спортс), мы везде были вместе. Когда нас на каком-то сборе хотели расселить, я чуть не расплакалась. Даже не знаю, что бы я без нее делала. А постепенно и с другими девчонками почувствовали друг друга лучше, стали общаться. – А с самим Шашиловым нашла общий язык?

– Он и Андрей Викторович (Падин – Спортс) изменили мою подготовку на 100%. Увеличились объемы, стало намного больше скоростной и силовой работы. Летом я настолько уставала, что иногда хотела просто закончить все это. Полегчало только к заключительному сбору осенью в Ижевске. Я уже перестала настолько сильно уставать, начала получать удовольствие от каких-то тренировок, а не просто выживать.

По-человечески у нас с Михаилом Викторовичем хорошие отношения, но мне кажется, процесс притирки еще не завершен. Не всегда понимаю, что именно он от меня хочет, как он реагирует в определенных ситуациях. Но тут проблема скорее во мне, а не в нем. Например, я очень рассеянный человек, порой забываю, что именно говорил тренер, а переспросить страшно. Такое со мной и в других командах было. – К слову о рассеянности. Про косяки на стрельбе мы уже говорили, но недавно ты написала, что вместо изотоника развела себе на тренировке бета-аланин (аминокислота – Спортс). Как такое возможно?

– Паша в конце сезона отдал мне баночку растворимого бета-аланина. Он мне объяснил, что с этим делать, но я прослушала. И когда достала ее в Красноярске, на автомате подумала, что это изотоник. Ну, насыпала как обычно в бутылку ложек пять-шесть, а там максимальная доза – одна ложка.

Глотнула на тренировке, подумала: «Надо же, изотоник какой странный, никакого вкуса. Как его Паша пьет?» Но продолжила его пить всю тренировку. И постепенно мне становилось все хуже и хуже. Только когда начала изготавливаться на очередную стрельбу лежа, поняла, что меня тошнит. И мы приняли решение закончить тренировку. Дома я сообразила, что произошло. Была сильная слабость и тошнота, отоспалась – и все прошло. Не знаю, почему я такая странная родилась. Дима и Маша, кажется, вообще не страдают рассеянностью, а я вот такая. Я стараюсь с этим бороться. Живу по заметкам и блокнотам, чтобы держать хоть какой-то контроль над собой. – Что за история, когда ты на тренировке встретила медведя?

– Папа работал, меня тренировала сестра. К тому моменту она уже закончила со спортом и немного помогала папе. Мы пошли на контрольный кросс по песочному кругу в лес. Обычно ездили на машине, а тут решили прогуляться, всего-то около километра до деревни.

И вот идем уже обратно, я поднимаю голову – а там медведь, стоит на задних лапах и смотрит на нас. Прямо посреди дороги, которая ведет в деревню. А в другую сторону до деревни бежать три километра. Я впадаю в ступор, в голове мысль: весна, он же, наверное, голодный!

Сестра схватила меня за руку и мы побежали в противоположную сторону. Три километра я бежала босиком, потому что как сняла после тренировки кроссовки – так надеть и не успела. Но хотя там были камни, даже боли не почувствовала. – Несмотря на юный возраст, ты успела посоревноваться за границей – на юниорских Кубках IBU. Скучаешь по тем выездам?

– Немного да. Там было непривычно, потому что другая страна, другой язык, спортсмены со всего мира. Но сейчас российские старты для меня тоже в новинку.

У нас впервые такой ажиотаж, внимание болельщиков, прессы. Это очень приятно, и пока для меня российские соревнования полностью заменяют международные. Если я еще не доросла до сильнейших даже на российском уровне, до мировых стартов далеко. Нужно еще поработать.

Ютуб-канал «Макияж с Кирой Дюжевой»

Фото: instagram.com/rinikaydi ; instagram.com/kira_dyuzheva ; РИА Новости /Алексей Филиппов; youtube.com/channel/UCEgdi0XIXXZ-qJOFPf4JSKw